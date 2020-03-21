DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 KORONAVİRÜS salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarını rağmen çok sayıda kişi, Belgrad Ormanı'na akın etti.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarını rağmen çok sayıda kişi, Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormandaki otoparklarının yoğunluğu sık ağaçlara rağmen havadan da rahatlıkla görüldü. Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Günlerdir bir çok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Bir çok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda. Ancak bazı İstanbullular bugün havanında da güzel olmasını fırsat bilerek Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormana araçlarıyla gelenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan da görüntülendi.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU OTOPARKLAR DOLDUBelgrad Ormanı'nın girişine gelen araçlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Araçların bazılarının üzerinde bisikletlerinde olduğu görüldü. İçeri giren araçlar ise piknik alanının etrafında bulunan otoparkları doldurdu. Ormanda gelinlik ve damatlıkla gezen bir çift de dikkat çekti.

GÜVENLİ MESAFEYE UYMADILAR Çocuklarıyla gezmeye gelenlerin yürüyüş yaptıkları ve sosyal mesafe uyarısına uymadıkları görüldü. Piknik alanında mangal yapanlar da dikkat çekti. Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü.

Görüntü Dökümü: ------------------- Havadan görüntüler Ormanın girişinden görüntülerAraç kuyruğundan görüntülerGelin damat Otoparkların görüntüsüPiknik yapanların görüntüsüYürüyüş yapanların görüntüsü Muhabir anonsu (Gülseli KENARLI)Detaylar

20.03.2020 - 17.55 Haber Kodu : 200320246

- İstanbul

Kaynak: DHA