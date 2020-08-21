DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

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MECİDİYEKÖY'DE YOL SU ALTINDA; ARAÇLAR MAHSUR KALDI (1)Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA - İSTANBUL'da yağmurun etkisiyle Mecidiyeköy'de yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı.
21.08.2020 08:51 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:22
MECİDİYEKÖY'DE YOL SU ALTINDA; ARAÇLAR MAHSUR KALDI (1)
Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA - İSTANBUL'da yağmurun etkisiyle Mecidiyeköy'de yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı.Mecidiyeköy'de yoğun yaşı sonrası yol su altında kaldı. Göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı. Trafik adeta durma noktasına gelirken sürücüler zor anlar yaşadı.
Kaynak: DHA