DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

13.01.2020 08:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:58

ERDOĞAN, ÜMMÜ GÜLSÜM GENÇ'LE CANLI YAYINDA GÖRÜŞTÜ

Güven USTA/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılarak, kendinden söz ettiren konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü. Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'i Ankara'ya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmaya katılarak adından söz ettiren konuşma engelli 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak görüştü.Erdoğan ile Ümmü Gülsüm Genç arasında canlı sohbette, genç kız, söylemek istediklerini yarışmada olduğu gibi bir kağıda yazarak konuştu. Görüşmede, Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'e başarılar dileyerek, ailesiyle birlikte Ankara'ya davet etti.

Görüntü Dökümü: ----------------Görüşmeden görüntüler

12.01.2020 - 20.39 Haber Kodu : 200112182

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2- BAĞCILAR'DA HIRSIZLAR KENDİLERİNİ FARK EDEN KİŞİYİ VURUP KAÇTILAR

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL,Bağcılar'da bir işyerine girmek isteyen hırsızlar kendilerini fark edip engel olmaya çalışan bir vatandaşı silahla yaralayarak kaçtı.Olay saat 05.30 sularında Bağcılar Güneşli Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan halı satışı yapan bir işyerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre silahlı ve maskeli 5 kişi işyerinin kepenklerini kırarak girmek isterken yoldan geçen bir vatandaş müdahale etmek istedi. Ancak şüpheliler kendilerine engel olmak isteyen vatandaşı bacağından vurarak geldikleri otomobile binip kaçtılar. Kaçarken de rastgele ateş eden şüpheliler kayıplara karıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Soygun girişiminin olduğu yere gelen olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde bulunan delilleri toplayarak muhafaza altına aldı. Polis ekipleri soygun girişiminde bulunup bir vatandaşı yaralayarak kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Soygun girişiminin yaşandığı işyeri-Polis ekiplerinin çalışması-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Olay yerindeki boş mermi kovanları-Detaylar

13.01.2020 - 07.07 Haber Kodu : 200113009

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3- SULTANBEYLİ'DE ATM'LERİ ATEŞE VERİP KAÇTILAR Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL/ İstanbul DHASultanbeyli'de özel bankalara ait yan yana bulunan 3 ATM kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından yanıcı madde dökülerek yakıldı. Polis, ATM'leri yakan kişi yada kişilerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay saat 02: 00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ATM'lere para çekmek için gelen bir taksi sürücüsü ATM'lerin yandığını gördü. ATM'ler çevrede bulunan vatandaşlar tarafından söndürüldü. OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ DELİL TOPLADIDurumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından maddi hasarın meydana geldiği ATM'lerde ve çevresinde bulunan deliller toplandı. Polis her yerde 3 ATM'yi yanıcı, yakıcı madde ile yakan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. ATM'LERIN YANDIĞINI TAKSİCİ GÖRDÜ ATM'lerin bulunduğu binada oturan ve yangını söndüren vatandaş yaşananları anlattı. "Ben evdeydim. Alarm çaldı. Bir taksici arkadaş geldi. Bağırdı su yok mu? diye. Sonra ben pencereden baktım. Koştum aşağı indim. Dükkanı açtım. Yangın söndürücüleri çıkardım. Sıktım söndürdüm. Kim olduklarını göremedik" dedi. Görüntü dökümü: ---------------Yakılan ATM'ler-Polis ekiplerinin çalışması-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Röportaj-Genel ve detay görüntüler 13.01.2020 - 03.30 Haber Kodu : 200113007

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4- TRT KÜRDİ 11. YILINI KUTLADI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHATRT Kürdi kanalı, kuruluşunun 11. yılını kutladı. TRT sanatçıları ve senfoni orkestrasının müzik ziyafeti eşliğinde yapılan kutlamada konuşan TRT Kürdi Kanal Koordinatörü Mustafa Ekici, kanalın devlet tarafından stratejik bir hamle olarak kurulduğunu söyledi. TRT'nin Kürtçe yayın yapan kanalı TRT Kürdi, kuruluşunun 11. yılını kutluyor. 150 kişilik senfoni orkestrası ile ilk defa Kürtçe müziklerin çalındığı geceye, Berdan Mardini, Aydın Aydın gibi birçok sanatçı katıldı. EKİCİ, "TRT KÜRDİ BÜYÜK BİR STRATEJİK HAMLE" TRT Kürdi'nin 11 yıllık sürecini anlatan kanal koordinatörü Mustafa Ekici, "TRT Kürdi 10 yıl önce, devletimizin büyük bir stratejik hamlesi olarak kuruldu. Hem Kürtçe dili, hem genel olarak Kürt Meselesi olarak tanımlanan mesele, terör örgütlerinin kullanımına ve dış güçlerinde manipülasyonuna açık bir mesele alanıydı. TRT Kürdi bu anlamda buradaki kültürel sıkışmışlığı, Kürtçe dilinin politikleştirilmesini, başka mahfillerce kullanılmasına engel olmak anlamında çok büyük bir işlev icra etsin diye kurulmuştur" dedi. TRT Kürdi ekranlarının vazgeçilmez sanatçısı Aydın Aydın, en büyük hayalinin senfoni orkestrasıyla türkü söylemek olduğunu belirtti. Görüntü Dökümü: ----------------Programın açılış konuşması-TRT Kürdi Koordinatöre Mustafa Ekici'nin konuşması-150 kişilik senfoni orkestrasının konseri-Seyircilerden görüntüler-Sanatçı Aydın Aydın röportajı-TRT Kürdi Kanal Koordinatörü Mustafa Ekici röportajı-Genel ve detay görüntüler

12.01.2020 - 22.45 Haber Kodu : 200112189

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5- İ.Ü CERRAHPAŞA'DAN DÜN MEYDANA GELEN SİLİVRİ DEPREMİ ÖN İNCELEME RAPORU

İSTANBUL, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri tarafından hazırlanan dün Silivri Açıklarında Meydana gelen depremin Ön Inceleme Raporu yayınlandı. Raporda, "Sİsmik aktivitenin çarpıcı özelligi, Ana Marmara Fayı'nın kuzeyinde, yaklaşık 10 km uzunlukta, 5 km genişlikte ve kabuğun sığ-orta derinliklerini içine alan dar bir bölgeye yoğunlaşmış olmasıdır." denildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "11 Ocak 2020 tarihinde Istanbul'da meydana gelen depremle ilgili olarak üniversitemiz Türkiye saati ile 16: 37: 36'da Silivri açıklarında lokal büyüklügü (ML) 4.6 olan hafif şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Avcılar ve civarında daha güçlü olmakla birlikte Istanbul'un Anadolu ve Avrupa yakası genelinde de hissedilmiştir. Depremin derinligi B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verileri kullanılarak 17.5 km olarak elde edilmiştir. Deprem Marmara Denizi içinde meydana gelmiş ve depremin lokasyonu 40.8563K enlemi, 28.2375D boylamı olarak hesaplanmıştır. Deprem episantırının Silivri'nin merkezine olan uzaklıgı yaklaşık 23 km'dir. Depremin oluş zamanından itibaren, lokal büyüklügü ML ~2.0 olan 7 adet deprem daha gözlenmiştir. Odak mekanizması çözümleri 4.6 büyüklügündeki depremin yaklaşık Dogu-Batı doğrultulu bir fay üzerinde meydana geldiğine, bu fayın da sağ yanal atım bileşenine sahip bir ters fay olduğuna işaret etmektedir. 26 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen 5.8 büyüklügündeki deprem ve ardından gelen sismik aktivitenin çarpıcı özelliği, Ana Marmara Fayı'nın kuzeyinde, yaklaşık 10 km uzunlukta, 5 km genişlikte ve kabuğun sığ-orta derinliklerini içine alan dar bir bölgeye yoğunlaşmış olmasıdır."

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6- TEM OTOYOLU'NDA 100 KİŞİLİK GRUP TRAFİĞİ KAPATARAK EYLEM YAPTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında kolunu kaybeden ve 15 gündür yoğun bakımda olan Mesut Altındağ'ın arkadaşları, kazanın geldiği noktada Otoyolu kapatarak eylem yaptı. TEM otoyolu Ispartakule Mevkii'nde 27 Aralık Cuma günü meydana gelen kazada, motosikleti ile seyir halinde ilerleyen Mesut Altındağ'a çarpan otomobilin sürücüsü, yaralıyı olay yerinde bırakarak kaçtı. Altındağ'ın arkadaşlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grup, kazaya neden olan otomobil sürücüsünün bulunarak, hakkında işlem yapılması için TEM Otoyolunu kapattı. Otobüs ve otomobillerle gelen grup, araçlarını otoyolda durdurup, ellerindeki pankartlarla slogan atarak ilerledi. Kazanın yaşandığı noktaya gelen grup, burada basın açıklaması yaptı.Grup açıklama yapan Murat Babaçoğlu, "Arkadaşımız, dostumuz, 3 evladı olan bir insan. Burada iş yerine giderken arkadan gelen otomobil arkadaşımıza çarpıyor. Çarptığı yetmiyormuş gibi ölüme terk edip gidiyor. Arkadaşımız yoğun bakımda ve sağ kolunu kaybetti. Biz, buradan herkese sesleniyoruz. 3 tane evladına karşı hiç vicdanlar sızlamadı mı? Adalet arıyoruz başka hiçbir şey değil. Belki arkada hastası olanlar vardır, yolu şimdilik açacağız eyleme son veriyoruz. Belki o vicdansız olabilir, biz öyle olmayacağız. En yakın zamanda onun yakalanıp adaletin karşısına çıkarılmasını bekliyoruz" dedi.Tem Otoyolu'nda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Görüntü Dökümü: --------------Gruptan görüntü-Sloganların atılması-Trafikten görüntü-Basın açıklaması-Genel ve detaylar

12.01.2020 - 18.23 Haber Kodu : 200112170

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7- ESENYURT'TA KAFEDE YANGIN

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,Esenyurt'ta bir kafenin nargile salonunda yangın çıktı. Kafenin çatı katını saran alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.Yangın, akşam saatlerinde Doğan Araslı Bulvarı'ndaki bir kafenin nargile salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kafe içinde bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, bazı vatandaşlar ise dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ve polisin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü: ------------Kafenin çatı katının alevli yanmasıİtfaiyenin yangına müdahalesiDiğer görüntüler

12.01.2020 - 21.36 Haber Kodu : 200112186

Kaynak: DHA