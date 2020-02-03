DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

03.02.2020 09:13 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:13

1-İSTANBUL'DA YARI YIL TATİLİ BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR (2)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL- Ali Kerem BENGİ-Mustafa BAKIRHAN- Oğuzcan YAZAR/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da okulların yarıyıl tatilinin de bitmesiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Okul servislerinin trafiğe çıkmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 54'e kadar ulaştı.İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için yollara çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı. Yarıyıl tatilinin bitmesi ve okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla trafik yoğunluğu saat 08.30 sıralarında yüzde 54'e kadar çıktı. İstanbul Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu - Avrupa istikametlerinde yoğunluk oluştu. D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii ve Haliç Köprüsü Ankara istikametinin de yoğun olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü: -----------------------Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğinden detayHaliç Köprüsü trafiğinden detayD100 Cevizlibağ mevkiinden detayGenel ve detaylar

03.02.2020 - 07.46 Haber Kodu : 20020301003.02.2020 - 08.48 Haber Kodu : 20020301203.02.2020 - 08.56 Haber Kodu : 20020301403.02.2020 - 08.57 Haber Kodu : 20020301503.02.2020 - 09.57 Haber Kodu : 20020301703.02.2020 - 09.15 Haber Kodu : 200203019

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(ek bilgi ve görüntülerle) 2-İSTANBUL'DA OKUL SERVİSİ DENETİMİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.Türkiye genelinde, öğrencilerin okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, okul servis araçları yönetmeliğine uymayan sürücüler ve personel hakkında cezai işlem uygulandı. Denetim yapılan noktalardan bir tanesi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kısıklı katılımıydı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul servislerini denetledi. Sürücülerin belgeleri ve araçları kontrolden geçirildi.Uygulama noktasında durdurulan bir servis aracına "dur levhasının yanmaması' nedeniyle 288 lira, ayrıca 'ilk yardım çantasının olmaması' nedeniyle ise 132 lira ceza kesildi. Servis aracı sürücüsü "Şirket şoförüyüz. Aracın biri geliyor biri gidiyor. Yapacak bir şey yok. İlk yardım çantası da yok" diye konuştu.

Diğer bir denetim noktaları Kadıköy Caddebostandı. Ekipler durdurdukları servis araçlarını ve sürücülerin belgelerini kontrol etti. Durdurulan servis araçlarından bir tanesinde hostesin ikaz yeleği giymediği için 288 lira ceza kesildi. Ekiplerin öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını da kontrol etti.

EK GÖRÜNTÜ: ///////////////////////-Caddebostan-Ekiplerden görüntü-Servis araçların durdurulması-Belgelerin kontrol edilmesi-Araç hostese ceza uygulanması-Araç hostesi ile röp-Çocukların emniyet kemeri kontrolü-Genel ve detay görüntüler

Görüntü dökümü: ----------------------Ekiplerden görüntü-Servis araçlarının durdurulması-Belge kontrolü-Servis araçlarının kontrolü-Ceza kesilmesi-Sürücüler ile röp-Genel ve detay görüntüler

03.02.2020 - 09.02 Haber Kodu : 20020301603.02.2020 - 09.14 Haber Kodu : 200203018

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3- İSTANBUL'DA BU HAFTA KAR BEKLENİYOR

İSTANBUL DHAMeteoroloji'den alınan bilgilere göre, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi İstanbul'da da bu hafta kar bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıları, Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.Verilerek göre, İstanbul'da Çarşamba günü kuzeyden esen rüzgarla hava soğurken, gece saatlerinde karla karışık yağış bekleniyor. Perşembe sabahından itibaren de kar yağışının etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Kar yağışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü: --------------ARŞİV

03.02.2020 - 00.02 Haber Kodu : 200203001

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4- VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İSTANBUL'DA YAPILDI

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Ömer HASARİSTANBUL, DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2023 Yatırım Değerlendirme Toplantısıö İstanbul'da yapıldı. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, 25 ilden bölge müdürleri katıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020-2023 Yatırım Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. İki gün süren toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, toplantının verimli geçtiğini ifade ederek, Bu iki günlük değerlendirme toplantısı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye'de 25 tane bölge müdürlüğü ile elindeki ve gündemindeki işleri verimli bir şekilde nasıl yaparız, kültürümüzü nasıl koruruz, onları nasıl ihya ederiz, onlardan nasıl yardımlar gerçekleştiririz ve ülke tanıtımına nasıl pozitif değerler üretiriz... Bütün bunları değerlendirdiğimiz çok verimli bir toplantı oldu. Bunun neticesinde arkadaşlarımıza temel stratejileri vermiş olduk, onların önceliklerini görmüş olduk. Önümüzdeki 2020, 2021, 2022, 2023 yılı hedeflerinde neler yapacağımızı tartışmış olduk. Verimli olduğunu düşünüyorum. Kurumsal sinerjiyi oluşturmanın başka bir yöntemi olmadığını düşünenlerdenim. Toplantımızda öne çıkan en temel konular elimizdeki tarihi mekanlar. O tarihi mekanlar, düşünün ki Pir Sultan Ahmet Camii, Galata Kulesi veya buna benzer mekanların ihyası, kullanıma hızlı bir şekilde açılması, kültürümüzü yayan bu noktalara gelen ziyaretçileri de karşılayacak şekilde işlerinin hızlandırılması birinci önceliktiö diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne dün atanan Burhan Ersoy ise Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bir değerlendirme toplantısı yaptık. 25 bölge müdürlüğü ve her bölgede yatırımcı şube müdürlüğünden arkadaşlarımızın katılımı ve bakan beyin iştiraki ile güzel bir değerlendirme toplantısı oldu. Vakıflar meclisi olan tek kurum biziz. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2020, 2021, 2022, 2023 yılı hedeflerinde taşınmazlarla ve bütçeyle ilgili bir değerlendirme toplantısı oldu dedi.

Görüntü Dökümü---------------Toplantıdan DetaylarAhmet Misbah Demircan röportajı-Burhan Ersoy röportajı

02.02.2020 - 17.49 Haber Kodu : 200202146

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5- İSTANBUL'DA MASKELİ DOLAŞANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Ömer HASARİSTANBUL, DHAKorona virüsü sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) tarafından acil durum ilan edildi. Vatandaşlar maske ile önlem almaya çalışırken, İstanbul'da maske takanların büyük bir kısmını yabancı turistler oluşturuyor.Çin genelinde 304 kişinin ölümüne neden olan, Çin'in Vuhan kentinden yayılan korona virüsü sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum ilan edildi. Türkiye'de de pek çok kişi korona virüsü şüphesi ile gözetim altına alındı. Şu ana kadar kimsede korona virüsü tespit edilmedi. İnsandan insana solunum yollarıyla da bulaşabilen hastalıktan korunmak için pek çok kişi maske kullanıyor. Ancak İstanbul'da maske takanların büyük bir çoğunluğunu yabancı turistler oluşturuyor.Maske kullanmayan vatandaşlardan Şükrü Akbaş, "Bu işi abartıyorlar. 2 milyar nüfusu olan bir ülkede 150 kişi ölmesi dünya için büyük bir olay. Şu anda endişelenmiyorum" dedi.Çin'in Xi'an kentinden gelen 42 yaşındaki Chen Zaipeng ise maske kullanma sebebini şu sözlerle açıkladı"Çin'den geldikten sonra maske takmamızın sebebi sadece kendimizi korumak değil, buradaki vatandaşlara da 'biz önlemimizi aldık, bizden korkmayın' mesajı vermek. Burada kimse bize bir tepki vermedi, bizi görüp kaçan olmadı. Bugün Çin'e döneceğiz. Ülkemizin bu durumdan kurtulması için Çin vatandaşı olarak elimizden geleni yapacağızJaponya'dan gelen bir başka turist Katsuya Yamazaki ise, Türkiye'de virüsün görülmediğinden haberdar olduğunu belirterek, Çok endişeliyim. Korkuyoruz. Japonya'dan çıktığımda daha iyi oldu diye düşündüm ama burada da çok Çinli olduğunu gördüğüm için maske takıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü--------Maske takanlardan detaylar-Muhabir Anonsu (Elif YAVUZ)-Turistlerle röportajlar-Genel ve detay

02.02.2020 - 17.08 Haber Kodu : 200202128

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6-YEŞİLÇAM'IN 'ÖMERCİK'İ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

-"Ayşecik" de cenaze törenine katılanlar arasındaydı.

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL, "Ömercik" filmleriyle tanınan ve KOAH hastalığı nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı. Çocukluğunda kamera karşısına geçen ve birçok filmde rol alan, Türkiye'nin "Ömercik" olarak tanıdığı Ömer Dönmez, için cenaze töreni düzenlendi. KOAH nedeniyle bir süredir tedavi gören ve dün evinde hayatını kaybeden Ömer Dönmez'in naaşı öğle saatlerinde Üsküdar Selimiye Camii'ne getirildi. Törene Ömer Dönmez'in ailesinin yanı sıra "Ayşecik" karakteriyle bilinen Zeynep Değirmencioğlu ile bazı oyuncular katıldı. Tabutu başına Ömercik'in oynadığı filmlerin yer aldığı kitap konuldu. Dönmez'in ablası Hamiyet Özdinç tabutun başından ayrılmadı ve gözyaşlarını tutamadı.

"AYŞECİK" DE CENAZEDEYDİTürk sinemasında hafızalara Ayşecik karakteriyle kazınan ve aynı zamanda Ömer Dönmez'in teyzesinin kızı olan Zeynep Değirmencioğlu da cenaze törenine katılan isimler arasındaydı. Değirmencioğlu, "Önemli olan benim teyzemin oğlu olması. Çok üzgünüz. Zamansız oldu. 3-4 ay önce annesini kaybetti. Allah nur içinde yatırsın" şeklinde konuştu.

"ZOR BİR HAYAT YAŞADI"Cenaze törenine katılan oyuncu Ediz Hun, Ömer Dönmez'in çocukluk ve gençlik yıllarını anlattı. Ediz Hun, "Oğlumu canlandırıyordu. Çok inişli, çıkışlı bir yaşam sürdü. Hayat hepimizi böyle serpiştiriyor. Bu hayatın içinde sürprizler var. Bu sürprizlerin bir kısmı acı sürpriz oluyor. Zor bir hayat yaşadı. Genç sayılabilecek bir yaşta aramızdan ayrıldı. Ben gençlik yıllarını çok daha iyi hatırlıyorum. Kibar bir insandı" şeklinde konuştu. Yeşilçam oyuncularından Yavuz Karakaş, "Yüzümüzü tanırlar. Fakat ismimizi bilmezler. Yarın ben öldüğüm zaman Yeşilçam'dan Yavuz Karakaş da öldü diyecekler o zaman öğrenecekler ismimi. Bu güzel insanla, bu güzel arkadaşımızla bir hayli filmlerim var. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

"ANNECİĞİM DERDİ BANA"Ömer Dönmez'in çocukluğunda rol aldığı 'Bir tanem' filminde annesini canlandıran oyuncu Nalan Çöl, "1974 yılında zannediyorsam en son filmiydi. Bir anne ve oğlunun dramıydı. Muhteşem bir çocuktu. O kadar güzel anılarımız var ki. Anneciğim derdi bana. Çok üzgünüm" diye konuştu.

KOAH HASTALIĞI SON ZAMANLARDA İLERLEDİHayatını kaybeden Ömer Dönmez'in ablası Hamiyet Özdinç, "Kardeşimin KOAH hastalığı vardı. Son zamanlarda çok ilerledi. Zaten biz birlikte yaşıyoruz. Benimle kalıyordu. Sabah kalktığımızda o gün evde yoktum, yeğenim baktı. Teyzeciğim dayım vefat etmiş dedi. Ciğerim yanıyor ciğerim. Benim aslan gibi kardeşim gitti" şeklinde konuştu.

Ömer Dönmez'in çocukluk arkadaşı Gülseren Camcı, "Çok sevgi dolu, gururlu, çok kibar bir insandı. Aynı mahallede beraber büyüdük. Birden beklemiyorduk. Çok ani oldu. İki hafta önce beraberdik. Resimlerimiz var. Şaka yaptı bize" şeklinde konuştu.

HULUSİ AKAR TAZİYELERİNİ İLETTİEski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Vural Bayazıt'ın cenaze törenine katılmak üzere Selimiye Camii'ne gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ömer Dönmez'in ablası Hamiyet Özdinç'in yanına giderek baş sağlığı dileklerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Ömer Dönmez Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü: -----------Cenaze töreninden görüntüler-Cenaze namazının kılınışı-Ayşecik'in açıklamaları-Röportajlar-Törene katılanlardan görüntüler 02.02.2020 - 17.22 Haber Kodu : 20020213302.02.2020 - 16.28 Haber Kodu : 200202116

Kaynak: DHA