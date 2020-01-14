DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
Bahçelievler'de içinde 3 gencin bulunduğu bir otomobilde küçük çaplı patlama meydana geldi.
2 GENÇ TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDIOtomobil içinde bulunan 2 genç tedbir amaçlı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken bir kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekipler, patlamanın yaşandığı otomobilde incelemelerde bulundu. Görüntü Dökümü: ------------Patlamanın yaşandığı otomobilOlay yerindeki ekiplerOtomobilin içinde bulunan gençler2 kişinin ambulans alınmasıEkiplerin otomobildeki incelemesiGenel ve detay görüntüler
13.01.2020 - 19.57 Haber Kodu : 200113279
============================
- İstanbul