DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

16.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:02

SULTANGAZİ'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNER YANDI: 1 İŞÇİ ÖLDÜ

Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteyner yangında arkadaşlarını uyararak kurtaran Mert Şen, bulunduğu konteynerden çıkamayıp yanarak can verdi.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBULSultangazi'de işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangında 1 işçi yanarak hayatını kaybetti. Olay, Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aytaç Bulvarı üzerine bulunan bir inşaat alanında 02: 00 sıralarında meydana geldi. İşçilerin kaldığı konteyner henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İşçiler tarafından fark edilen yangında konteyner kalan işçileri uyaran Mert Şen adlı işçi arkadaşlarını kurtardıktan sonra bulunduğu konteyneri pencerenin küçük olmasından dışarıya çıkamadı.

ARKADAŞLARINI KURTARDI KENDİSİ ÖLDÜKısa sürede konteyneri saran alevler arasında kalan işçi, feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken yapılan kontrolde Mert Şen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bazı işçiler ile Mert Şen'in akrabaları yaşanan olay nedeniyle gözyaşı döktü.

ÖLEN İŞÇİNİN CENAZESİ MORGA KALDIRILDISultangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yanan konteyner uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında yanarak hayatını kaybeden Mert Şen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sultangazi Haseki Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------Yangın yerinden detaylar-Polis detayları-Konteynerden detaylar-İşçilerden detaylar-Ertan Kılıç anons -Cenazenin çıkışı -genel ve detaylar

16.01.2020 - 04.05 Haber Kodu : 20011600816.01.2020 - 04.17 Haber Kodu : 20011600916.01.2020 - 05.38 Haber Kodu : 200116011

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2- ÇİFTLİKTE YANGIN: HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA Beykoz'da bir çiftliğin müştemilatında çıkan yangının ardından çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi. Yangın, Mahmut Şevket Paşa Köyü Riva Yolunda saat 01.15 sıralarında çıktı. İddiaya göre, Riva yolundaki iki dönümlük büyükbaş çiftliğinde müştemilatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede müştemilatı sararken çiftlikteki yaklaşık on büyükbaş hayvan çobanlar tarafından dışarıya çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çiftliğin müştemilatında çıkan yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de yangın yerinde incelemelerde bulundu. Yangında herhangi gibi can kaybı yada hayvan telefi olmazken çiftliğin müştemilatında hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü ----------(CEP TELEFON KAMERASI)-Alev alev müştemilatın yanması-Alevlerin yükselmesi-Genel ve detaylar

(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)-Olay yeri-İtfaiye ekiplerin çalışması -Çiftlikte yaşayanlardan detaylar-Yanan müştemilattan detaylar-Zabıta ekiplerin incelemesi-Genel ve detaylar

16.01.2020 - 03.04 Haber Kodu : 200116006

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3- FATİH'TE 5 KATLI ESKİ BİR BİNADAN DÜŞEN TAŞ PARÇASI TEHLİKE SAÇTI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,Fatih'te 5 katlı eski bir binanın dış cephesinden kopan taş parçası aşağıya düştü. Bu sırada kaldırımda bulunan bir kişi, çalıştığı iş yeri sahibinin kolundan tutup çekmesiyle son anda kurtuldu.Olay, dün saat 17.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi çalıştığı iş yerinden telefonla konuşmak için dışarıya çıktı. Kaldırımda durduğu sırada 5 katlı eski bir binanın dış cephesinden kopan taş parçası aşağıya düştü. Kaldırımda duran Mohamed Jnede, çalıştığı iş yeri sahibinin kolundan tutarak çekmesiyle taş parçasının üzerine gelmesinden son anda kurtuldu.

"BİR SANİYE FARKLA KURTULDUM"O anları anlatan Mohamed Jnede, "Telefonla konuşurken bu tarafa geldim. Patronum beni çekmeseydi parça tam benim üstüme gelecekti. Bir saniye farkla kurtuldum üstüme gelecekti. Çok büyük bir parçaydı 1 santimle kurtuldum yoksa üstüme gelecekti ama Elhamdülillah hiçbir şey olmadı. Daha önce böyle bir şey oldu mu bilmiyorum, sadece bugün gördüm." diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -----------Taş parçasının düştüğü binaYerdeki taş parçalarıOlayın yaşandığı sokakMohamed Jnede ile röp.

Genel ve detay görüntüler

15.01.2020 - 20.00 Haber Kodu : 200115233

Kaynak: DHA