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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

KARABÜK'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üstgeçide çarptı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
09.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 09.08.2020 09:11
KARABÜK'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üstgeçide çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.

Kaza saat 06.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu  Eyüpsultan Çiftalan mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 00.00'da Karabükten aldığı yolcularla yola çıkan özel bir firmaya ait şehirler arası yolcu otobüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra otogara doğru giderken Eyüpultan Çiftalan mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı. Yaklaşık 100 metre yol kenarındaki toprak arazide ilerleyen otobüs beton üst geçidin ayağına çarptı.

BİR ANDA CAN PAZARI YAŞANDI

Otobüsün köprü ayaklarına çarparak savrulması üzerine otobüsteki bazı yolcular dışarı fırladı. Bazıları ise otobüs içinde sıkıştı.Haber verilmesi  üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık  ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan yolcuları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemede 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 25 yolcudan 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Yaralıların hastanelere sevk edilmesinin ardından, hayatını kaybeden 5 kişinin cansız bedeni de Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yapan otobüste ve kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kaza yapan otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN OTOBÜS KAZASI AÇIKLAMASIİstanbul Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin öldüğünü 25 kişinin ise yaralandığını açıkladı.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: Karabük'ten İstanbul'a seyir halindeki bir şehirlerarası yolcu otobüsü, bugün saat 07.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çiftalan Köprüsü mevkiinde bariyerlere çarparak yoldan çıkmıştır.  Olay yerine derhal Jandarma, Polis, 112 Acil Servis, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir.  112 Acil Servis ekiplerimizden alınan ilk bilgilere göre; kazada 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır"

Görüntü  Dökümü: -----------------Olay yerinden görüntüler-Yaralıların götürülmesi-Polis ve jandarma-Çalışmalardan detaylar

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2-EYÜPSULTAN'DA ÜST GEÇİT ÇÖKTÜ-2

-Otobüs altında kalmaktan son anda kurtuldu.

-Uzun araç kuyrukları oluştu.

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ EYÜPSULTAN'da üst geçit çöktü. TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti kapandı. Bu sırada yoldan geçen bir otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde üst geçit çöktü. Bu sırada yoldan geçen otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çökme nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti yolu kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri çökmenin olduğu yolu şerit çekerek kapattı. Çökme nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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