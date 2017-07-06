Dha İstanbul Bülteni - 1

1- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber -Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Fatih, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 04.00 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Yenimahalle Mahallesi, Süreyyapaşa Caddesi'nde bulunan bir siteye özel harekat polisleri ile birlikte baskın yapan polis ekipleri 7. katta bulunan bir dairede aramalar yaptı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.



Görüntü dökümü:



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-Operasyona gidilmesi



-Lüks siteye polisin girmesi



-Gürültüyü duyup camlara çıkan site sakinleri



-Genel ve detaylar



06.07.2017 - 06.41 Haber Kodu : 170706018



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2- BAŞAKŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA



Başakşehir'de polis, kahvehanelere ve metruk binalara uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis köpeğinin de kullanıldığı baskında çok sayıda ekip görev aldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan metruk binalara ve kahvehanelere uyuşturucu baskını düzenledi. Çok sayıda polisin görev aldığı operasonlar sırasında, kahvehanedeki kişiler tek tek aranarak kimlik kontrolünden geçirildi.



Polis köpeğinin de kullanıldığı baskınlarda ekipler, metruk binaları ve şüpheli görülen araçları didik didik aradı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskında gözaltına alınanlar da oldu.







Görüntü Dökümü:



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-Polis ekiplerinin kahvehaneye girişi



-Buradaki kişilerin aranması



-Kimlik kontrolünden detay görüntü



-Polis köpeğinden görüntüler



-Köpeğin çevreyi araması



-Metruk binaların aranması



-Bir aracın aranmasından detay görüntü



-Genel görüntüler



05.07.2017 - 17.11 - Haber Kodu : 170705160



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3- BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ'NDE YANGIN PANİĞİ



Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,



Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nin 4 katındaki asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, hastalar ise tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.



Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nin nöroloji bölümünün bulunduğu 4'üncü katındaki asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.



HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ



Yangın nedeniyle panik yaşanırken, hastane personelleri tarafından hastalar binadan tahliye edildi. Hastanenin 4'üncü katında yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, Bir süre dışarıda bekletilen hastalar ise başka bir bloğa götürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Görüntü Dökümü:



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-Hastaneye itfaiye ekiplerinin girişi



-Hastanedeki kısa süreli panik



-Hastaların tahliyesi



-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi



-Dışarıdaki hastalardan detay



-Hastanenin yangın merdiveninden inen personeller



-itfaiye ekiplerinin çalışması



-Genel ve detaylar



06.07.2017 - 05.07 Haber Kodu : 170706013



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4- BAKIRKÖY'DE 5 KATLI APARTMANDA YANGIN



5 katlı binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi yaralanırken iki kişi de dumandan etkilendi.



Dairenin alev alev yanması saniye saniye görüntülendi.



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL



Bakırköy'de gece saatlerinde 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Yangında bir kişi yaralanırken iki kişi de dumandan etkilendi.



Yangın, Bakırköy Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saat 23: 30 sıralarında, General Kani Elitez Sokak içerisinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri bir yandan yardıma koşarken, bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan daireye müdahale etti. Yangın sırasında ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralı olarak kurtarılarak olay yerinde bekleyen ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde polis ekipleri önlem alırken, İGDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı doğalgazı kesti. Bu sırada yangının çıktığı binada oturan ve dumandan etkilenen 2 kadına da olay yerindeki ambulasta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından İGDAŞ ekiplerinin de doğalgazı tekrardan kullanıma açtığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



Yangının çıktığı mahallenin muhtarı Nihat Şahin, "Parkta arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Bir baktım duman çıkıyordu. Koştum geldim, itfaiyeye haber verdim. Vatandaşları yaklaştırmamaya çalıştım. Yangının neden çıktığı konusunda bir bilgimiz yok ama bir giriş katta bir de üst katta oturan vatandaşımız vardı. En büyük dezavantajımız ise araçların park etmesinden dolayı itfaiyenin olaya geç müdahil olmasıydı. Allah'tan büyük bir kaza ve hasar olmadı. Sadece maddi hasarlar meydana gelmiştir. Yetkililerin bu konuda şunu yapması lazım, bizim mahallemiz Bakırköy'ün en eski mahallesidir. Mutlaka kentsel dönüşüm konusunda tedbir alıp yapmalıyız. Yoksa araçların parklanmasından dolayı ne itfiaye, ne ambulans nede çöp arabası çalışamamaktadır. Yetkililerin acil olarak bu konuda tedbir alması gerektiğine inanıyorum. İtfaiye ekipleri de canla başla çalıştı, onlara da teşekür ederiz. Toplam da 3 kişi yaralandı, ikisi hafif diğeri ağır ama hayati tehlikesi yok" dedi.



YANGIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA



Yangının çıktığı anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüler de 5 katlı binanın giriş katının alev alev yandığı, mahalle sakinlerinin de panik içersinde olduğu görülüyor. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Bazı vatandaşların da itfiaye ekiplerine yardım ettiği görülüyor.



Görüntü dökümü:



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(CEP TELEFONU KAMERASI)



-Alev alev yanan daire



-İtfaiyenin gelişi



-Detaylar



(AKTÜEL)



-İtfaiyeden görüntü



-Sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Polisin aldığı önlem



-Vatandaş röp



-Detaylar



06.07.2017 - 01.40 Haber Kodu : 170706007



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5- FASLI KADIN OTEL ODASINDA ÖLDÜRÜLDÜ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA



İstiklal Caddesi'nde kaldığı otelde ölü bulunan Faslı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis 4 gün önce otele kadınla birlikte yerleşen Iraklı'yı arıyor.



Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir otelde meydana geldi. El Bouzekkaouı Ghızlame (32), 4 gün önce Iraklı bir adam ve yanlarında bulunan 8-10 yaşlarındaki çocukla otele yerleşti. Iraklı kişi ile çocuk ertesi gün otelden ayrıldı. Bugün öğle saatlerinde de odadan gelen kötü kokular üzerine içeri giren görevliler Ghızlame'yi ölü buldu.



6 SAAT SÜRDÜ



İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Savcı ve polisin olay yerindeki çalışması yaklaşık 6 saat sürdü. Çalışmalar sonrasında Faslı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. El Bouzekkaouı Ghızlame'nin cansız bedeni Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının üç valizi ve şahsi eşyaları da otelden alınarak Taksim Polis Merkezi'ne teslim edildi. Polis cinayet şüphelisi Iraklı'yı yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:



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-İstiklal Caddesi'nden detay



-Otele giren polisler



-Olay yeri inceleme ekipleri



-Kadının valizleri ve eşyalarının otelden çıkarılması



-Genel ve detaylar



05.07.2017 - 16.30 - Haber Kodu : 170705139



05.07.2017 - 19.37 - Haber Kodu : 170705191



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6- BAKAN FARUK ÖZLÜ: HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'NİN KENDİ SANAYİ DEVRİMİNİ GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü CEO Club Endüstri 4.0 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Yeni sanayi devrimine entegrasyon konusunda Türkiye'nin kendine olan güveni tamdır. Türkiye bu dönüşümü geride kalmadan, ıskalamadan gerçekleştirecek. Buna bütün kalbimizle güveniyoruz. Yeni sanayi devrimini bulunduğumuz coğrafyada birileri yapacaksa, bu ülke emin olunuz ki sadece Türkiye'dir" dedi.



Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde CEO Club Endüstri 4.0 Zirvesi düzenlendi. Levent'te bir otelde gerçekleştirilen zirveye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Türk iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.



"TÜRKİYE'NİN KENDİNE OLAN GÜVENİ TAMDIR"



Bakan Faruk Özlü zirvenin sonunda katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Türkiye'nin sanayi dönüşümüne uyumunun tam olduğuna dikkat çeken Özlü, "Bütün dünyada çok ciddi güvenlik sorunları yaşıyoruz. Terörizm adeta insanlığı tehdit ediyor. Bin türlü bela ile aynı anda baş etmek durumunda kalıyoruz. Bir çok cephede çok çetin bir mücadeleye elbette sonuna kadar yürütmeye devam edeceğiz. Fakat bunların hiç birisi endüstri cephesinde ve üretim planında bizi asla geride bırakamaz, bırakmamalıdır. Yeni sanayi devrimine entegrasyon konusunda Türkiye'nin kendine olan güveni tamdır. Türkiye bu dönüşümü geride kalmadan, ıskalamadan gerçekleştirecek. Buna bütün kalbimizle güveniyoruz" dedi.



Bakan Özlü sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yeni sanayi devrimini bulunduğumuz coğrafyada birileri yapacaksa, bu ülke emin olunuz ki sadece Türkiye'dir. Yalnızca Orta Doğu değil tüm Avrasya'da bu konunun öncülüğünü yapacak tek ülke Türkiye'dir. Çünkü demokrasisi, serbest girişimi, gümrük birliğini, Batı ile entegre ekonomiyi ve girişimciliği içselleştirmiş bir başka ülke daha yoktur. Binlerce yıl önce tarım devrimi bizim topraklarımızda başladı. Şimdi yine bu topraklarda neden yeni bir destan yazmayalım?"



