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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

Maltepe'de hırsızlık amacıyla markete girmeye çalışan 4 kişiye müdahale eden gece bekçileri, 1 kişiyi gözaltına alırken 3 kişi ise kaçtı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1
12.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:01
Maltepe'de hırsızlık amacıyla markete girmeye çalışan 4 kişiye müdahale eden gece bekçileri, 1 kişiyi gözaltına alırken 3 kişi ise kaçtı. Kaçan 3 kişi olay yerine geri dönerek arkadaşlarını yakalayan bekçilere ateş açtı. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay saat 05.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişi cadde üzerinde bulunan bir markete hırsızlık amacı ile girmeye çalıştı. Bölgede görev yapan gece bekçileri, markete girmeye çalışanları görünce müdahale etti. Müdahalede 1 kişi gece bekçileri tarafından gözaltına alınırken 3 kişi otomobille olay yerinden kaçtı. Kısa bir süre sonra otomobille olay yerine dönen 3 kişi, arkadaşlarını kurtarmak amacıyla gece bekçilerine ateş açtı. Gece bekçileri de saldırganlara karşı ateş açtı. Yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yakalanan şüpheli emniyete götürülürken yaşanan çatışma sırasında çevredeki dükkanların camları ve cadde üzerinde park halindeki arabalarda hasar oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede bir süre delil araştırması yaptı. 

OLAY ANINI ANLATTI

Olayın yaşandığı cadde üzerinde esnaflık yapan Oğuzhan Uluocak; "Ben dükkanımı açmaya gelirken saat 05.10 sıralarında bir araba buradan hızla geçti. Bekçiler arkadaşı fırına soktular. Sonra bir kere daha araba geldi. Bir iki el ateş ettiler sonra gittiler. Sonra tekrar geldiler bu sefer durdular, içinden bir çocuk indi, rastgele ateş etmeye başladıö şeklinde konuştu.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA Yaşanan olaylar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, markete girmeye çalışan hırsızlar, bekçilerin geldiğini görünce kaçıyor. Bekçilerin 1 kişiyi yakalamasının ardından, kaçtıkları otomobille geri dönen şüpheliler, bekçilere ateş açıyor. Sonrasında ise saldırganlar olay yerinden kaçıyor.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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