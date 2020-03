DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU ZORLU SÜRECİ İNŞALLAH HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ (2)İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından bir video mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından bir video mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Devletimiz görevinin başındadır. Özellikle sağlık bakanlığımız tüm personeliyle, doktorlarıyla, sağlık memurlarıyla, artık zaman mefhumu kullanmadan çalışmaktadır. Bundan dolayı şahsım, ailem milletim adına hakikaten alkışlarımızla tebrik ediyorum. Sizlerden ricamız hükümet yetkililerimizin uyarılarınızı takip etmenizdir. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokaklara çıkmamalarıdır. Sokağa çıkalar varsa rastgele söylemiyoruz. Dikkatle bu işi takip edenleri olarak doktorlarımızdan ve Bilim Kurulu üyelerimizden aldığımız tavsiyelerle söylüyoruz. Dikkat edilirse az sayıda da olsa ölenlerimize baktığımız zaman bunların hepsinin de işte bu yaş grubunda olduğunu gördüğümüz zaman demek ki yapılan uyarılar doğrudur, yerindedir. Sağlık ve huzur içinde ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Olumsuzluk kampanyası meydana getirmek isteyenlere inanmayın. Devlet olarak biz bunların tedbirini aldık. Alışverişlerinizde hiçbir ürün yok satmamaktadır. Gerek sağlık notasında, gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur. Çeşitli batı ülkelerindeki raflara bakıp da bunlara aldanmayın. Hepsini biz aşmış durumdayız. Gerek sağlık gerekse diğer noktada bu inançla da ben size sağ olun diyorum var olun diyorum, Allah'a emanet olun diyorum" dedi.

2- LOKANTA VE RESTORANLARDA MASA SANDALYE YASAĞI BAŞLADI

*İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile etkin mücadele etmek amacıyla aldığı lokanta ve restoranlardaki masa ve sandalyelerinin kaldırılması kararı yürürlüğe girdi. Beşiktaş, Şişli, Fatih ve Üsküdar'da çok sayıda restoran karara uydu

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN, Soner HASIRCIOĞLU, Ali Kerem BENGİ, İSTANBUL, İçİşleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile etkin mücadele etmek amacıyla aldığı, "Lokanta, restoran, pastane" gibi yemek yenilen yerleri kapsayan iş yerlerinde sadece paket servis yapılabileceğine yönelik kararı gece 24: 00 itibariyle yürürlüğe girdi. Karar sonrasında Beşiktaş, Şişli, Fatih ve Üsküdar'da çok sayıda lokanta, restoran ve pastane karara uyarak iş yerlindeki sandalyeleri kaldırdı. Müşterilerine paket servise başlayan lokanta, restoran sahipleri biran önce koronavirüsün sona ererek hayatın normale dönmesini istedi.

"YETERKİ KORONAVİRÜSTEN KURTULALIM"Üsküdar Çengelköy'de Kokoreççilik yapan Mehmet Erözcan "Müşterilerimizi maalesef içeriye alamıyoruz. Ancak paket servisi olarak hizmeti veriyoruz. Yeter ki koronavirüsünden kurtaralım. Biz esnaflar her türlü her şeye varız.Yeter ki koronavirüsüden kurtaralım.ö dedi. Çengelköy'de restoran sahibi İbrahim Deniz, "Bize önceden dışarıdaki masalarınızı kaldırması söylediler. Bugün de saat 24: 00'ten sonra bütün restoranlar kapanacak. Sadece paket servisi veya müşteri gelip almak gidebileceği söylendi. Biz sadece paket veya gel al git ile bu dükkan dönmez. Ne bu dükkanın kirası, personellerin maaşları ve mutfak malzemelerin ücreti çıkmaz. Bu uygulama ülkemiz için daha iyi faydalı olacak inşallah kısa sürede koronavirüs atlatırız. Tekrardan işimizin başına döneriz. " diye konuştu.

"YEMEK YEMEYE GELMİŞTİK"Beşiktaş'ta esnaflık yapan Ercan Erdoğan, devletin verdiği kararlara uyacaklarını belirterek, "Devletin verdiği karara uyduk. Masalarımızı topladık. Sadece paket servisi yapacak. virüsü ne kadar çabuk atlatırsak bizim için iyi olur" diye konuştu. Aksaray'da alınan karara uyduklarını belirten Ahmet Gök, "Verilen karara uyduk. İçeride ve dışarıdaki masaları kaldırdık. Sadece paket servise başladık. Dışarıya paket servisi göndereceğiz" diye konuştu. Yemek yemeye gelen bazı müşteriler, "Yemek yemeye geldik. Akşam haberimiz oldu. Paket yaptırıp evde yiyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Görüntü Dökümü: ---------------------Beşiktaş ve Şişli'deki restoran ve lokantalardan masa sandalyelerin toplanması -Ercan Erdoğan ile röportaj-Üsküdar'dan restoranlardan görüntüler-Mehmet Erözcan ve İbrahim Deniz,röportaj-Aksaray'dan detaylar-Mehmet Gök röportaj-Yemek yemeye gelenlerle rop-Genel ve detaylar

3- İSTANBUL'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK Haber- Kamera: Serdar ALTINTEPE-Ali Kerem BENGİ-Beyza GÜLER-Gamze ŞİMŞEK-Feridun AÇIKGÖZ- Zeki GÜNAL- Müslim SARIYAR-Ali ABLAY/ İSTANBULİstanbullular, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.

İstanbullular, evlerinden alkış tutarak, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık personeline destek oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla ilk olarak dün başlayan destek alkışları bu gece 21.00'de de sürdü. İstanbul genelinde evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan İstanbullular, sağlık çalışanlarını ve verdikleri mücadeleye alkış tuttu. Sürücüler de korna çalarak destek oldu.

Görüntü Dökümü: ---------------Havadan siteden görüntüler-Alkışlayanlardan detaylar-Balkona çıkıp alkışlayanlar-Patlatılan havai fişek-Korna çalan sürücüler-Genel detaylar

4- BAKAN KOCA: ALLAH'A EMANET OLUN, KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

Haber-Kamera: Anıl UÇAN/ İSTANBUL,Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirdikkerini açıkladı. Toplantı bitiminde hastaneden ayrılrken Bakan Koca kendisini bekleyen vatandaşlara el sallayarak, "Allah'a emanet olun, kandiliniz mübarek olsun" dedi.

Görüntü Dökümü--------------------Siyami Ersek Hastanesi'nden detaylar-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneden ayrılışı-Bakan Koca'nın kendisini bekleyen vatandaşlara seslenmesi-Genel Detaylar

5- HASTA YAKINI, KORONAVİRÜS SERVİSİNE ALINMAYINCA HASTANE GÜVENLİĞİNİ BIÇAKLADI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAMaltepe'de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören annesini görmek isteyen Murat D. terör estirdi. Karantina uygulanan kata çıkılmasına engel olan 2 güvenlik görevlisini bıçaklayan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddialara göre göre koronavirüs şüphesiyle hastane yatırılan annesini görmek isteyen Murat D. karantina servisine girmek istedi. Hastane güvenliği karantina katına girilemeyeceğini ve yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bunun üzerine Murat D. ile güvenlikçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma diğer görevlilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Bir süre sonra tekrar hastaneye gelen saldırgan elindeki bıçakla kendini engelleyen güvenlikçilere saldırdı. Olayda Minur Bağtur ile Ferhat Kırmızı bıçakla yaralandı.

BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDIİhbar üzerin ola yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler saldırganı hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen zanlının soruşturması devam ediyor.

BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN DURUMU AĞIR Bıçaklı saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerine ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Saldırıda ağır yaralanan güvenlik görevlisi Minur Bağtur Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Saldırıda hafif yaralanan Ferhat Kırmızı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayı gören bir hasta yakını "hasta yakını içeri girmek istedi, güvenlikçilerde yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bıçaklamış ama onu görmedim. Polisler geldi yakaladı yapanı. Güvenlikçilerden biri ağırdı başka hastaneye götürdüler" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü: ------------------Hastaneden görüntü-Acil servisten görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Hastanedeki güvenlikçilerden görüntü-Görgü tanığı röp-Genel ve detay görüntüler

6- POLİSLERDEN SAĞLIK PERSONELİNE SİRENLİ DESTEK

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Soner HASIRCIOĞLU, İSTANBUL Polis ekipleri, sokak ve caddelerde çaldıkları sirenlerle koronavirüs ile mücadele eden sağlık personeline moral ve destek oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık personeline moral ve destek amacıyla yaptığı alkışlama çağrı sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polisler sokak ve caddelerde çaldıkları sirenlerle sağlık personeline destek oldu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan resmi polis ekipleri ile ilçede gören yapan motosikletli yunus polisleri gece 21: 00'de sirenleriyle sağlık personelinin yanında olduklarını gösterdi.

BAĞCILAR'DA DA SİRENLER DESTEK İÇİN ÖTTÜ Aynı dakikalarda Bağcılar'da vatandaşlar alkışlarıyla sağlık personeline destek olurken Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ören yapan polisler de vatandaşların alkışlarına sirenleriyle eşlik etti.

Görüntü Dökümü: -------------------Şişli Polislerin sirenli görüntüsü-Polislerden detaylar-Sokaktan detaylar-Bağcılardan detaylar -Genel ve detaylar

7- ESENLER'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BAYRAKLI DESTEK

Haber: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA Esenler'de evlerini ve sokağı bayraklarla donatan vatandaşlar koronavirüs karşı hastaneler ve polikliniklerde özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarını alkışlarıyla destekledi. Vatandaşlara sokaktan konvoy halinde geçen polis ekipleri de sirenleri ile eşlik etti.

Esenler Turgut Reis Mahallesi'de oturan bazı mahalle sakinleri evlerinin bulunduğu sokağı ve pencerelerini Türk bayrakları ile donattı. Akşam saatlerinde ellerindeki Türk bayrakları ile pencerelere çıkan vatandaşlar koronavirüse karşı hastaneler ve polikliniklerde özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarını alkışladı. Esenler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de konvoy halinde sirenlerini çalarak sokaktan geçerek vatandaşlara katıldı. Sağlık çalışanlarını sirenleriyle alkışladı. Bu anlar ise mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntü dökümü--------------(cep telefonu kamerası)-Türk bayrakları asılı sokak -Polislerin sirenli desteği-Genel ve detaylar

8- KORONAVİRÜS NEDENİYLE HALI SAHALAR DA KAPANDI

Haber-Kamera: Anıl UÇAN/ İSTANBUL,İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs nedeniyle aldığı önlemler kapsamında halı sahalarda kapatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs nedeniyle aldığı tedbirler kapsamında, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle birçok alanın faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Bu kapsamda vatandaşların her akşam spor aktivitesi olarak kullandığı halı sahalarında faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara verildi. Halı saha alanlarına gelen sporseverler geri çevriliyor. Öte yandan halı sahalar ise sokak hayvanları için bir oyun merkezi haline geldi. Kimsenin uğramadığı sahalarda sokak hayvanların özgürce koşturması kameralara yansıdı.

"GELENLERİ KABUL ETMİYORUZ"Seyrantepe'de bulunan bir halı sahada görevli olan Şerimatov Ziye, "Koronavirüs nedeniyle karar alındı. Biz de kapattık. Gelenler oluyor, biz de kabul etmiyorum. Erken gelenleri de kabul etmiyoruz. Bazen geliyorlar biz aboneyiz diyorlar. Kabul etmiyoruz. Her yer kapalı zaten. Bizim burada toplam 12 tane soyunma odamız var. Hepsi temiz. İlaçlandı. Ama yine de kabul etmiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Halı sahadan detaylar-Soyunma odalarından detaylar-Sahada koşturan sokak hayvanlarından detaylar-Saha görevlisi ile röp-Genel detaylar

9- SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

* Sarıyer'de aydınlatma direğini devirerek takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL, Sarıyer'de önündeki otomobile çarpmamak için direksiyonunu kıran sürücüsünün kullandığı otomobil takla attı. 1 kişi yaralandı. Kaza, Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerinde dün 22: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sandra Kathleen Engler idaresindeki 34 TF 5742 plakalı otomobil ile, önündeki otomobile çarpmamak için direksiyonunu kırınca yol kenarında bulunan aydınlatma direğini devirerek takla attı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDIKazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobildeki sürücü itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Takla atan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü: ----------------Kazadan detaylar-Ekiplerden detaylar-Genel ve detaylar

10- SİLİVRİ'DE KAZA YAPAN OTOMOBİL BAHÇEYE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil evin bahçesine düştü. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.Kaza, dün saat 16.00'da Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZV 4473 plakalı otomobil evin bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü: ----------------Olay yerinden görüntüler-Polis ekipleri-İGDAŞ ekipleri-Genel görüntüler

11- EYÜPSULTAN'DA DÜĞME ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - EYÜPSULTAN'da içeride işçilerin de bulunduğu düğme üretimi yapılan atölyede yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede büyük çapta hasar oluştu.Eyüpsultan, Defterdar Mahallesi, Çaycılar Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katında bulunan ve düğme üretimi yapılan atölyede dün saat 18.00'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yangın çıkan atölyede bulunan işçiler de kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan, Fatih ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yangına müdahale etti. Binanın en üst katının tamamını kaplayan yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü: --------------------------Yangının çıktığı yerİtfaiye ekiplerinin çalışmasıVatandaş ile röpGenel ve detaylar

12- THY, 65 YAŞ VE ÜSTÜ YOLCULARI KABUL ETMEYECEK

Haber: İbrahim YILDIZ/ Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara Sokağa Çıkma Yasağı'nın uygulanmasının ardından Türk Hava Yolları, bu yaş grubunda olan yolcuları uçuşlara kabul edilmeyeceğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üstü yolcularımız, Siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz" dedi.

13- PEGASUS'TAN, 65 YAŞ ÜSTÜ YOLCULARI İÇİN DUYURU Haber: İlkay DİKİCİ/ İSTANBULPegasus Havayolları 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağıyla ilgili duyuru yayımladı. Duyuruda, 30 Nisan 2020'ye kadar olan biletlerin ücretsiz değişiklik ve iade işlemlerinin çağrı merkezinden gerçekleştirilebileceğini belirtti.İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklamasının ardından Pegasus Havayolları sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yayımladı. Duyuruda, "Koronavirüsü için alınan tedbirler doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlar için verilen sokağa çıkma yasağı kararı üzerine yapacağınız 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan biletlerinizdeki ücretsiz değişiklik ve iade işleminizi 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizden gerçekleştirebilirsiniz. Takdir edersiniz ki; çağrı merkezinde oluşacak olan yoğunluk sebebiyle işlemlerde yavaşlama olabilir, lütfen endişe etmeyiniz. HATIRLATMA: Bilet işlemlerinizi önümüzdeki günlerde de gerçekleştirdiğinizde hiçbir kayıp yaşamayacağınızı belirtmek isteriz. Son başvuru tarihi ise yine; 30 Nisan 2020'dir" ifadeleri yer aldı.

14- İBB SÖZCÜSÜ ONGUN, AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖZÜR DİLEDİ Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, bugün öğlen saatlerinde paylaştığı bir video ve yazdığı tweet nedeniyle, akşam saatlerinde Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan özür diledi.

Sözcü Ongun, Çekmeköy Metro İstasyonunda temizlik yapan bir işçinin, çöpü istasyon merdivenlerine doğru süpürüp daha sonra da fotoğrafını çektiğini gösteren video eşliğindi şu tweeti atmıştı:

"Bu zor günlerde bile trollük yapanları kınıyoruz. Kamuda partizanlığın akıl tutulmasına yol açtığının da en açık örneğidir. Metro girişine çöpü bırakıp sonra fotoğraf çeken ilçe belediyesinin bu temizlik görevlisini kamu vicdanına havale ediyoruz."Ongun bu tweete ayrıca Çekmeköy Belediyesi ve Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın twitter hesaplarını etiketledi.Akşam saatlerinde Ongun konuyla ilgili olarak yeni bir tweet daha attı. Ongun Ahmet Poyraz'dan özür diledi. Ongun'un ikinci tweeti şöyle:

"Dürüstlük ve şeffaflık temel ilkemiz. Bugün paylaştığım videodaki görevlinin @Cekmekoybeltr değil, İBB Park Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğunu tespit ettik. Gerekli işlem yapıldı. Bu hatadan ötürü Belediye Başkanımız @AhmettPoyraz'dan özür dilerim.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

15- EYÜPSULTAN'DA YASAĞIN ARDINDAN PİKNİK ALANLARI BOŞALTILDI

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- Koronavirüs salgınına ilişkin tedbirler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan 'Park, mesire ve piknik alanlarında mangal yakmak ve piknik yapmak salgın riskini artıracağı gerekçesiyle geçici olarak yasaklanmıştır' kararının ardından Eyüpsultan Belediyesi tarafından bir dizi önlem alındı. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü, Kurt Kemeri Sosyal Tesisleri'nde araçlarla anons geçerek piknik yapan vatandaşları uyardı. Ayrıca Zabıta Memurları eldiven ve maske dağıtımı yaptı.Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlere yenileri ekleniyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte 'Evde kalın' çağrısına rağmen çok sayıda vatandaş park ve ormanlık alanlara akın etmişti. Bu durum Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı. Bunun üzerine harekete geçen Eyüpsultan Belediyesi, Kurt Kemeri Sosyal Tesisleri'nde araçlarla anons yaparak mangal yakan ve piknik yapan vatandaşları uyardı. Ayrıca görevli memurlar vatandaşlara eldiven ve maske dağıtımı yaparak bilgilendirmede bulundu.

"BİLGİ GELİR GELMEZ HAREKETE GEÇTİK"Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Memuru Hasan Atılkan, Tarım ve Orman Bakanlığınca gelen yasak sonrası yaptıkları çalışmayı anlattı. Atılkan, "Konuyla ilgili bilgi ulaşır ulaşmaz belediyemize ait piknik alanlarında araçlarımızla ses cihazlarıyla anons yaptık. Vatandaşları ikaz ettik. Piknik alanlarında ikinci bir emre kadar mangal ve semaver yakılamayacağı hususunda ses cihazlarımızla anons yaptık. Vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Bunun da takibini yapacağız. Bugün ve yarın yeni bir emir gelene kadar uyarılarımız sürecek. Vatandaşlarımız anonslardan sonra toparlanma aşamasına geçti. Muhtemelen akşama kadar hepsi çıkmış olacaktırö açıklamasında bulundu.

"SADECE HAVA ALMAYA ÇIKMIŞTIK"Tarım ve Orman Bakanlığını park ve mesire alanlarında mangal yakmayı ve piknik yapmayı yasaklamasının ardından yapılan anons ve uyarılarla vatandaşlar da piknik alanlarından ayrılmaya başladı. Bazı vatandaşlar kararı yerinde buldu. Sadece hava almak için çıktıklarını söyleyen vatandaşlar, "Çocuklar evde çok sıkıldı. Hava da güzelken açık havaya gelip değerlendirmek istedik. Madem yasak geldi, yapacak bir şey yok. Toparlanıp evlerimize döneceğiz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: ---------------Önlemler-Uyarılar-Ayrılanlar

16- İSTANBUL'DAKİ BERBERLER VE MÜŞTERİLER FAALİYETLERİN DURDURULMASI KARARINDAN MEMNUN

-Kararın uygulamaya geçmesine dakikalar kala İstanbul'daki müşteriler son tıraşlarını oldu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulmasına karar verdi. Berberler ve müşteriler alınan bu kararı destekledi.İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonunda 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek bir genelge daha gönderdi.Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, güzellik salonu-merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetleri bugün 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağı açıklandı. Söz konusu iş yerlerinin, koronavirüs salgınının yayılımını artırmada risk teşkil ettiğine işaret edildi. İstanbul'daki berberler ve müşteriler kararı olumlu karşıladı.

"TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN YERİNDE BİR KARAR"Ataşehir'de faaliyet gösteren berber ve kadın kuaför sahipleri ve müşteriler alınan kararı destekledi. Erkek kuaförü Ertan Bilgin "Toplum sağlığı için yerinde bir karar. 1 hafta önce alınsa daha iyi olurdu. İşimiz gereği çok yakın temastayız. Bu tedbirin alınması önemliydi" dedi. Saç tıraşı için gelen Muharrem Kaya "Daha önce olsaydı da iyi olurdu. Ben de kapanmadan geldim saçlarımı kestirmeye" diye konuştu. Kadın kuaförü Güler Özdemir ise "Çok iyi karar oldu. Sevindik biz de. Kararsız kalmıştık ne yapalım diye. Riskli bir durum söz konusuydu. İnşallah sonu iyi olacak "şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: --------------------Erkek berberinden görüntü-Tıraş olmaya gelenlerden görüntü-Müşteriler ile röp-İşyeri sahibi le röp-Kadın kuaförden görüntü-Genel ve detay görüntüler

17- ZABITANIN UYARISI İŞE YARAMADI; BAĞCILAR'DA CADDEDEKİ KALABALIK KAMERADA

İSTANBUL, BAĞCILAR'da evde kalın uyarılarına uymayan yüzlerce kişi dışarıya çıktı. Caddede yürüyen kalabalık zabıtanın uyarılarını dikkate almadı.Koronavirüs salgınının ardından yapılan "evde kalın" uyarılarının ardından birçok İstanbullu evlerinde kalırken, Bağcılar'da sokaklardaki kalabalık dikkat çekti. Bağcılar, Fatih Mahallesi'nde caddede yürüyen yüzlerce kişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde zabıta ekiplerinin sokaktakilere yaptıkları uyarıda yer aldı. Caddede yürüyenler zabıta ekiplerinin, "Sevgili vatandaşlarımız devletimizin almış olduğu koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu olarak bulunmamanız, zamanınızı evlerinizde geçirmeniz gerekmektedir." uyarılarını dikkate almadı.

Görüntü Dökümü: ------------------(CEP TELEFONU)-Caddede yürüyenler-Zabıtanın anonsu

18- - KORONA ŞARKISIYLA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN ŞARKICI ANLATTI Beyza Nur GÜLER - İstanbul DHA- KÜBALI şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak koronavirüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşma rekoru kırdı. Tüzüngüç o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.

"SÖZLERİ YAZMAK 25 DAKİKAMI ALMADI"

Müzisyen Doğanay Tüzüngüç, 'evden çıkmayın' çağrısına uyarak günlerdir annesiyle birlikte evinde bekliyor. Doğanay Tüzüngüç, Kübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını koronavirüse yorumladı. Doğanay Tüzüngüç, şarkısında koronavirüse karşı alınması gereken önlemlere de dikkat çekti. Tüzüngüç'ün şarkıyı sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Binlerce kişi tarafından paylaşılan 'korona' şarkısına, Doğanay Tüzüngüç'ün takipçilerinden son derece eğlenceli alternatif klipler de geldi.

Şarkıyı çektiği köşesinden soruları yanıtlayan Tüzüngüç, "Dürüst olmak zorundayım, hiçbir plan-program, şunu yapayım, bunu yapayım gibi bir şey olmadı. Evime şarkının orijinali olan 'Havana'yı söylerken, birden 'korona' çıktı. O kadar korona ile iç içeyiz ki, o kadar uyuyor ki birbirine. Sonra tam neresi olduğunu bilmediğim birkaç söz de hemen ardından aktı ve oturdum, her zaman bütün şarkı sözlerimi yazdığım defterime bu sözleri karalamaya başladım. Size samimiyetimle söyleyeceğim, 25 dakikamı almadı bunu yazmak. Planlamadan, etmeden şarkının mezurlarına uydurdum, mikrofonumu açtım ve okudum. Birkaç grubumla paylaştım" dedi.

