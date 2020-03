DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 KORONAVİRÜS G20 LİDERLER OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ SONRASI KONUŞTU İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katıldı.

Zirveye Huber Köşkü'nden iştirak eden Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ardından, "Henüz işin başındayken, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde bir Bilim Kurulu oluşturup burada alınan kararları hemen uygulamaya koyduk. Ekonomi yönetimimiz de esnaftan ihracatçıya kadar her kesime yönelik ciddi destekler açıkladı. Bunların yanı sıra koronavirüse karşı tanı kiti üretimiyle aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Dost ve kardeş ülkeleri de bu sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu salgının hepimize şu gerçeği tekrar hatırlattığına inanıyorum, dinlerimiz, dillerimiz, ülkelerimiz farklı da olsa hepimizin kaderi ortaktır. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. Serbest, açık ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sistemi salgınla ilgili aldığımız önlemlerin etkilerini azaltmada büyük rol oynayacaktır. Bu çerçevede alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir." dedi.

"KÜRESEL GÜVENİ TESİS ETMEK İÇİN ORTAK ÇABA SARF ETMELİYİZ"Erdoğan, "Küresel finansal krizi döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeli ve küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf etmeliyiz. Merkez bankaları arasındaki swap anlaşmalarının G20'nin tüm üyelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor. Şayet küresel ekonomide güveni artırmak istiyorsak bunu bir an önce hayata geçirmeliyiz. Eğer her türlü tek taraflı adımlarla yola devam edersek küresel ticaretin tamamını olumsuz etkileyecek yeni bir sürece girmemiz kaçınılmazdır." diye konuştu.

"AFRİKA'YA YARDIM KONUSUNU ÖNEMSİYORUM"Erdoğan, G20 bünyesinde bu konuda bir çalışma grubu oluşturulabileceğini söyleyerek, şunları kaydetti: "Bu arada ben de gelişmekte olan ülkelere ve özellikle Afrika'ya yardım edilmesi konusunu önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Hepimiz için tehdit oluşturan bu virüsün aynı zamanda bizlere, insanlığın ortak bir düşmanına karşı bir araya gelme fırsatı verdiğini de belirtmek istiyorum. Bu felaket karşısında Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmeye hazırız. İnsanlığın tamamı rahat bir nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum. Zirve sonuçlarının ülkelerimiz ve dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum. Suudi Arabistan Krallığına da özellikle teşekkür ediyorum."

2- THY, NEW YORK SEFERLERİNİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE DURDURDU

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL, - ABD'nin New York kentinde koronavirüs vakalarının artmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) kente uçuşları 17 Nisan tarihine kadar iptal ettiğini duyurdu. THY, ABD'nin Şikago ve Washington şehirlerine düzenlediği seferlerine ise devam edecek. Seferlerin durdurulmasıyla ilgili, Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, koronavirüs salgını sebebiyle bazı ülkelere gerçekleştirilen uçuşlarda değişikliğe gidildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, "27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulacaktır. Bu tarihten önce iptal edilen diğer uçuşlarımızı aşağıdaki listede görebilirsiniz. Güncel uçuş durumunuz hakkında bilgi için uçuş durumu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. İptal edilen seferlerinizle ilgili yapabileceğiniz işlemleri öğrenmek için online işlemler sayfamıza ve iade talepleri sayfamıza göz atabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

3- KAĞITHANE'DEKİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, Kağıthane'de, 23 Mart gecesi dört otomobille bir caddeye gelen yaklaşık 15 kişi rastgele ateş etmeye başladı. Mahalle bekçilerinin olaya müdahale etmesiyle, grup ile bekçiler arasında kısa süreli çatışma yaşandı. 4 kişinin yaralandığı çatışmanın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı. Olay, 23 Mart gecesi saat 00.00 sıralarında Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'nde yaşandı. Caddeye 4 araçla gelen yaklaşık 15 kişilik grup, hedef aldıkları işyerlerine ateş açmaya başladı. Duyulan silah sesleri üzerine olay yerine gelen mahalle bekçileri ile saldırganlar arasında kısa süreli çatışma yaşanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişinin yaralandığı saldırının ardından çalışma başlattı. Ekipler, cadde üzerinde yasa dışı bahis oynatan ve aralarında husumet bulunan iki çeteden birinin, diğer çetenin bahis oynattığı 2 işyerine yönelik saldırıda bulunduğunu belirledi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

OLAY ANI KAMERADA Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde, caddeye plakasız 4 araçla gelen yaklaşık 15 kişinin, araçlardan inerek uzun namlulu silahlarla işyerlerine ateş açtıkları, 2 mahalle bekçisinin olaya müdahale etmesi üzerine şüphelilerin araçlarına binerek kaçtıkları görülüyor.

4- ARNAVUTKÖY'DE DOLANDIRILAN YAŞLI ADAMIN İFADESİ EVİNDE ALINDI

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHAKoronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların şikayet başvuruları polis ekipleri tarafından evlerinde alınıyor. Arnavutköy'de emekli maaşını çekmesi için torununu bankaya gönderen 68 yaşındaki Yaşar Keskin, maaşının başkaları tarafından çekildiğini öğrenince polisi aradı. Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkamayan yaşlı adamın ifadesini evine giderek aldı. Emekli maaşının dolandırıcılar tarafından çekildiğini söyleyen yaşlı adam, durumu eve gelen polis memurlarına anlattı ve şikayetçi olduğunu söyledi.Arnavutköy'de oturan 68 yaşındaki Yaşar Keskin, 20 Mart günü emekli maaşını çekmek üzere bankaya gitti. Bankamatikten kontrol eden Keskin, maaşının yatmadığını gördü. Ertesi gün de bankamatiğe giderek hesabını kontrol eden Keskin, hesabında para olmadığını fark etti. Hafta sonu olması ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından 23 Mart günü torununu bankaya gönderdi. Torunu, önce yine 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkamayan anneannesinin maaşını çekti. Daha sonra dedesinin maaşını çekmek için kartı bankamatiğe yerleştiren torunu, dedesinin hesabında sadece banka promosyonu olan 625 lira olduğunu gördü. Dedesini arayarak durumu anlatan torunu, dedesinin hesabında bir terslik olduğunu anladı. Eve geldiğinde dedesiyle durumu paylaşan torunu, dolandırıcıların hedefinde olduklarını söyledi. Dolandırıcılar tarafından emekli maaşının çekildiğini düşünen Keskin, bankaya başvurdu. Banka yetkilileri de emekli maaşının hesaba yattıktan hemen sonra çekilmiş olduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan Yaşar Keskin, dolandırıldığını bildirdi.Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan ve bun nedenle karakola gidemeyen 68 yaşındaki Yaşar Keskin'in ifadesini evinde aldı. Eve diz üstü bilgisayar ve şikayet dilekçesinin çıktısını almak üzere bir yazıcı ile gelen polisler, yaşlı adamın şikayetini dinledi. Keskin, Bolluca Mahallesi'ndeki evine gelen ekiplere kendisini dolandıran kişilerden şikayetçi olduğunu bildirdi. Dolandırıcılık olayı ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

5- İSTANBUL'DA TRAFİK TABELALARINDA "EVDE KAL" UYARISI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Yılmaz OKUR, İSTANBUL, İstanbul'un birçok noktasındaki ışıklı trafik tabelalarına vatandaşları koronavirüse karşı uyarmak amacıyla "Evde Kal" uyarısı yazıldı.Koronavirüs ile mücadele etmek amacıyla İstanbul'un çeşitli noktalarındaki anayollarda bulunan ışıklı trafik tabelalarına, "Evde Kal" uyarısı yazıldı. D-100 Karayolu güzergahında ve Zeytinburnu, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli'de birçok noktada koronavirüs ile mücadele etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için insanların evde kalması gerektiğine dikkat çeken, "Evde Kal" yazısı ile İstanbullular evde kalmaları konusunda uyarıldı. Görüntü Dökümü: -D-100 Karayolu evde kal uyarısı-Beşiktaş evde kal uyarısı-Trafik akışından detaylar -Genel ve detaylar

6- SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN ASANSÖR GÖRÜNTÜLERİ

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHAEsenyurt'ta bir kişinin, koronavirüs korkusuyla elleri yerine asansör düğmesine ayağıyla basma anlarının olduğu görüntüler, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, tepki çekti.Esenyurt'ta bulunan bir binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, elinde tuvalet kağıdı bulunan kişi, koronavirüs korkusuyla, eli yerine ayaklarıyla asansörün düğmesine basarak bulunduğu kata çıkmaya çalışıyor. Bina sakinleri, kirli ayakkabısıyla asansör düğmesine basan kişinin kendilerine virüs bulaştırabileceğini belirterek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılarak çok sayıda kişinin tepkisini çekti.

