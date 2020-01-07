DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

07.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:00

KADIKÖY'DE BELEDİYE OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Kadıköy'de içinde yolcu olmayan belediye otobüsü alev alev yandı. İtfiaye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Otobüsün yanma anı bir cep telefonu tarafından görüntülendi.

Yangın saat 07.00 sıralarında Rıhtım caddesi üzerinde meydana geldi. Ali A.'nın kullandığı 34 TN 2386 plakalı 14 BK kodlu belediye otobüsünün ön kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü içinde yolcu olmayan otobüsü durdurarak yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmek istedi. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücünün tüm müdahalelerine rağmen alevleri söndürmeyi başaramadı. Polis ekipleri güvenlik amaçlı çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.

ALEV ALEV YANDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşamazken, otobüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.Şoförün yolcu almak için rıhtımdaki duraklara gittiği sırada yangının çıktığı öğrenildi. Otobüsün alev alev yanması bir cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Otobüsün görüntüsü-İtfiayenin söndürme çalışmaları-Yangın söndürme tüplerlinden görüntü-Sürücünün görüntüsü-Otobüsün söndürülmesi-Otobüsün alevli yanışı(cep telefonu) ============================

2- ÇEKMEKÖY'DE UÇAN ÇATI 100 METRE İLERİDEKİ BİNANIN İÇİNE GİRDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÇekmeköy'de şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçarak, yaklaşık 100 metre ilerideki başka bir binanın içine girdi. Dairelerin mutfaklarından içeri giren çatı parçaları nedeniyle binada hasar oluştu.Olay, saat 18.00 sıralarında Çekmeköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Yerinden kopan çatı yaklaşık 100 metre ilerideki 3 katlı binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle çatı parçaları dairelerin mutfaklarından içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken dairelerde ve binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

"BOMBA PATLADI ZANNETTİM İLK ÖNCE"Zarar gören binada oturan Nezahat Doruk, "Eşim mutfaktaydı ben içerideydim. Bomba patladı zannettim ilk önce. Çok korktum, fırladım geldim. Eşimi merak ettim bir şey oldu zannettim. Bizlere bir şey olmadı ama tansiyonum çok fena çıktı. Kendimi iyi hissetmiyorum" dedi. Binada yaşayan Nigar Güler ise, "Ben biraz rahatsızdım içeride uzanıyordum. Çocuklara yemeklerini verdim. Yediler içeri geçtiler. Uykuya dalıyordum, bir bomba gibi sanki yıldırım düşmüş gibi ses geldi. Çocuklar da ancak 15 dakika oldu içeri geçeli. Çocukların bağırtısı feryadıyla dışarıyla yıldırım düştüğünü sandım. Hala titriyorum. Çocuklarım 15 dakika arayla kurtuldular. Ben mutfağa girince anladım böyle bir şey olduğunu" diye konuştu.

"MAĞDUR BURADA YEMEĞİNİ YERKEN UÇAN ÇATIDAN DOLAYI CANINDAN OLABİLİRDİ"Daire sahibi yakını ve aynı zamanda Çatıder üyesi Sinan Kaya yaşanan çatı uçmalarıyla ilgili şunları söyledi: "İnsanlar ellerine çekici alıp iki çivi çakarak maalesef bu gördüğünüz faciaların oluşmasına sebep oluyor. Binalarda en çok önemli olan iki yer vardır, temel ve çatı. Bunlarda eğer ki maliyeti düşürmek için ehli olmayan insanlara bu işleri verirseniz. Bir mutfağın içerisindeyiz. Mağdur burada yemeğini yerken birden uçan çatıdan dolayı canından olabilirdi"

Görüntü Dökümü--- --- --- --- ---- -- ----Muhabir anons (Gamze Şimşek)-Çatıdan dolayı zarar gören bina-Çatı parçalarının girdiği daireler-Çatı parçalarının girdiği mutfaklar-Bina sakinleri ile röp-Çatıder üyesi ile röp-Olay yerindeki itfaiye ekipleri-Genel ve detay 06.01.2020 - 20.35 Haber Kodu : 200106277

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3- BALAT'TA METRUK BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,Balat'ta 2 katlı metruk bir binanın çatısı çöktü. Çöken çatıdan kopan molozlar bitişiğindeki eve zarar verdi.Fatih Balat Mahallesi Yasemin Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binanın çatısı yoğun yağış nedeniyle çöktü. Daha önceden de sürekli parçaların düştüğü öğrenilen çatıdan düşen moloz parçaları bitişiğinde bulunan binaya zarar verdi. Çatı çökmesi sırasında evde olduğunu söyleyen Nihat Azı daha önceden bina ile ilgili belediyeye çok sayıda ihbarda bulunduğunu söyledi. Nihat Azı, "Biz sandık ki bir yer de savaş var çatı katına birisi bomba attı. Yukarı çıkıp baktık ki binanın bir buçuk katı olduğu gibi benim çatının üzerinde" dedi. Binadan düşen parçalar nedeniyle belediye ekipleri binanın önünü bariyerle kapattı. Bu arada Fatih Belediyesi'nin, Anıtlar Kurulu'na binanın yıkımı için yazı yazdığı ve yıkımı başlatmak için yazının cevabının beklediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü: --------------Binadan görüntüBinadan düşe parçalarNihat Azı röpZarar gören binadan görüntü

