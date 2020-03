DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 OSMAN KAVALA 'CASUSLUK' SUÇUNDAN DA TUTUKLANDIHaber: Ruken KADIOĞLU/İstanbul, DHAİstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala "Siyasal veya...

OSMAN KAVALA 'CASUSLUK' SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI

Haber: Ruken KADIOĞLU/İstanbul, DHA

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala "Siyasal veya askeri casusluk" suçundan da tutuklandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Osman Kavala'nın akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla ifadesi alındı. Şüpheli Osman Kavala'nın Henri Barkey ile yoğun ilişkilerinin tespit edilmesi nedeniyle "Siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

KAVALA'NIN İFADESİŞüpheli Osman Kavala, SEGBİS ile verdiği ifadesinde "HTS kayıtlarında benim Henri Barkey ile herhangi bir telefon görüşmesi yapmamış olduğum ortaya çıktı. Benim çalışma ofisim otellerin olduğu çevrededir. Aynı baz istasyonunun kullanılması oldukça doğaldır. Benim casusluk faaliyetini yapabilmek için gerekli olan herhangi bir bilgiye sahip olmam, bilgiye erişmem mümkün değildir. Ben sivil toplumda çalışıyorum. Benim temasta olduğum insanlarda sivil toplum örgütüdür. Benim devletle ilgili insanlara temasım söz konusu değildir. Henri Barkey ile konferansta tanıştık. Bunun dışında bir tanışıklığımız yoktur. Benim darbe girişimine ne bir katkım ne de bir devlet sırrına erişmem söz konusudur" şeklinde konuştu.

CASUSLUK SUÇUNDAN TUTUKLANDIHakimlik, şüpheli Kavala'nın ifadesinin tamamlanmasının ardından Henri Barkey ile süreklilik arz eder şeklinde ortak baz kayıtları, 18 Temmuz 2016 tarihinde birlikte bir lokantada görülmeleri, şüphelinin Henri Barkey ile Türkiye ve Ortadoğu meselelerinin görüşüldüğü konferanslarda görüştüklerine dair beyanları değerlendirildiğinde atılı suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan da tutuklanmasına karar verdi. Görüntü Dökümü-------------ARŞİV09.03.2020 - 23.11 Haber Kodu : 200309205

===================================

2- AVCILAR'DA OTİZMLİ GENCE DAYAK

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, - AVCILAR'da bir kişi, iddiaya göre kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan genci dövdü. Vücudunda ve yüzünde yara izleri olan genç hastaneye kaldırılırken olay sonrasından gözaltına alınan darp şüphelisi M.O'nun ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.Olay 8 Mart Pazartesi Günü saat 14.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Sefer Sokak'ta meydana geldi. Teyzesinin evinin önünde bekleyen Taha Alper Behrem, iddiaya göre, sokakta otomobiliyle geçen M.O. ve kız arkadaşına seslendi. M.O., kendilerine seslenen engelli genci, kız arkadaşına laf attığını öne sürerek darp etmeye başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan, Alper Behrem'i dakikalarca darp etti. Engelli gencin yüzünde, boynunda ve vücudunda yaralar oluştu. Çevredekilerin müdahale etmesi üzerine şüpheli ve kız arkadaşı geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp edilen engelli genç hastaneye kaldırıldı. Behrem Ailesi darp raporu alarak çocuklarını darp edenlerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine ifadesi alınan şüpheli M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"DÖVERKEN BEN ENGELLİYİM DEDİM"Yaşadığı olayı anlatan Taha Alper Behrem, "Boğazımı sıktı. Sonra beni dövdü. Boynumda izler var. Döverken beni demirlere vurdu. Ona, ben engelliyim dedim. Başka ne diyebilirim ki" dedi. Darp edilen Taha Alper Behrem'in annesi Zeliha Yıldırım, da olayla ilgili olarak "Alper teyzesinin kapısına geliyor. O arada ne olduğunu bilemiyoruz. Öğreniyorum ki çocuğumu yaklaşık iki buçuk metrelik merdivenlerde tekme atarak bahçeye fırlatıyor. İnip boğazını sıkıyor. Daha sonrasında tekme ve yumruk atarak yavrumu gözlerine, yüzüne vuruyor. Oğlum 'abi ben engelliyim vurma bana diyor'. Kendini ancak böyle savunabiliyor. Çünkü karşılık vermesini bilmiyor. Devamında çocuğumu giriş katının demirlerine vuruyor. Etrafındakiler bırak o çocuk engelli dediğinde 'bana ne engelliyse engelli' diyor. Tamamen öldürme kastıyla oğlumu mahvediyor. İfadelerinde kız arkadaşıma tacizde bulundu demişler. Benim oğlum herkese selam verir kendi kendine konuşur." diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -------------------GÜVENLİK KAMERASIVatandaşların olayı izlemesiŞüphelinin otomobiliyle uzaklaşmasıgencin darp edildikten sonra çekilen anlarıHastanedeki görüntülerEngelli gencin annesine sarılarak ağlamasıAKTÜELolayın yaşandığı yer -Engelli genç ile röpanne ile röpGenel ve detay görüntüler

