DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 ÇİN'DEN ALINAN İLK PARTİ HIZLI TANI KİTLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ * Çin'den temin edilen 2 milyon adet 15 dakikada koronavirüs tespiti yapan hızlı tanı kitinin ilk partisi Turkish Cargo'ya ait kargo uçağıyla sabaha karşı Türkiye'ye getirildi.

ÇİN'DEN ALINAN İLK PARTİ HIZLI TANI KİTLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

* Çin'den temin edilen 2 milyon adet 15 dakikada koronavirüs tespiti yapan hızlı tanı kitinin ilk partisi Turkish Cargo'ya ait kargo uçağıyla sabaha karşı Türkiye'ye getirildi.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İbrahim YILDIZ/ Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL,

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan Türkiye'de de gün geçtikçe etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Çin'den temin edilen 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye ulaştı. Çin'in Şanghay kentinden alınan hızlı tanı kitlerini taşıyan Turkish Cargo'ya ait geniş gövdeli kargo uçağı sabaha karşı 04: 00 sıralarından Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

TOPLAMDA 2 MİLYON ADET GETİRİLECEK

Burada resmi plakalı minibüsle gelen görevliler tarafından alınan kitler, aynı minibüse konularak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çin'den temin edilen toplamda 2 milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi Türkiye'ye getirilirken kalan kısımlarının ise parça parça getirileceği öğrenildi.

EK görüntü///////////////////-Kitlerin uçaktan indirilmesi fotoğrafları

Görüntü Dökümü: ------------------Uçağın hava limanına iniş detayları-Resmi plakalı minibüs ve araçtan detaylar-Resmi plakalı minibüsün seyir halindeki görüntüsü-Resmi plakalı minibüsün hastaneye gelişi-Kitlerin indirilmesi-Genel ve detaylar

23.03.2020 - 07.32 Haber Kodu : 200323011

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2- BAYRAMPAŞA'DA 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI TRAFİK KAZASI KAMERADA

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,Bayrampaşa O-3 Bağlantı Yolu'nda kaza yapan 2 otomobil sürücüsü yol ortasında tartışırken, başka bir araç hızla gelerek 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. O anlar saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa O3 bağlantı yolu Sağmalcılar mevki Aksaray istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 HY 4338 plakalı otomobil, önündeki 34 HE 8891 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazadan sonra otomobillerin sürücüleri yol ortasında durarak birbirleriyle tartışmaya başladı. Bu sırada hızla gelen 34 BTP 579 plakalı otomobil, kaza sonrası yol ortasında duran iki otomobile de vurduktan sonra takla atarak yolda ters döndü. 1 ağır 5 kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Takla atan otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDABir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde kaza yapan iki sürücünün hiçbir tedbir almadan yol ortasında durup konuştukları görülüyor. Ardından hızla gelen başka bir otomobilin duran iki otomobile de vurduktan sonra takla attığı görülüyor.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK TAMAMEN DURDUKaza nedeniyle O3 bağlantı yolunda Aksaray yönünde trafik tamamen durdu. Kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Duran trafikte kalan araç sürücülerinin, araçlarından inerek kazaya karışan otomobillerin kaldırılması için yardım ettikleri görüldü. Çok sayıda kişi kazada büyük hasar gören otomobillerden birini iterek çekiciye bağladı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü: --------------------------Kaza anı cep telefonu görüntüsü-Yaralıların ambulansla hastaneye kaldırılması-Kazaya karışan otomobiller-Takla atan otomobil-O3'te tamamen duran trafik-Vatandaşların kazaya karışan otomobili itmesi-Genel ve detay görüntüler

