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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

20.12.2020 08:48 | Son Güncelleme: 20.12.2020 08:52
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

ŞİŞLİ'de, senarist ve yapımcı Alper Alpözgen (42) arkadaşının evinde ölü bulundu.

ŞİŞLİ'de, senarist ve yapımcı Alper Alpözgen (42) arkadaşının evinde ölü bulundu. Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu dijital platformda yayınlanacak bir dizinin senaryosunu da yazan Alpözgen'in, dün gece uyumadan önce arkadaşına, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' dediği öğrenildi.

Olay, Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'ta dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, senarist ve yapımcı Alper Alpözgen, dün gece saatlerinde arkadaşını ziyarete geldi. Arkadaşıyla sohbet eden Alpözgen, bir süre sonra, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' diyerek, uyumak için misafir odasına geçti.Öğle saatlerinde arkadaşı, uyandırmak amacıyla odasına girdiğinde, Alper Alpözgen'in yatağında hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Panik olan ev sahibi, bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildirdi. Arkadaşının eve gelmesinin ardından, Alpözgen'i tekrar kontrol eden ev sahibi, daha sonra sağlık ve polis  ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Alper Alpözgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin, olay yerinde savcı eşliğinde yaptığı incelemede, ceset üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı. Yapılan incelemelerin ardından Alper Alpözgen'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Vahşi Şeyler' adlı kitabı da bulunan Alper Alpözgen'in, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platformda yayınlanması planlanan komedi dizisi için senaryo yazdığı öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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