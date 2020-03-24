DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 KAĞITHANE'DE, ETRAFA ATEŞ AÇAN SALDIRGANLAR BEKÇİLERLE ÇATIŞTI: 3 YARALI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAKağıthane'de geçtiğimiz günlerde caddede kavga eden bir kişi, arkadaşları ile birlikte iki otomobille aynı caddeye gelerek rastgele ateş etmeye başladı.

KAĞITHANE'DE, ETRAFA ATEŞ AÇAN SALDIRGANLAR BEKÇİLERLE ÇATIŞTI: 3 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHAKağıthane'de geçtiğimiz günlerde caddede kavga eden bir kişi, arkadaşları ile birlikte iki otomobille aynı caddeye gelerek rastgele ateş etmeye başladı. Gece bekçilerinin olaya müdahale etmesiyle, grup ile bekçiler arasında kısa süreli çatışma yaşandı. 3 kişinin yaralandığı çatışmanın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay saat 00: 00 sıralarında Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde otomobili ile caddeye ters yönden gelen ve bir kişinin yaralanmasına neden olan bir kişi ile caddede oturanlar arasında kavga çıktı. Olay yerinen ayrılan saldırgan daha sonra caddeye gelerek etrafa kurşun yağdırdı. Bu gece ise arkadaşları ile birlikte iki otomobille caddeye gelen saldırganlar ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

GECE BEKÇİLERİ İLE ÇATIŞTILARSilah sesleri üzerine olay yerine yakın olan gece bekçileri ile saldırganlarla kısa süreli çatışma yaşandı. Çatışmanın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı. 300 METRE ALAN ÇEMBERE ALINDIÇatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 300 metre alanı güvenlik şeridi ile kapattı. Ekiplerin boş kovanların olduğu yerleri işaretlemesi ile çatışmanın şiddeti ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan incelemelerde onlarca boş kovan bulundu. SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDISaldırı sırasında caddede bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi özel araçlarla hastaneye kaldırılırken, bir kişi ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDEÇatışma sırasında bir çok dükkan ve mağaza isabet alırken, caddede park halinde bulunan otomobillerde de kurşun deliklerinin olduğu görüldü. Olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Görüntü dökümü-----------------Olay yeri-Yerde oturan yaralı-Yaralının ambulansa bindirilmesi-Polis ekiplerinin çalışması-Yerdeki boş kovanlar-Toplanan vatandaşlar-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-İsabet alan otomobil-Genel ve detay görüntüler

24.03.2020 - 01.47 Haber Kodu : 200324009

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2- MALTEPE'DE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU KADINI VURDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ MALTEPE'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaraladı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Olay saat 07.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bahtiyar Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi bir çocuk annesi 35 yaşındaki Hülya Ç.'nin Karaca Caddesi'nde yaşadığı eve geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Bahtiyar Ç., Hülya Ç.'ye iki el ateş etti. Kadın bacağından yaralandı. Olayın ardından Bahtiyar Ç. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı kadını ambulansa taşıdı. Hülya Ç. Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis Bahtiyar Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Ç.'nin ablası, "Eşi vurmuş, benim hiçbir şeyden bilgim yok. Yukarıda oturuyorum. Haber verdi geldim, bu şekilde gördüm. Ayrılmışlardı zaten boşanma davaları devam ediyordu. Nasıl oldu nasıl vurdu hiçbir bilgim yok şu an." dedi.

Görüntü Dökümü----------------------Yaralı kadının ambulansa taşınması -Yaralı kadının ambulansa bindirilmesi -Olay yerindeki polis ekipleri-Yaralı kadının ablası ile röp -Genel ve detay

