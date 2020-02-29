DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

29.02.2020 08:53 | Son Güncelleme: 29.02.2020 08:53

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'A GELDİ

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Anıl UÇAN/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanına iniş yapan Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti. Erdoğan'ın makam aracında telefonla görüştüğü görüldü.

Görüntü Dökümü:

----------Konvoyun gelmesi-Erdoğan'ın telefonla görüşmesi-Genel ve detay

28.02.2020 - 22.50 Haber Kodu : 200228237

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2- GÖÇMENLER İSTANBUL'DAN EDİRNE'YE TRENLE GELDİ

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN-İdris TİFTİKCİ-Can EROK-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gün boyu taksi ve otobüslerle akın eden göçmenlerin ardından kalabalık bir grup da gece saatlerinde demiryolu ile kente giriş yaptı. İstanbul'dan trenle yola çıkan çok sayıda göçmen, gece saatlerinde Edirne'ye ulaştı. İstanbul Halkalı'dan hareket eden yolcu trenine binen çok sayıda göçmen saat 22.30 sıralarında Edirne Tren Garı'na geldi. Trenden çanta ve valizleriyle birlikte inen mülteciler, toplu halde yürüyerek sınıra doğru gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Trenin gelişi-Mültecilerin trenden inişi-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)-Detay görüntüler

28.02.2020 - 23.28 Haber Kodu : 200228244

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3- EDİRNE'DE TAMPON BÖLGEDEKİ GÖÇMENLER ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞIYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ/İstanbul, Yunanistan'a geçme hayaliyle, Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşan düzensiz göçmenlerin tampon bölgedeki bekleyişleri sürüyor. Bir grup göçmen Avrupa'ya geçme hayaliyle Edirne sınırına doğru yola çıktı. Farklı bölgelerden otobüslerle belli bir noktaya kadar ulaşan göçmenler yolculuklarına, tarlalardan yürüyerek devam etti. Ayrıca Edirne çevresindeki göçmenler de sınır kapısına ulaştı. Ancak Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi. Saatin ilerlemesiyle gittikçe soğuyan havada ise göçmenler, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü: -------------- -Tampon bölgede bekleyenler-Ateş yakarak ısınan göçmenler-Muhabir anonsları (Beyza Nur Güler)-Genel ve detay

28.02.2020 - 20.57 Haber Kodu : 200228221

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4-RUS ASKERİ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/ RUSYA'ya ait askeri gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 148 Borda numaralı 'Orsk' adlı askeri gemisi, saat 17.00 sıralarında Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'na girdi. Boğaz'da ilerleyen gemiye 2 sahil güvenlik botu eşlik etti.Arnavutköy sahili açıklarına ulaşan gemide silahlı askerlerin, geminin ön ve arka bölümünde nöbet tuttuğu görüldü. Geminin orta bölümünden bir askerin sürekli kıyıyı dürbün ile izlediği de görüldü. Sabah saatlerinde de 2 savaş gemisi İstanbul Boğazından geçerek Marmara Denizi'ne açılmıştı. Geminin Suriye'ye doğru yola çıktığı öğrenildi. Rusya bir günde üçüncü askeri gemisini Suriye'ye göndermiş oldu. Askeri geminin zırhlı araç taşıdığı tahmin edilirken gemi 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.

Görüntü Dökümü----------------------Askeri gemiden detay görüntü-Askeri gemide bulunan askerlerden detay görüntü-Sahil güvenlik botlarından detay görüntü-Boğazdan detay görüntü-Bir Rus askerinin dürbün ile etrafı izlemesi-Genel ve yakın detaylar

28.02.2020 - 18.32 Haber Kodu : 200228198

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5-İSTANBUL'DA İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN 300 ARAÇLIK KONVOY

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL, - İDLİB'de rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla bir grup genç konvoy oluşturdu. Grup Türk bayraklarıyla şehir turu atarak, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı önünde İstiklal Marşı okudu ve saygı duruşundu bulundu.

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla bir grup genç 300 araçlık konvoy oluşturdu. Türk bayraklarıyla şehir turu atan grup Beşiktaş'taki İl Jandarma Komutanlığı önüne giderek, büyük bir Türk Bayrağı açtı. Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan grup "Şehitler ölmez varan bölünmez" şeklinde sloganlar attı. Daha sonra grup olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü: ------------------------Grubun toplanması-Grubun şehir turundan detaylar-İl Jandarma önünden detaylar-Türk Bayrağı açılması-İstiklal Marşı okunması-Grubun ayrılması-Genel ve detaylar

29.02.2020 - 01.30 Haber Kodu : 200229008

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6 - ÇEKMEKÖY'DE ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜLER

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÇekmeköy'de bir grup, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için yürüyüş yaptı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla caddelerde yürüyen grup Esed rejimi aleyhinde slogan attı.Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, ellerindeki Türk Bayraklarıyla sloganlar atarak İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için yürüdü. Ana caddede uzun süre yürüyerek Esed rejimini alayhinde slogan atan gruba çok sayıda polis ekibi eşlik etti. Grup daha sonra sessizce dağıldı.

Görüntü Dökümü--- --- --- --- --- --- --- ---Grubun bayraklarla yürümesi-Grubun sloganlar atması-Gruba eşlik eden polis ekipleri-Genel ve detay

28.02.2020 - 22.03 Haber Kodu : 200228229

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7- BEY0ĞLU'NDA İŞ YERİ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,Beyoğlu'nda, iş yeri önünde bekleyen iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hafif şekilde yaralandı.Olay, Halıcıoğlu Mahallesi Maltız Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz B. ile arkadaşı, iş yerlerinin önünde sohbet ederken, daha önceden husumetli oldukları öğrenilen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Cengiz B. ile arkadaşına 10 el ateş eden saldırganlar, daha sonra kendilerini bekleyen bir otomobile binerek kaçtı. Saldırıda Cengiz B. hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatan Cengiz B., ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, kimlikleri belirlenen saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü--------------------Sağlık ekiplerinin gelişi-İş yerinden detay görüntü-Polis ekiplerinden detay görüntü-Yaralının telefon ile konuşması-Başka yaralının polise ifade vermesi-Yaralının ambulansa alınması-Ambulasın gidişi-Polisin şerit çekmesi-Genel ve yakın detaylar

28.02.2020 - 22.32 Haber Kodu : 200228234

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8-THY'NİN İTALYA UÇUŞLARINA KORONA VİRÜSÜ İPTALİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, TÜRK Hava Yolları, (THY) İtalya'da da görülen korona virüsü vakalarında artış nedeniyle 1 Mart tarihinde gerçekleştireceği bazı seferler karşılıklı olarak iptal ettiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde, İtalya'da görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye düzenlediğimiz uçuşlarımızda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, aşağıda uçuş numaraları belirtilen 1 Mart tarihli İtalya seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. 1 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Türkiye çıkışlı, İtalya varışlı bileti olan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır." denildi.

İPTAL OLAN SEFERLER Türk Hava Yolları'nın korona virüsü nedeniyle 1 Mart tarihli iptal ettiği seferler: TK1871 - TK1872 İstanbul (IST) - Venedik- İstanbul (IST), TK1869 - TK1870 İstanbul (IST)- Venedik- İstanbul (IST), TK1325 - TK1326 İstanbul (IST) -Bologna- İstanbul (IST), TK1895 - TK1896 İstanbul (IST) - Milano - İstanbul (IST), TK1865 - TK1866 İstanbul (IST) - Roma - İstanbul (IST), TK1901 - TK1902 İstanbul (SAW) - Milano - İstanbul (SAW), TK1877 İstanbul (IST) - Milano.

Kaynak: DHA