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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Silivri TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
20.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:04
Silivri TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı. Bariyerlerin otomobile saplandığı kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri Gişeleri Mevkii'nde meydana geldi. 34 CVR 749 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, defalarca takla attıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlerin otomobile saplandığı kazada yolcuların bir kısmı araçta bulundukları yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki sıkışan yaralılar çıkarıldı. 21 yaşındaki Şevval Derin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 3 yaralı ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şerit trafiğe kapandı. Jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Şevval Derin'in cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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