24.03.2020 - 08.52 - Haber Kodu : 200324016

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3- SANCAKTEPE'DE SAHTE DEZENFEKTAN İMALATHANESİNE BASKIN

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHASancaktepe'de polis ekipleri sahte dezenfektan üretimi yapan bir imalathaneye baskın düzenledi. Polis sahte dezenfektanların, yanı sıra çok sayıda sahte deterjan ele geçirdi. İş yeri sahibi gözaltına alındı. Sahte dezenfektan üretildiği ihbarını alan Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde bulunan bir imalathaneye akşam saatlerinde baskın düzenledi. Ekipler, imalathanenin önünde hareket halinde bulunan bir TIR'ı durdurdu. Polis ekipleri, TIR'a yüklenmiş sahte deterjanları ele geçirdi. Ayrıca imalathaneye giren ekipler, satışa hazır çok sayıda sahte dezenfektanlara el koydu. İmalathanede hijyenik olmayan varillerde bidonlara konulmak üzere bekletilen kimyasal malzemeler de ele geçirildi. İmalathanenin sahibi olan H.D. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü: ---------------Polis ekiplerinin hareket eden TIR'ı durdurması-TIR'ın dorsesinin açılması -TIR'ın içinde bulunan çok sayıda sahte deterjan-Dolum yapılan makinalar -Sahte dezenfektanlar-Polislerin imalathanede inceleme yapması-Muhabir anons( Gamze Şimşek)-Sahte deterjanlar-Variller içinde bekletilen kimyasal maddeler -genel ve detay

23.03.2020 - 22.47 Haber Kodu : 200323293

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4- SANCAKTEPE'DE KAÇAK MASKE ÜRETEN DEPOYA OPERASYON; 25 BİN MASKE ELE GEÇİRİLDİ Ali ABLAY/ İSTANBUL, Sancaktepe'de tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda, kaçak üretilen 25 bin maske ele geçirirken 1 kişi gözaltı alındı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınından sonra artan eldiven, dezenfektan ve maskeye ihtiyacını fırsata çevirmeye çalışarak, kaçak üretim yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.Ekipler, Sancaktepe'de bulunan bir tekstil atölyesinin mevcut üretimini durdurarak, hijyen kurallarına uygun olmayan ortamda, kalite standartlarını taşımayan tıbbi maske üretimi yaptığı belirledi. Tekstil atölyesinde üretilen tıbbi maskelerin piyasaya sürüleceğini tespit eden ekipler, operasyon kararı aldı. Gerçekleştirilen operasyonda, koliler içerisinde ve dikiş masalarında 25 bin maske ile maske yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan işletme sahibi hakkında kaçak üretim yapmak suçundan işlem yapıldı. Polis kamerasına yansıyan operasyon görüntülerinde, hijyen kurallarına uyulmayan ortamda tıbbi maske üretimi yapıldığı görülüyor. Görüntü Dökümü----POLİS KAMERASINDAN-Tekstil Atölyesi-Üretilen maskeler

23.03.2020 - 21.49 Haber Kodu : 200323287

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5- SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK ALKIŞI 5. GÜN DE SÜRDÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ozan URAL-Müslim SARIYAR/ İstanbul DHAİstanbul'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek beşinci gün de devam etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 gün boyunca sağlık çalışanlarına alkışlı destek yapılması çağrısında bulunmuştu. İstanbullular, sağlık çalışanlarına 5. gün de alkışlı destek verdi. Vatandaşlar pencerelere çıkarak alkış tuttu, yoldan geçen otomobiller ise korna ile destek verdi. Şişli Kurtuluş'ta otobüs şoförleri korna çalarak alkışlara destek verdi.

Görüntü Dökümü: -------------Maltepe'de köpeğiyle alkış tutan kadın-Maltepe'de alkış tutan vatandaşlar-Şişlide çocuğuyla birlikte alkış tutan kadın-Şişlide korna çalan otobüs-genel ve detay

23.03.2020 - 22.00 Haber Kodu : 20032328923.03.2020 - 21.26 Haber Kodu : 200323283

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6- YATSI EZANINDAN SONRA CAMİLERDEN DUA EDİLDİ

Cengiz ÇOBAN - Semih ÇALIŞKAN - Elif YAVUZ - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL DHAYeni tip koronavirüsün son bulması için ülkedeki tüm camilerde yatsı ezanının ardından dua okundu.Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dün yatsı ezanının ardından koronavirüsün son bulması için tüm camilerden dualar okunacağını duruydu. Erbaş, vatandaşlardan da dualara eşlik etmelerini de istedi. Bugün yatsı ezanının ardından camilerden dua sesleri yükseldi.

Görüntü Dökümü: ------------------Camilerden dua okunması

23.03.2020 - 21.21 Haber Kodu : 200323282

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7- KAPALIÇARŞI'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR İKİ KAPIDAN YAPILACAK

Mertcan ÖZTÜRK - Gülseli KENARLI/ İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında Kapalıçarşı'ya kapı ve zaman sınırlaması getirildi. Giriş ve çıkışların iki kapıdan kontrollü olarak yapılacağı duyurulurken, Çarşının saat 10.00 ile 16.00 arasında açık olacağı öğrenildi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihi Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi.Dün saat 16.00'da kapatılan Kapalıçarşı'nın girişlerine, "Giriş çıkışlar sadece Mercan ve kılıçlar kapılarından kontrollü şekilde yapılmaktadır." duyurusu asıldı. Kapalıçarşı esnafına, çarşının bugünden itibaren saat 10.00 ile 16.00 arasında açık olacağının tebliğ edildiği öğrenildi.Öte yandan, Kapalıçarşı ile Mısırçarşı'sının tamamen kapatılması için İçişleri Bakanlığı ile İstanbul Valiliği yetkililerinin incelemerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü: ---------------Kapalı Çarşı'dan görüntüler-Kapılara asılan duyurular

23.03.2020 - 18.40 Haber Kodu : 200323263

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8- ESENYURT'TA YANGINDA 2 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Veysel TİMDU/İSTANBUL,Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Yunus Emre Mahallesi Ceylan Caddesi'nde 4 katlı binanın deposunda dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında birisi ağır, iki Suriyeli yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ve itfaiye yangın hakkında inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Cep telefonu) Yerde yatan yaralıAKTÜELitfaiye, polis ve sağlık ekipleriAmbulanstaki yaralıEkiplerin çalışmalarıGenel ve detay görüntü

23.03.2020 - 20.36 Haber Kodu : 200323274

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9- FATİH'TE KORONAVİRÜS DOLANDIRICILIĞI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, FATİH'te koronavirüs nedeniyle baygınlık geçirdiğini söyleyerek vatandaşlardan para istediği iddia edilen kişi gözaltına alındı.Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde çekildiği tespit edilen ve "bakın burada vatandaş koronadan öldü" denilerek sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir görüntü üzerine harekete geçti. Görüntüleri inceleyen emniyet ekipleri, görüntülerde yerde yatan kişinin 60 yaşlarında olduğunu belirlerken, görüntüyü çeken kişinin de 'bakın burada vatandaş koronadan öldü' dediğini tespit etti. Videoyu inceledikten sonra görüntülerin kaydedildiği noktaya giderek çevredekilerle görüşen polis, yaptığı araştırmalarda yerde yatan kişinin Selahattin U. olduğunu belirledi. Selahattin U.'nun cadde üzerindeki üniversitenin önünde kendisini birden yere attıktan sonra yardım için yanına gelen kişilerden para istediği, yanına gelenlerin ise adamın koronavirüsten dolayı baygınlık geçirdiğini düşünerek yardım amaçlı para verdikleri tespit edildi. Bu bilgilerin ardından emniyet ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Selahattin U. Küçükpazar Caddesideki bir lokantanın önünde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Selahattin U.'nun Beyazıt Polis Merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü: -------------------Şüphelinin fotoğrafları 23.03.2020 - 19.44 Haber Kodu : 20032327023.03.2020 - 18.04 Haber Kodu : 200323256

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10- SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN TIR'A ÇARPMASIYLA 1 KİŞİ YARALANDI

Haber: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHASilivri TEM otoyolunda otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 16.00 sıralarında TEM otoyolu Kınalı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BF 2256 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yabancı plakalı TIR'a çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Trafik bir süre tek şeritten verildi. Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü: -----Kazaya karışan otomobil görüntüsü

23.03.2020 - 18.06 Haber Kodu : 200323257

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11- FATİH'TE 62 YAŞINDAKİ BALIKÇI DENİZDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,Fatih, Yenikapı açıklarında 62 yaşındaki balıkçı, teknesinin bağlı olduğu iskelede denizde ölü bulundu. Polis, balıkçının ölüm nedeni hakkında soruşturma başlattı.Yenikapı açıklarında teknelerine gelen balıkçılar, denizde hareketsiz şekilde yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Denizdeki kişi, polis tarafından karaya çıkarıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız bedenin 62 yaşındaki Emin Sever'e ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

"40 YILDIR BALIKÇILIK YAPIYOR"Emin Sever'in arkadaşı Ahmet Yavuz "Bizim arkadaşlarla beraber bulduk. Tanıyoruz bizim balıkçı arkadaşımız. Kendisi teknede yaşıyordu. Normalde evi de var ama eşinden ayrıldığı için teknede yaşıyordu. Akşam saat 24.00'a kadar buradaydık zaten balıkçı olarak. Sonra herkes evlerine ayrıldı o da teknesine geçti. Arkadaşlarla burada çay içerken arkadaşımızın biri gördü. 40 yıldan fazladır balıkçılık yapıyor. Eski balıkçılardandı." dedi.

Görüntü Dökümü: -----------------Sahil güvenlik botlarıPolis ekipleriKıyıdaki cesetTanıdık ile röp.Genel ve detay görüntü

23.03.2020 - 17.39 Haber Kodu : 200323249

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12- SULTANBEYLİ VEFA İLETİŞİM MERKEZİ 65 YAŞ VE ÜSTÜNÜN TALEPLERİNİ KARŞILIYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKoronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlar için İstanbul Valiliği koordinesinde kurulan "Vefa İletişim Merkezleri" hizmete girdi. Sultanbeyli Kaymakamlığı'nda kurulan Vefa İletişim Merkezi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kimsesiz vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.İstanbul Valiliği koordinesinde 39 ilçede kurulan "Vefa İletişim Merkezleri", kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri koordineli çalışıyor. Yalnız yaşayan ve yasak kapsamında olan vatandaşlar 24 saat boyunca çağrı merkezlerini arayarak taleplerini iletebiliyor. Sahada bulunan İstanbul Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe zabıta ekipleri ve güvenlik güçleri bu ihtiyaçları karşılayarak, talepleri yerine getiriyor. "İLAÇ VE GIDA TALEPLERİ VAR"Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlknur Tatar Kula, "Sayın Valimizin talimatıyla dün 13.00'ten itibaren Kaymakamlığımızda Vefa İletişim Merkezini kurduk. İletişim merkezimizin çağrı numaralarını sosyal medya hesaplarımızdan ve ilgili internet sitelerinden bunları paylaştık. O saatten itibaren de bütün vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz. Bize başvuran vatandaşlarımız özellikle kimsesi bulunmayan yalnız yaşayan, ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve yine aynı durumda olan kronik hastalığı olan vatandaşlarımız" dedi. "Gelen çağrıları içinde bulunduğumuz Sosyal Yardımlaşma Vakfının imkanlarını kullanarak vatandaşımızın kimi kimsesi olmadığını hemen tespit edebiliyoruz" diyen Kula, "Kendi beyanını önce alıyoruz, gerçekten ifadeleri beyan edildiği gibiyse hemen ekiplerimizi devreye çıkartıyoruz. Sağlık ve ilaç talepleri çok fazla oldu. O talepleri İlçe Sağlık Müdürlüğümüze iletiyoruz. Gıda ile ilgili talepler var. Kızılay ve ilçemiz belediyesi aracılığıyla da ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz yaşlılarımızın" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü----------------Sultanbeyli Vefa İletişim Merkezinden görüntüler-Vatandaşların taleplerini alan görevliler-Muhabir anons (Gamze Şimşek)-Vakıf müdürü ile röp.-Genel ve detay

23.03.2020 - 17.20 Haber Kodu : 200323243

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13- PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI; SAVCILIĞIN TAHLİYE TALEBİNE İTİRAZI REDDEDİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHAİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasına neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın tahliyesine yaptığı itiraz reddedildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazadan sonra 24 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, bugün yapılan aylık tutuklama incelemesi sonrası nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan Arslan'ın tutukluluğuna itiraz etti.

ÜST MAHKEME İTİRAZI REDDETTİBir üst mahkeme sıfatı ile itirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, tahliye kararını veren 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını usul ve yasaya uygun bularak savcılığın itirazını reddetti.

Görüntü Dökümü: ARŞİV

23.03.2020 - 17.35 Haber Kodu : 200323247

Kaynak: DHA