"HEP BİRLİKTE ORTAK BİR STRATEJİ VE ORTAK BİR DİL OLUŞTURMA ZORUNLULUĞUMUZ VAR"



"Biz Türkiye'nin kendi sanayi devrimi ile birlikte sanayimizin yüzde 7'lerde büyümeye başlamasının asla hayal olmadığını düşünüyoruz. Türkiye'ye yakışan bu büyüme oranlarıdır. Bunu başarabilecek tecrübemiz, altyapımız ve inancımız vardır" diyen Bakan Faruk Özlü,



"Bizim özel sektörümüz son derece dinamik, dışa açık, büyümeye ve teknolojiye odaklı bir özel sektördür. Her birinin başarısının ardında mutlak suretle yeniliklere açık olmak, dünyayı doğru okumak ve istikrarlı bir duruş vardır. Zaten bu konu ne yalnızca devletin ne de yalnızca özel sektörün tek başına üstesinden gelebileceği bir konu değildir. Bizlerin hep birlikte ortak bir strateji ve ortak bir dil oluşturma zorunluluğumuz vardır. Endüstri 4.0 kavramı elbette çok önemli ve değerli. Bu kavram aynı zamanda sanayimizin de yeni dönemde pusulası olacak olan bir kavram. Biz bu kavramın üstünde bir hedefe yoğunlaşmak istiyoruz. Bizim hedefimiz çok daha cüretkar bir hedef olmalı. Hep birlikte Türkiye'nin kendi sanayi devrimini gerçekleştirmeliyiz. Kendi kaynaklarımızla, kendi insanımızla, kendi tecrübelerimizle ve kendi özgüvenimizle birlikte yeni dönemde Türkiye'nin kendi sanayi devriminin hayal olmadığını ispatlayabiliriz. Önümüzde kat etmemiz gereken zor bir yol olduğu muhakkak. Araştırma, geliştirme ve inovasyon yatırımlarımızı arttırarak, bunları dünya standartlarına çıkarmayı arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.



Bakan Özlü ayrıca "Günümüzde bilim ve teknolojide yetenek kazanmak artık sadece bir devlet politikası olmaktan çıkmıştır. Bilim, sanayi ve teknoloji ancak toplumsal bir proje ve mutabakatla anlam kazanır. Bunun anlamı, ülkemizin bilimsel bilgi üretme yeteneğini, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmemizden geçiyor. Tarımdan sağlığa, eğitimden çevreye, enerjiden ulaştırmaya kadar çok geniş bir yelpazede politikalarımızı Türkiye'nin kendi sanayi devrimi ihtiyaçlarına göre yeniden güncellemek, yeniden kurgulamak zorundayız" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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-Salondan görüntü



-Panelden görüntü



-Bakan Özlü'nün konuşması



-Toplu fotoğraf çekilmesi



-Genel ve detaylar



05.07.2017 - 21.51 - Haber Kodu : 170705200



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(ÖZEL)



7- SAHİLDE BULDUĞU YARALI MARTIYA SAHİP ÇIKIP, EVİNE GÖTÜRDÜ



Yaralı martıya sahip çıkan hayvansever: "Bu hayvanı bu şekilde bırakamam. Martıyı evime götürüp, gereken ilgiyi göstereceğim. Kurumların göstermediği ilgiyi göstermeye çalışacağım"



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



Bakırköy Yeşilyurt sahilinde yaralı ve uçamayan bir martı bulan Cemal Çeçen hayvana sahip çıkarak evine götürdü. Yetkilileri defalarca aramasına rağmen martıya sahip çıkılmadığını iddia eden hayvansever yaşanan duruma isyan etti.



Bahçelievler'de oturan tekstil işçisi Cemal Çeçen, ailesini de yanına alarak akşam saatlerinde Yeşilyurt Sahili'ne geldi. Sahil boyunda dolaşan Çeçen'in dikkatini kayalıklar arasında hareketsiz halde duran bir martı çekti. Martının yanına giden Cemal Çeçen hayvanın yaralı ve bitkin olduğunu fark etti.



Daha sonra hayvana su ve yem veren Çeçen, belediyeleri, hayvan hastanelerini ve hayvanları koruma derneklerini arayıp bilgi verdi; fakat bir sonuç alamadı. Bunun üzerine de martıya sahip çıkmaya karar verdi.



"HAYVANLA İLGİLENİLMEDİĞİ İÇİN İNSANLIĞIMDAN UTANDIM"



Martıyı evine götüreceğini söyleyen Çeçen, "Şu an bu şeklide bırakamam bu hayvanı. Bu hayvanla ilgilenilmediği için kendi insanlığımdan utandım. Bu hayvanı bu şekilde bırakamam. Martıyı evime götürüp, gereken ilgiyi göstereceğim. Kurumların göstermediği ilgiyi göstermeye çalışacağım" diye konuştu. Cemal Çeçen bu konuşmanın ardından da yaralı martı ve ailesiyle evlerinin yolunu tuttu.



Görüntü Dökümü:



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-Yaralı martıdan görüntüler



-Martıyı bulan adam ile röportaj



-Martıyı meraklı gözlerle izleyen çocuklar



-Adamın martıyı alıp, arabasına binmesi



-Martının evdeki görüntüsü



-Sahilden detay görüntüler



05.07.2017 - 23.32 - Haber Kodu : 170705210



06.07.2017 - 03.26 Haber Kodu : 170706010