7 - MARMARAY İSTASYONLARINA TERMAL KAMERALAR KURULDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHATürkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Marmaray istasyonlarında termal kameralar kuruldu. Vatandaşların daha güvenli bir yolculuk yapabilmesi için Marmaray'ı kullanan yolcuların ateşleri ölçülüyor.Koronavirüsle mücadele kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yoğunluk yaşanan Marmaray istasyonlarına termal kameralar yerleştirildi. Girişte bulunan termal kameralar sayesinde Marmaray'ı kullanacak olan yolcuların ateşleri anlık olarak ölçülüyor. Kameradan gelen görüntüleri ekran başında takip eden güvenlik görevlileri ateşleri belirli bir derecenin üzerinde olan vatandaşların yolculuk yapmasına izin verilmiyor. Vatandaşlar ise girişlere yerleştirilen termal kameralardan oldukça memnun. Marmaray'ı kullanan bir vatandaş yapılan yeni uygulama ile ilgili, "Ben ilk gelirken Marmaray'a binmiştim. Fark ettim kamerayı gördüm. Dedim bir şey için burada herhalde kamera. Ama güzel bir uygulama memnun oldum şahsen. Toplu taşımayı kullanırken bir gerginlik oluyor insanlarda. Hem çok yakın mesafede yolculuk yapmış oluyorsunuz. Bu anlamda ateşi ölçebilen bir sisteme geçildiyse çok memnun oldum." dedi. Görüntü Dökümü----------------------Termal kamerayı izleyen güvenlik görevlisi-Termal kameradan ekrana yansıyan görüntüler-Vatandaşların termal kameranın önünden geçmesi-Güvenlik görevlisinin vatandaşları uyarması-Vatandaşlar ile röp-Muhabir anons (Gamze Şimşek)-Genel ve detay

8-KORONAVİRÜS NEDENİYLE CAMİLERDEN BUGÜN DE DUA EDİLDİ

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL Yatsı ezanı sonrasında koronavirüs salgınının son bulması ve virüse yakalanan hastaların şifa bulması için yapılan dualara devam edildi.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatıyla başlayan yeni tip koronavirüs salgınının son bulması ve virüse yakalanan hastaların şifa bulması için yatsı ezanı sonrasında dua edilmesine devam edildi. Yatsı ezanı sonrasında camilerden yükselen dualarda, koronavirüs ile mücadele eden sağlık görevlilerine kolaylıklar temennisinde bulunulurken virüsün sonlanması ve hastaların şifa bulması için dua edildi.

9- MAHKEME SALONLARINDAN NEZARETHANEYE.... AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ADLİYESİNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ...

Hilal ÖZTÜRK- Osman BAKIR/İSTANBUL, - AVRUPA'nın en büyük adliyesi olduğu belirtilen Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, koronavirüs salgını sonrası kapsamlı önlemler alındı. DHA, özel izinle girdiği adalet sarayında mahkeme salonlarından, nezarethanelere, infaz bürolarından yemekhanelere kadar her bölümde alınan tüm yoğun tedbirleri görüntüledi. İstanbul Başsavcıvekili Zafer Koç, duruşmaların ertelenmesi, yakalama ve ifade alma işlemlerinin SEGBİS üzerinden yapılmasıyla birlikte yapılan işlem sayısının yüzde 85 oranında düştüğünü açıkladı. Başsavcıvekili Koç, esnek dönüşümlü çalışma modeli uygulanarak hakim, savcı ve yargı personeli sayısını ise dörtte bire düşürdüklerini bildirdi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun en fazla olduğu adliyelerde öncelikli önlemler alındı. 650 hakim, 270 savcı toplam 5 bin yargı çalışanı ve günlük 45 bin insan sirkülasyonunun olduğu İstanbul Adalet Sarayı'nda da koronavirüs tedbirleri hızla uygulamaya geçirildi. DHA, İstanbul Adalet Sarayı'nda alınan önlemleri yerinde görüntüledi.

ÖNCE ATEŞ ÖLÇER SONRA DEZENFEKTANİstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zafer Koç, HSK ve Adalet Bakanlığı'nın aldığı önlemlerle İstanbul Adalet Sarayı'nda tüm tedbirlerin en başından itibaren alındığını ve yoğunlukla devam ettirildiğini belirterek "Başsavcımız başkanlığında, Başsavcıvekili olarak ben ve ekibimizle sık sık toplantılar yapıyor, önlemlerimizi gözden geçiriyoruz. Adliyenin artık tek bir girişi var. Bu girişte atrium alanına geçiliyor. Bu bölge vatandaş, avukat, polis ve jandarmanın giriş yaptığı alan. Binaya girerken öncelikle ateş ölçerle tek tek dikkatli şekilde ölçüm yapılıyor. Ateşleri belirlenen seviyenin üstünde olursa, ilgili sağlık kuruluşlarına haber vererek ve yönlendirerek adliyeye almıyoruz. Bunun sonrasında dezenfekte malzemelerle eller dezenfekte ediliyor" diye konuştu.

YARGI ÇALIŞANLARI 4'TE 1'E DÜŞTÜAdliyede 650 hakim, 270 savcının da aralarında olduğu toplamda 5 bin personel bulunduğunu belirten Başsavcıvekili Koç "Esnek dönüşümlü çalışma sistemine geçildikten sonra dörtte bire indirildi. Her birim gerektiği kadar personel bulunduruyor. Her bir mahkeme acil işler için görev yapıyor. Örneğin ağır ceza mahkemelerinden sadece bir mahkeme açık, her birim mahkemesinde bir hakim bulunuyor. Örneğin ağır ceza mahkemelerinden biri açık, ticaret mahkemelerinden biri görevli olarak çalışıyor. Diğer mahkemelerde de aynı durum geçerli. Sadece acil işlemler yapılıyor. Duruşmalar ertelendiği için duruşma salonlarımız genellikle boş ve kapalı" diye konuştu.

TEMİZLİK PERSONELİ TAM KADROBaşsavcıvekili Koç, hakim, savcı ve yargı personelini dörtte bir oranında düşürürken, temizlik personelinin ise tam kadro çalıştığını vurguladı. Koç "Hijyenin, temizlik ve güvenliğin sağlanması için ilgili personel tam kadro çalışıyor" dedi.

AVUKAT VE VATANDAŞ YÜZDE 85 AZALDIGelen avukat ve vatandaş sayısında da çok büyük oranda azalma olduğunu belirten Başsavcıvekili Zafer Koç, "Müracaat savcılığı büromuza gelen, normal günlerde 250 başvuru var ise, gün gün takip ediyoruz, 30-40 'a indi. Bu kaldırılabilir bir sayı. Bu şekilde gidilirse herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

EN KALABALIK KORİDORLAR BOŞALTILDIAdliyenin en yoğun ve kalabalık ilamat, infaz ve yakalama bürosunun bulunduğu koridorlarında yeni bir çalışma düzenine geçildiğini belirten Başsavcıvekili Koç "Mahkemelerce haklarında hapis cezası veya diğer cezalar verilmiş kişilerin getirildiği bu koridorlar, salgın hastalık öncesi polis ve jandarma eşliğinde yakalamalı infazı olan şahıslar getiriliyor, işlemler yapılıyordu. Alanın havasızlığı ve yetersizliğini düşünerek yeni bir sisteme geçtik" dedi.

SEGBİS SORUNSUZ İŞLİYORÖnlemler kapsamında tutuklu ve acil işler için kişilerin adliyeye getirilmeden dinlenmesi, tutuklu ve hükümlülerin mümkün olduğunca cezaevlerinden çıkartılmaması için SEGBİS sisteminin kullanıldığını belirten Başsavcıvekili Zafer Koç, "İlerleyen süreçte tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinden hiç çıkartılmaması için SEGBİS sistemiyle cezaevlerine bağlanarak dinleniliyor. Böylece duruşmaya getirilmemiş oluyor. SEGBİS sisteminde bu süreçte herhangi bir sorun yaşanmadı. Sadece cezaevlerinden değil Türkiye'nin dört bir yanından SEGBİS ile ifade alınabiliyor" dedi.

CÜBBELER ASKIDAAdalet sarayında mahkeme salonlarında koltukların üzerinde baro odalarında da askılarda cübbeler dikkat çekti. Esnek dönüşümlü sistemle çalışan mahkemeler dışında duruşma salonlarının kapıları kilitli. Koridorlar boş. Yakalama kararıyla zorunlu olarak adliyeye getirilen şüpheliler ise özel bir bölümde bekletiliyor. Sürekli dezenfekte edilen binada nezarethanelerin de boş olduğu dikkat çekiyor. Vatandaşlar ile adliye personelinin temasını da kesmek için, evrak işlemleri camlara açılan küçük bölmelerden yapılıyor. Adliyenin yemekhanesinde de tüm sandalyeler toplu halde, yemekler paket edilerek görevli personele teslim ediliyor.

Görüntü Dökümü: ---------------istanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zafer koç ile röportaj-Çağlayan Adliyesindeki dezenfekte çalışmaları-Muhabir anonsları ( Hilal Öztürk)-Boş duruşma salonları-Boş nezerethaneler-SEGBİS sisteminin kullanıldığı duruşma salonu-Adliyeden genel ve detay görüntüler

