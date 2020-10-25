DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de bulunan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sancaktepe 'de bulunan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti. Sağlık Bakanı Koca, İstanbul 'daki programı kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Koca'nın son ziyareti Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi oldu. Burada kendisine İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Nurettin Yiğit eşlik etti. Hastanede incelemelerde bulunan Koca, yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanı Koca, Başhekim Nurettin Şahin'e laboratuvar kapasitesini gerekirse arttırmaları için talimat verdi. Bakan Koca, "Laboratuvar kapasitesini daha da arttırın. Gerekirse burayı 10 bine kadar çıkarın" dedi.

Görüntü Dökümü: -------------- -Bakan Kocanın hastaneye gelişi -Hastanenin dışından detaylar -Bakan Koca ve Başhekim diyalog -Bakan Koca'nın ayrılışı -Genel ve detaylar

24.10.2020 - 20.19 Haber Kodu : 201024187

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11- BAKAN KOCA'DAN İMAMOĞLU'NA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini, iletti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görüşmeye ilişkin detayı sosyal medya hesabından, "COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul'da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum." notuyla paylaştı

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12- SAĞLIK BAKANI KOCA BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Bakan Koca'ya ziyaret sırasında İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

Görüntü Dökümü: -Bakan Koca'nın hastaneden çıkışı -Detaylar

24.10.2020 - 18.32 Haber Kodu : 201024180

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13- SULTANGAZİ'DE KAÇAK İMALATHANEYE BASKIN; 4 BUÇUK TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Şahin BOZKURT-Alper KORKMAZ- - SULTANGAZİ'de kaçak imalathaneye çevrilen depoya yapılan baskında 4 buçuk ton sahte içki ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de bulunan deponun kaçak imalathaneye çevrilerek, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler söz konusu depoya operasyon düzenledi. Depoda yaklaşık 4,5 ton sahte içki, içkinin üretim ve satışı için damıtma sistemi, alkol tankları ve dağıtım için hazırlanmış alkol bidonları ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü DökümüSahte içkiden görüntülerDetaylar

24.10.2020 - 19.35 Haber Kodu : 201024182

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14- ORTAKÖY'DE ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHAKoronavirüse karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların bir kısmı "Evde kalın" uyarılarını dikkate alarak evlerinden dışarı çıkmazken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmayı sürdürüyor.

Bazı İstanbullular koronavirüs tehlikesine aldırış etmeden sahile akın ettiler. Ortaköy Sahili'ni dolduran çoğunluğu turist bazı vatandaşlar sahilde fotoğraf çektirdi. Ortaköy sahil yolunda trafiğin yoğun olduğu görüldü. Sahildeki kişilerin maske takmadığı ve sosyal mesafeye kuralına uymadığı dikkatlerden kaçmadı.

Görüntü dökümü: ---------------·Trafikten detay ·Ortaköy sahilden detay ·Sahildeki insanlardan detay-Maske takmayanlardan görüntü·Genel ve Detaylar

24.10.2020 - 23.08 Haber Kodu : 201024208

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15- TARTIŞTIĞI KARGO KURYESİNİ YUMRUKLAYARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

* Çekmeköy'de geciktiğini öne sürdüğü siparişi nedeniyle kargocu Mehmet Ali İbin'i yumruklayarak öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Tayfun Ş., "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHAÇekmeköy'de 19 Ekim tarihinde geciktiğini öne sürdüğü siparişi nedeniyle kargo şirketinin kuryesini yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli Tayfun Ş., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Tayfun Ş., savcılık sorgusunun ardından, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkemedeki sorgusunda kız arkadaşına iki adet ayakkabı sipariş ettiğini, siparişin geciktiğini söyleyen Tayfun Ş., "Telefonla konuştuk adresin eksik olduğunu söyledi. Ben yine adresi tarif ettim bana küfürlü konuşmaya başladı. Geliyorum deyip yanına gittim. Telefonda konuştuğumuz şahıs yanıma geldi. Agresif davrandı, beni itekledi. Kimlik bilgilerimi yazarken elimi birkaç defa itekledi. Refleks olarak bende elimle bir tane vurdum. O da geri çekilince ayağı bir yere takıldı ve düştü. Yardım etmek için kendisine yaklaştım. Kargo şoförü sara hastası olduğunu söyleyince alıp hastaneye götürdüm" dedi.

TUTUKLANDIMahkeme Tayfun Ş.'yi, "Kasten öldürmeö suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü: ----------------------

Güvenlik kamerası

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı