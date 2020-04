DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler ücretsizdir. Vatandaşlarımızın hepsine yetecek kadar maskemiz vardır. Atatürk Havalimanı alanını bin odalı, Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanın da bin odalı hastaneye dönüştüreceğiz. Çalışmaları 45 gün içinde bitireceğiz ve milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

"KESİNLİKLE PARA İLE MASKE SATIŞI YASAKTIR"Sokağa çıkma sınırlandırmasını 65 yaş üstünün yanı sıra 20 yaş altı gençleri ve çocukları kapsayacak şekilde genişlettiklerini belirten Erdoğan, pazar yerleri ve marketler gibi halkın toplu olarak bulunduğu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdiklerini, bunun yanında pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu ise hassasiyetle ele aldıklarını, bu konularda valiliklerin bu süreci çok daha yakından takip edeceklerini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, valiliklerin PTT ve e-devlet aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başladığını ve devam edeceğini dile getirerek, "Kesinlikle para ile maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız. Ayrıca evlerinden dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın, 3 adım veya 2 metreden daha yakın mesafede bulunmamalarını istiyoruz. Özellikle sosyal mesafeye çok çok dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

"İNSAN HAREKETLİLİĞİNİ ASGARİ DÜZEYE İNDİRMEKTE KARARLIYIZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şehirde bulunan İl Hıfzısıhha Kurulları ile uygulamaların yürütülmesinden sorumlu İl Pandemi Kurulları'nın ihtiyaca göre gerekirse ilave tedbirler de geliştirebildiklerini belirterek, "Hastalığı yayma tehlikesi olan bina, sokak, cadde, köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyindeki kimi yerleri tümüyle karantinaya alıyoruz. Evlerinde kalmalarını rica ettiğimiz 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçları için Türkiye'nin her yerinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturduk ki valiliklerimizin kontrolü altındadır. Bu ekipler aracılığıyla şimdiye kadar 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan 1 milyon 320 bin vatandaşımızın temel ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini yerine getirdik. İlk, orta ve yüksek öğrenim öğrencilerimizin eğitimlerini internet ve televizyon yoluyla yürüterek bu dönemi değerlendirmelerini temin ediyoruz. Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak, insan hareketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız. Böylece önce virüsün yayılma hızını durdurmak sonra da geriletmek suretiyle inşallah bu musibetten tamamen kurtulacağız." ifadelerini kullandı.

HAVAALANINA HASTANE Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Test sayısında günlük 20 bini geçerek hastaları tespit ve virüsün yayılmasını engelleme konusunda önemli bir eşik daha aşıldı. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Şu ana kadar hem sağlık hizmetleri hem gıda ve temizlik malzemeleri tedariki hem de kamu güvenliği bakımından hamdolsun kayda değer bir meseleyle karşılaşmadık. Yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışması şu anda hızla devam ediyor. Aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yapıyoruz. Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." şeklinde konuştu.

"DEVLET, EN ÇOK DA İŞTE BÖYLE GÜNLER İÇİN VARDIR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa ülkelerinin tamamıyla Amerika'daki gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Kovid-19 hastalarımızın veya onları hastalığı bulaşanların veya onlara bulaştıranların önemli bir kısmının Avrupa ve Amerika'ya seyahat geçmişlerinin olması, bu ülkelerin tedbirleri vaktinde almadığının işaretidir. Şayet işin başında, bizim gösterdiğimiz hassasiyeti bu ülkeler de sergilemiş olsaydı bugün hep birlikte çok daha iyi bir durumda olabilirdik. Devlet, en çok da işte böyle günler için vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşın istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin her bir ferdine, devletine olan güveni ile sergilediği birlik, beraberlik, dayanışma için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ HATIRLATMASITürk milletinin İstiklal Harbi döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile yayınlanan Tekalif-i Milliye emirleri ile varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millet olduğunu belirten Erdoğan, bu vesileyle 10 başlık ve 55 maddeden oluşan bu emirleri özellikle hatırlatmak istediğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti: "1. Her il ve ilçede Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacaktır. 2. Her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyonuna teslim edecektir. 3. Halkın ve tüccarın elinde bulunan dokuma ürünlerinin yüzde 40'ına bedeli sonradan ödenecek şekilde el konacaktır. 4. Gıda maddelerinin yüzde 40'ına bedeli sonradan ödenmek üzere el konacaktır. 5. Memleketteki tüm demirciler, dökümcüler, marangozlar, sanayi imalathaneleri, ordunun ihtiyaçları için çalışacaktır.6. Halka ait taşıtlar her ay ordu için 100 kilometre taşıma yapacaktır. 7. Bütün sahipsiz mallara el konulacaktır. 8. Halkın elinde bulunan bütün cephane ve silahlar 3 gün içinde orduya teslim edilecektir. 9. Yakıt ve makine yedek parçalarının yüzde 40'ına el konulacaktır. 10. Bütün yük ve binek hayvanlarının yüzde 20'sine el konacaktır."Burada görüldüğü gibi ülkenin bir tehditle karşılaştığında devlet ve milletin el ele vererek tüm imkanlarını seferber ettiğini söyleyen Erdoğan, bugün de yaptıkları şeyin, bu olduğuna vurgu yaparak, "Devletimiz milleti ile el ele vererek ülkenin tüm imkanlarını, salgın döneminin yol açtığı sıkıntılar ve tehditlerle mücadele için harekete geçirmiştir. Her ne kadar bazı kafalar, bu dayanışma kültürünü kavramakta zorlanıyor olsa da hamdolsun milletimiz gerçekleri görmekte, üzerine düşenleri bihakkın yerine getirmektedir." şeklinde konuştu.

"BANKA KREDİ ÖDEMELERİNİ DE ERTELEME İMKANI SAĞLIYORUZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şartla üretimine ara veren veya azaltan işletmelerimizdeki çalışanlarımızın ücretlerinin asgari ücreti geçmeyecek şekilde üçte ikisini devlet olarak biz ödüyoruz. Bu ödemeleri de doğrudan çalışanlarımızın hesabına yatırmak suretiyle gerçekleştiriyoruz. Aldığımız tedbirlerle 2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, KDV ve prim ödemelerini 6 ay erteledik, gelir vergisi mükellefi 2 milyona yakın vatandaşımız mücbir sebep hali kapsamına alınmıştır. Firmalara ve gerçek kişilere kredi ödemelerinin asgari 3 ay erteleyebilmeleri için finansman desteği sağlıyoruz. Kredi Garanti Fonu'nun destek rakamını ve kapasitesini arttırdık. Belediyelerin salgınla mücadelesine destek vermek için vergi payı ödemelerinden yapılan kesintileri 3 ay süreyle kaldırarak bu kurumlarımıza 3 milyar liralık kaynak sağladık. Vergi, sigorta ve kredi geri ödemelerinde sağladığımız kolaylıklara bir yenisini daha ekliyoruz. KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize nisan, mayıs, haziran ayları itibarıyla yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir. Emeklilerimizi hem en düşük maaşlarını 1500 liraya çıkartarak hem de ikramiye ödemelerini öne çekerek rahatlattık." diye konuştu.Yevmiyeyle çalışan, günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan veya hiçbir geliri olmayan vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Valilik ve kaymakamlıklarımıza telefonla başvurarak durumunu anlatmanız veya elektronik devlet üzerinden başvurmanız halinde devletimiz sizlere de her türlü desteği verecektir. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığımız kampanyamızda toplanan kaynak en başta sizler için kullanılacaktır. İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız devletinden yardım istemekten çekinmesin." ifadelerini kullandı.

"TOPLANAN MEBLAĞ YAKLAŞIK 1 MİLYAR 500 MİLYON LİRAYI BULDU"Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle debam etti: "Şu ana kadar kampanya hesaplarında toplanan meblağ yaklaşık 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. Ayrıca 43 milyon lira da SMS olarak toplandı. İlaveten AK Parti Meclis Grubu hesabında da toplanan yaklaşık 5 milyon liralık meblağ da buraya aktarılacaktır. Banka, katılım şirketi veya SMS mesajı vasıtasıyla kampanyaya destek veren her bir vatandaşımıza, her bir kurumumuza teşekkür ediyorum. İş dünyamızı, sanat ve spor camiamızı, hayırseverlerimizi, destek vermek isteyen tüm vatandaşlarımızı sürmekte olan bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum."

"İNFAZ DÜZENLEMESİ YARIN TBMM GENEL KURULU'NDA GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANACAK"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuoyunun yakından takip ettiği infaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacaktır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'nın ikisinin de yapısında değişikliğe gidiyoruz. Gıda, tarım, orman ve hayvancılık ile sağlık ve sosyal politikalar kurulları oluşturuyoruz. Daha önce sağlık ile gıda aynı kurul, sosyal politikalar ise müstakil bir kurulu olarak çalışıyordu." diye konuştu.

2- ESENYURT'TA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN

Haber - Kamera: Ozan URAL/İSTANBUL,Esenyurt'ta 5 katlı mobilya fabrikasının bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın iki saat süren müdahalenin ardından söndürüldü. Esenyurt, Osmangazi Mahallesi 3127 Sokak'ta bulunan mobilya fabrikasında saat 02.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangına bir çok ilçeden itfaiye ekipleri de yardım amacıyla geldi. Fabrikadaki yangın ise ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

3- İSTANBUL'UN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHAKoronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul'a giriş- çıkışların Cuma günü durdurulmasının ardından ekiplerin denetimleri şehrin giriş-çıkış noktalarında devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlara izin verilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise trafik polisleri tarafından geri çevrilirken denetimler devam ediyor. TEM Otoyolu Şekerpınar mevki ve Tuzla D-100 Karayolu'ndaki denetimlere sağlık ekipleri ve özel harekat polisleri de eşlik ediliyor. Denetim noktalarında sürücülerin ateşleri ölçülüp seyahat izin belgelerine bakılırken seyahat belgesi olamayanlar izin verilmiyor. İzinleri olmayan TIR ve kamyon sürücülerine de ceza kesiliyor. Trafik polislerin İstanbul'a giriş ve çıkış noktalarında denetimleri sürüyor.

4- BAĞCILAR'DA 4 BİNA KARANTİNAYA ALINDI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, Bağcılar'da koronavirüs nedeniyle 4 bina karantina altına alındı. Bir mahalle sakini, binada oturan bir sağlık çalışanında koronavirüse rastlandığını ve başka kişilere de yayıldığını iddia etti. Binada akraba ailelerin oturduğu kaydedildi.Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde; ilçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

POLİS GİRİŞ VE ÇIKIŞI KAPATTIO binalardan biri de Bağcılar Merkez Mahallesi 718 Sokak'taki 5 katlı bina. Binanın girişine polis emniyet şeridi çekti. Binaya giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Binanın çevresinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri nöbet tutuyor. Dairelerde yaşanan vatandaşların ihtiyaçlarının ise karşılandığı kaydedildi. Bir mahalle sakini, binada oturan bir sağlık çalışanında virüse rastlandığını ve binada başka kişilere de yayıldığını iddia etti. Binada akraba ailelerin oturduğu kaydedildi.

BAĞCILAR'DA KARANTİNAYA ALINAN İKİNCİ BİNAO binalardan biri de Çınar Mahallesi'ndeki 6 katlı apartman. Bina çevresinde sivil polisler önlem alırken bu binaya da giriş ve çıkışa izin verilmiyor.

BAĞCILAR'DA KARANTİNAYA ALINAN ÜÇÜNCÜ BİNABağcılar'da karantinaya alınan binalardan biri de Kirazlı Mahallesi'nde bulunuyor. 4 katlı binaya giriş ve çıkışlar kapatıldı. Girişte bekleyen sivil polis ekipleri, binaya giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Binada yaşayan ve salgınla ilgili herhangi bir belirti taşımadıklarını söyleyen Ömer Kele; "Dışarı çıkacaktım baktım kapıda polis, 'burası karantina altında siz dışarı çıkamazsınız' dediler. 'Biz de hastalık falan yok dedik', 'olmaz' dediler. Dünden bugüne evdeyiz. Yukarıdakiler de çıkmış galiba. Biz test yaptırmadık çünkü hiçbir belirti yok bizde" şeklinde konuştu.

BAĞCILAR'DA KARANTİNAYA ALINAN DÖRDÜNCÜ BİNABağcılar'da karantinaya alınan dördüncü bina Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunuyor. 4 katlı bina önünde bekleyen polis ekipleri bina sakinlerinin dışarı çıkmasına izin vermezken, bina içerisine girişi de izin vermiyor.

5- KAZA SONRASI SALGINA ALDIRMADAN TOPLANIP TARTIŞTILAR

Haber - Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, Başakşehir'de hareket halindeki hafif ticari araç, aniden ara yoldan çıkan bir otomobilin çarpmasıyla savrulup yan yattı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında toplanan kalabalık koronavirüs salgınına aldırmadan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek birbirleriyle tartıştı. Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Şahintepe Adım Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki Musa Çeçen'in kullandığı 34 ERZ 982 plakalı hafif ticari araca, 34 EP 1574 plakalı otomobil aniden ara yoldan çıkarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç savrularak yan yattı. Araç içinde bulunan 3 kişiden ikisi kendi imkanıyla çıkarken Berna Ç. ise araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan Berna Ç.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Yan yatan ticari aracın sürücüsü Musa Çeçen, "Elemanı bırakmaya giderken, tam sokağı bitirmek üzereyken ara sokaktan çıkan araç fark etmedi arkadan vurdu" dedi.

