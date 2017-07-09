Dha İstanbul Bülteni-1
11- BEYKOZ'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALIHaber-Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Beykoz Ziya Çakmak Viyadüğü girişinde kontrolden çıkan otomobil, önce seyir halinde olan otomobile ardından da iki motosiklete çarptı.
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
1- BEYKOZ'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Beykoz Ziya Çakmak Viyadüğü girişinde kontrolden çıkan otomobil, önce seyir halinde olan otomobile ardından da iki motosiklete çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.Kaza Beykoz Soğuksu Ziya Çakmak Viyadüğü, girişinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Beykoz'dan Kavacık istikametine seyir halinde olan 34 DB 0320 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Mehmet Büyükörün yönetimindeki 38 RU 6808 plakalı otomobile, ardından da bir pizza firmasında çalışan Bayram Malkoç'un kullandığı 39 BD 864 plakalı motosiklet ile Cengiz Üliç kullandığı 39 BD 414 plakalı motosiklete çarptı.
BİR HAFTA ÖNCE ÇOCUĞU DÜNYAYA GELMİŞTİ
Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, motosiklet sürücüsü Malkoç ise metrelerce sürüklendi. Kazaya neden olan sürücü ise otomobilinin plakasını sökerek kaza yerinden kaçtı. Kazada Bayram Malkoç (40), Cengiz Uliç (33) ve takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Büyükörün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Malkoç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise kazanın yaşandığı yola şerit çekerek araç trafiğine kapattı. Yaralılardan Büyükörün Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarken, Üliç ise Üsküdar'daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Malkoç'un cenazesi ise Beykoz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Malkoç'un yaklaşık bir hafta önce çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza sonucu kayıplara karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinden görüntü
-Otomobil ve motosiklet araçlarından görüntü
-Polisin kaza yerinde şerit çekmesi
-Vatandaşların kazayı izlemeleri
-Araçların dağılan parçaları
-Cesetten görüntü
-Polis ekiplerin olay yerinde çalışması
-Yolun kapanması ve açılması
-Vatandaşların çekiciyle yardım etmeleri
-Araçların çekilmesi
-Genel ve Detaylar
09.07.2017 - 05.17 Haber Kodu : 170709019
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2- EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN, MALTEPE MİTİNG ALANI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, CHP'nin bugün Maltepe sahilde düzenleyeceği Adalet Mitingi öncesi gece saatlerinde alana gelerek güvenlik önlemlerini yerinde inceledi. Gece saatlerinde alana gelen Emniyet Müdürü Çalışkan, sorumlu müdürlerden alandaki güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan geldiği sırada alanda bulunan Maltepe Belediye Başkanı ile kısa süreli sohbet etti.
"SON KONTOLLERİMİZİ YAPIYORUZ"
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan gazetecilerin soruları üzerine, "15-16 bin personel görev yapacak. Son kontrollerimizi yapıyoruz. Arkadaşlar burayı bir kaç gündür hazırlıyor. Bütün detaylarıyla kontrollerimizi yaptık. Yarın çok rahat bir miting olacak Allahın izniyle. Biz her türlü tedbiri aldık, buraya gelecek vatandaşlarımızın geleceği güzergaha kadar gemiyle gelenler diğer türlü gelenler tamamıyla tedbirimizi aldık. Herhangi bir sorun olmadan tamamlayacağız. Arkadaşlar bir kaç gündür yoruldu ama yorulduğumuza değiyor. Sorunsuz bir şekilde devam ediyor, yarın da sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız"
"HAVADAN, KARADAN VE DENİZDEN, 15-16 BİN POLİS GÖREV ALACAK"
"Yaklaşık, 15-16 bin polis görev alacak. Havadan, karadan ve denizden her türlü tedbirimizi aldık. Yüksek binalar, geliş gidişler, bomba arama, köpekler her türlü tedbiri aldı arkadaşlarımız. Yarın burayı tertemiz teslim edeceğiz. İstanbul'da bu tür mitingler çok yapılıyor. Arkadaşlarımız da bu konuda yeterli tecrübeye sahip. Herhangi bir sorun olmadan tamamlarız" dedi.
