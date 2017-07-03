Dha İstanbul Bülteni - 1

1- (ÖZEL) BAHÇELİEVLER'DE TAŞLI, SOPALI, BIÇAKLI KAVGA KAMERADA



Sopa, taş ve bıçaklarla sokak ortasında birbirlerine girdiler; kavgaya kadınlar da dahil oldu.



Tüm bu anlar da ise amatör kamera kayıttaydı.



Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA



Bahçelievler'de bir hafta önce Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Mahalleli kavgayı ayırmakta güçlük çekti; devreye polis girdi.



Olay, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde Bahçelievler'de meydana geldi. Suriyeli iki grup iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden sokakta birbirine girdi. Mahalleli, çocukların gözleri önünde yaşanan kavgayı ayırmaya çalışsa da başaralı olamadı; ancak polisin bölgeye ulaşmasıyla olay sonlanabildi. Kadınların da karıştığı kavgada iki kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavga anı ise bir amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.



Görüntülerde, bir grup ortaya aldıkları adamı sopalarla dövüyor. Bu sırada bir kadının da adama vurduğu görülüyor.



Kısa süre sonra dövülen adamın yakınları sokağa geliyor. Gruplar taşlı sopalı kavgaya tutuşuyor. Sokakta çocuklar ve çevredekiler panik yaşıyor. O anlarda tarafların ellerinde ve yerlerde bıçak olduğu da görülüyor.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



(Amatör Kamera)



/////////////////////////////



-Elleri sopalı, bıçaklı taşlı taraflar



-Kavga anı



-Çevrede yaşanan panik



-Çocukların yaşadığı panik



-Olay yerinde önlem alan polisler



(Güvenlik Kamerası)



/////////////////////////////////



-Kavgayı izleyenler



-Yaşanan panik



-Kaçışan çocuklar



02.07.2017 - 21.53 - Haber Kodu : 170702189



=====================================



2- POLİSİ HAREKETE GEÇİREN KRİTİK İHBAR



Sultangazi'de bir işyerinin didik didik arandığı operasyonun söz konusu adreste patlayıcı olduğu şeklindeki ihbar üzerine gerçekleştirildiği öğrenildi. Aramalarda bazı malzemelere el konuldu. El konulan malzemelerin içeriğiyle ilgili açıklama yapılmadı.



Sinan BİLGİLİ, İstanbulDHA



Sultangazi'de Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisleri patlayıcı madde bulunduğu ihbar edilen bir iş yerine baskın düzenledi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı malzemelere el konuldu.



Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri patlayıcı madde bulunduğu ihbarı üzerine Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 106. Sokakta bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. 5 katlı binanın bodrum katındaki mermer atölyesi ve giriş katındaki yazıhanesine yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri iş yerinde arama yaptı. Aramalara bomba imha ve olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri de katıldı. Özel harekat polisleri arama yapıldığı sırada çevrede sıkı önlem aldı. Aramalarda bazı malzemelere el konuldu. Delil torbalarına alınan malzemeler polis aracına konuldu. El konulan malzemelerle ilgili bilgi verilmedi.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-İşyerinden görüntü



-Polis ekipleri



-Özel harekat polisleri



-İşyerinden çıkarılan delil torbaları



-Polis aracına konulması



-Detaylar



02.07.2017 - 18.30 - Haber Kodu : 170702160



====================







FATİH'TE OTEL YANGINI



Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, - Fatih'te bir otelde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde kalanlar tahliye ediliyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yeri



İtfaiye ekipleri



Yükselen dumanlar



Tahliye edilenler



Detaylar