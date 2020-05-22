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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

İSTANBUL'da gece saatlerinde rüzgar ve yağmur etkili oldu.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
22.05.2020 08:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:57
İSTANBUL'da gece saatlerinde rüzgar ve yağmur etkili oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmininde bulunmuştu. Yapılan açıklamada ayrıca rüzgar ve yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. İstanbul'da saat 03.30 sıralarında rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi. Taksim'de bulunan bayraklar rüzgarın etkisiyle dalgalandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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