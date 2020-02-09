DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

09.02.2020 08:53 | Son Güncelleme: 09.02.2020 08:53

D-100 KARAYOLU'NDA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Edirne istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Güngören D-100 Karayolu, Edirne istikametinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CHH 122 plakalı otomobil, Aydın Özbahçeci yönetimindeki 34 YM 1422 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller savrularak bariyerlere çarptı. Kazaya neden olduğu öne sürülen otomobilde yaralanan iki kişiden biri ağır yaralandı. Diğer otomobil sürücüsü Aydın Özbahçeci de yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan ismi öğrenilemeyen ve kazaya neden olan otomobilin yolcu koltuğunda olduğu öğrenilen bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobiller kullanılamaz hale gelirken uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak araç geçişini tek şeritten verdi. Kazaya karışan her iki otomobilde bulundukları yerden çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri yolu tamamen açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------Kazanın meydana geldiği yerKazaya karışan araçların görüntüsüTrafikten görüntüSağlık ekiplerinin görüntüsüAraçların kaldırılmasıGenel ve detaylar

09.02.2020 - 07.18 Haber Kodu : 200209012

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2- MAKAS ATAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU: 3 YARALI

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - Veysel TİMDU/ İSTANBUL DHAEsenyurt'ta gece saatlerinde TEM Bağlantı yolunda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobiller savrularak bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Esenyurt, TEM Bağlantı Yolunda gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, TEM Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde makas atarak seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GA 1858 plakalı otomobil, aynı yönde önünde giden 34 EY 0924 plakalı otomobil ile 34 HM 6224 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak dururken, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluştu. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Belediye ekipleri de yolda temizlik çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü: ----------Kazadan hemen sonra çekilen görüntü-Yerde yatan yaralılardan görüntü-Kaza yapan araçlar -Kazazedelere yardım eden vatandaşlar -Genel ve detaylar

09.02.2020 - 00.49 Haber Kodu : 200209006

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3- SERVİS MİNİBÜSÜ KAR KÜREME ARACINA ÇARPTI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHAEyüpsultan, Kemerburgaz yolunda servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde duran İBB'ye ait kar küreme aracına çarptı. Kaza sonrası hafif yaralanan servis sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza Eyüpsultan'da sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana kaldı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LEG 132 plakalı servis minibüsü Kemerburgaz yolunda Karayolları Denetim İstasyonu girişinde park halindeki İBB'ye ait kar küreme aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralandı. Kar küreme aracının sürücüsü durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri de bir süre araçta inceleme yaptı. Kazaya karışan servis minibüsü çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü: -------------------------Kazanın meydana geldiği yerServis minibüsünün görüntüsüKar küreme aracından görüntüPolis ekiplerinden görüntüGenel ve detaylar

09.02.2020 - 08.17 Haber Kodu : 200209013

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4- EYÜPSULTAN'DA 2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL,Eyüpsultan'da 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, 2. kattaki Suriyeli anne ile 6 çocuğunu komşular uyandırarak dışarı çıkarttı. Edinilen bilgiye göre Karadolap Mahallesi Ayçiçek Sokak'taki 2 katlı bir evin çatısında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören mahalle sakinleri önce binada oturan Suriyeli aileyi uyandırdı. Daha sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısından maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü: -------------------------Yangının çıktığı binanın görüntüsüİtfaiye ekiplerinin çalışmasıSuriyeli anne ve çocuklarının görüntüsüPolisin önlemiSuriyeli çocuk ile röpVatandaş ile röpGenel ve detaylar

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5- İSTANBUL KARTI'NA YÜKLEYECEĞİ PARASINI KARGAYA KAPTIRDI

Haber: ANIL UÇAN/ İSTANBUL,Marmaray'da İstanbul Kartı'na para yükleme isteyen kadın, makineye koymak istediği parasını kargaya kaptırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Marmaray'da bugün kadın bir yolcu İstanbul Kartı'na para yüklemek istedi. O sırada bir karga, önce kadının arkasından yaklaştı daha sonra da kadının pardösüsünden çekmeye başladı. Korkan kadın geriye doğru adım atınca karga, para yükleme makinesinde bulunan parayı alarak uçmaya başladı. Olayın şokuyla "Kuş paramı aldı" diye bağıran kadın, Marmaray'da karganın peşinden gitti. Marmaray durağının içinde ağzında parayla çeşitli yerlerde duran karga bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Görüntü dökümü: ----------------Kadının İstanbul Kart'a para yükleme çalışması-Karganın kadının pardösüsünden çekmesi-Karganın parayı alıp uçması-Karganın gözden kaybolması-Genel detaylar

08.02.2020 - 21.16 Haber Kodu : 200208286

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6- NİJERYALI DJ ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de Nijeryalı bir kişi elleri ve ayakları arkadan bağlı şekilde öldürülmüş olarak bulundu. Gece kulüplerinde DJ'lik yapan Emmanuel İfeanyi Okonyia'nın öldürülmeden önce işkence gördüğü öğrenildi.Olay, Mecidiyeköy Mahallesi Ahu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kulüplerinde DJ'lik yapan Emmanuel İfeanyi Okonyia'nın oturduğu dairenin sahibi, birkaç gündür telefonla aramasına rağmen kiracısına ulaşamayınca emlakçıdan yardım istedi. Kendisinde bulunan anahtarla kapıyı açan emlakçı, Okonyia'yı salonda, elleri ve ayakları arkadan kabloyla bağlanmış olarak hareketsiz şekilde gördü. Panikle kapıyı kapatarak dışarı çıkan emlakçı ev sahibini arayarak durumu anlattı.Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisle birlikte içeri giren sağlık ekipleri, Emmanuel İfeanyi Okonyia'nın ölmüş olduğunu tespit etti. Polisin yaptığı incelemede, cesedinin yanında bir bıçak bulunan Okonyia'nın, öldürülmeden önce işkence gördüğü anlaşıldı. İki yıldır oturduğu evde öldürülen Okonyia'nın bir kıskançlık cinayetine kurban gitmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Nijeryalı olduğu öğrenilen Emmanuel İfeanyi Okonyia'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bu arada olay yerine gelen Okonyia'nin yakınları gözyaşı döktü

Görüntü Dökümü--------------------Sokaktan detay görüntü-Apartmandan detay görüntü-Polis ekiplerinden detay görüntü-Öldürülen kişinin arkadaşlarının ağlaması-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü-Sağlık ekiplerinden detay görüntü-Olay yeri inceleme polisinin sokakta inceleme yapması-Cesedin evden çıkartılıp ambulansa bindirilmesi-Ambulansın gidişi-Genel ve yakın detaylar

08.02.2020 - 17.11 Haber Kodu : 20020822708.02.2020 - 16.59 Haber Kodu : 200208222

Kaynak: DHA