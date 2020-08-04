DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

KAĞITHANE'de bir kişi, daha önce husumetli olduğu kişinin yanına gelerek konuşmak istedi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1
04.08.2020 08:52 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:03
KAĞITHANE'de bir kişi, daha önce husumetli olduğu kişinin yanına gelerek konuşmak istedi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahına sarılan saldırgan, hem husumetlisi ile kardeşini hem de kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişiyi daha silahla yaralayarak kayıplara karıştı. Olay, gece yarısı Talatpaşa Mahallesi, Bayındır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi sokağa gelerek daha önce husumetli olduğu kişi ile konuşmak istedi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırgan, üzerinde taşıdığı silahı çıkararak, önce husumetli olduğu kişiyi, ardından kavgayı ayırmaya çalışan 3 kişiyi daha silahla ateş açarak yaraladı. Olay sonrası saldırgan kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, silahla yaralanan 4 kişi de sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDUSaldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta çok sayıda boş kovan buldu. Olay yeri inceleme ekipleri, sokaktaki delilleri toplarken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.  GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yeri-Polis ekiplerinin çalışması-olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Yerdeki boş kovanlar-Toplanan vatandaşlar-Kavga sonrası yaşananların cep telefonu görüntüsü-Genel ve detay görüntüler

================ 4- ATAŞEHİR KAYIŞDAĞI'NDA ORMAN YANGINI 

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHAAtaşehir Kayışdağı'nda orman yangını çıktı. Yangın sevk edilen itfaiye ekiplerince daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ferhat Paşa Mahallesi Kayışdağı'ndaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapan itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.

- Arızalandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Magazin
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış Ekonomi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik 3. Sayfa
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi Spor
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Güncel
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor
İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Deniz Demir Yaşar Güler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Serdar Ortaç Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Çeşme İzmir Bakan Türk Lirası
Şu an buradasınız: DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 09:41:03. #1.15#
title