"OTURDUM, HEPİMİZE DERSLER VERDİM"Özellikle sosyal medyada edindiği bilgileri şarkıya adapte ettiğini ifade eden Tüzüngüç, "Evimizdeyiz, ne yapacağız ki? Gündemle ilgili bir müzik yapmak daha mantıklı geldi. Aslında mantıklı da değil, dedim ya aktı. O an öyle olması gerekti ve oldu. Hiçbir şeyi planlamadım. Belirttiğim gibi, sosyal medya o kadar elimizde ki her yerden haberler, acılar geliyor. Hepimiz bilgi patlaması yaşıyoruz. Her taraftan gelen bir sürü bilgi var. Bu bilgiler zaten kafamda o yüzden oturdum, hepimize dersler verdim. İnsanlar "En basit temel bilgi olan el yıkamaya kadar vardı iş' oldular. O yüzden bu bilgiler zaten bize sosyal medyadan akıtılmışken, ben de bunları alıp şarkıya adapte ettim. Şunların hepsini 25 dakikada karaladım ve bu çıktı. Güzel oldu herhalde" şeklinde konuştu.

ÇOK İYİ TEPKİLER ALDIMTakipçilerinden çok iyi geri dönüşler aldığını dile getiren Tüzüngüç, şarkının bir bölümünde geçen 'Hoş geldin korona' ifadesi ile ilgili ise şunları söyledi:

"Aslına bakarsanız, içimin bir yerinde de bir şey var, 'Birileri orada ölüyor, sen burada şarkı yapıyorsun' diyenler olur mu dedim. Ben rastlamadım, diyen de olabilir ama şunu da söylemek istiyorum, ateş düştüğü yeri yakıyor. Dünyada kötü bir şeyin olmadığı bir dakika yok. Her olan kötü şey için biz mesleklerimizden, işlerimizden, kahkahalarımızdan vazgeçemeyiz. O yüzden bunlara olsa da kulak asmazdım ama olmaması da enteresan geldi. Velhasıl çok iyi tepkiler aldım, bir tane kötü yorum okumadım. Bir tanesi sadece demiş ki 'Hoş geldin korona denir mi? İnsanlar ölüyor'. Evet denmez ama geldin de insanlara temizliği öğrettin, bize dersler verdin diyorum. Bu bağlamda hiç alakası olmayan insanlar bile bir şeyleri sorgulamaya başladı. 'Bu dünyanın canını mı okuduk biz acaba ya, ne oldu da bizim başımıza bu geldi?' demeye başladı insanlar. O yüzden insanlarda bu ampulü yaktığı için, birazcık aslında hoş geldi."

ŞARKI İLE ELLERİNİ YIKARKEN KLİP ATANLAR OLUYOR

Ellerini yıkayıp kendisine klip gönderen insanlar olduğunu söyleyen Doğanay Tüzüngüç, "Bu bağlamda farkındalık demeyeyim de olayı belki biraz korkunç halden çıkarıp sevimli bir hale getirip, belki böyle pembe pamuğa sarıp sunabildim diye düşünüyorum. Ama genel olarak şarkının farkındalık yarattığı konusuna katılmıyorum. İnsanlar zaten farkına vardılar pek çok şeyin. Şarkıya pek çok eğlenceli klip çekip yollayanlar oluyor hatta bir takipçim de demiş ki, herkesin evinde bol bol vakti var. İnsanlar klipler çeksin, bir montaj yapalım, yarışma yapalım gibi şeyler. Onu da yapmayı düşünüyorum. Tepkiler çok güzel. İnsanlar şarkıyı da beni de sevdiler. Beni tanımamalarına rağmen, kişiliğim hakkında çıkarımlar yaptıracak kadar çok beğenilmiş şarkı. Ben bu şarkı bu kadar niye patladı onu bilmiyorum ama herkesin ne kadar beğendiğine inanmakta zorlanıyorum. Sözleri de isteyenler oluyor" ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda ise Tüzüngüç, sağlık çalışanlarına da destek mesajı vererek, "Ben buradan samimiyetimle bütün sağlık çalışmalarının önünde saygıyla eğiliyorum. Ben 9'u beklemiyorum, onları şu anda alkışlıyorum. Lütfen ihtiyaçları olan her ne varsa da bir an önce verilsin" dedi.

Görüntü Dökümü: --------------------------Doğanay Tüzüngüç'ün korona şarkısını söylemesi-Doğanay Tüzüngüç'ün soruları yanıtlaması-Şarkı eşliğinde takipçilerinin çektiği bazı videolar

