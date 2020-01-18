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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Galata Köprüsü'nde helikopter destekli "Ulubatlı 11" isimli asayiş denetimi yapıldı.

18.01.2020 09:06 | Son Güncelleme: 18.01.2020 09:06
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Köprüsü'nde destekli "Ulubatlı 11" isimli asayiş denetimi yapıldı.Galata Köprüsü ve altında bulunan restoranlarda dün saat 22.00'de başlayan ve 00.00'da sona eren denetimlere katılan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri durdurarak, kimlik kontrolünden geçirip, üst aramasında bulundu. 

Görüntü Dökümü: -------------Galata Köprüsü'nden polis detayları-Galata Köprüsü girişinde kimlik kontrolü üst araması-Helikopter detayları

-Genel detaylar

17.01.2020 -23.47  Haber Kodu : 200117323


- İstanbul
Kaynak: DHA
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