DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

12.01.2020 08:53 | Son Güncelleme: 12.01.2020 08:53

TÜRKİYE Ermenileri 85'inci Patriği seçilen Episkopos Sahak Maşalyan, Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'ndeki törenle Patriklik Tahtı'na çıktı. Törene Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu temsilen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, kilise önderleri, birçok yabancı ülkenin diplomatik misyon şefleri, Ermeni Cemaati üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"VAZİFEMİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUNLARINA VE NİZAMLARINA GÖRE İFA EDECEĞİM"Tören, Maşalyan'ın patrikhanedeki tören alayını geçerek Kutsal Sunak bölümüne gelmesiyle başladı. Akşam dualarının ardından Maşalyan, Sahak Maşalyan Patriklik Andı'nı etti. Maşalyan andında, "Vazifemi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, nizamlarına, örf ve adetlerine uygun olarak ifa edeceğime, cemaatimize ait dini, hayri ve içtimai müesseselerinin hak ve menfaatlerini koruyacağıma, dindaşlarıma hak, hakikat ve fazilet yolunda rehber olacağıma ve bu yolda sadakatle hizmet edeceğime huzur-u ilahide söz veririm" dedi. Maşalyan andını ettikten sonra Patriklik Asası'nı alarak, Ermeni geleneklerine göre 'Patrik' sıfatına ulaştı ve patriklik tahtına oturarak 'Patrik Sahak II.' oldu. Patrik II. Mesrob'un vefatından sonra, geçen yıl 11 Aralık'ta Türkiye Ermenilerinin yeni patriği seçilen Maşalyan, yarın Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde ilk töreni Surp Badarak'ı sunacak.

Görüntü Dökümü-------------------Maşalyan'ın tören alayından geçmesi-Maşalyan'ın andını okuması-Maşalyan'ın tahta çıkması-Törenden genel ve detay görüntüler

11.01.2020 - 20.04 Haber Kodu : 200111226

============================

11- ENGELLİLER İÇİN İŞKENCEYE DÖNÜŞEN BEŞYOL METROBÜS İSTASYONU YENİLENECEK

Semih ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, engelliler için işkenceye dönüşen Beşyol Metrobüs istasyonunun yenileneceğini açıkladı.İBB'den yapılan açıklamada Florya ve Beşyol istasyonlarının birleştirilerek yeni ve kapasitesi daha geniş bir istasyon yapılacağı duyuruldu. 44 duraklı metrobüs hattının Beşyol İstasyonu'nun engelli asansörünün atıl halde olduğu belirtilen açıklamada, "Engelli vatandaşlar asansöre erişmek için bir merdivenden daha geçmek durumunda kaldılar" denildi.İETT Genel Müdürlüğü'nün, fiziki kapasitesi sınırlı olduğu için düzenleme yapmaya imkan vermeyen Beşyol İstasyonu ile ilgili yeni bir çalışma başlattığı kaydedilirken "Bu kapsamda hızlı bir çalışma ile Florya ve Beşyol istasyonlarının birleştirilerek yeni ve kapasitesi daha elverişli bir istasyon yapımı için harekete geçildi. İBB Fen İşleri Dairesi ile İETT'nin birlikte yürüttüğü çalışmanın hızla tamamlanarak engelli vatandaşlarının metrobüse erişimiyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü: --------Durağın havadan görüntüsü-Atıl durumdaki asansör-Engellilerin yaşadığı güçlük 11.01.2020 - 19.17 Haber Kodu : 200111214

===============================

12- ÜMRANİYE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- Ümraniye'de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Şile yolu Üsküdar istikameti Elmalıkent sapağında meydana geldi. Kemal Tapan'ın yönetimindeki 34 ZH 8063 plakalı beton mikseri, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Beton mikserinde ve bariyerlerde hasar meydana geldi.Sürücü Kemal Tapan "Yer kaygandı herhalde, viraja girerken devrildi. Herhangi bir yaralanma olmadı1 dedi.

Görüntü Dökümü-Devrilen beton mikserinin görüntüsü-Polis ekiplerinden görüntü-Trafikten görüntü-sürücü ile röp-Genel ve detay görüntüler

11.01.2020 - 19.10 Haber Kodu : 200111212

===============================

13- MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN ÇİFT SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde geçirdikleri motosiklet kazası sonucu hayatlarını kaybeden Dilek Dereli Çokcan ve Çağan Çokcan, Gaziosmanpaşa'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.Dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde motosikletle yaptıkları kaza sonucu hayatlarını kaybeden Dilek Dereli Çokcan ve Çağan Çokcan çifti Gönenli Mehmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazı için camiye çok sayıda kişi gelirken,çiftin sevenleri cenazelerin başında gözyaşı döktü. Çiftin minik bebekleri Ada cenazelerin başında yakınının kucağında hiçbir şeyden habersiz anne babasına veda etti. Kılınan namazın ardından Çokcan çiftinin cenazeleri toprağa verilmek üzere Arnavutköy Boğazköy Memba Mezarlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü: -------------Cami önünde toplanan kalabalıkCenazelerin başında ağlayanlarCenazelerin başında Bebek AdaKılınan namazCenazelerin omuzlarda taşınmasıGenel ve detay görüntüler

11.01.2020 - 17.38 Haber Kodu : 200111189

=================================

14- VALİLİKTEN KİLYOS'TAKİ DENİZ KAZASI AÇIKLAMASI

İstanbul DHA İastanbul Valiliği Kilyos açıklarında dün meydana gelen bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kazanın ardından kayıp 3 balıkçı için yapılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada; "Bugün 08.00'den itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 bot, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra edilmiştir.

Bu kapsamda; Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti unsurlarınca su üstü araması, Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından 3 sorti uçuş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar Gemisi tarafından 3 dalış icra edilmiş, 3 balıkçıdan 1 balıkçının naaşına ulaşılmıştır. Halihazırda bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile su üstü araması yapılmaktadır, gün aydınlanana kadar devam edilecektir. Yarın sabah 08.00 itibariyle ise bugün arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürecektir" denildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul