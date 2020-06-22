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1-(Havadan Görüntülerle)CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK, ÇOĞUNLUK MASKE TAKMIYORHaber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL, -Caddebostan Sahili'nde yine insan yoğunluğu yaşanırken, açık alanlarda da zorunlu hale getirilen maskenin çoğu insan tarafından kullanılmadığı görüldü.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1
22.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:16

1-(Havadan Görüntülerle)CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK, ÇOĞUNLUK MASKE TAKMIYOR

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL, -Caddebostan Sahili'nde yine insan yoğunluğu yaşanırken, açık alanlarda da zorunlu hale getirilen maskenin çoğu insan tarafından kullanılmadığı görüldü. Sahilde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele devam ederken İstanbul Valiliği, açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte denize girmek isteyen vatandaşlar da sahile akın etti. Caddebostan Plajı doldu taştı. Kimileri ise çimlerde oturarak vakit geçirdi. Vatandaşların bir kısmı maske takarak kurallara uyarken kimilerinin ise maske takmadığı görüldü. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

BENCE İNSANLAR DURUMU CİDDİYE ALMALI 

Gamze Söyler, Hava almak için dışarı çıktım. Kalabalığın yüzde 50'si maske takmıyor. Bu insanların maske takması için artık ne yapılması gerek bilmiyorum. Ceza uygulanması lazım artık. Bence insanlar durumu ciddiye almalı. Herkes elinden gelen özeni göstermeli. Maskeyi en azından takmalı. Evet, çok sıkıldık bu kadar zaman herkes sıkıldı. En azından önlemimizi almalıyız. Maskemizi takmalıyız, mesafemizi korumalıyız. Dezenfektan, kolonya gibi ürünleri de kullanmalıyız. dedi.  

Kaynak: DHA

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