DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

Bahçelievler 'de, kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkım işlemi sırasında, hemen yanındaki 5 katlı bir apartman zarar gördü. Bahçelievler Belediyesi zarar gören apartmana tahliye kararı çıkartırken, eşyalarını alamadan evlerinden çıkan vatandaşlar mağdur olduklarını söyledi.

OLAY DÜN OLDUOlay, dün öğle saatlerinde Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Çeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı sırasında yandaki 60 kişinin yaşadığı 5 katlı apartmanın bodrum katındaki kolon ve perde beton zarar gördü. Apartmandaki sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, durumu Bahçelievler Belediyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri yaptıkları incelemenin ardından binayı tahliye etme kararı aldı, binaya mühürleme işlemi yaptı. Apartmanda yaşayan bazı vatandaşlar otellere yerleştirilirken, apartmanın çökme riskine karşı güvenlik önlemi de alındı. Öte yandan bina sakinlerinin özel eşyalarını alması için sırayla müsaade edilirken, yıkımı yapılan binadaki inşaat çalışmaları ise belediye tarafından durduruldu.

"SON 24 SAATİ DIŞARI GEÇİRDİK"Otel için başvuru yapmayan Mehmet Öztürk, yaşadığı apartmanın zarar görmesi yüzünden son 24 saati akrabalarının evinde geçirdiklerini söyleyerek, "Dün yan taraftaki binanın temelini yapan kişiler, bizim perde betonumuzu ve kolonumuzu kırmışlar. Daha sonra da belediyeden arkadaşlar gelene kadar devam etmişler. Daha sonra da durduruldu. Ondan beri mağduruz. Son 24 saati zaten dışarıda geçirdik. Hiç bir şey alamadık. Mühürlendi kapılarımız" ifadelerini kullandı.

"BİNA SALLANMAYA BAŞLADI"Apartmanın en üst katında yaşayan Şafak Karakaya, dün yıkım esnasında binanın sallanmaya başladığını ifade ederek, "Dün öğle saatlerine yakın yan bina kazılırken, bina sallanmaya başladı. Biz zaten binanın sıkıntılı olduğunu biliyorduk. Aşağıda yönetici ablamız, yetkilileri aramış. Biz de binayı boşalttık. Dün öğleden bu saate hiç bir yetkili gelmedi. Ne yapacağız, ne edeceğiz bir karara bağlanmadı. İmar müdürü geldi az önce konuştuk. Hala daha aydınlatılmadı insanlar. Bu konu hakkında hiçbir fikrimiz yok" şeklinde konuştu.

"HERKES ÜSTÜYLE BAŞIYLA KORKUYLA DIŞARI ATTI KENDİNİ"Apartman sakinlerinden Ayşe Tekin ise herkesin korkuyla kendini dışarı attığını belirterek, "Biz buraya taşınalı 5 ay oldu. Mağdur olduk. Bir gündür de dışarıdayız. Binada sallantı oldu. Sonra belediyeyi aradılar. Sonra zabıta geldi, 'binayı boşaltın' diye anons ettiler. Herkes zaten üstüyle başıyla korkuyla dışarı attı kendini. Dün akşamdan beri de burada bekliyoruz. Sabah bilgi verilecek dendi, bir kaç kişi geldi. İyi kötü bilgilendirdiler, sonra bırakıp gittiler" dedi.

2006'DA BİNA HAKKINDA TEKNİK RAPOR DÜZENLENMİŞBelediyeden edinilen bilgiye göre, barınma sorunu olan bina sakinlerinin talep etmeleri halinde kendilerine geçici barınma olanağı sağlanacağı öğrenildi. 1986 yılında inşa edilen apartmanın son katının kaçak olduğu belirtilirken, 21 Kasım 2006 tarihinde bina hakkında teknik rapor düzenlendiği, tüm kolon ve kirişlerde korozyon tespit edildiği, yapının son durumunun net olarak bilinebilmesi için karot alınması gerektiğinin bina sakinlerine tebliğ edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Yıkımı yapılan bina -Binada oluşan hasar-Dışarıda eşyalarını almayı bekleyen apartman sakinleri-Eşyalarını valizlerle taşıyan vatandaşlar-Bina çevresinde alınan önlemler-Bina sakinleri ile röportaj -Genel ve detaylar

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6- BAKAN KURUM GÜNGÖREN'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTİŞARE TOPLANTISI'NA KATILDI

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHAÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güngören'de düzenlenen Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, Tozkoparan'da bin 500 kentsel ve deprem dönüşüm konutu yapılacağını duyurdu.Güngören'de bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Murat Kurum, "Bugün burada olmamızın nedeni, Tozkoparanlı kardeşlerimizin kaygılarını gidermek, sorularına cevap vermek, projemizi sizlerle birlikte hayata geçirmektir. Göreve geldiğimizden bu yana sizlerin taleplerinizi yakından takip ediyorum. Bugün de inşallah buradan ayrıldığınızda tek bir sorunuzun kalmayacağını, tüm taleplerinizi gidereceğimizi, bu akşam evlerinize gönül rahatlığı içerisinde gideceğinizin sözünü konuşmamın hemen başında vermek istiyorum. Tozkoparanlı kardeşlerimizin yıllardır kurdukları bir hayali gerçekleştireceğiz. Şimdiden, yapacağımız yeni bin 500 kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm konutumuz; sizler için, aileleriniz için, komşularınız için hayırlı uğurlu olsun" dedi. Konuşmasında İstanbul'daki deprem tehlikesini hatırlatan Bakan Kurum, "Şöyle bir İstanbul'umuza baktığımızda manzara şu: İstanbul; 90'lı yıllara kadar plansız, çarpık ve güvensiz yerleşme nedeniyle hem fiziksel, hem sosyal anlamda büyük sıkıntılar yaşadı. Aziz İstanbul'umuz ne yazık ki; altyapısı zayıf, depreme dayanıksız yapılarla genişledi, büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Bakın 99 Marmara depreminde, İstanbul'daki yapıların yüzde 1-2'si hasar görmüş, 454 kişi yaşamını yitirmiş, 3 bin 600 kişi yaralanmıştır. 450 bina ağır hasar görmüş, ya da yıkılmıştır. Bu sadece, başka bir şehirde olan bir depremin İstanbul'a etkisi. İstanbul merkezli bir depremin sonuçları çok daha ağır olacaktır" diye konuştu.Tozkoparan semtinde yapılacak olan kentsel dönüşüm projeye ilişkin Bakan Kurum, "Biz sizleri çok seviyoruz. Devlet olarak biz sizlerin yanındayız, Bakanlık olarak yanınızdayız, belediye olarak yanınızdayız. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Bu projeyi söz verdiğimiz şartlarda, söz verdiğimiz tarihte, 1 buçuk yılda bitirip sizlere teslim edeceğiz. Benim söylediğim şartlarda sözleşme yapmak isteyenler, kentsel dönüşüm ofislerimizde sözleşmelerini hemen yapabilirler" şeklinde konuştu.Bakan Murat Kurum konuşmasının ardından basına kapalı yapılan toplantıda vatandaşların sorularını cevapladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------- -Salondan detay -Kurumun konuşması -Genel ve Detayalar

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7- KADIKÖY'DE KADIN CİNAYETLERİ PROTESTOSU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKadıköy'de toplanan kadınlar, kadın cinayetlerini protesto etti.Çeşitli STK üyesi yaklaşık 100 kadın, akşam saatlerinde Kadıköy Eminönü iskelesinde toplandı. Kadınlar dün hayatını kaybeden öğretim görevlisi Aylin Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez ve öldürülen bütün kadınlar için eylem yaptı. Grup ellerindeki pankartlar ile "Katledilen kadınlar isyanımızdır" sloganları attı. Eyleme katılan bir kadın, "Artık insanlar alışmış gibi hissetmeye başladı ama aslında alışılmaması lazım. Herkesin sokağa çıkması lazım. Sokağa çıkamıyorsa bile insanların sosyal medyadan tepki göstermesi lazım. Birçok erkek kendine bunu hak biliyor. Çünkü bunun cezası verilmiyor. Kadını yakmak, dövmek öldürmek onların hakkı değildir. Bir canı almak kimsenin hakkı değildir" dedi.

Kadınlar eylemin ardından olaysız dağıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı