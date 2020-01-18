DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Galata Köprüsü'nde helikopter destekli "Ulubatlı 11" isimli asayiş denetimi yapıldı.
18.01.2020 09:06 | Son Güncelleme: 18.01.2020 09:06
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Galata Köprüsü'nde helikopter destekli "Ulubatlı 11" isimli asayiş denetimi yapıldı.Galata Köprüsü ve altında bulunan restoranlarda dün saat 22.00'de başlayan ve 00.00'da sona eren denetimlere katılan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri durdurarak, kimlik kontrolünden geçirip, üst aramasında bulundu.
- İstanbul
Görüntü Dökümü: -------------Galata Köprüsü'nden polis detayları-Galata Köprüsü girişinde kimlik kontrolü üst araması-Helikopter detayları
-Genel detaylar
17.01.2020 -23.47 Haber Kodu : 200117323
- İstanbul
Kaynak: DHA