DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu hastane inşaatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide başladı. Çalışmalar havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini açıkladı.

Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yapılıyor.

2- SANCAKTEPE'DEKİ SALGIN HASTANESİ ÇALIŞMALARINDA İKİNCİ GÜN

-Sancaktepe'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde devam ediyor.

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL, - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a iki salgın hastanesi yapılacağını açıklaması sonrası salgın hastanelerinin yapımı için başlayan çalışmalar devam ediyor. Sancaktepe'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde sürüyor. Alanda iş makinelerinin çalıştığı görülürken, sabah saatlerinde hastanenin yapılacağı şantiye alanına yeni iş makineleri de getirildi. Çalışmaların 45 gün içinde bitirilmesi hedeflenirken, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki salgın hastanelerinin salgından sonra da kullanılacağı öğrenildi.

3- "KORONAVİRÜS İNDİRİMİ" UYARISI

- Koronavirüs salgını sonrası pek çok mağaza tedbir için kapalı durumda. Özellikle bu dönemde internette indirim adıyla yapılan satışlara karşı uzmanlar vatandaşları uyarıyor.

- Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu,

"Bugün birçok marka sıkıntıda. Ürünlerini satamıyor, mağazalarını kapattı. İşte bu noktada fırsatçı ve dolandırıcılar taklit ederek sanki 500 liralık ürünü yarı fiyatına satacakmış, 1000 liralık ürünü 500 liraya satacakmış gibi ağlarına düşürüyor daha sonra paralarını alıyor. Birde kredi kartı bilgilerini ele geçirerek tamamen hesaplarını boşaltabiliyorlar"

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL, - Koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok mağaza kapalı durumda. Bu dönemde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden alışverişi tercih ediyor. Bunu fırsat bilen bazı kötü niyetli kişiler ise 'indirim' adı altında sahte ürünlerle satış yapmaya çalışıyor. Alışveriş sonunda tüketiciye satın alınan ürünün gerçeği dışında başka bir ürün gönderilirken, ayrıca vatandaşların kredi kartı bilgileri de kopyalanabiliyor. Uzmanlar internet sayfaları ile sosyal medyadaki ilanlara ve satışlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

"KORONA İNDİRİMİ DİYE VATANDAŞLARI TUZAĞA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR""Koronavirüs maalesef dolandırıcıları korkutmamış" diyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hala çıkar peşindeler. 'Korona indirimi' diye şimdi de bir takım ilanlar verip, vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Bunların daha önce de yaptıklarını gördük. Karaborsacılık, vurgunculuk yaptılar. İnsanları kandırıp kredi kartı bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttılar. Şimdi de korona vurgunculuğu yapıyorlar. Bunlar taklit yapıyor. Gerçekten ciddi markalar kepenk kapattılar. Çalışmıyorlar. Şimdiden ilanlar veriyorlar. Müşterilerine mesajlar göndererek, 'Biz size indirim yapacağız. Şimdi bize 250 lira verin mağazamız açıldığı ilk gün gelin, size 500 liralık alışveriş yaptıralım' diyorlar. İşte bunları taklit eden dolandırıcılar müşterilerinin tuzağa düşmesi neticesinde onların kredi kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıyorlar. ya da bir takım sahte hesaplarla tuzağa düşürdükleri insanların kendilerine havale göndermesini, ödeme yapmasını isteyerek onları dolandırıyorlar" şeklinde konuştu.Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Dikkat diyorum. O tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz markanın size sunduğu o indirim gerçek olmayabilir. Gerçek olan şu. Bugün birçok marka sıkıntıda. Ürünlerini satamıyor, mağazalarını kapattı. İşte bu noktada fırsatçı ve dolandırıcılar taklit ederek sanki 500 liralık ürünü yarı fiyatına satacakmış, 1000 liralık ürünü 500 liraya satacakmış gibi ağlarına düşürüyor daha sonra paralarını alıyor. Birde kredi kartı bilgilerini ele geçirerek tamamen hesaplarını boşaltabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİLER ZORUNLU İHTİYAÇLARI DIŞINDA HİÇBİR SİPARİŞ VERMEMELİ"Koronavirüs salgınının yaşandığı bu dönemde sadece gerekli ihtiyaçlarla ilgili alışveriş yapılması gerektiğinin altını çizen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sahtekarlar tanınmış, güvenilen markaların ürünlerinin fotoğraflarını internete koyup fiyatı da neredeyse yarı fiyat gibi cazip halde sunmak suretiyle vatandaşları aldatıyorlar. Bu noktada vatandaşın yapması gereken bilinçli tüketici olarak marka sahibi firmayla yazışarak o ilanın gerçekten o firmaya ait olup olmadığını tespit edip ondan sonra hareket etmesidir. Aksi halde dolandırılır hatta finansal bilgilerini karşı tarafa aktarırsa adına kredi bile çekilip, borçlandırılabilir. İçinde bulunduğumuz dönemde bilinçli tüketiciler zorunlu ihtiyaçlar dışında hiçbir alışveriş yapmasınlar. Bu sağlığımız açısından da gerekli. Ürünü bize getirecek olan kurye elemanlarının yoğunluktan ötürü virüsle karşılaşmaları hatta hastalığa yakalanmaları dahi söz konusu. Tüketiciler zorunlu ihtiyaçları dışında hiçbir sipariş vermemeli. Böyle çok cazip gördükleri ilanla ilgili de firmayla irtibata geçmeli."

"KAPIDA ÖDEMEYİ TERCİH EDİYORUM"İnternet üzerinden alışveriş yaptığını ifade eden Gurbet Baykara, "İnternetten kıyafet alıyorum. Onlar da hiç yanıltmadılar. Çünkü sürekli değiştirmedim. Burada indirim var diye oraya gitmedim. Genelde ben kapıda ödemeyi tercih ediyorum. Ürün kapıya geldiğinde bakıyorum ve parayı öyle teslim ediyorum" şeklinde konuştu. Selman Yılmaz ise, "Pantolon ve mont alıyorum. Ayakkabı almıyorum. Ben kaliteli indirim almayı seviyorum" diye konuştu.

"İNDİRİMLİ ÜRÜNDEN İNDİRİM DE İSTEYENLER VAR"Kadıköy'deki bir ayakkabı mağazasında görevli Raşit Kandıra ise 'açık olan mağazalarda indirim var mı sorusuna, "Tabii müşteriler daima indirim istiyor. İndirimli üründen indirim de isteyenler var. Müşteriler daima uygununu nerede bulursam alırım diyor. Biz daima uygun sattığımız için müşteri daima biliyor. Fiyatlar cazip" ifadelerini kullandı.

4 - - YOGA DERSLERİ 'ONLİNE' EVLERE TAŞINDI

- Onlarca kişi aynı anda bağlanıp karantina günlerinde evde yoga yapıyor

Beyza Nur GÜLER- Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında spor salonları, yoga ve pilates stüdyoları kapandı. Vatandaşlar 'evde kal' çağrılarına uyuyorlar ancak hareketsiz kalmıyorlar. Birçok kişi sanal yoga derslerine evlerinden, bilgisayarlarıyla katılıyorlar.Uzmanlar koronavirüs ile mücadelede bağışıklık sistemini güçlü tutmanın en güçlü silah olduğunu bildiriyor. Yoga yapmanın da hem bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hem de hemen birçok kişinin endişeli olduğu bu dönemde zihinsel rahatlama sağladığı belirtililyor. Evde kal çağrılarına uyan vatandaşlar, hareketsiz kalmıyor, sanal yoga derslerine evlerinden, bilgisayarları ile katılıyor.

"STÜDYOMUZU HERKESİN EVİNE TAŞIMIŞ OLDUK"İstanbul'un farklı noktalarında bulunan stüdyolarında yoga dersleri veren Maya Yoga da, çareyi derslerine internet üzerinden canlı olarak devam etmekte bulan işletmeler arasında. Stüdyoları kapandıktan sonra hemen online derslere başladıklarını ifade eden Yoga antrenörü ve Maya Yoga Kurucusu Hikmet Gürbüz, şunları söyledi: "Derslerimiz güzel gidiyor, ilk hafta ücretsiz yaptık online derslerimizi, çok güzel bir katılım oldu gerçekten. Bu haftadan itibaren ücretli oldu. Biz stüdyomuzu herkesin evine taşımış olduk. Memnunuz gidişattan çünkü önemli olan bu dönemde bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Bunun için nefesleri çalışmamız lazım, bedensel çalışmalarımızı yapmamız lazım. Yoga en büyük yardımcı bu dönemde diye düşünüyorum. Hem de evde bütün gün boş oturup bağışıklık sistemini zayıflatmak yerine yoga ile güçlenmeyi seçiyoruz bu şekilde"

"ONLİNE DERSLERDE ENERJİ BÜTÜNLEŞİYOR"Sanal derslere olan önyargısını bu süreçte yıktığını anlatan Gürbüz, "Ben online derslerde enerjinin bütünleştiğine inanıyorum. Bunu deneyimledim de. Aslında biraz önyargılıydım daha öncesinde ama bu dönemde online derslere başlayınca, her katılana insanın kalbi atıyor. Göz göze kontak kuruyorsun. Aynı zamanda ekranda öğrencilerini görebiliyorsun ve düzeltmeler yapabiliyorsun. Canlı derslerden çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Video kaydı şeklinde biz de yapabilirdik, düşündük üzerinde ama bize soğuk geldi bu fikir. Online derslerle, karşılıklı iletişimi bozmadan devam ediyoruz. Katılımcılar çok memnun. Onlar da gerçekten stüdyo havasında ders yaptıklarını söylüyorlar. Biz de çok mutluyuz onlarla olmaktan. Bence en hafif şekilde geçiriyoruz bu dönemiö şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA AKLIMIZI KONTROL ETMENİN TAM ZAMANI"Bu süreci yoga yaparak geçirmenin faydalarını da sıralayan Gürbüz, "Aslında yoganın tanımı, akıldaki düşüncelerin kontrolüdür. ve şu anda aklımızı kontrol etmenin tam zamanı. Gereksiz endişe etmemek, elimizden geleni yapmak, gerisini bırakmak. Yoga bize bunu öğretiyor, yoganın felsefesi bize bunu öğretiyor. Yogada yaptığımız nefes çalışmaları, bedensel çalışmalar bizim odaklanmamıza yardımcı oluyor. Yani biz bir saatin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. O bir saati gereksiz haberlerle geçirmek yerine kendimize dönüyoruz, içimize dönüyoruz, bedenimiz ve nefesimiz güçleniyor. ve aklımız daha sakin kalıyor. Bence endişeyi uzaklaştırmak açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.

"ACABA YAPABİLECEK MİYİZ? DEDİK"Hocaların ve öğrencilerin evlerinden derslerine gayet keyifli vermeye devam ettiğini dile getiren Gürbüz, "Geçen hafta çok hareketli bir zaman dilimi yaşadık. Evden ders veren eğitmenlerimiz oldu. Stüdyodan bizler ders verdik, hepimiz heyecanla acaba yapabilecek miyiz? Dedik fakat çok güzel geçti. Evden ders veren hocalarımız da başarıyla yaptılar derslerini, öğrenciler de gayet keyif aldı. Güzel oldu. Öğrencilerimize bir link gönderiyoruz, bu linke bastıkları an telefonlarından veya bilgisayarlarından direkt olarak derse bağlanıyorlar. Başka hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Bu dönemi en rahat şekilde geçirebilmek, güçlü kalabilmek ve inşallah önümüzdeki güzel günlere hazır olabilmek için yoga çok büyük bir destektir. Herkesi yoga denemeye ve yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"SANKİ HER ŞEY NORMALMİŞ GİBİ HİSSETTİRİYOR"Sanal yoga dersine katılan Aynur Tosun, "Sanki rutinim değişmemiş gibi bir imkan oldu. Moral kaynağı online olarak yoga yapmak. Moralimizi yükseltiyor. Hem keyif alıyoruz hem yararlanıyoruz. İyi ki böyle bir şey oldu. Sanki hayatımızda her şey normalmiş gibi hissettiriyor bana" dedi.

"SINIFTA YOGA YAPIYOR GİBİ HİSSEDİYORUM"Sanal derslerde de kendini stüdyoda gibi hissettiğini söyleyen Tuğçe Ayar, "Neredeyse sınıfta ders yapıyor gibi hissediyorum. Canlı oluyor, başımızda bir hoca var. Ona bakıyoruz ve gereken düzeltmeleri yapıyoruz. O nedenle normal bir videodan çok farklı. Ayrıca dersin başında yapılan sohbetler de güzel bir ortam yaratıyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇTE BİZİ MOTİVE EDİYOR"Bu süreçte yoga dersinin motive edici olduğunu vurgulayan Linda Emekçioğlu, "Biz çok mutluyuz çünkü işten, güçten fırsat bulup da, stüdyoya gidemediğimiz tüm dersleri buradan canlı canlı yapabiliyoruz. Özellikle bu süreçte bizi bu motive ediyor. Evde sizlerle ve diğer hocalarımız ile birlikte yoga yapmak müthiş bizim için. Kayıt videolardan farkı, orada sadece biz görerek yapıyoruz ama hocamızın da bizi görebilme şansı olması büyük bir ayrıcalık ve fark yaratıyor" şeklinde konuştu.Yoga öğrencisi Ebru Beken ise, "Online dersler çok verimli geçiyor, ilk başladığı günden itibaren katılıyorum ben. Hikmet hocam evime gelmiş daha ne diyebilirim ki? Bulunmaz bir nimet bence. Sadece bu dönemde bedensel olarak değil, zihinsel de sakinleştirici olduğu için yoga dersleri bunun ilacı" dedi.

5- ESENYURT'TA BİNADA PATLAMA: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE - Elif YAVUZ - Cemil ÖZDEMİR - Feridun AÇIKGÖZ-Oğuzcan YAZAR/ İSTANBUL, DHAEsenyurt'ta bir binada doğalgaz sızıntısı sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde bulunan binanın 6. katında saat 16.00'da şiddetli bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Doğalgaz sızıntısı sebebiyle meydana geldiği açıklanan patlamada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla en yakın hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

PATLAMA ANI KAMERADAPatlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, dairede şiddetli bir patlama meydana geliyor, patlamayla pencereden alev çıkıyor. Patlamanın şiddeti ile yakınındaki daire ve dükkanların camlarının patladığı görüldü. Polis ve itfaiye ekiplerinin patlamaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMAİstanbul Valiliği'nden olayla ilgili şu açıklama yapıldı: "Olay yerine güvenlik, İGDAŞ, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş, alınan ilk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz" "DOĞALGAZ PATLAMASI OLDUĞU KESİNLEŞTİ"Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ile Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerinde açıklama yapan Vural Karagül, "Olayın doğalgaz patlaması olduğu kesinleşti. Şu ana kadar bilinen 2si ağır olmak üzere 3 yaralı var. Bunlardan biri yabancı ikisi Türk. Hastanelerde tedavi altındalar. Türklerin kardeş olduğu söyleniyor. Yabancının Arapça konuştuğu söyleniyor. Farklı daireler olma ihtimali yüksek. Yaralılar erkek" açıklamasında bulundu.

"TERÖR OLAYI DEĞİL"Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise patlamadan etkilenen ve evlerinden çıkmak zorunda kalan kişilerin konuk evinde ve otellerde ağırlanacağını belirterek, "Çok önemli bir sorunu ucuz atlattık diyebiliriz. Fazla sayıda yaralımız yok. Terör olayı ya da başka bir şey değil. Şu an arkadaşlar inceliyorlar. Evlerinden çıkmak sorunda kalan vatandaşlar için gerek Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi gerekse otellere yerleştireceğiz" diye konuştu.

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"Olayın yaşandığı dairenin iki üst katında oturduğunu belirten Hatice Ozan, "Bir patlama oldu. Her şey döküldü. Kapılar birden vurdu. Neye uğradığımızı şaşırdık. Hepimiz çığlık çığlığa kaçışmaya başladık. İki kızım yanımdaydı. Şu an hala titriyorum. Ben de sağlıkçıyım yaralılara yardımcı olmaya çalıştım. Patlamanın olduğu dairenin iki üst katında oturuyorum. Doğalgaz patlaması dediler. Birisinin durumu ağır. Şoktaydı. Ben 3 kişiye yardımcı oldum" dedi.

ESENYURT'TAKİ DAİRE PATLAMANIN ARDINDAN BU HALE GELDİ Patlamanın yaşandığı daireye ilişkin fotoğraflar İstanbul İtfaiyesi tarafından paylaşıldı. Fotoğrafta patlamanın etkisi görülürken dairenin savaş alanına döndüğü görüldü. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada patlamanın doğalgaz tesisatından kaynaklandığı belirtilirken incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

6- SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜSÜ YENEN KADIN ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHASilivri'de Koronavirüs hastalığını yenen kadın tedavi gördüğü hastaneden sağlıkçılar tarafından alkışlarla uğurlandı.Silivri'de yaşayan 55 yaşındaki Feriha Bingöl, rahatsızlanarak hastaneye kardırılmasının ardından solunum sıkıntısı yaşandığı gerekçesiyle tedavi altına alındı. Özel bir hastanede yapılan testler sonucunda pozitif çıkan ve 14 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Bingöl, taburcu oldu. Koronavirüsü yenen kadın doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla evine uğurlandı.

7- ZEYTİNBURNU'NDA KİMLİK KONTROLÜNDE 2 CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, Zeytinburnu'nda 45 dakika arayla sahte kimlik kullanarak polisi atlatmaya çalışan 2 cezaevi firarisi gözaltına alındı.Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, dün akşam saat 22.45 sıralarında Sümer Mahallesi 8/3 Sokak'ta şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüphelinin sorgu için verdiği Sezai Ş. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu ve gerçek isminin ise Mehmet Ö.(47) olduğu belirlendi. Mehmet Ö.'nün 4 güveni kötüye kullanma, 8 dolandırıcılık, 3 resmi belgede sahtecilik ve cezaevinden firar etme olmak üzere 16 suçtan arandığı öğrenildi. 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Ö. gözaltına alındı. Öte yandan, 23.30 sıralarında Sümer Mahallesi 204.Sokakta polis şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Polise Hüseyin U. adına düzenlenmiş kimlik gösteren kişinin Cengiz K.(47) olduğu belirlenirken, birden fazla kişi ile silahlı yağma suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelinin cezaevinden firar ettiği ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçlarından arandığı öğrenilirken, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8- İSTANBUL'DA ÇÖP KAMYONUNUN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Orhan OĞUZ/ TEM otoyolunda çöp kamyonunun yalpalayarak tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. TEM otoyolunda Ispartakule mevkiinde bir çöp kamyonunun, yalpalayarak tehlikeli bir şekilde ilerlemesi arkasında seyreden otomobildeki bir kişi tarafından anbean görüntülendi. Dün akşam saat 19.00 sıralarında çekilen görüntülerde çöp kamyonunun her an devrilecekmiş gibi ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Çöp kamyonu sürücüsü tehlikeye aldırmayarak uzun süre otoyoldaki seyrini sürdürdü ve gözlerden kayboldu.