Bir süre incelemelerde bulunan Çalışkan, daha sonra miting alanından ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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Çalışkan'ın gelişi
Alanda incelemelerde bulunması
Belediye başkanı ile görüşmesi
Eminyet müdürü ile röp
Genel ve detaylar
09.07.2017 - 01.02 Haber Kodu : 170709008
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3- (ÖZEL) HABER SPİKERİNİN ARKADAŞINI VURDUĞU AN GÜVENLİK KAMERASINDA
Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Haber spikeri olan Gökhan Taşkın'ın bu sabaha karşı Beyoğlu'nda arkadaşını ayağından vurma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntünde Gökhan Taşkın iki arkadaşının birlikte caddede yürüdüğü sırada arkadaşı sunucuya doğru yöneliyor. Bu sırada Taşkın'ın belinden çıkardığı tabancanın tetiğine basıyor ve arkadaşının topuğundan vuralarak yaraladığı görülüyor.
Beyoğlu'nda bu sabaha karşı meydana gelen olayda Gökhan Taşkın ve Fırat Karadayı, bir arkadaşı ile sokakta yürümeye başladı. Yürüş sırasında Fırat Karadayı, spiker Gökhan Taşkın'a doğru yöneldi. Bu sırada Taşkın belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşını topuğundan vurdu. Yaralı Fırat Karadayı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltınan spiker Gökhan Taşkın ise arkadaşının şikayetci olmaması nedeniyle verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Gökhan Taşkın arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürümesi
-Taşkın'ın belindeki silahı çıkarıp arkadaşına ateş etmesi
-Arkadaşın yaralanması
-Karadayı'nın sekerek bir köşeye çökmesi
-Taşkın ve diğer arkadaşının yanına gitmesi
-Çevredeki insanların yardıma koşması
-Genel ve Detaylar
08.07.2017 - 23.26 Haber Kodu : 170708191
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4- ADALET YÜRÜYÜŞÇÜLERİ SON KAMPLARINI KARTAL'DA YAPTI
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Adalet Yürüyüşü'nün 24'üncü günü Kartal'da tamamlandı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Ankara, Güvenperk'tan başlayan yürüyüş sonunda 427 kilometreyi geride bırakarak, Dragos Sahili'nde kurulan kamp alanına ulaştı. Geceyi burada geçirecek olan yürüyüşçüler, çadırlarını kurdu. Öte yandan kamp alanına Kartal ve çevre ilçelerde oturanlarda geldi. Alanda bulunanlar kurulan platformda çalınan şarkılara eşlik etti. Şarkı aralarında sık sık 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganları atıldı.
ADALET YOLU'NA AYAK İZLERİNİ BIRAKTILAR
Ayrıca alanda çeşitli etkinliklerde yapıldı. Ceren Ögel isimli bir ressam, Adalet yolu olarak adlandırdığı bir bez tuvali yere sererek, katılımcıların ayak izlerini aldı. Ögel, çalışmasını şu sözlerle anlattı: "Bu dört metre uzunluğunda siyah tuval bezi.Bunun üzerinden beyaz adımlarla geçilmesini istedim. Çalışmayı, aydınlığa çıkan adalet yolu olarak adlandırıyorum. Bu çalışmayı daha sonra adalet diye yaptığım bir başka çalışmama monte edeceğim"
ADANA'DAN BİR KAMYON KARPUZ
Kamp alanında bulunanlara birçok CHP'li belediye yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Bunların en dikkat çekeni ise Adana, Seyhan'dan getirilen bir kamyon karpuz oldu. Yürüyüşçüler dilimlenen karpuzlardan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Görüntü Dökümü:
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-Yere serilen tuval
-Tuvalin üzerine ayak izlerini bırakanlar
-Kamp alanından görüntüler
-Karpuzların alana indirilmesi
-Karpuz sırasına girenler
-Genel ve detaylar
08.07.2017 - 23.25 Haber Kodu : 170708190
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5-DOĞU PERİNÇEK İRAN'A GİTTİ
Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, parti heyetiyle birlikte 8-11 Temmuz arasında İran Devleti'nin davetlisi olarak başkent Tahran'a gitti. İran Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 20.50'de İran'ın başkenti Tahran'a giden Perinçek yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katında basın mensuplarına bir açıklama yaptı.
