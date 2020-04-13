DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Haberler
Süleyman Soylu, İstanbul, DHA, Güncel

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: İÇİŞLERİ BAKANIMIZIN İSTİFASI KABUL EDİLMEMİŞTİRGülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına açıkladı.

13.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:25
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: İÇİŞLERİ BAKANIMIZIN İSTİFASI KABUL EDİLMEMİŞTİR

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına açıkladı. Yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa açıklaması hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına ilişkin bir açıklama yaptı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır. Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır. Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir. Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir. İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir. Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir."

==============================

2- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA ALKIŞLI DESTEK 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşlar da camlara çıkarak Soylu'ya alkışla destek verdi. 

Görüntü dökümü: -------------Konvoydan görüntü-Balkonlardan alkışlayan vatandaşlar-Genel ve detaylar  

13.04.2020 - 03.04 Haber Kodu : 200413018

================================

3- SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININI KALKMASININ ARDINDAN İSTANBUL SOKAKLARI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Soner HASIRCIOĞLU-İlkay DİKİCİ-Şahin BOZKURT-Ertan KILIÇ-Taylan ERGÜN  / İSTANBUL DHASokağa çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu. 

Yasağın kalkmasıyla birlikte Üsküdar'da bulunan Cumhuriyet Caddesinde ki bir market de satışa başladı. Marketin önüne gelen vatandaşların da sosyal mesafe ve maske kuralına uydukları görüldü. Araçlarıyla trafiğe çıkan vatandaşların korna çaldığı dikkatlerden kaçmadı.

Ufuk Güler, "Evdeydim devamlı. Marketten birkaç alışveriş yapmam gerekti. İlk gün çıkmadım ben. Evdekilerle idare ediyorum. Yasak kalkınca birkaç ihtiyacım var onları alacağım ve eve döneceğim" diye konuşurken benzin istasyonunda çalışan Kenan Tayaç ise, "Yatmakla geçti. Çalışmaya geldim. Baksanıza izdiham yaşanıyor" dedi.

Olcay Meral, "Gayet güzel geçirdik. Olması gereken de buydu zaten. Mazot almaya geldim. Bir de ihtiyacım var onu almaya geldim. Yollar sakindi. İnsanlarımızın biraz daha duyarlı olursa daha iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Bilal Bağrıyanık ise "İki gün boyunca bol bol kitap okumaya çalıştım. Evde ne yapabilirim onu düşündüm. Bir hava almak için dışarıya çıktım. Ama tedarikliyiz. Kolonyamız falan her şeyimiz var. Elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ------------Cevizlibağ trafikten görüntüler-Benzinciler önündeki kuyruk-Mecidiyeköy yollardan detay-Gaziosmanpaşa'dan detay-Arnavutköy'de benzinci önünden görüntü-Vatandaşlar ile röp.-Genel ve detaylar 

13.04.2020 - 00.58 Haber Kodu : 20041300513.04.2020 - 01.25 Haber Kodu : 20041301113.04.2020 - 01.58 Haber Kodu : 20041301313.04.2020 - 06.51Haber Kodu : 200413024

============================

4- ÇATIYA ÇIKAN GENÇLERİ POLİS DRONE İLE UYARDI

Haber: İlkay DİKİCİ- Ramazan EĞRİ- Murat KORKMAZ/ Sultanbeyli'de evlerinin çatısına çıkan 3 gence polis drone ile seslendi. Yapılan uyarıların ardından gençler aşağıya indi.

Sultanbeyli'de 3 genç sokağa çıkma yasağı olunca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan evlerinin çatısına çıktı. Durumu fark eden Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis memurları hemen harekete geçti. Ekipler çatıya çıkan gençleri polis drone ile uyararak aşağı indirdi. İlk önce dronedan polis sireni çalan ekipler ardından anons ederek gençlere uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından 3 genç çatıdan aşağı indi.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
'Soylu'dan ilk açıklama' haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Kapıcının testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı Haberler
Kapıcının testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü Haberler
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cemal Can Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Sergen Yalçın Radamel Falcao Emre Belözoğlu
Daha Fazla İstifa Kayseri Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 11:09:41. #1.14#
title