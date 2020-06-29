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Bakırköy'de bir taksi sürücüsünü silahla tehdit ederek kaçırdığı iddia edilen 5 kişi polisin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1
29.06.2020 08:55 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:00
Bakırköy'de bir taksi sürücüsünü silahla tehdit ederek kaçırdığı iddia edilen 5 kişi polisin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 05.00 sıralarında Bakırköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Ataköy'de 34 TJS 44 plakalı bir taksiye şüpheli 5 kişi bindi. Şüphelilerden biri silahla taksi sürücüsünü tehdit etti. Bu sırada polise ihbarda bulunan bir kişi, taksi sürücüsünün taksi ile beraber kaçırıldığını ve şüphelilerin üzerinde patlayıcı madde olabileceğini söyledi. Harekete geçen polis ekipleri, şüpheli taksiyi D-100 Karayolu Florya mevkiinde kovalamaya başladı. Şirinevler yan yolda yolu kapatan çok sayıda polis, taksiyi durdurdu. Takside bulunan 5 kişi gözaltına alınırken, taksi sürücüsü ise kurtarıldı. Polis, şüpheli 5 kişiyi ve taksi sürücüsünü polis merkezine götürdü. 

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.  

- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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