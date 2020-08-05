DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 BEŞİKTAŞ'ta 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı.

BEŞİKTAŞ'ta 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın sonucu binanın çatı katında hasar meydana geldi.Arnavutköy Mahallesi Girgin Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatı katını sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, olayı itfaiye , polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Yangın nedeniyle bina sakinleri apartmanı boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangının bitişikteki binaya sıçrama ihtimaline karşın, yan binada oturan vatandaşları tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binada hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin incelemeleri sonucu belirlenecek. GÖRGÜ TANIĞA YAŞANANLARI ANLATTI Olayın meydana geldiği sokakta oturan Murat Uruç, "İçerideydik, bir baktık dumanlar çıktı. Biz de dışarı çıktık. İtfaiye gelmişti. Alevler büyümüştü. Polisler geldi. Bir tane itfaiye yetmeyince çok sayıda itfaiye geldi. Yaralanan falan yok. Binadaki herkes çıkarılmış" dedi. MAHALLE SAKİNLERİ ÇALIŞMALARI İZLEDİYangın sırasında mahalle sakinleri de evlerini boşaltarak sokağa çıktı. İtfaiyenin çalışmalarını yakından izleyen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması ve maske takmaması ise dikkat çekti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Yanan bina-Çatının alev alev yanması-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Polis ekiplerinin çalışması-Toplanan vatandaşlar-Ambulansın olay yerine gelişi-Röportaj-Genel ve detay görüntüler

05.08.2020 - 04.25 Haber Kodu : 200805010

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3- EYÜPSULTAN'DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN GENÇ AĞIR YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHAEyüpsultan'da cadde üzerinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki Caner Taşan ağır yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Olay, Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde dün saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle cadde üzerinde bir süre kovaladığı Cadde Caner Taşan(21)'a silahla ateş açtı. Taşan yere yığılarak ağır yaralanırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan genci hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

"YAKLAŞIK 5-6 KERE SİLAH SIKILDI"Çevredeki bir işyerinde çalışan Gürsel Gerçek, "İçeride çalışıyordum. Yaklaşık 5-6 kere silah sıkıldı. Daha sonra dışarı çıktığımda arkadaşın iki minibüs arasında kanlar içinde kaldığını gördüm. Arkadaşı alıp kenara taşıdık. Sonra da turnike yaptık. Şahsın kim olduğunu görmedim. Sadece silah sesini duyduk. Ardından polis ekipleri geldi" dedi.Aynı cadde de bulunan esnaf Meriç İnandıklı, "Silah sesi duydum, koştum. Burada bir minibüs duruyordu. Çocuk sırtı kan içinde yerde yatıyordu. 4 el ateş ettiler. Dördü de sırtına geldi herhalde. Ben de hemen ambulansı aradım. O an gördüm. Kötü oldum, durumu kötüydü, ölmüş de olabilir" diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesinde bulundu. Ekipler, çevredeki iş yerlerinde güvenlik kamera görüntüsü de araştırdı. Polis olay anının, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığını tespit etti. Görüntülerde, araç trafiğinin yoğun olduğu anlarda yolun ortasına gelen yüzünde cerrahi maske olan şüphelinin silahla ateş açtığı görülüyor. Saldırının ardından çevredeki vatandaşların yaralının yardımına koştuğu görülüyor. Polis, görüntülere yansıyan yüzünde cerrahi maske bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA