DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

28.02.2020 08:43 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:43

1-TUZLA'DA SÜRÜKLENEN GEMİ BAŞKA BİR GEMİYE ÇARPTI: 13 PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN - Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL,

Tuzla açıklarında kötü hava şartları nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı. Hasar görerek su alan 2 gemide bulunan toplam 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve etkili olan lodos nedeniyle Tuzla açıklarında Clavigo adlı bir gemi demir tarayarak sürüklenmeye başladı.

13 PERSONEL KURTARILDI

Sürüklenme esnasında Clavigo adlı gemi Dede adlı başka bir gemiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ve aldıkları hasar nedeniyle su alan 2 gemide bulunan 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, Gemilerden bir tanesinin batma tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü: --------------------Olayın olduğu bölgeden detaylar-Gemilere ait fotoğraflar -Genel ve detaylar

28.02.2020 - 01.49 Haber Kodu : 200228014

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2- İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Uğur Samet AVCI/ İstanbul DHAİstanbul genelinde etkili olan Lodos dün akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Şimşekler karanlığı aydınlatırken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.İstanbul genelinde dün akşam saatlerinde başlayan lodos bugün de devam etti. Anadolu yakasında akşam saatlerinde lodosun yerini sağanak yağış aldı. Kadıköy'de bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aralıklarla çakan şimşekler nedeniyle akşamın karanlığı aydınlandı.Silivri'de fırtına ve yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı caddelerde ve sahil kordon boyunda yer yer su birikintileri oluştu. Fırtına ve yağış nedeniyle vatandaşlar yürümekte zor anlar yaşadı. Sürücüler ise zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Görüntü Dökümü--------------KADIKÖY-Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar-Sokaklarda yağmurdan kaçan vatandaşlar-Yolun karşısına geçen vatandaşlar-Sağanak yağıştan görüntüler-Art arda çakan şimşekler-Genel ve detaySİLİVRİ-Yağıştan detaylar-Trafikten detaylar-Genel detaylar

27.02.2020 - 20.48 Haber Kodu : 20022724727.02.2020 - 20.03 Haber Kodu : 200227244

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3- ZEYTİNBURNU'NDA BİNANIN ÇATISI OTOMOBİLİN ÜSTÜNE UÇTU

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın çatısının bir kısmı şiddetli rüzgar sebebiyle otomobilin üzerine uçtu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.Olay, dün saat 19.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi G-4 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın çatısının bir kısmı şiddetli rüzgar sebebiyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar, sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üstüne geldi. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, sokağın bir kısmını güvenlik şeridiyle kapatarak tedbir aldı. İtfaiye ekipleri, uçan parçaların altında kimsenin kalmadığını tespit etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 34 UL 8780 plakalı otomobilde hasar meydana geldi. Çatıdan kopan parçalar zabıta ekipleri tarafından bir kamyonete yüklenerek götürüldü.

Görüntü Dökümü: -----------Çatının uçan parçalarıİtfaiye ve polis ekipleriAlınan güvenlik önlemiEkiplerin çalışmalarıHasar gören otomobilGenel ve detay görüntüler

27.02.2020 - 21.24 Haber Kodu : 20022725627.02.2020 - 20.28 Haber Kodu : 200227246

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4-ÇAPA'DA RÜŞVET OPERASYONUNDA CZN BURAK'IN ANNESİ TAHLİYE EDİLDİ

Haber: Ruken KADIOĞLU-Ali ABLAY/İstanbul, DHAİstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklanan, aralarında CZN Burak'ın annesi Didem B.'nin de bulunduğu 3 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda "İcbar suretiyle irtikap" suçundan ağır ceza mahkemesinde dava açılan sanıklardan CZN Burak'ın annesi Didem B. bugün tahliye edildi.İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2019 ve 2020 yılları içerisinde 9 hasta yakınından ameliyat tarihlerini öne çekmek vaadiyle toplam 40 bin 200 lira rüşvet alındığını belirleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda 8 Şubat tarihinde operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında rüşvet alan kişilere aracılık ettiği belirlenen aralarında sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın annesi Didem B., eşi Prof. Dr. Mazhar Alp B. ve Yasin Ş. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

"SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞME OLASILIĞI BULUNDUĞUNDAN"İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde tensip zaptında tutuklu sanık Didem B.'nin tahliye edilmesine karar verildi. Mahkemenin tensip zaptında yer alan tahliye gerekçesinde, sanık Didem B.'nin yüklenen suçun niteliğinin değişme olasılığı bulunduğundan tahliyesine karar verildiği belirtildi.

ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ UYGULANACAKMahkemece verilen tahliye kararında, Didem B.'nin evine en yakın karakola imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

TUTUKLULUK DEVAMMahkeme, diğer sanıklar Didem B.'nin eşi olan Prof. Dr. Mazhar Alp B. ve Yasin Ş.'nin ise somut kanıtların varlığı, atılı suçun niteliği, dosya kapsamı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Görüntü Dökümü: ---------ARŞİV

27.02.2020 - 21.48 Haber Kodu : 200227257

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5- UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADINA TAHLİYE

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA - SABİHA Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile tutuklanan Nikar Deliormanlı tahliye edildi. İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Nikar Deliormanlı katılmadı. Nikar Deliormanlı'yı temsilen Avukat Merve Türkmen Kaplan duruşmaya katıldı. Deliormanlı'nın Avukatı Merve Türkmen Kaplan, müvekkilinin akıl sağlığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevkinin yapıldığını hatırlatarak, daha fazla hak kaybı yaşanmaması için tahliyesine karar verilmesini istedi. Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.

İDDİANAMEDENİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 18 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs'a gitmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağa binen Nikar Deliormanlı'nın olay çıkardığı belirtiliyor. İddianamede şüphelinin, "Cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım aracının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. Görüntü Dökümü: ---------------Arşiv

27.02.2020 - 17.17 Haber Kodu : 200227209

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6- PENDİK METRO İSTASYONUNDAKİ CİNSEL TACİZ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHAPendik metro istasyonunun çıkışında bir kıza cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D., "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.Dün gece Pendik metro istasyonunun çıkışında takip ettiği genç kıza cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D., emniyet sorgusunun ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. M.D., savcılık sorgusunun ardından, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemedeki sorgusunda, 10 yıldır dışarıda yatıp kalktığını belirterek, "Psikolojim bozuktur. Bayana adres sordum. Bana adresi tarif etti. Daha sonra bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım. Bayanın eline dokunmak istedim. Ancak bağırınca korkarak merdivenlerden aşağıya doğru kaçmaya başladım. Yaptığım için çok pişmanım" dedi.Mahkeme, M.D.'nin, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü-----------------Olaya ilişkin görüntü-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

27.02.2020 - 13.52 Haber Kodu : 200227133

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7-YAĞMURA RAĞMEN VATANDAŞLAR EYÜP SULTAN CAMİİ'Nİ DOLDURDU

Anıl UÇAN/İSTANBULMübarek üç ayların başlamasının ardından Recep ayının 4'üncü gününe denk gelen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Eyüp Sultan Camii'ni doldurdu. İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmura rağmen vatandaşlar akşam namazından sonra başlayan kandil programı nedeniyle Eyüp Sultan Camii'ni doldurdu. Akşam namazında başlayan program yatsı namazı sonrası son buldu. Namaz kılıp dua eden vatandaşlardan bazıları Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek dua etti. Bazı vatandaşlar camiye gelenlere ikramlarda bulundu. Eyüp Sultan Camisi'ne dua etmeye gelen Melahat Genç, "Üç ayların başlangıcı Ramazanı Şerifimizi hayırlısı ile aynı zamanda Recep ayını, Şaban ayını hepsini güzele geçirmemizi Rabbim nasip etsin. Ülkemize, askerimize, bütün İslam alemine hayırlar uğurlar getirsin" dedi. Bir diğer vatandaş ise, "Bugün İslam aleminin büyük bir kandil gecesidir. Eyüp Sultan'a ziyarete geldik. Allah dualarımızı kabul eylesin" dedi. Görüntü Dökümü: --------Eyüp Sultan Camisi içinden detaylar-Dua programı detayları-Dua eden vatandaş detayları-Vatandaşlar ile röportaj-Genel Detaylar

27.02.2020 - 21.22 Haber Kodu : 200227255

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8-"MALTEPE HUZURLU SOKAKLAR" DENETİMİ YAPILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAMaltepe'de yaklaşık 200 polisin katıldığı "Huzurlu Sokaklar" denetimi yapıldı. Polis ekipleri, yağışlı havaya aldırış etmeden sokaklar ve umuma açık mekanlarda aramalar yaptı.Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen "Maltepe Huzurlu Sokaklar" denetimine yaklaşık 200 polis katıldı. Denetimlere hassas burunlu narkotik köpekleri ve özel harekat polisleri de destek verdi. Yağmurlu havaya aldırış etmeyen polis ekipleri, eş zamanlı olarak Gülsuyu, Gülensu ve Esenkent'te bulunan sokaklar ve umuma açık mekanları takibe aldı. Güvenlik noktaları oluşturan ekipler, şüpheli buldukları araçları didik didik aradı. Araçlarda bulunan kişilerin üst aramalarını ve kimlik kontrollerini yapıldı. Öte yandan umuma açık mekanlarda da aramalar yapıldı. Özel harekat polisleri sokaklarda güvenliği sağlarken, hassas burunlu narkotik köpekleri de mekanların içinde aramalar yaptı.

Görüntü Dökümü--- ---- --- --- --- --- ----Denetim yapan polis ekipleri-Polislerin araçları durdurmaları-Araçlarda aramalar yapılması-Kişilerin üst aramalarının yapılması-Denetimlere katılan özel harekat polisleri-Kahvehanede arama yapan narkotik köpeği-Genel ve detay

27.02.2020 - 23.49 Haber Kodu : 200227265

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9-GÜNGÖREN'DE CAMİ MİNARESİNİN KURŞUN KAPLAMALARI RÜZGARDAN SÖKÜLDÜ

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, Güngören'de bir camii minaresinin en üst kısmındaki kurşun kaplamalar şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden söküldü. Minarenin tepesinde asılı kalan kurşun parçaları itfaiyenin merdivenleri yetişmeyince alınamadı.

İTFAİYE MERDİVENLERİ PARÇALARA ULAŞAMADIGüngören Mevlana Camii minaresinin dün gece esen şiddetli rüzgar nedeniyle kurşun kaplamaları yerinden söküldü. Minarenin tepesinde asılı duran kurşun kaplamaları cemaat öğle namazına giderken fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye merdiven aracı sevk edildi. Ancak gelen merdiven aracı minarenin tepesinde asılı duran kurşun levhalara ulaşamadı. Bunun üzerine daha uzun bir merdiven aracı çağırıldı. Ancak gelen araç da parçaların asılı olduğu yere ulaşamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. MİNAREYE İSKELKE KURULARAK PARÇALAR ALINACAKŞiddetli rüzgardan dolayı yerinden sökülen kurşun levhaların söküldüğü minarenin altında herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığı ve gerek insanların, gerekse arabaların parçaların düşme riski olan yerden geçmeye devam ettikleri görüldü. Tehlike arz eden parçaların minareye iskele kurularak alınmasına karar verildi.

"PARÇALAR GECE KOPMUŞ AMA BİZ ÖĞLEN NAMAZINDA FARK ETTİK"Camii İmamı Muhammet Önalan, "Biz bu sabah geldiğimizde tam bakamamıştık, aslında camiye her geldiğimizde hem içeriyi hem de dışarıyı kontrol ederiz. Bu kez baktığımızda öğlen namazında fark ettik. Bakarken kurşun plakaların kırıldığını fark ettik. Bunun sabah veya gece olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü aşırı derecede bir rüzgar, fırtına vardı, halen de belli oluyor, hissettiriyor kendini. Burada önemli olan herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması, herhangi bir yaralanmaya sebep olmadı, çok şükür bundan dolayı mutluyuz. Biz gerekli yerlere haber verdik, itfaiye ekipleri geldi ancak merdiven kısa geldi. Daha uzun bir merdivenle tekrar buraya gelecekler. Kopan parça görmedik ama aslında kopsa bile yukarıda veya minarenin hemen dibine düştüğünü düşünüyoruz. Ondan dolayı şu anda herhangi bir yerde bir parça göremedik" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü: ------------------------------Minarenin tepesinde yerinden sökülen kurşun levhalar-Camiden ve minareden genel görüntü-Minarenin altında yürüyen insanlar-İtfaiyenin kopan parçalara ulaşmaya çalışması-Camii imamı ile röportaj-Genel ve detay görüntüler

27.02.2020 - 18.28 Haber Kodu : 200227227

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10- BAKIRKÖY DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 'ADIM ADIM GELECEĞE PROJESİ'

Haber-Kamera: Halil YILMAZ-Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülerin ihtiyaçlarına yönelik olarak başlattığı "Adım Adım Geleceğe" isimli projesini tanıttı. Projede, denetimli serbestlik tedbiri altındaki gençlerin yeniden suç işlemesinin azaltılmasının hedeflendiği vurgulandı. Savcı Fuat Arı, "Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak çocuklarımızın iyi yetişmesi getirmenin yollarını arıyoruz. Çok profesyonel bir çalışma oldu." dedi.Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde tanıtılan projeye Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bakırköylü, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, Güngören Kaymakamı Zeyit Şener ve Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karakülah katıldı. ATÖLYELER KURULACAKTanıtılan "Adım Adım Geleceğe" isimli projede denetimli serbestlikten yararlanan gençlerin yeniden suç işleme ve madde kullanım riskini azaltmak için gençlerin sağlıklı birey olması gerektiği vurgulandı. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında söz konusu yükümlülerin ilgilerine yönelik filografi, drama ve resim atölyeleri kurulacağı anlatıldı. Ayrıca proje kapsamında yükümlü çocuklarına ve projeden faydalanan denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocuklara giyim yardımında bulunulacağı belirtildi.

"ESKİ MAHKUMLARA İŞ BULMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADIK"Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, bugün üç ayrı toplantı yaptıklarını belirterek "İlk olarak yeni gelen infaz hakimimizle, personelimize bilgilendirme toplantısı yaptık. Akabinde eski mahkumlara iş bulmak için yapılan proje doğrultusunda heyet toplandı. Eski mahkumların müracaatları alınarak ne mutlu ki bugün üç tane eski mahkuma iş bulmanın mutluluğunu yaşadık." dedi.

"BİR ÜLKENİN GELECEĞİ İYİ YETİŞMİŞ ÇOCUKLARDIR"Savcı Arı, "Adım Adım Geleceğe isimli çocuklara yönelik denetimli serbestlik projesinin açılışını yaptık. Bir ülkenin geleceği iyi yetişmiş çocuklardadır. O amaçla da biz Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak çocuklarımızın iyi yetişmesi getirmenin yollarını arıyoruz. Çok profesyonel bir çalışma oldu, umarım proje sonunda da daha mutlu olacağız. Tahmini 550 tane çocuğumuzun yaralanacağı bir proje olacak. Hayırlı uğurlu olur inşallah" diye konuştu.

"BURADA EN BÜYÜK KAZANCIMIZ ÇOCUKLARDIR"Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karakülah ise, heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Çocuklara yönelik yeni bir projeye imza attık bugün. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, hem yetişkinlere, hem de çocuklara hitaben hizmet veriyor. Özellikle infaz ve iyileştirme çalışmaları en yoğun çalışmalarımız. İyileştirme çalışması deyince kişinin yeniden topluma kazandırılmasını anlıyoruz biz. Burada en büyük kazancımız çocuklardır. Çocuklar hedefimiz çünkü gelecek nesil onlar. Çocuklara yönelik başarılı projelerin başarılı sonuç getirdiğini görüyoruz. Bu nedenle 'Adım Adım Geleceğe' projesini oluşturduk. Bu projemizle inşallah çocuklarımızın birçoğuna farkındalık yaratabileceğiz, ufuklarını genişleteceğiz. Hedefimiz amacımız budur. Dilerim sonuç alabiliriz." şeklinde konuştu.Projenin tanıtılmasının ardından savcı ve hakimler, denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülerin yaptığı resim ve hediyelik eşyalardan oluşan sergiyi ziyaret etti. Görüntü Dökümü: -------------Cumhuriyet savcısı Fuat Arı ile röportajBakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karakülah ile röportajBasın açıklamasıYükümlülerin yaptığı eserlerBakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bakırköylü'nün sergiyi gezmesiGenel ve detay görüntü

27.02.2020 - 18.53 Haber Kodu : 200227232

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11 - DENETİMLİ SERBEST KALAN HÜKÜMLÜLERE İŞ İMKANI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHADenetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetim ve takipleri devam eden yükümlülerin meslek edinmelerine ve tekstil sektöründe istihdam edilmelerine yönelik oluşturulan "Tekstil Uygulama Atölyesi" açılış töreni bugün İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde yapıldı.İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, İŞKUR, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi'nin katkılarıyla eğitim ve iyileştirme çalışmaları ile denetim ve takipleri devam eden yükümlülerin topluma kazandırılması sürecinde meslek edinmelerine destek olunarak yeniden suç işlemelerinin önlenmeye çalışılması, topluma kazandırılması amacıyla Tekstil Uygulama Atölyesi Projesi oluşturuldu. Atölyede 336 saat kurs gören yükümlüler, kursu tamamladıktan sonra işe yerleştirildi. "Tekstil Uygulama Atölyesi"nin açılış töreni bugün İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde yapıldı. Törene, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Başkanı Burak Ceyhan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyeti Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Servet Samsama, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan, İstanbul Tekstil ve Hammadeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Süleyman Çakıroğlu katıldı. Törende yapılan konuşmaların ardından destek veren katılımcılara plaketler verildi. Tüm katılımcılar açılış kurdelesini kesti ardından atölyeyi ziyaret etti. Hükümlülerin diktiği formalar, savcılara ve projeye katkıda bulunan temsilcilere hediye edildi.

