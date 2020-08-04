DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 KAĞITHANE'de bir kişi, daha önce husumetli olduğu kişinin yanına gelerek konuşmak istedi.

KAĞITHANE'de bir kişi, daha önce husumetli olduğu kişinin yanına gelerek konuşmak istedi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahına sarılan saldırgan, hem husumetlisi ile kardeşini hem de kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişiyi daha silahla yaralayarak kayıplara karıştı. Olay, gece yarısı Talatpaşa Mahallesi, Bayındır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi sokağa gelerek daha önce husumetli olduğu kişi ile konuşmak istedi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırgan, üzerinde taşıdığı silahı çıkararak, önce husumetli olduğu kişiyi, ardından kavgayı ayırmaya çalışan 3 kişiyi daha silahla ateş açarak yaraladı. Olay sonrası saldırgan kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, silahla yaralanan 4 kişi de sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDUSaldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta çok sayıda boş kovan buldu. Olay yeri inceleme ekipleri, sokaktaki delilleri toplarken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yeri-Polis ekiplerinin çalışması-olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Yerdeki boş kovanlar-Toplanan vatandaşlar-Kavga sonrası yaşananların cep telefonu görüntüsü-Genel ve detay görüntüler

================ 4- ATAŞEHİR KAYIŞDAĞI'NDA ORMAN YANGINI

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHAAtaşehir Kayışdağı'nda orman yangını çıktı. Yangın sevk edilen itfaiye ekiplerince daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ferhat Paşa Mahallesi Kayışdağı'ndaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapan itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.

- Arızalandı

Kaynak: DHA