22.03.2020 - 22.00 Haber Kodu : 200322233===================

3- AVCILAR'DA OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 2'Sİ AĞIR, 4 YARALI Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL, Avcılar D-100 Karayolu yan yolda otomobilin panelvan minibüs ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Denizköşkler Mahallesi D-100 Karayolu yanyol Bakırköy istikametinde 23: 45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sürücülerinin adı öğrenilemeyen 34 NH 6455 plakalı otomobil, ayını istikamete gitmekte olan 34 TC 822 plakalı panelvan minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 1'i otomobilde 3'ü ise panelvan minibüste bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil ve minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü: --------------------Yaralının ambulanstaki görüntüsü-Bir yaralının minibüsten çıkarılması-Ekiplerden detaylar-Otomobil ve minibüsten detaylar -Genel ve detaylar

23.03.2020 - 01.06 Haber Kodu : 200323006

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4- ESKİ SEVGİLİSİNİN KURŞUN YAĞMURUNA TUTTUĞU GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Gaziosmanpaşa'da iş yerinden çıktığı sırada eski sevgilisi tarafından yolu kesilerek kurşun yağmuruna tutulan 22 yaşındaki Buse Güler, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olay, dün saat 22.20'de Gaziosmanpaşa Küçükköy Hekimsuyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Buse Güler, çalıştığı marketten çıktığı sırada market önünde bekleyen eski sevgilisi Cemal Albayrak tarafından yolu kesildi. Albayrak yanında bulunan silahla Güler'e 4 kez ateş etti. Güler, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler, ağır yaralanan Güler'i yoldan çevirdikleri taksiyle yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

"KIZIMIN DURUMU KRİTİK"Anne Arzu Güler "Lise dönemlerinde tanıştılar. Kızımın arkadaşının dayısıydı. Beraber oturup kalkıyorlardı. Arkadaşlık yapıyorlardı. Sonra hoşlanmaya başlayınca baskı kurmaya başladı. 'Evleneceksin benimle', 'seni kaçırırım' gibi şeyler söylüyordu. Bir defa kaçırmaya yeltendi. Kızım bizi haberdar etti, bir şekilde ikna edip kızımı geri aldık. Şikayette de bulunduk ama hiç bir şey yapılmadı. "İlk zamanlar 'kendimi öldürürüm' diye kızıma baskı yaparak yanında tutmaya çalışıyordu. Geçtiğimiz gün kızım işten çıktığında arkasından gidip kızıma silahla ateş ederek yaraladı. Daha önce hakkında suç duyurunda bulunduk. Kızımı 3 gün boyunca takip etti. İşten çıktığında tek kaldığı sırada silahla yaralıyor. Bir gün önce kızımın çalıştığı markete gittim. Beraber alışveriş yaptık. Oradan birlikte döndüğümüz için o gün müdahale edemedi. Ertesi gün tek yakalamış, yapacağını yaptı. Kızımın durumu kritik. Makinelerle yaşıyor. O kadar ileriye gittiyse, benim kızımı gelip evinde de vurabilir. Kızımın illa dışarı çıkması şart değil ki. Kızım bu kişiden kötü alışkanlıkları olduğu için uzak durmaya çalıştı" dedi.

"BASKI VE TEHDİTLE ARKADAŞLIK YAPMAK İSTEMİŞ"Baba Ali Güler "Kızımın arkadaşlık yaptığı kişi, arkadaşlığını bitirdikten sonra kızımın iş yerinin önünde bekleyip kızım çıktıktan sonra, 4 el ateş ederek yaraladı. Bu kabul edilir bir şey değil. Baskı ve tehditle arkadaşlık yapmak istemiş." diye konuştu.

"KANLAR İÇİNDE YERDE YATTIĞINI GÖRDÜM"Buse Güler'in iş arkadaşı Mustafa Doğanay, "Buse'den bir kaç dakika önce işten çıktım. Evime doğru giderken, silah sesleri duydum. Silah sesinin geldiği yere doğru koştum. Buse'nin kanlar içinde yerde yattığını gördüm. Yoldan geçen araçlara el uzattım. Bir kadın geldi. Taksinin önüne geçti. Taksiciyi durdurdu. Taksiciyle birlikte yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürdük." şeklinde konuştu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü: --------------Olay yerinden görüntü-Anne Arzu Güler röp.-Baba Ali Güler röp.-Buse Güleri hastaneye götüren iş arkadaşı Mustafa Doğanay röp.-Muhabir anonsu (Cemil ÖZDEMİR)-Genel ve Detaylar 22.03.2020 - 23.22 Haber Kodu : 200322243