"CEZALANDIRMAKTAN ZİYADE TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"Tekstil atölyesini gezen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, "336 saat süren bir eğitim akabinde burada iş garantili mezun oluyorlar. ve buradaki paydaşlarımız onlara iş temin ediyor. Yeniden toplumda suç işlemeden yaşayabilmeleri için tabi bu onarıcı adaletin katkıları bizim ceza sistemimize gelen denetimli serbestlik budur. Önceleri sadece cezalandırmak amacı güdülüyordu biliyorsunuz ama şu anda insanları sadece cezalandırmaktan ziyade topluma yeniden kazandırmayı düşünüyoruz. Onların insan olduğunu unutmuyoruz. Suç işleseler bile yeniden aramıza katılıp bizimle birlikte yaşayabilirler. Projenin amacı da budur. Onlara istihdam sağlamak" dedi.

"ONARICI ADALET VE MODERN CEZA İNFAZ ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ"Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Burak Ceyhan ise, "Denetimli serbestlik şüpheli sanık ve yükümlülerin toplum içerisinde denetim ve takibinin yapıldığı bir ceza infaz sistemi. 2005 yılında mevzuatımıza kazandırıldı. Yükümlülerin cezalarını infaz ederken aynı zamanda iyileşmeleri, rehabilite edilmeleri ve mesleki eğitimlerinin sağlanarak topluma yeniden kazandırılmasını hedef alan ceza infaz sistemi" diye konuştuCeyhan, "Adalet Bakanlığı olarak onarıcı adalet ve modern ceza infaz anlayışıyla hareket ediyoruz. Burada bugün gördüğümüz de bunun tezahürü. Sayın Adalet Bakanımızın talimatları doğrultusunda eski hükümlülerin istihdam edilmesi yönünde çalışmalarımız hız kazandı. Burada resmi açılışını yapmış olduğumuz atölyemiz 2009 Ekim ayında faaliyete girdi.Buradaki en temel hedefimiz, mesleki eğitim almaları. Burada tekstil konusunda uygulama eğitimi alıyorlar. 2 ay boyunca toplamda 336 saatlik bir eğitimden sonra yaptığımız anlaşmalar neticesinde biraz önce bahsetmiş olduğum sivil toplum kuruluşları, dernekleri iş garantili bir proje bu. Onlar bu eğitimi tamamladıktan sonra oralarda işe başlıyorlar. Ekim ayında 12 tane hükümlümüz burada 336 saatlik temel eğitimini tamamladıktan sonra denetimli serbestlik sisteminden tahliye olduktan sonra buralarda işe başladı. Türkiye İş Kurumuyla da iş birliği halinde olduğumuz için hem burada çalışırken cep harçlıklarını günlük olarak alıyorlar. Hem sigortaları ödeniyor. Hem de iş başı yaptıklarında Türkiye İş Kurumu'nun iş başı ödeneğinden ilk 6 aylık ücretleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. Buradaki en temel hedefimiz hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmaları" " şeklinde konuştu. "FAZLASIYLA MEMNUNUZ"Tekstil atölyesinde eğitim alan bir hükümlü, "Atölyeden önce yaptığım başvurular hep reddediliyordu. Aramıyorlardı, geri dönüş olmuyordu. Sonra bu kursun açıldığını öğrendim. Yaklaşık 2 buçuk aylık eğitimimiz oldu. Hocamız sağ olsun öğretti, yetiştirdi bizi. Sonra da sertifika verip işe yerleştirecekler. Fazlasıyla memnunuz. Sağ olsunlar meslek sahibi olduk. Kursun sonunda iş sahibi olacağız. Düzenli bir gelirimiz olacak. En azından hayata bir yerden devam ediyor olabileceğiz" ifadelerini kullandı

Görüntü Dökümü--- --- --- --- --- ----Hükümlüler ile röp.-Başsavcı ile röp.-Denetimli serbestlik daire başkanı ile röp.-Hükümlülerin çalışması-Katılımcıların konuşma yapması-Açılışa katılanlar-Kurdelenin kesilmesi-Katılımcılara plaket verilmesi-Genel ve detay

27.02.2020 - 19.21 Haber Kodu : 200227240

Kaynak: DHA