=======================================

3- KADIKÖY'DE SİLAHLI KAVGADA MERMİ DOĞALGAZ BORUSUNU DELDİ; PANİK YAŞANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL,( DHA) -Kadıköy'de ünlü bir restoranda iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anında silahına sarılan bir kişi sağa sola rast gele ateş etmeye başladı. Doğalgaz borusuna isabet eden mermi nedeniyle restorana dolan gaz paniğe neden oldu. Olay saat 03.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Mahmut Baba Sokak'ta bulunan ünlü bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, müşteri gibi içeriye giren iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında bir kişi üzerinde bulunan tabanca ile sağa sola ateş etmeye başladı. Restoranın ısınmasını sağlayan sisteme giden doğal gaz borusuna mermi isabet etmesi nedeniyle iş yerinin içine bir anda gaz doldu. İçeride bulunan müşteriler büyük panik yaşarken, silahlı saldırganlar dışarı çıktı. KAÇARKEN DE HAVAYA ATEŞ ETTİLERRestoranın önünde bulunan lüks otomobile binen iki kişi olay yerinden kaçtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken de havaya ateş etmeye devam etti. Kimliği belirlenemeyen saldırganları kovalayan iş yeri çalışanları ve kavgaya karışan diğer gruptakiler, saldırganların otomobilinin camlarını kırdı. Silahlı kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, sokak üzerinde çok sayıda boş kovan buldu. Çevrede yapılan aramalarda, kaçan saldırganların kullandığı otomobile ait olduğu iddia edilen plaka bulundu. Polis, kimliği belirsiz, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Görüntü Dökümü: ------------------------Kavganın yaşandığı restoran-Polis ekipleri-Güvenlik şeridi çekilmesi-Polis ekiplerinin çalışması-Sokakta bulunan boş kovanlar-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Genel ve detay görüntüler

10.03.2020 - 04.02 Haber Kodu : 200310008====================================

4- AVCILAR'DA MARKETTE SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera Şahin BOZKURTİSTANBUL, - Avcılar'da bir marketin yüzleri maskeli kişiler tarafından soyulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre soygunda yaklaşık 50 bin lira değerinde ürün çalındı.Olay, 7 Mart Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında, Yeşilkent Mahallesi G-698 Sokak'ta meydana geldi. Yüzleri maskeli şüpheliler, plakası belirsiz otomobille marketin önüne geldi. Kimliği belirsiz kişiler, marketin kapısındaki kilidi keserek içeriye girdi. İki şüpheli kasada bulunan bir miktar parayla, raflarda duran alkol ve sigara paketlerini alırken, iki kişi de otomobilin içinde bekledi. Şüpheliler iddiaya göre, yaklaşık 50 bin lira değerindeki ürünleri çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDASoygun anı marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir otomobilin marketin önüne park ettiği, araçtan inen kişilerin marketin kapısını açmaya çalıştığı görülüyor. Kapıdaki kilidi kırarak içeriye giren yüzleri maskeli iki kişi, raflarda bulunan ürünleri sepetin içine dolduruyor.Market sahibi Cafer Demir, Ben 02.30'da dükkandan gitmiştim. Normalde ben burada kalıyordum ilacımı almak için evime gittim. Yarım saat sonra komşumun aramasıyla geldim ancak iş işten geçmişti. Bunlar yüzünden ekmeğimize sahip çıkamıyoruz dedi.

Görüntü Dökümü: ------------------------(GÜVENLİK KAMERASI)Otomobilin marketin önünde durmasıSoyguncuların kapıyı zorlaması2 kişinin alkol ve sigaraları sepete koyması(AKTÜEL)Olayın olduğu sokakMarket sahibi ile röp.09.03.2020 - 20.36 Haber Kodu : 200309192====================================

5- SÜPER AY GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Ozan URAL, İSTANBUL, - Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği anda ortaya çıkan Süper Ay görsel şölen oluşturdu. Akşam saatlerinde ortaya çıkan Süper Ay, çıplak gözle izlendi. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Ulus Parkı'na gelen vatandaşlar hem Süper Ay'ı izledi hem de o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Bu yıl ikinci defa gerçekleşen Süper Ay, Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesinden dolayı, yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------- -İstanbul manzarasında görülen Ay-Ay'ı seyreden ve fotoğraf çekinen vatandaşlar-Genel ve detay görüntüler

09.03.2020 - 22.12 Haber Kodu : 200309199====================================

6- İBB MECLİSİ'NDE İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN BAZI CHP'LİLERİN AYAĞA KALKMADIĞI GÖRÜLDÜ

İSTANBUL,- İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantılarının ilki yapıldı. Saraçhane'deki yerleşkede yapılan toplantıya Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlık yaptı. Toplantı başlamadan önce meclis üyelerinin sırasına Türk bayrakları konuldu.

HAİN SALDIRI KINANDIAçılış sırasında İdlib'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Toplantıda, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna 27 Şubat 2020'de yapılan hain saldırıda 36 askerin şehit edildiği 32'sinin de yaralandığı belirtilerek, şöyle denildi 'Acımız büyüktür, milletimizin başı sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı İBB Meclisi'nde bulunan parti grupları olarak şiddet ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak şartıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteği ile siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz. Kahraman Türk Ordusu, TBMM tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün bir başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. İBB Meclisi olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametinde, ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi Aziz Milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz

"ÇÜNKÜ KARŞIMIZDAKİ SENARYONUN ASIL HEDEFİ SURİYE DEĞİL TÜRKİYE'DİR"Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu konuşmasına Suriye'de yapılan Bahar Kalkanı Harekatı'na değinerek başladı. Harekata karşı çıkanlara seslenen Göksu, 'Suriye'de ne işimiz var, İdlib'de ne işimiz var' sorusuna cevap bulamayanlar için söylüyorum. 'Suriye'de ne işimiz var, İdlib'te ne işimiz var' demek, Çanakkale'ye kadar gelen yedi düvelin işgal hevesini unutmak demektir. 'Suriye'de ne işimiz var, İdlib'te ne işimiz var' demek, Çanakkale şehitliğinde yatan İdlib nüfusuna kayıtlı binlerce şehidimizi unutmak demektir. 'Suriye'de ne işimiz var, İdlib'te ne işimiz var' demek, Gaziantep'te, Hatay Reyhanlı'da, Ankara Garı'nda, İstanbul Sultanahmet'de, İstanbul Beşiktaş'ta patlayan bombaları, intihar bombacılarını unutmak demektir. Buralarda şehit verdiğimiz insanlarımızı hatırlamamak, hatıralarını incitmek ve emanetlerine sahip çıkmamak demektir. O yüzden, vatanımızın her karış toprağı ile İdlib arasında sadece tarihsel değil, çok canlı ve güncel bir bağ vardır. Cumhurbaşkanımızın veciz ifadesiyle; 'Bugün Kamışlı'da, Resulayn'da, Tel'abyad'da, Ayn-ül Arab'da, Cerablus'da Munbiç'de, El-Bab ve İdlib'de vermediğimiz savaşı, Allah korusun, yarın Şırnak'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te ve Hatay'da vermek zorunda kalırız. Çünkü karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil Türkiye'dir diye konuştu.BAZI CHP'LİLER AYAĞA KALKMADIGöksu, konuşmasını İstiklal Marşı'nı okuyarak tamamladı. İstiklal Marşı'nın başladığı sırada AK Partili meclis üyeleri hemen ayağa kalkarken CHP'li üyeler ise bir süre sonra ayağa kalktı. Ancak arka sıralarda bulunan CHP'li bazı meclis üyeleri oturmaya devam etti. Bazı meclis üyelerinin ise bu sırada cep telefonlarıyla ilgilendiği görüntülendi."İÇİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ"Göksu'dan sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise, İdlib şehitlerine rahmet diledi. "İçimize ateş düştü"diye konuşmasına başlayan Subaşı, "Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Bizlerin görevi sadece rahmet dilemek olamaz. Başka görevlerimiz de var. Şehitlerimize ve bütün milletimize karşı. Bu şehitlerin olmaması bu da bizim görevlerimiz arasında. Görevlerimizi yerine getirmek asıl görevimizdir. Vatanının en çok seven görevini en iyi yapandır. Görevimizi iyi yaparsak şehitlerimize karşı sorumluluklarımızı da yerine getiririz ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından gündem teklifleri görüşüldü. Görüşmeler sırasında mecliste gergin anlar yaşandı. Yapılan oylamayla gündem maddeleri kabul edilerek görüşülmek üzere komisyonlara sevk edildi. Görüntü Dökümü-----------------Konuşmalardan görüntü-İstiklal Marşı okunması-Oturan partililer-Yaşanan gerginlikler-Detaylar09.03.2020 - 21: 44 Haber Kodu : 20030919609.03.2020 - 19.01 Haber Kodu : 200309182====================================

7- EYÜPSULTAN'DA RESTORANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber- Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL, - Eyüpsultan Meydanı'nda bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek restoranın çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.Olay, Eyüpsultan Meydanı'nda bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranın baca kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek restoranın çatısına sıçradı. Restorandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Şişli'den itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bir süre yanan restoranda soğutma çalışması yaptı.Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü: ------------------------Yanan çatının cep telefonu görüntüsü--İtfaiyenin çalışması-Genel ve detaylar 10.03.2020 - 04.14 Haber Kodu : 200310009====================================

8- BEYOĞLU'NDA BİR AY ÖNCE BOŞALTILAN BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL, - Beyoğlu'nda bir ay önce boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın saat 00.20 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Serdengeçti Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan binanın bir ay önce boşaltıldığı ve son günlerde evsizler tarafından kullanıldığı öğrenildi. Çıkan yangın nedeniyle mahalle duman altında kalırken, vatandaşlar da sokağa döküldü. YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜİhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. "BİNA BİR AY ÖNCE BOŞALTILDI"Sokak sakinleri binanın bir ay önce boşaltıldığını belirterek, "Mahalleyi bir anda duman sardı. Hemen itfaiyeyi aradık. Baktık duman geliyor anormal şekilde. Mahalleyi sardı. Ondan sonra itfaiyeye haber verildi. Allah'tan bina boştu. Oturan kimse yok. Yıkılacaktı burası. Çok şükür oturan kimse yok. Büyük ihtimalle evsizlerden giren oldu" diyerek yaşananları anlattı. Görüntü Dökümü: -----------------------Alev alev yanan bina-İtfaiye ekiplerinin gelişi-Mahalleyi duman kaplaması-Telefonla görüntü çeken vatandaşlar-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Polis ekipleri-Röportaj-Genel ve detay görüntüler

10.03.2020 - 01.24 Haber Kodu : 200310005=====================================

9- SARIYER MOTOSİKLET KAZASI: SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Haber- Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL, - Sarıyer'de hafif ticari araca çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü hafif ticari aracın altına girdi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 02.15 sıralarında, Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen 34 DY 6691 plakalı motosiklet sürücüsü köşeden döndüğü anda Murat Çiftçi'nin kullandığı 34 BH 0131 plakalı hafif ticari araçla burun buruna geldi. Arabaya çarpmamak için dönmeye çalışırken motosikleti yan yattı. O anda hafif ticari araç sürücüsü de frene bastı. Motosikletten düşen sürücü kayarak hafif ticari aracın altına girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR Yardıma koşan vatandaşlar bulunduğu yerden çıkardıkları motosiklet sürücüsünü olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla yakınlarda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Hafif ticari taşıtın sürücüsü Murat Çiftçi kazayı; "Ben dümdüz giderken, motorcu arkadaş virajı dönerken motoru kaydırdı. Motor ön tarafa çarptı. Kendisi direkt arabanın altına girdi, ben de durdum zaten. Üzerinden geçme falan olmadı. Virajı dönerken altından motoru attı, sürüklenerek geldi benim altıma girdi" şeklinde konuştu. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü: ------------------------------Yaralının ambulansa taşınması-Kaza yerinden görüntü-Kaza yapan araçlar-Hafif ticari taşıt sürücüsü ile röportaj-Genel ve detay görüntüler

10.03.2020 - 05.04 Haber Kodu : 200310010

====================================

10- KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI

Haber-Kamera Şahin BOZKURTİSTANBUL, - Küçükçekmece'de motosikletli kurye bir otomobile çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, saat 21.00 sıralarında Reyhan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Yavuzcan'ın kullandığı motosiklet, sokağa girmek için sağa dönen 10 ECC 477 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis yaşanan kaza hakkında soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü: -----------------------Yerde yatan yaralı-Yaralının ambulansa alınması-Polis ve sağlık ekipleri-Genel ve detay görüntüler

09.03.2020 - 23.37 Haber Kodu : 200309208

====================================

11- BAHÇELİEVLER'DE İKİNCİ KATTAN DÜŞEN KIZ ÖLDÜ; DÜŞME ANI KAMERADA

Haber-Kamera Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, - Bahçelievler'de 16 yaşındaki genç kız 5 katlı apartmanın ikinci katından düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Bahçelievler'de meydana geldi. 5 katlı binanın ikinci katında kardeşi ve babası ile beraber yaşayan Canan Y. isimli 16 yaşındaki genç kız, pencerede bulunduğu sırada cadde üzerindeki kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda bekleyenlerin hemen yanına düşen Canan Y.'nin başına çok sayıda kişi toplandı. Sırtının üzerine düşen genç kız yerde hareketsiz bir şekilde kaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, olayı sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. O sırada bir kişi de ikinci kattaki daireye çıkarak evde uyuyan diğer kız kardeşe durumu haber verdi.

HEMEN AMELİYATA ALINDIAğır yaralanan Canan Y, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İç kanaması olduğu tespit edilen Canan Y. hemen ameliyata alındı. Birisi 4 saat süren iki ameliyat geçiren 16 yaşındaki genç kız, bugün hayatını kaybetti. Canan Y.'nin düştüğü sırada olay yerinde olan görgü tanıklarından Müslim Sarıoğlu yaşananları anlattı. Dairede uyuyanları uyandırmak için kapıya sertçe vurduğunu ifade eden Sarığlu, 'Dün burada bir kahvaltı organizasyonumuz vardı. Onları ağırlamak için derneğin içindeydik. Bir ses geldi dışarıdan biz de dışarı çıktık. Yerde baygın, kafası kanamış bir kız yatıyordu. İkinci kattan kızın düştüğünü söylediler. Ambulansı, polisi çağırdık. Üst kattaki komşulara seslendik sizden biri mi diye. Sonra ben daireye çıktım. Bir dairenin kapısını iki genç çalıyordu. Ben kapıya sert bir şekilde vurdum. Kapıyı genç bir kız açtı. Dışarıda biri aşağı düştü, sizden biri mi diye sorduğumda kız mı diye sordu bana. Evet kız dedim, eyvah dedi cama fırladı. Aşağıdaki düşen kızı görünce panikle benimle beraber aşağı indi. Sonra arkamızdan babası geldi. Ambulans geldi, polis geldi. Aldılar götürdüler dedi.

Canan Y.'nin daha önce aralıklarla baygınlıklar yaşadığı öğrenildi. Hastaneden alınan Canan Y.'nin cesedi Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Genç kızın yere düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü: ----------------------Düşme anı kamera görüntüsüÇevredekilerin kızın başına toplanmasıKız kardeşin ve babanın Canan'ın yanına gelmesiApartmandan görüntüKızın düştüğü yerden görüntüMüslim Sarıoğlu röp.09.03.2020 - 17.21 Haber Kodu : 200309159======================================

12- ÇİFTE CİNAYETLE BİTEN RÖGAR KOKUSU KAVGASI SONRASI VATANDAŞ KAMERASINDA

Haber- Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK, İSTANBUL, - Sancaktepe'de, bir müteahhit sokak üzerinde bulunan binanın sakinleriyle rögardan gelen koku yüzünden tartışma yaşamış, tarafların birbirlerine demir ve sopalarla saldırmasının ardından müteahhidin silahla ateş ettiği kavgada ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yaşananların bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Sancaktepe Safa Mahallesi Cami Sokak üzerinde dün saat 13.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, Şeker Ş. adlı müteahhit oğullarıyla birlikte, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın sakinleri Seyithan Ö. ve Alican Ö. ile rögardan gelen kokular nedeniyle tartışmaya başladı. Tarafların birbirlerine demir ve sopalarla saldırdığı kavgada müteahhit Şeker Ş., yanında bulunan silahıyla Seyithan ve Alican Ö.'ye ateş etti. Olayda ağır yaralanan Seyithan ve Alican Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Olayın yaşandığı sokakta bulunan bir vatandaş tarafından çekilmiş olay sonrası cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, binanın önünde öfkeli ve üzgün kalabalığın toplandığı, olay yerine gelen polis ekiplerinin ise vatandaşları sakinleştirmek için havaya ateş ettiği görülüyor. Görüntü Dökümü: ----------------------Cep telefonu kamerası-Bina önünde toplanan kalabalık-Ağlayan bağıran insanlar-Olay yerine gelen polis ekipleri -Ellerinde silahla bekleyen polis ekipleri-Polislerin havaya ateş ettiğinin duyulması

09.03.2020 - 21. 56 Haber Kodu : 20030919709.03.2020 - 22.52 Haber Kodu : 200309202====================================

13- KARTAL'DA SİLAHLI DEHŞET SAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber Gamze ŞİMŞEK, İSTANBUL, - Kartal'da öğle saatlerinde eli silahlı saldırgan, park halindeki otomobildeki kişiye saldırmış, araçtan inerek kaçan kişinin arkasından ateş ederek ayağından yaralamıştı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı gözaltına aldı. Kartal Esentepe Mahallesi İnönü caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında yaşanan olayda Mehmet Ç.(35) adlı eli silahlı kişi, Sezai T.(42)'nin içinde bulunduğu park halindeki bir otomobilin yanına geldi. Eli silahlı Mehmet Ç., aracın camlarını kırarak Sezai T.'nin otomobilden inmesini istedi. Ardından araçtan çıkarak kaçmaya başlayan Sezai T.'ye ateş ederek ayağından yaraladı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak İçin çalışma başlattı. Mehmet Ç.'nin olay yerinden kaçtığı motosikletin plakasını tespit eden ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Olayda kullanılan silah ise şüphelinin eşi Yasemin Ç. tarafından polise teslim edildi. Mehmet Ç.'nin Kartal Asayiş Büro Amirliğinde verdiği İfadede, Sezai T.'nin, eşi Yasemin Ç.'ye mesajlar gönderdiğini öğrendiğini, bu nedenle Sezai T.'nin aracında tartışmaya başladıklarını, daha sonra da Sezai T.'yi ayağından yaraladığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Mehmet Ç.'nin 19 ayrı suçtan kaydının olduğu belirtildi. Mehmet Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

SALDIRI ANI KAMERADA Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde silahlı saldırganın park halindeki otomobilin yanında bulunduğu, Sezai T.'nin ise yaya olarak kaçtığı ve saldırganın Sezai T.'ye ateş ettiği görülüyor.Görüntü Dökümü: ----------------------Saldırı anı-olay yeri-olay yeri ekiplerinin çalışmaları

09.03.2020 - 21.30 Haber Kodu : 200309195

====================================

14- KORONAVİRÜS KOLONYA SATIŞLARINI ARTIRDI

Müge YARIMBATMAN - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle vatandaşlar önlemlerini artırdı. İstanbul'da uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda özellikle etil alkol içeren kolonya satışlarında artış yaşandı. Karaköy'de kolonya dükkanı işleten Göksel Kaygın, satışlarla ilgili olarak şunları söyledi: "Satışlarımız yüzde yüz arttı. Virüse 80 derece alkolün hijyen sağladığını çoğu kişi bilmiyordu. Bu ortaya çıktıktan sonra satışımız bayağı bir arttı. Talebe yetişemiyoruz. Özellikle cep kolonyaları, insanların yanında taşıyacağı tipte ufak kolonyalardan şu anda yok. İnsanlar aralarında 'bunun derecesi ne' diye konuşuyorlar, biz de hemen '80 derece' diye gösteriyoruz. Daha çok limon kolonyası tercih ediliyor, o da yanlış bir inanış. Bunun önemli olan derecesi. 80 derece olması önemli. İnsanlar sadece limon 80 derece zannediyor. Aslında öyle değil, 80 derece tüm serilerdir. Doktorlar virüse karşı etkili olduğunu söylüyor, bence de etkili. İnsanlar kullansınlar. Virüs için, temizlik için, hijyen için ve temiz koku için zaten bence kolonya kullanılmalı" dedi.

"YETİŞMEKTE ZORLUK ÇEKİYORUZ"Eminönü'nde kolonya satışı yapan Emre Değirmencioğlu ise, "Taleplerimiz arttı, şu an yetişmekte zorluk çekiyoruz. Şu an satışlardan çok memnunuz. Uzmanların da söylediği gibi 80 derece olan kolonyalarımız virüse karşı etkili ve temizlik, hijyen açısından da önemli. 70 derecenin üstü tercih edildiği için genellikle bizde 80 derece limon kolonyası tercih ediliyor. Yanlarında taşımak için küçük boylarından alanlar var. Litrelik alanlar da var, çünkü dolduruyorlarmış sürekli. Temizlik açısından çok önemli. Zaten alkol antibakteriyel olduğu için kullanıyorlar. Temizlik bizim için şu anda önemli. Koronavirüs ülkemize de girmediği için şu an memnunuz. Bana göre bütün vatandaşlarımız kullanmalı" diye konuştu.

"KORONAVİRÜSE KARŞI KULLANIYORUM"Kolonya alan Ramazan Temel de, "Genel temizlik için kolonya tercih ediliyor, bir de yeni çıkan bir virüs nedeniyle insanlar tedirgin oldukları için genelde ıslak mendil, kolonya, maske kullanıyorlar. Ben de öyle bir amaçla alıyorum. Zaten tütün kolonyasını ben kullanıyorum, virüse de bir etkisi alkol olduğu için vardır. Önce elinizi yıkadıktan sonra kullanılması gerekir, el kirliyken kolonyayı sürdüğünüz zaman bence mikrop daha çok barınıyor. Önce yıkanması lazım, ondan sonra kolonya kullanmak lazım. Koronavirüse karşı kullanıyorum. Sadece koronavirüs değil de bundan önce SARS da vardı, bundan sonra virüsler de olabilir. Sürekli bizim temiz olmamız lazım" dedi.

"SIK SIK KULLANMAYA BAŞLADIM"Koronavirüsten korunmak için sık sık kolonya kullandığını söyleyen Selim Turgut ise, Kolonya kullanıyorum. Virüse karşı faydası var. Virüsten korunmak, mikroplardan korunmak için kolonyayı her an kullanmak iyidir. Artık sık sık kullanmaya başladım. Sabah, öğlen, akşam, hatta yatmadan önce kolonya kullanıyorum. Sürekli çantamda var. Koronavirüs için kullanıyorum. Daha önce de kullanıyordum ama bu şekilde sık sık kullanmıyordum" dedi.

Görüntü Dökümü------------------------Kolonyalardan görüntü-Göksel Kaygın ile röportaj-Emre Değirmencioğlu ile röportaj-Ramazan Temel ile röportaj-Selim Turgut ile röportaj-Kolonyalardan görüntü-Muhabir anonsu-Genel ve detay görüntüler

