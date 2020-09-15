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Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
15.09.2020 08:58 | Son Güncelleme: 15.09.2020 09:03

Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Keçeci Piri Mahallesi Aynalı Kavak Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis etrafta güvenlik önlemi aldı. Metruk binada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis çıkan yangın hakkında soruşturma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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