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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mektup göndererek, Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini andığını söyledi.

25.04.2020 08:56 | Son Güncelleme: 25.04.2020 08:56
DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mektup göndererek, Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini andığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a gönderilen mektupta, Erdoğan, "Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Sahak Maşalyan, Ermeni Toplumunun Çok Değerli Üyeleri, Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tüm dünya ile birlikte içinden geçtiğimiz bu zor günlerde, vatandaşlarımız arasındaki dayanışma güçlenerek sürüyor. Daha yakınlaşmış, birlik, beraberlik duyguları daha da güçlenmiş olarak yarınlara ulaşmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Dünya halklarına büyük acılar yaşatmış Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum. Bu vesileyle, bu acı dönemde yaşamını yitiren tüm Osmanlı vatandaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Mektubun devamında Erdoğan, "Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Geçmişten yalnızca dostluk ve aynı yüksek insanlık ideali için güç alarak geleceği birlikte inşa etmek hepimizin ortak amacıdır. Anadolu'nun bağrından doğmuş birlikteliğimizi görmezden gelerek tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevreler hepimizin malumudur. Biz birlik, refah ve huzur dolu bir gelecek isterken ve bunun için çalışırken, niyeti başka olan çevrelere fırsat verilmemesi en önemli dileğimizdir. Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı'nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, hepinize esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı. 

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2- İSTANBUL'DA YOLLAR VE MEYDANLAR BOŞ KALDI

-İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu saat 08.00'de yüzde 4 olarak ölçüldü.   

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL,(DHA Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 23 Nisan Perşembe gecesi saat 00.00'dan, 26 Nisan Pazar gecesi saat 23.59'a kadar  ilan edilen sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı.Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. 23 Nisan Perşembe günü başlayan sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününe girildi. Yasak öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim oldu. İstanbul'un yolları ve meydanları boş kaldı. Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri ise devriye görevinde bulunan polis ekipleri besledi.

D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araç sayısının azlığı dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre İstanbul'da sabah saat 08.00'de trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak ölçüldü.   

- Dan

Kaynak: DHA

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