Perinçek şunları söyledi: "Vatan Partisi heyeti olarak İran İslam Cumhuriyeti tarafından davet edildik. Görüşmeler yapmak üzere saat, 20.50'de İstanbul'dan Tahran'a uçuyoruz. 6 kişilik bir heyet olarak davet edildik. İran İslam Cumhuriyeti'nin rehberlik makamıyla, millet meclis makamıyla ve hükümetle görüşmeler yapacağız. Bu resmi ziyaretimiz 4 gün devam edecek. Sonra güzel haberlerle Türkiye'mize güzel haberlerle döneceğiz. Tabi şimdi Batı Asya tüm gelişmelerin merkezi oldu. ve Batı Asya ülkeleri hiçbiri İsrail 'le komşu olmak istemiyor. Türkiye'nin, Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın ortasında Amerika ve İsrail ikinci bir İsrail devletçiği kurmak istiyor. Adına da Kürdistan diyor. Ama bölge ülkeleri kararlı kesinlikle buna izin vermeyecek. Barzani'ni 25 Eylül 2017'de yapılacağını açıkladığı Kürdistan'da referandum planı da Amerika-İsrail planıdır. Burada bölge ülkeleri kesinlikle karşılar ve birlikteler. Bu gezimizi Atatürk'ün İran ile yaptığı Sadabat Paktı'nı 1937 yılındaydı. Tam 80 yıl dönümünde yapıyoruz. Bu bakımdan da çok önemli bir tarih Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük devrimci önderimizin bölge ülkelerini savunma, güvenlik ve ekonomi paktının oluşturmasının 80. yıl dönümünde bizde bölge ülkeleri ile bir Batı Asya birliği hem ekonomilerimizi geliştirmek için hem güvenliğimizi sağlamak için bir Batı Asya biriliği projemizdi. Aynı zamanda Sayın İslam İran Cumhuriyeti yöneticilerine götürüyoruz. Onlarında görüşlerini alacağız. Bölge hakkında görüşlerini öğreneceğiz. Bilgi alış verişinde bulunacağız"
"CHP, BİR KOLUNA PKK BİR KOLUNA FETÖ'YÜ TAKARAK KENDİNE YAZIK EDİYOR"
Bir gazetecinin yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Mitingi'ne ilişkin sorusuna Perinçek şu cevabı verdi: "Bittiğinde huzur içinde barış içinde bitmesini dileriz. Her hangi bir olay çıkmayacağını tahmin ediyoruz ve düşünüyoruz. Ama biz PKK ile el ele vererek FETÖ ele ele vererek PKK'nın HDP'nin katılımıyla Türkiye'nin hiçbir sorununun çözülmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Sorunların ağırlaştıracağını çok iyi biliyoruz. Ama daha önemlisi bu basit bir yürüyüş değil bir iktidar projesi. Amerika, Avrupa bu yürüyüşü bir iktidar projesi olarak destekliyor. CHP'yi HDP ile PKK VE FETÖ ile yan yana getirerek Abdullah Gül'leri onlara katarak bir iktidar projesinin içine itiyorlar. Bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'nun için yazdıkları yazılar batı basınında emperyalist basında kampanya halinde yayınlanıyor. Ama Türkiye PKK'nın içinde olduğu HDP'nin içinde olduğu FETÖ'nün içinde olduğu hiçbir iktidar projesine izin vermeyecektir. CHP, bir koluna FETÖ'yü takarak bir koluna PKK'yı takarak kendisine yazık ediyor. Defalarca uyardık buradan tekrar uyarıyoruz" Vatan Partisi heyeti Tahran'da Rehberlik Makamı, Meclis Başkanlığı ve hükümet temsilcileriyle görüşecek. Görüşmelerin merkezinde ise Kürdistan Referandumu olacağı bildirildi.
Görüntü dökümü:
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Doğu Perinçek ve heyetten görüntü
Doğu Perinçek basın açıklama görüntüsü
Genel ve detay görüntü
08.07.2017 - 21.01 Haber Kodu : 170708179
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6- ANKARA'DAN İSTANBUL'A HER ADIMINDA KILIÇDAROĞLU'NA EŞLİK EDENLER
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 427 kilometreyi kalabalıklarla yürüdü. Her gün farklı isimler kendisine eşlik etti. Her adımı atmak zorunda olan en başta kendisiydi. Zaman zaman milletvekilleri, parti yöneticileri, bazen ailesi gönüllü olarak yanındaydı. Her adımında Kılıçdaroğlu'na bire bir eşlik eden iki isim vardı. Koruma Müdürü Koray Aslan ve aynı zamanda sağlık ekibinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Aytuğ Atıcı.
YÜRÜMEK ŞEREF OLDU
24 gün boyunca yolun her metresini Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüdüğünü söyleyen Atıcı," Etim, kemiğim yorgun, beynim vicdanım o kadar dingin ki" dedi. Kendisinin zaman zaman rahatsızlık geçirenlere yardımcı olmak için ileri geri gidip geldiğini söyleyen Atıcı, "Sayın genel başkanı sürekli ileri yürüdü. Ben arada geriye koşup, hastalara yardım etmek için zikzaklar çizdik. Her metresini onurla yürümek şeref oldu"diye konuştu.
'ACABA' DEDİM
Kılıçdaroğlu'nun her gün sağlık kontrollerini yaptıklarını belirten Atıcı," Bir ekip olarak gerçekleştirdik. Gayet iyi götürdük. Çok şükür Allah'a, sağlık sorunu olmadı" dedi. 'Acaba' sorusunu kendi kendine çok sorduğunu söyleyen Aytuğ Atıcı,"Çok dedim. Bu sağlıklı yürüyüş değil. Spor deseniz değil. Kısa mesafe değil. Benden öte acaba genel başkan yürüyebilir miydi ? En büyük endişem buydu. Sayın genel başkanı ayağı tökezleseydi, bu iş biterdi. Çok zor bir parkur. Ama başardık" şeklinde konuştu.
EN İSTİKRARLI KATILIMCI RİZELİ VEYSEL AMCA
Yürüyüşün devamlı isimlerinden biri de 63 yaşındaki Rizeli Veysel Kılıç'tı. Tutuklu Harp okulu öğrencisi oğlu için CHP liderinin yürüyüşüne destek veren Kılıç haftada bir gün hariç her gün yürüdü. Kılıç fire verdiği günleri de, oğlunu cezaevinde ziyaret etmesiyle açıkladı. Veysel Kılıç, ziyaretin ardından her defasında yürüyüşe katıldığını söyledi. Yürüyüşün Ramazan ayında başladığını hatırlatan Veysel Kılıç,"Hatta ilk başta oruç ayındaydık. Ben oruca başladığımız zaman, oruç tutamam dedim, halsiz kalırım dedim. Ama bu yürüyüşe başladığımızda güç geldi" dedi. Kılıçdaroğlu'nun temposuna alışmakta zorlandığını da söyleyen Kılıç," Bazen Karadeniz espirisi atıyordum ona, 'Sayın genel başkanım diyordum, arkadaki hacı dayılar yetişemiyor' diye. 'O da gülüyordu' "diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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Atıcı ile röportaj
Atıcı'dan detay görüntüler
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünden detaylar
Veysel Kılıç'dan detay
Veysel Kılıç ile röportaj
Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürüyle yürüyüşünden detay
08.07.2017 - 18.22 Haber Kodu : 170708148
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7- KILIÇDAROĞLU 24'ÜNCÜ GÜNDE 427 KM'Yİ GERİDE BIRAKTI
Haber: Özgür ALTUNCU - Ümit TÜRK / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İdris TİFTİKCİ / İstanbul
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'tan başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 24'üncü gününü Kartal Dragos'ta tamamladı. Kılıçdaroğlu 427 kilometreyi geride bıraktı. Şimdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nnun önünde tek başına yürüyeceği yaklaşık 3 kilometrelik son bölüm kaldı. Kılıçdaroğlu bugün saat 16: 00 sıralarında Dragos'taki kamp alanından tek başına yürüyerek Maltepe Miting alanına gelecek. Son etap için Kartal Pendik sınırındaki dinlenme alanından yola çıkan Kılıçdaroğlu sahil yolu boyunca 6 kilometre daha yürüdü. Kılıçdaroğlu'na yürüyüşü boyunca sanatçılar da eşlik etti. Bugün sabah İlyas Salman'ın eşlik ettiği Kılıçdaroğlu'na son bölümde de Meltem Cumbul eşlik etti. Yol boyunca toplanan kalabalığın alkışları altında yürüyen Kılıçdaroğlu'na binlerce kişi eşlik etti. Yürüyüşe üzerinde 'Adalet' yazan ve 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in fotoğrafı bulunan tişörtle katılan kadın dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu Kartal'a vardığında gerideki kalabalık Pendik'e kadar uzandı. Sahil hattındaki apartmanların balkonlarına çıkanlar da Kemal Kılıçdaroğlu'na Bayrak açarak destek verdi. Güzergah üzerindeki bir yüzme havuzundaki herkes yüzmeyi bırakıp yürüyüşü izledi.
Görüntü Dökümü:
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Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünden detay gödrüntü
Vatandaşların destek vermesi
Yüzme havuzundakilerin izlemesinden detay
Binadan el sallayanlardan, polislerden önlemlerden detaylar
Ömer Halisdemir tişörtlü kadın
08.07.2017 - 17.01 Haber Kodu : 170708135