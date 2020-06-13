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MAÇKA Parkı'nda iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1
13.06.2020 09:00 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:03
MAÇKA Parkı'nda iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ellerindeki alkol şişelerini kırarak birbirlerine saldıran her iki gruptan 2 kişi yaralandı.Olay, saat 02.30 sıralarında Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. Parkta alkol alan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ellerinde bulunan alkol şişelerini kırarak birbirlerine saldıran her iki gruptan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga edenleri dağıtan polis, direnen 2 kişiyi de gözaltına aldı. Kavgada aldığı şişe darbeleri ile başından yaralanan  Burak T., yerde yatarak ambulansın gelmesinin bekledi. Bu sırada bir arkadaşı ise bulduğu bez parçaları ile arkadaşının kanayan yaralarına tampon yaparak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Yerde yatan yaralı-Arkadaşının yaralıya tampon yapması-Polis ekiplerinin çalışmaları-Sağlık ekiplerinin olay yerine gelişi-Yaralının ambulansa taşınması-Ambulansın olay yerinden ayrılması-Gözaltına alınan bir kişinin polis otosundaki görüntüsü-Genel ve detay görüntüler

======================== 2- PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI 

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA Pendik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Pendik Sahil Bulvarı'nda Pendik istikametinde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün trafik ışıklarında U dönüşü yapmaya çalıştığı 34 VC 1772 plakalı otomobil, o sırada karşı yönden gelen 34 BD 8945 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Pendik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.  Polis ekipleri kaza yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. Kazada hurdaya dönen otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.  Öte yandan, kazanın ardından yapılan çalışmaları izlemek için toplanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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