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5- BEYLİKDÜZÜ'NDE 14 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN - Mustafa AKIN/ İSTANBULBeylikdüzü'nde, sitede bulunan 14 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.Yangın, Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi üzerinde bulunan sitede 14 katlı bir binada dün saat 22.00 sıralarında çıktı. Sitenin çatısının yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çatı yangınına müdahale etti. Alev alev yanan çatıdaki yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, uzun süre soğutma çalışması yaptı.Sitede oturanların sokağa döküldüğü yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü: --------------Yanan çatının görüntüsü -Çatıdan alevli yanma-Vatandaşlardan detaylar-Ekiplerden detaylar-Genel ve detaylar

22.03.2020 - 22.32 Haber Kodu : 20032223722.03.2020 - 22.42 Haber Kodu : 20032223822.03.2020 - 23.03 Haber Kodu : 200322241

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6- SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞ DESTEĞİ DÜN DE SÜRDÜ

Beyza GÜLER - Özden ATİK - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHAİstanbul'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek dün de sürdü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 gün boyunca sağlık çalışanlarına alkışlı destek yapılması çağrısında bulundu. Çağrı üzerine vatandaşlar, 3 gün boyunca evlerinden sağlık çalışanlarını alkışladı. İstanbul'da alkış sesleri bugün de sürdü. 4'üncü günde önceki günlere göre daha az olmasına rağmen bazı bölgelerde vatandaşların alkışlı desteği devam etti.

Görüntü Dökümü: ------------Çeşitli bölgelerden alkış görüntüleri

22.03.2020 - 21.22 Haber Kodu : 200322230

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7-MALTEPE'DE HASTANE GÖREVLİLERİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHAMaltepe'de koronavirüs şüphesiyle tedavisi gören annesini hastanede ziyaret etmesine izin vermediği güvenlik görevlilerini bıçaklayan Murat D., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Sorgusunda annesine ilaç alarak hastaneye gittiğin söyleyen Murat D., güvenlik görevlilerinin hastaneye girişine izin vermediğini, kaçak olarak annesinin yanına giderek ilacı ona verdiğini söyledi. Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle tedavi gören annesini ziyaret etmesine izin vermediği gerekçesiyle iki güvenlik görevlisini bıçakla yaraladığı iddiası ile gözaltına alınan Murat D., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Murat D.'nin emniyet sorgusunda, koronavirüs şüphesi ile hastanede yatan annesi için ilaç aldığını ancak güvenlik görevlisinin hastaneye girişine izin vermediğini söyledi. Bunun üzerine kendi imkanları ile hastaneye girerek ilacı annesine ulaştırması amacıyla hemşireye verdiğini söyleyen Murat D., "Aşağıya indiğim sırada aynı güvenlik görevlisi bana saldırarak darp etmeye başladı. İsmini bilmediğim güvenlik görevlileri de bana vurmaya başladılar. Polis memurları geldiler, şikayetçi olmadığımızı söyleyerek ayrıldım" dedi. Bunun üzerine eve gidip ekmek bıçağı alarak hastaneye döndüğünü söyleyen Murat D., kendisine saldıran güvenlik görevlisi M.B.'yi bıçakla yaraladığını, diğer güvenlik görevlilerinin de kendisini darp ettiğini, onlardan şikayetçi olduğunu söyledi. Emniyet ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Murat D., savcılık sorgusunun ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

GÜVENLİKLER İZİN VERMEYİNCE HASTANEYE KAÇAK GİREREK ANNESİNİ ZİYARET ETTİMahkemedeki sorgusunda güvenlik görevlilerinin annesini ziyaret etmesine izin vermediklerini söyleyen Murat D., "Ben çaktırmadan annemin bulunduğu kata çıkarak annemle görüştüm. Kendisinin durumu iyiydi. Aldığım ilacı anneme ulaştırmak istemem nedeniyle kapıdaki güvenlik görevlileri ile tartıştık. Bıçağı mutfak eşyaları satan bir yerden satın aldım. Bana ilk olayda saldıran güvenliğe bu bıçakla saldırdım. Diğer güvenliğin de bacağına bıçağı salladım. Bana saldıran bir güvenlik daha vardı, onu da aradım. Ona da saldıracaktım ancak bulamadım. İki kez muayene oldum, hakkımda koronavirüs tanısı konmamıştır. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

TUTUKLANDIMurat D., sorgusunun ardından, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Görüntü dökümü: ------------------Hastaneden görüntü-Acil servisten görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Hastanedeki güvenlikçilerden görüntü-Görgü tanığı röp.-Genel ve detay görüntüler

21.03.2020 - 22.02 Haber Kodu : 20032124822.03.2020 - 19.35 Haber Kodu : 200322224

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8- EVDEN ÇIKAMAYAN YAŞLILARA ERZAK YARDIMI YAPILIYOR

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Ömer HASAR/İstanbul, Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından 'Vefa İletişim Merkezi' kuruldu. Kaymakamlık ve Gaziosmanpaşa Belediyesi, dışarı çıkma yasağı olan vatandaşlara erzak ve sıcak yemek dağıtımı yaptı. Tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı 'Vefa İletişim Merkezi' uygulamasını hayata geçirdi. Bu sayede yaşlı bireylerin sadece bir telefon ile erzak ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından sıcak yemek de götürülüyor. Öte yandan belediye ekipleri gittikleri evleri, koronavirüse karşı dezenfekte ediyor.

"HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"Evine erzak götürülen 81 yaşındaki Cüneyit Altunç, "Teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun diyorum, beni burada bırakmadınız diye canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yokuştan çıkamıyorum" dedi. "BAŞA GELEN ÇEKİLİR"82 yaşındaki Namık Abdibaş ise, "Allah Razı olsun diyorum, başka ne diyebiliriz ki? Başa gelen çekilir artık. Her şeye uyacağız. Can bu, mecburuz" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü: ------------------------- -Çağrı merkezinden görüntü-Erzak dağıtılması-Dezenfekte çalışmaları-Vatandaşlar ile röp. -Genel ve detay

22.03.2020 - 17.29 Haber Kodu : 200322192

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9- RUS ASKERİ GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine 2 sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 148 Borda numaralı askeri gemisi 'Orsk' dün saat 17.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti. Sarayburnu önlerine ulaşan geminin ön bölümünde silahlı nöbet tutan askerlerin olduğu görüldü. Geminin orta bölümünde iki askerin hazrolda beklediği de kameralara yansıdı. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizine açıldı.

Görüntü Dökümü: ----------------------Rus askeri gemiden genel görüntü-Sahil güvenlik ve deniz polisinden detay görüntü-Geminin orta bölümünde iki askerin hazır olda beklemesi-Geminin ön bölümünde silahlı nöbet tutan askerden detay görüntü-Genel ve yakın detaylar

22.03.2020 - 19.16 Haber Kodu : 200322222

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10- SARIYER SAHİLDE MASA KURUP OKEY OYNAYANLARI POLİS UYARDI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHATürkiye genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrıları yapılırken bazı İstanbullular önlemleri hiçe sayarak sahillere akın etti. Sarıyer'de, masa kurup okey oynayan kişileri polis kimlik kontrolünden geçirerek onları evlerine gitmeleri yönünde uyardı.Koronavirüs sebebiyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar ise güzel havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. Özellikle Sarıyer ve Bebek Sahili'ne gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi de yok sayarak yürüyüş yaptı. 'Evde kal' uyarılarına rağmen balık tutanlar, yürüyüş yapanlar, bankta oturan vatandaşların sayısı ise oldukça fazlaydı.

