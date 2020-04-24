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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 23 NİSAN'DA ULUSA SESLENDİ; ÇOCUKLARLA İSTİKLAL MARŞI OKUDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı nedeniyle Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nde ulusa seslendi.

24.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:00
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 23 NİSAN'DA ULUSA SESLENDİ; ÇOCUKLARLA İSTİKLAL MARŞI OKUDU

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı nedeniyle Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nde ulusa seslendi. Erdoğan daha sonra çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı nedeniyle ulusu sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, "TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. 23 Nisan 1920'den bugüne Meclis'imizin çatısı altında Türkiye'nin istiklali, istikbali ve kalkınması için emek vermiş, milli iradenin tecellisi için mücadele etmiş tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, TBMM'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bundan tam bir asır önce Ankara'da dualarla, tekbirlerle, salavat-ı şeriflerle açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur." dedi.

Erdoğan, "23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolü olmasının yanı sıra milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine güveninin de bir işaretidir. Millet olarak tıpkı bağımsızlığımız gibi çocuklarımızı da dünyadaki en kıymetli varlıklarımız olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. Bu anlayışla son 18 senede demokraside ve ekonomide Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin, dünyanın en saygın ülkelerinden biri haline getirmenin mücadelesini verdik. İlk Meclis'te tecessüm eden iradeye uygun şekilde hiç kimseyi dışlamadan, ayırmadan, ayrıştırmadan 83 milyonun tamamını, vatanımızın her köşesini kucaklamanın gayreti içinde olduk. Bugün de koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı azim, inanç ve umutla yürütüyoruz. Allah'ın izni ve inayeti, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin de üstesinden geleceğimize inanıyoruz. 83 milyonun tüm fertlerinden, bilhassa bugün bayramlarını kutladığımız çocuklarımızdan biraz daha sabretmelerini, açıklanan tedbirlere riayet etmeyi sürdürmelerini istiyoruz." diye konuştu.Erdoğan, şöyle devam etti: "İstiklal Marşımız sadece bir asır önceki özgürlük mücadelemizi anlatmakla kalmaz, aynı zamanda bugün ve gelecekte ihtiyacımız olan ruhu da ifade eder. Şimdi tüm milletimi saat tam 21.00'de balkonlarımıza, pencerelerimize çıkarak İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Biz de burada kendi çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte mesajlarını kalbimizde hissederek okumak suretiyle bu milli coşkuya iştirak edeceğiz. Bir kez daha bize bu vatanı armağan eden şehit ve gazilerilerimizi, rahmetle, şükranla, tazimle anıyor, çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin bu gece ilk teravih namazını kılıp, ilk sahurunu yapacağımız ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum. Rabb'imden bu mübarek günlerin en güzel şekilde değerlendirerek, sağlıkla, huzurla, esenlikle, bizlere ramazana ulaştırdığı gibi bayrama da ulaştırmayı nasip etmesini diliyorum." 

Erdoğan, daha sonra çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. 

Kaynak: DHA

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