DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 4.Levent Metro istasyonunda raylara atlayan kadın kafasını çarparak ağır yaralandı.

4.Levent Metro istasyonunda raylara atlayan kadın kafasını çarparak ağır yaralandı. Sarıyer yönünde metro seferleri bir süre durduruldu.Olay, saat 22.45 sıralarında 4.Levent Metro İstasyonunda meydana geldi. 20-25 yaşlarında, adı öğrenilemeyen bir kadın, tren beklerken bir anda geri geri gidip kendini raylara attı. Kafasını raylara çarpan kadın ağır yaralandı. Duraktakilerin bildirilmesiyle ilk olarak Sarıyer yönünde tren seferleri durduruldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını durağa çıkardı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralı kadını Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmaların ardından Metro seferleri tekrar başladı.

- İstanbul

Kaynak: DHA