SALGINA ALDIRMADAN TOPLANDILARKaza nedeniyle toplanan çok sayıda kişi, koronavirüs salgınına aldırmadan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek birbirleriyle tartıştı. Bir müddet tartışan kalabalığı polis müdahale ederek dağıttı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

6- İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİ 21.00'DE DURDURULDU Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,İstanbul'da metro seferleri 21.00'de sona erdi. Şimdiye kadar 00.00'a kadar yapılan seferler koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla, 06.00-21.00 saatleri arasında yapılacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kadıköy-Moda ve Tünel-Taksim Nostaljik Tramvayı ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferlerinin geçici olarak durdurulmasının ardından bugünden itibaren metro son seferlerini 21.00'e çekti. Son seferlerin tamamlanmasının ardından Taksim metro istasyonunda yürüyen merdivenler durdurularak, metro istasyonuna girişteki kepenkler kapatıldı. Karardan habersiz şekilde metroya binmek için istasyona gelen, kapalı kepenkleri görünce geri dönmek zorunda kalan bir kadın yolcu, "9'da buraya geldim. Kapalı olduğunu burada öğrendim. Haberlerde duymadım. Kapanacağını bilsem buraya gelmezdim, direkt otobüs durağına giderdim. Şimdi geldim, kapıda kaldım. Mecburen otobüsle gideceğim. Otobüsler de kapanırsa artık insanlar hiç dışarı çıkamayacak. İnsanlar olarak metroyla her yere gidebildiğimiz için saat 9'da metro kapandığı için insanlar gidemiyor. Otobüs var ama metro daha çok kullanıldığı için insanlar mağdur oluyor. 12'ye kadar kullanılsa daha iyi olur" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Metro istasyonuna girenlerden detaylarMetro istasyonundan çıkanlardan detaylarMetronun girişindeki kepenklerin kapatılması RöportajGenel ve detaylar

=======================7- BEŞİKTAŞ'TA RÜZGAR REKLAM PANOSUNU YERİNDEN SÖKTÜ

Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,İstanbul'da tüm gün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beşiktaş'ta bir reklam panosu yerinden sökülerek yola devrildi. O sırada yaya ve araç geçişinin olmaması olası faciayı önledi.Etiler Akatlar Mahallesi Meydan Caddesi üzerinde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir reklam panosu, tüm gün etkili olan rüzgara dayanamayarak devrildi. Kaldırıma 5 yerden sabitlenen 10 metre genişliğindeki reklam panosu, taşları da yerden sökerek yola düştü. O sırada yaya ve araç geçişinin olmaması sayesinde olası bir faciadan dönüldü.Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi alarak panonun devrildiği şeridi trafik geçişine kapattı. Araç geçişleri kontrollü olarak tek şeritten verilmeye başlandı.

8- AVCILAR'DA İŞSİZLİK MAAŞI ALANLAR KUYRUKTAYDI; ÖDEMELER ÇAKIŞMADI, YOĞUNLUK OLMADI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, Koronavirüs tehdidi nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ödeneklerinin evde ödenmesi sonucu, bugün başlayan işsizlik maaş ödemeleri çakışmayınca PTT şubelerinin önünde büyük yoğunluk olmadı.Sosyal yardım ödemelerinin evlerde yapılması nedeniyle bugün diğer yerlerde olduğu gibi Avcılar'da da işsizlik aylığı ödemeleri yapıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyarısı ile tek sıra halinde kaldırımda bekleyenler, 'Sosyal mesafe' kuralına uydu.

9- BAŞAKŞEHİR'DE 100 BİN SAHTE MASKEYE EL KONULDU

Haber: Ali ABLAY/ İstanbul DHA Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, 100 bin adet sahte maske ele geçirdi. İşyeri sahibi hakkında, "Sağlık için tehlikeli madde üretimi yapmak" suçundan işlem yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde sahte maske üreten bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 100 bin adet maske ele geçirdi. İşyeri zabıta tarafından mühürlenirken, işyeri sahibi hakkında da, "Sağlık için tehlikeli madde üretimi yapmak" suçundan işlem yapıldı.

10- SİLİVRİ'DE FIRTINA ÇATILARA ZARAR VERDİ

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHASilivri'de dün akşam saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok binanın çatısı fırtınadan zarar gördü.Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan villanın çatısı etkili olan fırtınadan dolayı koptu. Yine aynı caddedeki 6 katlı binanın çatısı da zarar gördü. Mimarsinan Mahallesi'nde ise televizyon vericisi fırtınadan dolayı devrildi. Çanta Mahallesi'nde ise 5 katlı binanın bacası koparken, olay yerine gelen İBB Çanta itfaiye ekipleri, çatıda tehlike arz eden parçaları topladı. Ayrıca Mimarsinan köprüsü restorasyon çalışmaları sırasında kullanılan güvenlik iskelesi fırtınadan dolayı zarar gördü.

