DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

14.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:04

İSTANBUL'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU/

İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takip edilen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde daha önceden belirlenen birçok adrese saat 06.00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.Baskın yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi, 795 sokakta bulunan siteydi. Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Polisleri ile adrese gelen ekipler içeriye girdi. Küçükçekemece'de ise baskın yapılan adreslerden biri Kanarya Mahallesi'nde bulunan Leylek Caddesi oldu. 5 katlı binaya giren ekiplerin, arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor. Görüntü dökümü: -----------------Ekiplerin vatan emniyetten çıkışı-Operasyona giden zırhlı araç-Ekiplerin adreslere gidişi-Gaziosmanpaşa'da lüks bir siteye giriş-Kanarya Mahallesi'nde bir adrese giriş-Genel ve detay görüntüler

14.02.2020 - 07: 00 Haber Kodu : 200214012

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2- BEYOĞLU'NDA 'MİDYE' CİNAYETİ KAMERADA

Haber-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL,Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan midye ısmarlama kavgasında 1 kişi silahla vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'is tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, 10 gün önce Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Umut T. ve iki arkadaşı, sokakta midye yerken, aynı midyeciye gelen 5 kişilik gruba size midyeleri biz ısmarlayalım teklifinde bulundular. Teklife "Siz kim oluyorsunuz da bize midye ısmarlayacaksınız" diyerek tepki gösteren grup ile Umut T.'nin aralarında bulunduğu grup arasından tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahını çeken A.D, Umut T.'yi vurdu. Hastaneye kaldırılan Umut T. 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Umut T.'yi öldürdüğü tespit edilen A.D ve ona yardım ettiği belirtilen Y.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADAOlay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup arasında çıkan kavga, Umut T.'nin vurulması, çevredekilerin kaçışması ve bazı kişilerin Umut T.'nin vurulmasıyla yardıma koşmaları yer aldı.

Görüntü dökümü----------------GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ-İki grup arasında çıkan kavga-Yaşanan arbede-Tarafların birbirine tekme tokat saldırmaları-Kaçışan vatandaşlar-Umut T.'nin vurulması, yere düşüp kalması ve kaçmaya çalışması-Genel görüntüler13.02.2020 - 19: 59 Haber Kodu : 200213314

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3- BAĞCILAR'DA EPİLEPSİ HASTASI ÇOCUK 3. KATTAN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera Şahin BOZKURTİSTANBUL,Bağcılar'da epilepsi hastası olduğu öğrenilen 8 yaşındaki çocuk, 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çocuğun düşme anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay,dün saat 19.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi 913 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen 8 yaşındaki epilepsi hastası çocuk, evinin balkonundan düştü. Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sokağa gelen ekipler, ağır yaralanan çocuğu ambulansa alarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, çocuğun düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Polis, olay hakkında çalışma başlattı.

ÇOCUĞUN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Çocuğun 3'üncü kattaki balkondan düşme anı sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çocuğun hızla yere düştüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü: -----------GÜVENLİK KAMERASIÇocuğun düşme anıAKTÜEL-Olayın yaşandı yer-Güvenlik şeridi-Olay yeri inceleme ekipleriGenel ve detay görüntüler13.02.2020 - 21: 27 Haber Kodu : 200213327

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4-ŞİŞLİ'DE POLİS DENETİMİNDEN KAÇTI, MEYVE SATILAN KAMYONETE ÇARPTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHAŞişli'de polisin dur ihtarına uymayarak denetleme noktasından kaçan otomobil, meyve satılan kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza saat 01.00 sıralarında Harbiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kontrol noktasında polisin dur ihtarına uymayan 34 PP 6225 plakalı otomobil sürücüsü, Cumhuriyet Caddesi'nden Taksim istikametine doğru kaçmaya başladı. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerinde kasasında meyve yüklü 34 COR 548 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet park halindeki Yunanistan plakalı otobüse çarparken meyveler de yola saçıldı.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDIKazada, otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ile, kamyonette meyve satan bir kişi hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIKaza nedeniyle Mecidiyeköy-Taksim istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü: -------------Kaza yeri-Kaldırıma dökülen meyveler-Polis ekiplerinin çalışması-Oluşan trafik-Polislerin otomobili araması-Belediye ekiplerinin kaldırımı temizlemesi-Genel ve detay görüntüler

14.02.2020 - 02: 28 Haber Kodu : 200214004

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5- BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLDEKİ KİŞİYE KURŞUN YAĞMURU

Yılmaz BEZGİN İSTANBUL DHABeylikdüzü'de otomobilinde kurşun yağmuruna tutulan kişi yaralandı. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan kişiler arasında tartışma yaşandı. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürülen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri belindeki silahı çıkardı. Silahı gören kişi, otomobiline binerek kaçmak istedi. Ancak saldırgan otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda, otomobildeki kişi bacağından yaralandı. Saldırgan veya saldırganlar, otomobillerine binerek olay yerinden kaçtı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ev polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü: ------------------------Olay yerinden görüntü-Ambulansın olay yerinden gidişi-Otomobile isabet eden mermi izleri-Polis ekiplerini olay yerine çektiği şerit-Genel ve detay görüntüler13.02.2020 - 20: 35 Haber Kodu : 20021332113.02.2020 - 20: 02 Haber Kodu : 200213315

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6- BAŞAKŞEHİR'DE İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Haber-Kamera Şahin BOZKURTİSTANBUL, Başakşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi Gökdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla yakın hastanelere kaldırıldı. Polis kaza hakkında çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü: -------------Polis ekipleriKazaya karışan araçlarYol temizleme çalışmalarıGenel ve detay görüntüler13.02.2020 - 22: 27 Haber Kodu : 200213334

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7-YARDIMCI PİLOTUN 'ŞÜPHELİ' SIFATIYLA İFADESİ ALINDI

Haber: Yüksel KOÇ Kamera: Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA - SABİHA Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu yardımcı pilotun ifadesi alındı.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümü, 180 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan uçak kazasına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında ilk defa bir şüphelinin ifadesi alındı. Kazada yaralanan ikinci pilot Güney Koreli Ferdinant Pondaag'ın ifadesi alındı. Polisin, dün öğleden sonra tercüman eşliğinde hastaneye giderek yardımcı pilotun ifadesini aldığı kaydedildi. Polislerin pilota, hava durumu, kazanın oluş şekli, pisti neden pas geçmedikleri şeklinde sorular sorulduğu belirtildi. Kaptan pilot Mahmut Aslan'ın ifadesinin de sağlık durumuna göre önümüzdeki günlerde alınacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümkü: -------------Hastane önündeki polisler-Detaylar-Kaza anı13.02.2020 - 17: 48 Haber Kodu : 200213287

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8- ZEYTİNBURNU'NDA KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHAZeytinburnu, D-100 Karayolu'nda aynı istikamette giden üç otomobil kaza yaptı. Kazada bir kişi yaralanırken kazaya karışan sürücünün otomobilini bırakarak olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kaza Zeytinburnu, D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilen 34 CRR 847 plakalı otomobil, Bakırköy istikametine seyir halinde iken Cevizlibağ'da önce önünde giden Serkan Sarı yönetimindeki 34 JA 1592 plakalı otomobile ardından da Ayhan G.'nin kullandığı 34 ZY 7884 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza esnasında hafif ticari araçta bulunan Ayşegül H. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşegül H. hastaneye kaldırıldı. Ayşegül H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Makas atarak ilerlerken kazaya neden olduğu iddia edilen otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Polis tarafından yapılan inceleme sonrasında kazaya karışan hafif ticari araç ile otomobiller otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü: -------------------------Kazanın meydana geldiği yerKazaya karışan araçlarPolisin çalışmasıAraçların çekilmesitrafikten görüntüGenel ve detaylar

14.02.2020 - 04.46 Haber Kodu : 200214010

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9- İSTANBUL'DA 2015 YILINDA JANDARMA ARACINA YAPILAN TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN İDDİANAME HAZIRLANDI

Haber Halil YILMAZ İSTANBUL, İstanbul'da 2015'te TEM otoyolunda jandarma aracına yapılan 3 askerin yaralandığı ve 2016'da Eyüpsultan'daki Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma Eğitim Derneği'ne yapılan 1 kişinin öldürüldüğü terör saldırılarına ilişkin iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; PKK terör örgütü mensubu olduğu belirtilen Mazlum Çiftçi, Nimatullah Çınkılıç ve Ömer Sait Yılmaz'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 213 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İDDİANAMEDE OLAYLAR ANLATILDIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK'nın kuruluşu, örgütsel yapısı ve çeşitli terör eylemleri anlatıldı. 11 Aralık 2015 tarihinde Okmeydanı yönünden Hasdal istikametine giden TEM otoyolunda Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri araca silahlı saldırı düzenlendiği ve araçtaki 3 askerin yaralandığı belirtildi. İddianamede terör örgütüne ait sosyal medya hesaplarının bu olayı üstlendiği ve müştekilerle bazı görgü tanıklarının ifadeleri aktarıldı. Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma Eğitim Derneği'ne 2 Şubat 2016 tarihinde maskeli kişilerin geldiği ve uzun namlulu silahlarla derneğe ateş ettiklerine iddianamede yer verildi. Saldırıda, dernekte bulunan İsmail Bayram'ın hayatını kaybettiği ve Fatih Fırat ile Hüseyin Sözer'in yaralandığı kaydedildi. BU EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRECEKLERİNİ ÖĞRENDİMHakkında Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma yürütülen Mustafa Kılıç'ın da olayla ilgili ifadelerine yer verildi. Kılıç'ın, 2016 yılında örgüt içi eğitim aldıktan sonra İstanbul'a geldiğini belirterek, Yılmaz' kod isimli örgüt mensubu ile Kavacık'ta bir evde buluştum. Beni Gaziosmanpaşa'da bir aile evine götürüldü. Bu evde 'Cesim' kod adlı biri ile 'İsa' kod adlı sanık Mazlum Çiftçi ve 'Bedri' kod adlı Ömer Sait Yılmaz bulunmaktaydı. 'Cesim' ve 'Bedri' kod isimli şahıslar 2. bölge sorumlularıydı. Mazlum Çiftçi ise genel sorumluydu. 'İsa' kod isimli Mazlum Çiftçi eylem yapacağımız konusunda talimat verirdi. İstanbul'a geldiğim süreçte olayı duydum. Mazlum Çiftçi ve 'Bedri' kod adlı Ömer Sait Yılmaz ile evdeyken kendi aralarında bu eylemi gerçekleştirdiklerini konuşurken öğrendim. Ancak 3. şahsın kim olduğundan bahsetmediler. şeklinde ifade verdiğine yer verildi.

AYNI SİLAHLA SALDIRLAR YAPILDIJandarma ekiplerine yapılan silahlı saldırı sırasında İstanbul'da olduğunu anlatan Kılıç, Ömer Sait Yılmaz ile bir evde bulundukları sırada söz konusu olayı Xeyri kod adlı sanık Nimatullah Çınkılıç ile gerçekleştirdiğini söylediğini aktardı. İddianamede, her iki olayın da aynı uzun namlulu silahla gerçekleştirildiği vurgulanarak, Silivri ilçe Jandarma Komutanlığına ait araca yapılan saldırının Nimatullah Çınkılıç ile Ömer Sait Yılmaz, Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma Eğitim Derneğindeki saldırının da Mazlum Çiftçi, Nimatullah Çınkılıç ile Ömer Sait Yılmaz tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

213 YILA KADAR HAPİS İSTENDİİddianamede sanıklardan Mazlum Çiftçi hakkında Terör örgütü yöneticiliği, Tasarlayarak öldürme, Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve Kamu malına zarar verme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 85 yıldan 116 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklar Nimatullah Çınkılıç ile Ömer Sait Yılmaz'a da Terör örgütü yöneticiliği, Tasarlayarak öldürme, Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs ve Kamu malına zarar verme suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 136 yıldan 213 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Görüntü Dökümü---------------Arşiv 13.02.2020 - 18: 54 Haber Kodu : 200213306

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10- İBB, KANAL İSTANBUL ÇED RAPORUNUN İPTALİ İÇİN MAHKEME BAŞVURDU

Mehmet DEMİRKAYA - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul Projesine ilişkin ÇED Olumlu Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne başvurdu.Dava dilekçesinde, İldari Yargı Uygulama Yasası'nın 27. Maddesi'nin 2. fıkrasında İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların birlikte gerçekleştiği hallerde yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı yer almakta olup, açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacak olan dava konusu ÇED Olumlu Kararının öncelik ve ivedilikle yürütmesinin durdurulması da gerekir" denildi.ÇED raporunun yasal düzenlemelere, planlama ve şehircilik ilke ve tekniklerine, kamu yararına, Anayasa ile Çevre ve İmar Mevzuatına, Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğuna dikkat çekilerek, uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacak olması nedeniyle dava açma zaruretinin doğduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü: ------Güzergahın havadan arşiv görüntüsü Meclisi Şubat ayı toplantılarının ikincisi yapıldı. Toplam 179 komisyon raporu ve gündem dışı konuşmalarla geç saatlere kadar devam eden toplantıya, yeni seçilen İBB Meclisi 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlık etti. Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'inci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi.

MECLİS İBB'YE BORÇLANMA YETKİSİ VERMEDİToplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün istediği 2 milyar 350 milyon liralık iç borçlanma talebi reddedildi. İBB meclisine gelen komisyon raporunda gerekçe olarak belediye meclisi yetkisinde olan borçlanma tutarının tamamının henüz daha yılın başında talep edilmesi kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması gerekliliğine ters düşmesi olarak gösterildi.

YENİ VAGON ALIMINA ONAYYine finansman müdürlüğünün Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy raylı ulaşım toplu taşıma sistemi için 126 adet metro aracı temini ve işletmeye alma işi için istediği 22 milyon 672 bin euroluk borçlanma yetkisi ise meclis tarafından kabul edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İZLEYİCİLERİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası nedeniyle biletli seyirci ve organizasyonda görevli kişilerin gerekli belgeleri sunmaları halinde İETT'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaları da mecliste kabul edildi. ADALAR'DAKİ ULAŞIMI İETT YAPACAKİBB Yönetimi, Adalar'da faytonların yerine getirilmesi düşünülen elektrikli araçların 15 yıl süreyle İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. tarafından çalıştırılmasını teklif etti. Ancak İBB Meclisi, söz konusu hizmetin İETT tarafından yapılmasına karar verdi.

İSTANBUL VE PARİS ARASINDAKİ ANLAŞMA REDDEDİLDİİBB ile Paris Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalanmasıyla ilgili teklif İBB Meclisi'nde hararetli tartışmalara neden oldu. Ak Parti Grubu 'Fransa'nın son dönemlerdeki ülkemiz aleyhine olan tavır ve çalışmaları sebebiyle Paris ile işbirliği protokolü imzalanmasına karşı çıktı. CHP grubu, Dış İşleri Bakanlığı'ndan görüş alınmadan Fransa ile ilgili böyle bir tavır takınılmasının yanlış olduğunu dile getirdi. Ancak teklif, İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla reddedildi.

TARKAN'A 7'NCİ REDTarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili imar dosyası 7'inci kez İBB meclisine geldi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna gelen raporda akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan bu başvuru da reddedildi.

BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ YIKILACAKBüyükçekmece Vergi Dairesi, Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için yıkılıp yeniden yapılacak. Dizdariye Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina depremde hasar gördü. Bunun üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından binanın yıkılarak yeniden yapılması kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda hazırlanan 11000 ölçekli teklif plan değişikliği hazırlandı. Hazırlanan rapor İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na sunuldu. Komisyon tarafından kabul gören teklif İBB meclisinde oylanarak kabul edildi.

BAKIRKÖY MEYDANI BÜYÜYECEKBakırköy'ün merkezinde bulunan Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü binaları yıkılarak Bakırköy Meydanı'na katılacak. Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü için E-5 Karayolu kenarında bulunan, Cumartesi pazarının kurulduğu alan yeni binalar yapılacak. Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü için yapılacak yeni binalarla ilgili imar planı değişikliği İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. İBB'nin mülkiyetinde olup ilçe belediyelerinin kullandığı arazilerin ilçe belediyelerine tahsisi ise mecliste tartışmalara neden oldu.

Görüntü Dökümü---------------Meclis toplantısı-Detaylar13.02.2020 - 21: 56 Haber Kodu : 200213329

Kaynak: DHA