DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA LİDERİ PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayarak, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.

2 - BAĞDAT CADDESİ'NDE BANKTA OTURAN ÇİFT DEHŞETİ YAŞADI

- KAZA ANI KAMERADA...

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA Bağdat Caddesi'nde kontrolünü kaybederek kaldırıma çıkan, bankta oturan iki kişiyi ezen otomobil başka bir araca çarparak durabildi. Otomobilin kendilerine çarpması sonucu dehşeti yaşayan çift ve otomobilin çarptığı araçtaki bir kişi hastaneye kaldırıldı.Kaza, saat 02.45 sıralarında Erenköy Mahallesi Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine ilerleyen 34 JK 2165 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıkarken o sırada her şeyden habersiz bankta oturan Cansu Safi ve sevgilisi otomobilin altında kaldı. Hızını alamayan ve bir süre çifti sürükleyen araç başka bir otomobile çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çifti ve otomobilin çarptığı araçtaki bir kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken çevredeki vatandaşlardan kaza hakkında bilgi aldı.

YARALANAN ÇİFTİN NİŞANLI OLDUKLARI İDDİA EDİLDİTrafik polisi ve itfaiye ekipler kaza yerinde incelemelerde bulunurken 34 JK 2165 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kazanın ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Caddedeki kaldırımlar tanınamaz hale geldi. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Cansu Safi'nin durumun ağır olduğu belirtildi. Yaralan çiftin yeni nişanlandıkları iddia edildi.

SÜRÜCÜ KAÇTIKaza anında orada olan taksici Ayhan Uykucu "Caddebostan ışıklardan geçerken kazaya sebep olan araç savrulup kafeye doğru kayıyor. Bankta oturan kişilere vuruyor. Vurmasından sonra kişiler yerlere savruluyor. Sürücü olay yerinden kaçıyor. O insanlara yazık günah" diye konuştu. Kadının durumunun ağır olduğunu ifade eden Uykucu, "Sürücü korkmuş, daha sonra hastaneye gitmiş ve hastanede yakalandığı duydum. Kadının durumu kötü. Diğer arkadaşında beli kırılmış galiba" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAOlay yerindeki bir kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler Bağdat Caddesi'nde seyir halinde olan 34 JK 2165 plakalı aracın önündeki aracı sollamaya kalkarken hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktığı görüldü. O sırada bankta sevgilisiyle oturan Cansu Safi'nin de otomobil tarafından ezilmesi ve sürüklenmesi de kameraya yansıyor. Kazanın hemen ardından Safi'nin sevgilisinin yardıma koştuğu görülüyor. Yaralıların etrafına vatandaşların toplanması, otomobilin başka bir araca çarpması da güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------(GÜVENLİK KAMERASI)-Aracın hakimiyetini kaybetmesi-Kaldırıma çıkarak bankta oturan çifti ezmesi-Başka bir araca çarpması-Kaza sonrası toplanan vatandaşlar -Genel ve detaylar

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)-----------Kaza yeri-Banklardan detaylar-Kaldırımdaki hasarlar-Gri renkli sürücüsü kaçan araçtan detaylar-Diğer otomobilden detaylar-Polis ekiplerinin incelemesi-Otomobillerin çekici tarafından kaldırılması-Görgü tanığı ile röp.-Genel ve detaylar

3- BEYOĞLU'NDA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR, 2 YARALI Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL, Beyoğlu'nda sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.Beyoğlu'nda 2 kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1'İ ağır, 2 kişi yaralandı. Olay Bostan Mahallesi Kurdele Sokak üzerinde 01: 00 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 2 kişi sokakta silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunların etkisiyle yaralandı. 1 KİŞİ AĞIR YARALANDIVatandaşların ihbarlar olay yerine çok sayıda Polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu 1 kişinin ise hafif yaralı olduğu öğrenildi. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine alarak delil araştırması yaptı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Yaralının yerde ve ambulansa alınırken özel görüntüsü -olay yerinden detaylar-polislerden detaylar 22.02.2020 - 03.12 Haber Kodu : 200222006

4- ESENYURT'TA YARALADIKLARI KİŞİYİ OTOMOBİLİN BAGAJINA KOYUP KAÇTILAR

Haber-Kamera: Veysel TİMDU/İSTANBUL,Esenyurt'ta yüzleri maskeli iki kişi, ateş açarak yaraladıkları Suriye uyruklu kişiyi otomobilin bagajına koyarak olay yerinden uzaklaştı. Polis, kaçan kişileri bulmak için çalışma başlattı.Olay, dün saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi 1146 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Hüseyin E., evinin önünde otomobilinden indiği sırada, kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yüzleri maskeli şüpheliler, bacağından yaraladıkları Suriyeli kişiyi olay yerine geldikleri otomobilin bagajına koyup kaçtılar. Saldırıyı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Silahlı saldırının yaşandığı sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri, incelemelerde bulundu. Öte yandan, saldırı haberini alan aile, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Polis kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

SALDIRGANLARIN KAÇIŞ ANI CEP TELEFONU KAMERASINDAYaraladıkları Suriyeliyi otomobilin bagajına koyan saldırganların kaçış anı bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerden saldırganların park halindeki otomobillere vurarak sokaktan kaçtığı görülüyor. Mahalle sakini Mustafa Gençer, "Burada oturan bir arkadaş. Beyaz bir otomobil geliyor. Alışveriş yaptıktan sonra eve girerken otomobilden inip arkadaşı vuruyorlar. Kaç kişi yaptıklarını bilmiyoruz ama sürükleyip araca götürdüklerini biliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: --------------CEP TELEFONUSaldırganların kaçış anıAKTÜELPolis ekipleriEkiplerin incelemeleriSokakta toplanan vatandaşGenel ve detay görüntüler

21.02.2020 - 23.55

5- ÖMER FARUK KAVURMACI VE BABASININ YARGILANDIĞI DAVADA KARAR

Haber: Halil YILMAZ / İstanbul, DHAFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davadan dosyası ayrılan iş adamı sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklar hakkında "FETÖ üyesi olmak" suçundan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, Mustafa Şevki Kavurmacı'yı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek Ömer Faruk Kavurmacı'nın adli kontrol tedbirleriyle tahliye olmasına hükmetti.

"BEN DOSDOĞRU BİR YAŞAM SÜRDÜM"İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, avukatların savunmalarının ardından son sözü sorulan sanık Ömer Faruk Kavurmacı, "Ben dosdoğru bir yaşam sürdüm. Dosdoğru bir babanın, dosdoğru olan kızıyla evlendim. Ben bilerek ve isteyerek bir yanlış yapmadım. Masumum, bahsedilen terör örgütüyle hiçbir ilgim yoktur. Sizlerden tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme daha sonra kararını açıklamak üzere müzakereye çekildi.

ÖMER FARUK KAVURMACI'YA TAHLİYEMahkeme heyeti aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti kararında, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı'yı "FETÖ üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Faruk Kavurmacı'nın tutuklu kaldığı süreyi ve sağlık sorunlarını da dikkate alarak yurt dışı çıkış yasağı uygulayarak adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine hükmetti. BABA KAVURMACI'YA 9 YIL 4 AY 15 GÜNHeyet, tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı'ya "FETÖ üyesi olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme Şevki Kavurmacı'nın sağlık sorunlarını da dikkate alarak yurtdışına çıkmamak şartıyla adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca firari sanık Ahmet Sait Kavurmacı'nın dosyasının ayrılmasına hükmetti. 12 ŞİRKETE KAYYUMUN DEVAMINA KARAR VERİLDİMahkeme, Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'ya yüklenen suçun sanıkların ortaklığındaki şirketlerin faaliyetleri çevresinde işlendiğinin anlaşıldığını belirterek, sanıkların ortağı bulunduğu "Aymerkez Mağazacılık Dış Tic. A.Ş, PLS Marka Pazarlama Tic. Ltd. Şti., Aydınlı Moda Tekstil San. Tic. A.Ş., Aydınlı Mobilya Dekorasyon Reklam Çiçekçilik San. Tic. Ltd. Şti., PCU Tekstil Mümessillik Tic A.Ş., UHG Hazır Giyim Paz. Tic. A.Ş., Aydınlı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş., AFK Gayrimenkul ve Tic. Yat. San. Tic. A.Ş., Vizyonlife İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Aydınlı Körfez Emlak Geliştirme San. Tic. A.Ş. ve Vizyon İşletme Yönetim A.Ş. olmak üzere 12 şirket hakkındaki, şirketteki hisselerine atanan kayyum kararlarının devamına hükmetti.Ayrıca kararda sanıkların şahsi mallarının iadesine karar verildi.