OKEY MASASI KURDULAREn dikkat çeken manzara ise bir piknik masası etrafında toplanıp okey oynayan vatandaşlara aitti. Sarıyer'de, masa kurup okey oynayan kişileri polis kimlik kontrolünden geçirerek onları evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Yapılan kimlik kontrolünde 65 yaşın altında çıkan bu kişiler polisin uyarısına rağmen okey oynamayı sürdürdü.Öte yandan, sahile akın eden vatandaşlar sebebiyle de araç trafiği oluştu.

Görüntü Dökümü--------------Yürüyüş yapanlar-Balık tutanlar-Okey oynayanlar-Araç trafiği-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)-Genel ve detay

22.03.2020 - 18.26 Haber Kodu : 200322215

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11- PENDİK'TE 65 YAŞ ÜSTÜNE ZABITADAN ALIŞVERİŞ HİZMETİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKoronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu nedenle evden çıkamayan yaşlı vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını zabıta ekipleri karşıladı. Zabıta ekipleri ayrıca pazarda dolaşmaya çıkan yaşlı vatandaşları evlerine girmeleri konusunda uyardı. Pazarcıların ise sebze ve meyveleri vatandaşların seçmesine izin vermedi.Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının dün yayımladığı genelgeye göre 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara "Sokağa çıkma sınırlandırılması" getirildi. Pendik Sanayi Mahallesi'nde evinden çıkamayan 67 yaşındaki İsmail Gemici, alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaları için Pendik Belediyesi'nden yardım istedi. Belediyeye telefonla ulaşan Gemici, evine gelen ekiplere ihtiyaçlarını bildirdi. İsmail Gemici adına alışverişe çıkan ekipler, kısa süre içinde yaşlı adamın ihtiyaçlarını teslim etti. İsmail Gemici, "Bu işe emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun. Bizleri düşündüler, yarım saat bir şey sürmedi, ihtiyacımızı getirdi. Ben kapıyı kilitlemişim, içeriye kimseyi koymuyorum. Kendi tedbirimizi kendimizi aldık. Herkes kendi tedbirini alırsa vatana millete gelecek çocuklarına yardımcı olur. Yaşlıların dışarı çıkmamalarını söylüyorum. Çocuklarını düşünüyorlarsa dışarı çıkmasınlar." dedi. Öte yandan, Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan bir pazara denetime çıkan zabıta ekipleri, pazarda alışveriş yapan yaşlılara kimlik kontrolü yaptı, yaşı 65 ve üzeri olan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Ayrıca pazarcıları da denetleyen zabıta ekipleri, meyve ve sebzelerin vatandaşlar tarafından seçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Görüntü dökümü--------------------Zabıta ekiplerini arayan yaşlı adam-Zabıta ekiplerinin yaşlı adamın ihtiyaçlarını not etmesi-Zabıta ekiplerinin alışveriş yapması-Zabıta ekiplerinin yaşlı adama ihtiyaçlarını getirmesi-İsmail Gemici ile röp.-Zabıta ekiplerinin pazarda denetim yapması-Zabıta ekiplerinin yaşlılara kimlik kontrolü yapması-Zabıta ekiplerinin yaşlı vatandaşlara uyarılarda bulunması-Zabıta ekiplerinin pazarcıları uyarması-Genel ve detay

22.03.2020 - 17.39 Haber Kodu : 200322195

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12 - AVCILAR SAHİLİNDE BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

İhsan DÖRTKARDEŞ-Şahin BOZKURT/İSTANBUL, AVCILAR sahilinde gençler arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay, dün saat 16.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi sahilde meydana geldi. Sahilde oturan gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre, 16 yaşındaki A.P., 19 yaşındaki Mehmet Korukoğlu'nu 4 yerinden bıçakladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.P., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kavgada yaralanan Mehmet Korukoğlu ayakta yapılan ilk müdahalenin ardından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------Yaralanan Mehmet KorukoğluPolis ve sağlık ekipleriYaralının yaşanan kavgayı anlatması

Genel ve detay görüntüler

22.03.2020 - 18.10 Haber Kodu : 200322210

Kaynak: DHA