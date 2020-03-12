DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 AVCILAR'da AVM'nin kapalı otoparkında aracını park etmeye çalışan sürücü cam duvara çarptı.

AVCILAR'da AVM'nin kapalı otoparkında aracını park etmeye çalışan sürücü cam duvara çarptı. Avcılar, Üniversite Mahallesi'ndeki AVM'nin otoparkında akşam saatlerinde meydana gelen olayda otomobilini park etmek isteyen sürücü güvenlik ve yürüyen merdivenlerin bulunduğu bölümdeki cam duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam duvar parçalandı. AVM görevlileri kısa sürede gelerek kırılan camları temizledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araç başka bir yere park edildi.

Görüntü Dökümü: ------------------AVM'de kırılan cam duvarı temizleme çalışmalarıBir çocuk kazayı anlatırkenKaza yapan araçKaza ardından çekilen fotoğraflar

11.03.2020 - 22.30 Haber Kodu : 200311301

- İstanbul

Kaynak: DHA