21.02.2020 - 13.34

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

6- ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNADA YANGIN: ALEVLER 2 BİNAYA DAHA SIÇRADI

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM, Zeki GÜNAL/İSTANBUL, Şişli'de iki katlı ahşap binanın çatısında çıkan yangın bitişiğinde bulunan iki binaya da sıçradı. Yangında ahşap bina kullanılamaz hale gelirken, iki binada da hasar oluştu. Şişli, Yenişehir Mahallesi, Saksağan Sokak üzerinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İki katlı ahşap binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, binalarda bulunanlar tahliye edildi. Alevler kısa sürede bitişikte bulunan iki binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Fatih İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ahşap bina kullanılamaz hale gelirken, iki binada da hasar oluştu. Yangında can kaybı yaşanmazken, 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. BİNALARDA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİMahalle sakinlerinden Devrim Akpınar, " Elektrik kontağından çıkmış. Herkes koşuşturmaya başladı. İçeride insanlar vardı. Çıkardılar. Aileler oturuyordu" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü: ---------------Yanan çatılardan detaylarİtfaiye ekiplerinin müdahalesiBinanın alev alev yanmasıVatandaşla röportaj Mahalle sakinlerinden detaySağlık ve polis ekiplerinden detayYangının havadan görüntüleri

21.02.2020 - 18.31
21.02.2020 - 18.29
21.02.2020 - 17.42
21.02.2020 - 17.24

7- ESENYURT'TA HIRSIZLARI, ALARM DA DURDURAMADI

Ersan SAN-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ESENYURT'ta sabaha karşı bir işyerinin deposuna gelen kişiler, devreye giren alarm sistemini kırıp uzaklaştıktan kısa süre sonra dönerek, 24 koli ayakkabı, çanta ve giyim eşyasını çaldı.Hırsızlık, Esenyurt'taki Yenikent 617 Sokak'ta dün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İçerisinde ayakkabı, çanta ve giyim eşyaları bulunan deponun önüne 2 arala gelen kişiler, ellerindeki levyelerle deponun camlarını ve kapısını kırarak içeri girdi. Alarm sisteminin devreye girdiğini gören şüpheliler, sistemi kırarak uzaklaştı. Kısa süre sonra tekrar gelen şüpheliler, tekrar içeri girerek, 24 kolideki okul çantası, ayakkabı ve giyim eşyalarını hafif ticari araca yükleyerek uzaklaştı. Hırsızlık, sabah depoya gelen çalışanlar tarafından fark edilince polise haber verildi. Polis çalışma başlatırken, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin içeriye girdiklerini, alarm sistemini kırarak devre dışı bıraktıklarını ve kaçtıktan 5 dakika sonra dönerek hırsızlığı gerçekleştirdikleri görüldü.Mağazada görevli Yunus Can Kırımlı, hırsızların her şeyi planlayarak yaptıklarının ve soğukkanlı davrandıklarının görüldüğünü söyledi.Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler ve elde edilen deliller doğrultusunda şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü: --------------------GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ-Şüphelilerin deponun önüne araçlarla gelmeleri-Şüphelilerin ellerindeki levyelerle kapıyı açmaları-Şüphelilerin kolileri araca taşımaları-Polis ekiplerinin depoya girmeleriAKTÜEL-İşyeri çalışanı Yunus Can Kırımlı ile röportaj-Kırılan cam ve alarm sisteminin görüntüsü-Genel ve detay görüntüler

21.02.2020 - 18.40

8- ESENYURT'TA İKİ GURUBUN KAVGASI KAMERADA

Haber-Kamera: Ersan SAN/İstanbul, Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen kavga çıktı. Makas ve cam şişelerinin kullanıldığı kavga polisin gelmesiyle sonlandı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yenikent Aşık Şenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede karşılaşan Suriyeli iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga edenler birbirlerine cam şişleler ve cadde üzerinden aldıkları makasla saldırdı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga sona erdi. Polisi gören şüpheliler kaçarak uzaklaştı. Kavga anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun cadde üzerinde karşılaşarak tartıştıkları, bir süre sonra birbirleriyle kavga ettikleri görülüyor. Şüphelilerin, çevreden buldukları cam şişi ile cadde üzerindeki bir berberden kaptıkları makasla birbirlerine saldırdıkları kameraya yansıyor. Görüntü Dökümü: ------------------------- -Güvenlik kamera görüntüleri-Kavga anları-AKTÜEL: -Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi

21.02.2020 - 18.10

9- ADLİYEDEKİ KIZILAY BAĞIŞ KUTUSUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, İstanbul Adalet Sarayı'nın danışmasındaki Kızılay bağış kutusunu çalan şüpheli yakalandı.Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın danışma masasının üzerinde bulunan Kızılay'a ait bağış kutusu 1 Ocak günü çalındı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, bağış kutusunu çalan şüphelinin İbrahim A. olduğunu belirledi. Şüpheli İbrahim A., 6 Şubat günü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İbrahim A.'nın yapılan sorgusunda 8 hırsızlık, 4 motosiklet hırsızlığı, 4 uyuşturucu madde bulundurma, 3 mala zarar verme, 2 tehdit, 3 gasp, 2 yaralama, 3 ruhsatsız silah bulundurma, 2 dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma suçlarından 33 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü------------------Şüphelinin adliyeden çıkartılışı

21.02.2020 - 17.20

