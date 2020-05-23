DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 ÜMRANİYE'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLER ALEV ALEV YANDI (Havadan görüntülerle)-1 işçi hayatını kaybetti.

ÜMRANİYE'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLER ALEV ALEV YANDI (Havadan görüntülerle)

-1 işçi hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU-Murat KORKMAZ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL-ÜMRANİYE'de inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynırda alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, iki saatlik uğraş sonucu kontrol altına alınırken 5 kişi dumandan etkilendi. İçeride kalan 1 işçi ise hayatını kaybetti.

Ümraniye Altınordu Caddesinde bulunan inşaata işçilerin kaldığı konteynırda saat 02.00 sıralarında dumanlar yükseldi. Duman kısa sürede yerini aleve bıraktı. Durumu gören işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin desteğe geldiği yangın iki saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. İçeriden çıkarılan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şantiyede çalışan işçilerin büyük kısmının bayram izni nedeniyle bugün yola çıktıkları ve fazla kimsenin çalışmadığı öğrenilirken, konteynırlarda hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Dışarı çıkamayan bir işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Konteynerlerde kalan işçilerin büyük bir kısmının bayram iznine çıktığı öğrenildi. Savcının ve olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sonunda hayatını kaybeden işçinin cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi. Çalışma arkadaşları ise olay yerinden uzun süre ayrılmadı.

"İÇERİDEN 5 KİŞİNİN SESLERİ GELİYORDU"İnşaatta çalışan bir işçi, "Şantiye olarak kullanıyor. İşçilerin kaldığı koğuşlar bölgesi burası." diye konuşurken, yangın sırasında içeride yattığını ifade eden bir başka işçi, "Biz içeride yatıyorduk. Yangının sebebini bilmiyoruz. Birkaç yaralı var, hastaneye götürüldüler." dedi. Mehmet Kartal, "Saat 02.30 sıralarında sahur yapmak için kaldığımız yere geldiğimizde alev alev yanıyordu. İçeriden 5 kişinin sesleri geliyordu. Onlar galiba itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şu anlık can kaybı yok. Konteynırlarda bayramdan dolayı az insan kalıyordu. 50-60 kişi vardı galiba içeride kalan. Yaralı arkadaşlarımızı hastaneye götürdüler henüz bilgisini paylaşmadılar." şeklinde konuştu.

Başka bir işçi ise, "Biz iş üzerinde çalışıyorduk. Biz geldiğimiz de her yeri alev almıştı. İçeriden arkadaşlarımız bağrışma sesleri geliyordu. 4-5 kişinin bağırdığını duyduk. Allah'tan kimseye bir şey olmamıştı ancak bir iki kişinin camdan atladığını gördük. Ambulanslarla götürdüler inşallah bir şey olamamıştır arkadaşlarımıza. Normalde biz 200-300 kişi kalıyoruz burada. Bayram dolayısıyla az çalışan insan olduğunu biliyoruz. İçeride 50-60 kişi falan vardır diye düşünüyorum. Bir kişiyi yeni hastaneye götürmüşler. Diğerlerinden haber almadık henüz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA