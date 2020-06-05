DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
05.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:05
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Enis Berberoğlu, gece saatlerinde polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Polis aracında görüntülenen Berberoğlu'nun polislerle birlikte maske taktığı görüldü. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Berberoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Berberoğlu, daha sonra polis eşliğinde Maltepe Cezaevi'ne getirildi.- İstanbul
Kaynak: DHA