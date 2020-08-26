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Çekmeköy'de aynı eğlence mekanından çıkan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
26.08.2020 08:44 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:48
Çekmeköy'de aynı eğlence mekanından çıkan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüdü, silahlar çekildi. Karşılıklı silahların konuştuğu çatışmada 2 kişi yaralandı.

Olay Saat 02.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İddiaya göre aynı mekanda eğlenen iki grup çıkışta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada 2 kişi isabet eden mermilerle yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri olay yerine gelmeden her iki grup yaralıları da alarak geldikleri otomobillerle olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan zanlıları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yerdeki çok sayıda mermi kovanını işaretleyerek incelemek üzere muhafazaya aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Çatışmanın yaşandığı cadde-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları-Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis ekipleri-Yerdeki boş kovanlar-Genel ve detaylar 

26.08.2020 - 05.14 Haber Kodu : 200826003

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3- ESENYURT'TA PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA YANGIN 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHAEsenyurt'ta gece saatlerinde plastik hammadde üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası fabrikada hasar meydana geldi.Yangın Esenyurt, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1587 Sokak üzerinde bulunan plastik hammaddesi üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar ile devriye gezen Esenyurt Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada alevler büyüyerek fabrikanın çatı kısmını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına üç koldan müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin de çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada hasar meydana geldi. 

HERHANGİ BİR YARALANMA YOK

Yangını haber alarak gelen fabrika sahibi Sinan Ahmet, "Bilmiyorum ama elektrik kontağından falan diyorlar. Gece içeride iki çalışan vardı ama makineler kapalıydı, çalışmıyorlardı. Haber verdiler hemen geldim. Herhangi bir yaralanma yok. Daha önce de ufak bir olay olmuştu. Plastik hammadde üretimi yapıyoruz" dedi.  

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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