9- JANDARMA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MEKTUBUYLA MALZEMELER DAĞITTI

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHAArnavutköy'de Jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlara içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu, maske, kolonya, hijyen malzemeleri bulunan paketleri evlerine götürerek teslim etti. Jandarma ekiplerini karşısında gören bir vatandaş, "Sizler bizim için altın değerindesiniz. Allah sizlerden razı olsun" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamasının ardından Arnavutköy'de polis, bekçi ve jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma, polis ve bekçiler, bugün maske ve kolonyaları vatandaşlara dağıtmaya başladı. Dağıtılan paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara yönelik yazdığı mektubu da yer aldı.Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, maske ve kolonyaların olduğu paketleri belirlenen kişilerin adreslerine götürdü. Jandarma ekipleri Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'ndeki dağıtım sırasında, içerisinde hijyen malzemeleri, maske, kolonya ve Cumhurbaşkanı'nın mektubunun da bulunduğu paketleri alan vatandaşlar, Jandarma görevlilerine teşekkür ettiler. Bir vatandaş "Sizler bizim için altın değerindesiniz. Allah sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

10- SULTANGAZİ'DE FIRTINA ÇATIYI UÇURDU: 4 ARAÇ VE BİR EV ZARAR GÖRDÜ Haber- Kamera: Müge YARIMBATMAN- Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, Sultangazi'de fırtına nedeniyle altı katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatıdan düşen parçalar, sokaktaki dört araç ile karşı binadaki bir eve zarar verdi.Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde fırtına nedeniyle dün saat 14.30 sıralarında altı katlı bir binanın çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmazken, sokakta park halinde olan dört araç ile karşı binada bulunan bir ev zarar gördü. Dört katlı binanın ikinci katında bulunan evin camlarının kırıldığı ve dış cephesindeki duvarlarında zedelenmeler olduğu görüldü. Ayrıca itfaiye ekipleri tarafından sokağın şeritlerle kapatıldığı görüldü. "ÇOK KORKTUK"Ev sahibi Yusuf Tapar bir kalasın evin içine girdiğini söyleyerek, "Evde oturuyorduk. Bir ses, gürültü geldi. Cama çıktık. Eve kalaslar girdi. Dışarı çıktık, millet toplandı. Polisler ve itfaiye geldi. Allahtan can kaybımız yok. İçeride çoluk çocuk vardı. Çok korktuk. 'güm' diye bir ses geldi. 'Bina yıkıldı' dedim. Gerçekten korktuk. Bizim evimiz zarar gördü. Bir kalas olduğu gibi içeri girdi. İyi ki torunlar önünde değildi. Ucuz kurtardık" dedi. Çatısı uçan binada oturan Yılmaz Kaya ise, "Saat 14.30-15.00 gibi evde oturuyorduk. Gürültü geldiğini duyduk. Sonra baktığımızda çatının aşağıya düştüğünü gördük. 3-4 araç şu an zarar görmüş, yaralımız yok. 2-3 gündür şiddetli rüzgar vardı. Çatı da o yüzden uçtu. Çatının yarısı uçtu zaten, şu an yarısı da duruyor. İtfaiye falan geldi. Onun da tehlikesi olduğunu söylediler. Önlemleri aldılar" dedi. Görüntü Dökümü-------------Uçan çatı ve bina-Şeritlerle önlem alınması-Zarar gören ev-Yusuf Tapar ile röp-Zarar gören evin camları-Yılmaz Kaya ile röp-Zarar gören araçlar-Genel ve detay görüntüler

11- VALİ YERLİKAYA DUYURDU: MARMARA BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AÇILIYOR

İSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem güçlendirmesi yapılan Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılacağını duyurdu.Vali Yerlikaya Twitter hesabından, 60'ı yoğun bakım 535 yataklı hastanenin açılacağını duyurduğu açıklamasında bir de video paylaştı.Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İSMEP kapsamında; 77 milyon liralık yatırımla bu hastanemizi 829 sismik izelatörle güçlendirdik. Burası, dünyanın sismik izolatör sistemleriyle güçlendirilen en büyük hastanesi oldu. Deprem sırasında ve sonrasında kesintisiz hizmet verecek. Şehrimize Hayırlı olsun."