========================

15- YENİKAPI'DAKİ ARAÇLARLA İLGİLİ İBB MECLİSİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU AÇIKLANDI Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ihtiyaç fazlası olarak nitelediği ve Yenikapı Miting Alanı'na çektirdiği araçları araştırmak üzere kurulan İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporunu açıkladı. CHP ve İYİ Partili üyelerin şerh düştüğü raporda "İhtiyaç fazlası olarak sergilenen araçların makam araçları olmadığı, hizmet araçları olduğu tespit edilmiştir" denildi.İBB Meclisi'nde, "israf" araçları konusunu araştırmak üzere kurulan komisyon çalışmasını 5,5 ayda tamamladı. Komisyonun raporu İBB Meclisi'nin gündemine sunuldu. Raporun "Tespit ve Değerlendirme" başlığı altında özetle şöyle denildi: "Başkanlık makamına sorduğumuz sorulara uzun bir süre cevap verilmemiştir. Mecliste konuyu dile getirmemiz neticesinden gecikmeli de olsa cevaben komisyonumuza gönderilen dosya herhangi bir üst yazı olmadan, imzasız ve kaşesiz olarak gönderilmiştir. İkazlarımız neticesinden yeniden düzenlenmiş, imzalanmış ve komisyonumuza ulaştırılmıştır. Bilgi almak amacıyla komisyonumuza davet ettiğimiz bürokratlar engellenmek istenmiş, komisyona gelen ve bilgi veren bürokratlar ise bir süre sonra görevden el çektirilmiştir. Bu ve benzeri durumlar nedeniyle komisyonumuza doğrudan bilgi akışı kısıtlanmıştır."Müdürlüklerden gelen cevapların doğrudan komisyona ulaştırılması konusunda yapılan başvurulara bir cevap verilmediği vurgulanan raporda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Tasarruf Tedbirleri kapsamındaki genelge doğrultusunda İBB'nin de araç iadeleri yaptığının tespit edildiğine dikkat çekildi.Raporda daha sonra şöyle denildi: "08.09.2019 tarihinde Yenikapı'daki Miting alanına 731 adet aracın getirildiği belirlenmiş olup komisyonumuzca tespit edilen noktalar;Destek Hizmetleri Müdürü'nün 24.12.2019 tarihinde komisyonumuza verdiği beyanında, bankaların promosyon araç olarak tahsis ettiği ve kiralık olmayan araçların da alana götürülmüş olduğunu ifade etmiştir. Bedelsiz olarak kuruma tahsis edilen bu ve benzeri araçların israf olarak görülmesinin uygun olmadığı komisyonumuzca değerlendirilmiştir. İdare tarafından iletilen yazılarda alana çekilen 120 adet aracın müteahhit firmalar tarafından bedelsiz olarak iş denetim kapsamında tahsis edilen ve kiralık olmayan araçlar olduğu belirtilmiştir. İhale şartnameleri kapsamında iş denetiminin sağlanması için kuruma bedelsiz ve iş süresince tahsis edilen bu araçlar için herhangi bir ödeme yapılmaması nedeniyle israf olarak görülmesinin uygun olmadığı komisyonumuzca değerlendirilmiştir.Yenikapı'ya çekilen, müteahhit ve promosyon ürünü dışındaki araçların müdürlükler tarafından gönderilen yazılarda da belirtildiği gibi itfaiye, otobüs, kamyon, evde sağlık hizmeti, zabıta hizmetleri gibi belediye hizmetlerinde kullanılan araçların hizmet aracı olduğu, makam aracı olmadığı tespit edilmiştir. Yenikapı'ya götürülen araçlardan bir kısmının belediyenin öz malı olan resmi araçlar olduğu tespit edilmiştir. Yenikapı'ya gönderilen araçlardan bir kısmının, alana gönderildikten sonra hizmet ihtiyacına binaen geri çekildiği, ilgili müdürlükler tarafından bir süre daha kullanıldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir.İlgili birimlerden gelen cevabi yazılarda toplam 36 adet aracın, makam aracı olduğu ifade edilmiştir. Ancak yapılan incelemede bu araçların Müdürlük hizmetine tahsis edilen ve aktif olarak müdür yardımcısı ve şef pozisyonlarında görev yapan personelin kullandığı hizmet araçları olduğu tespit edilmiştir. Hizmet kalitesi ve çalışma verimliliğinin arttırılması amacıyla yapılan bu uygulamanın israf olarak görülmesinin uygun olmadığı komisyonumuzca değerlendirilmiştir""08.09.2019 tarihinde Yenikapı'ya gönderilen araçların bir kısmının 24 Haziran 2019 tarihinden sonra yapılan araç kiralama ihaleleri ile kurumlara alındığı ve sonra ihtiyaç fazlası gibi gösterilerek alana gönderildiği tespit edilmiştir. İhtiyaç fazlası gibi görülüp alana gönderilen bu araçların 23 Haziran seçimleri sonrası neden kiralandığı anlaşılamamıştır. Destek Hizmetleri Müdürü'nün 24.12.2019 tarihli komisyonumuza verdiği beyanında, Yenikapı'ya gönderilip iade edilen araçlardan sonra ilgili birimlerden yoğun bir şekilde araç talepleri geldiği ve bu taleplerin karşılanamadığı ifade edilmiştir. Komisyonumuzca araç ihtiyacı olan bir kurumda ihtiyaç fazlası denilip araçların Yenikapı'ya gönderilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir. 24 Haziran sonrası yapılan araç kiralama ihalelerinde önceki dönemlere göre ciddi fiyat farklılıkları tespit edilmiştir"

KOMİSYON GÖRÜŞÜ"Sonuç olarak komisyonumuzca yapılan araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 08.09.2019 tarihinde Yenikapı Miting alanına gönderilen araçların bir kısmının ihale kapsamında bedelsiz olarak tahsis edilen müteahhit firmalara ait araçlar olduğu, bir kısmının zaten İBB'nin öz malı olduğu, geri kalan kısmının ise İBB'nin çeşitli işlerinde kullanılan hizmet aracı olduğu belirlenmiştir.Hizmet amaçlı olarak kullanılan bu araçların israf olarak değerlendirilmesi ve bu şekilde kamuoyunu yanıltıcı nitelikte beyan edilmesi komisyonumuzca doğru almadığı kanaatine varılmıştır. Komisyonumuzca edinilen bu bilgiler ışığında yukarıda da belirtildiği üzere Yenikapı Meydanı'na, ihtiyaç fazlası olarak götürülen araçların makam araçları olmadığı, hizmet araçları olduğu tespit edilmiştir"

Görüntü Dökümü: --------------

ARŞİV

Kaynak: DHA