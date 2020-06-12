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HASTANEDEN AMBULANS ÇALDI, KOVALAMACA SONUCU KAĞITHANE'DE YAKALANDIHaber-Kamera: Ertan KILIÇ / Ozan URAL / İSTANBUL DHA - OKMEYDANI'nda Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulans kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından çalındı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1
12.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:02

HASTANEDEN AMBULANS ÇALDI, KOVALAMACA SONUCU KAĞITHANE'DE YAKALANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/ Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - OKMEYDANI'nda Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulans kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından çalındı. Ambulans, yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından Kağıthane'de havaya uyarı ateşi açılarak durduruldu. Ambulansı çalan şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaşandı. Hastanenin önünde duran 34 VZ 3586 plakalı hasta nakil ambulansı, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Büyükdere Caddesi üzerinden, Kağıthane'ye yönelen ambulans, Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Şahsın durmaması üzerine ekipler havaya ateş açtı. Polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayan şüpheli, teslim oldu. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Çalınan ambulans ise bir polis memuru tarafından hastaneye geri getirildi.

 GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTIİsmet İnönü Caddesi'nde yaşanan olayı ise bir görgü tanığı anlattı. Polisin havaya ateş ettiğini belirten görgü tanığı, "Okmeydanı'ndan bir ambulans çalınmış. Sanırım buranını yerlisi. Polisler ihbar üzerine burada önünü kestiler. Havaya ateş ettiler durdurmak için, yani en sonunda. Ondan sonra yolunu kestiler ve aldılar. Tek kişiydi" dedi.  GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Ambulansın yakalandığı yer-Polis ekipleri-Ekip otosunun içindeki şüpheli-Röportaj-Genel ve detay görüntüler

12.06.2020 - 03.43 Haber Kodu : 200612014

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2- MAÇKA PARKI'NDA KIRIK BİRA ŞİŞESİYLE BOĞAZI KESİLDİ; ŞÜPHELİ YAKALANDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,Şişli Maçka Parkı'nda, laf atma iddiasıyla yaşanan tartışmada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kırık bira şişesiyle Süleyman Dönmez'in boğazını kesti. Ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden Dönmez, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Dönmez'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken şüpheli Eyüpsultan'da yakalandı.Olay, Maçka Demokrasi Parkı İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi çıkış kapısında dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yaptığı öğrenilen Süleyman Dönmez, iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına doğru yürürken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle laf atma yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sürerken, kimliği belirsiz kişi elindeki bira şişesini kırdıktan sonra Dönmez'in boğazını kesti. Süleyman Dönmez kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı.

YARDIMINA MESLEKTAŞLARI KOŞTUSaldırıda ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden Dönmez'in ilk yardımına, yanında bulunan meslektaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Daha fazla kan kaybetmemesi için, bir vatandaşın verdiği tişörtle boğazına tampon yapılan Dönmez, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  Olay yerinde inceleme yapan polis, eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.Saldırıyı gören ve tampon yapılması için tişörtünü veren Aykut Fırtına "Biz burada oturuyorduk. İki arkadaş o taraftan geldi. Birbirlerine müdahale etmeye başladılar. Birisi bira şişesini kırdı, arkadaşın boğazını kesti. Bayağı da kan kaybetti arkadaş. Geçmiş olsun. Olay anlık gelişti, iki dakikada olay oldu. Olayı gerçekleştiren arkadaş çıktı gitti. Biz müdahale edemedik, elinde kırık cam şişesi vardı" diye konuştu.Hastanede tedavisi süren Süleyman Dönmez'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, şüpheli  Emrah D.(32) Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

POLİSTE SUÇ KAYDI VAR

Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin 5 kasten yaralama, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 7 ayrı defa hakkında işlem yapıldığı belirlendi.

Kaynak: DHA

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