06.01.2020 - 21.29 Haber Kodu : 200106278

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4- BEŞİKTAŞ'TA DEVRİLMEK ÜZERE OLAN AĞAÇ NEDENİYLE CADDE TRAFİĞE KAPATILDI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHABeşiktaş'ta fırtına nedeniyle devrilmek üzere olan ağaç, yanında bulunan ağaçların üzerine yattı. Ekipler tarafından son anda fark edilen ağacın yıkılması için Dolmabahçe Caddesi yaklaşık 2 saat trafiğe tamamen kapatıldı. Olay saat 03: 00 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, yanında bulunan ağaçların üzerine devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. CADDE TRAFİĞE TAMAMEN KAPATILDIOlay yerine gelen polis ekipleri, ağacın cadde üzerine yıkılma riskine karşılık, Dolmabahçe Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı. AĞACI YIKMAK İÇİN UZUN SÜRE ÇALIŞTILARBelediye ekipleri, ağaçların üzerine devrilen ağacın yıkılması için yaklaşık 2 saat çalıştı. Ağaç iki yerinden kesildikten sonra yıkıldı. Kısa sürede belediye ekipleri tarafından parçalara ayrıldı. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Görüntü dökümü: -----------------Polis ekiplerinin yolu trafiğe kapatması-Devrilen ağacın, yanında bulunan ağacın üzerine yatması-Belediye ekiplerinin çalışmaları-Genel ve detay görüntüler

07.01.2020 - 05.26 Haber Kodu : 200107011

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5- BEŞİKTAŞ'TA İKİ BİNANIN ÇATISI UÇTU İstanbul'da gün boyu etkili olan fırtına gecede etkisini artırarak devam ettirdi. Beşiktaş'ta iki binanın çatısı uçtu. Belediye ekipleri uçan çatıları kaldırmak için gece boyunca aralıksız çalıştı. Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İstanbul DHAİstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağış ve fırtına gecede etkisini sürdürdü. Çok sayıda binanın çatısı uçtu. Beşiktaş, Konaklar Mahallesi, Gökkuşağı Sokak'ta bulunan iki binanın çatısı saat 23: 30 sıralarında uçarak sokağa düştü. Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri'ne bağlı ekipler, binan uçan çatısının parçalarını kaldırdı. İş yeri olarak kullanıldığı belirlenen iki binanın da boş olması nedeniyle olayda yaralanan olmadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Olay yerinden görüntü-Belediye ekiplerinin çalışması-Çatı parçalarının sokaktan kaldırılması-Spiral ile çatı parçalarının kesilmesi-Genel ve detay görüntüler

07.01.2020 - 01.08 Haber Kodu : 200107003

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6- ŞİDDETLİ RÜZGARLA KAMYONETİN KASASI KOPTU AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ, İSTANBULBüyükçekmece'de bir kamyonetin kasası şiddetli rüzgar nedeniyle koparak yola devrilirken Bakırköy'de ise rüzgar nedeniyle bir ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi. Büyükçekmece'de seyir halinde olan bir kamyonetin kasası şiddetli rüzgar nedeniyle bulunduğu yerden koparak devrilirken, Bakırköy'de ise şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. İlk olay Büyükçekmece, D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. D-100'de seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin şiddetli rüzgar nedeniyle kasası bulunduğu yerden koparak yola devrildi. Kasanın devrilmesi nedeniyle D-100 Edirne istikametine trafik tek şeritten verilirken yolda trafik yoğunluğu oluştu.

AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİİkinci olay ise Bakırköy'de meydana geldi. Yeşilköy Mahallesi'nde bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, benzinli testereyle devrilen ağacı keserek otomobillerin üzerinden aldı. Devrilen ağaç nedeniyle 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü: ----------------Devrilen kamyonet kasasından detaylar-Trafikten detaylar-Devrilen ağaçtan detaylar-Otomobillerden detaylar-İtfaiyenin çalışma detayları-Ağacın kesilmesi-Genel ve detaylar

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7- ŞİŞLİ VE KAĞITHANE'DE 3 BİNANIN ÇATISI UÇTU

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,İSTANBUL'da, etkili olan fırtına nedeniyle Şişli ve Kağıthane'de 3 binanın çatısı uçtu. İtfaiye ekipleri önlem alarak çatılardaki tehlike doğurabilecek parçaları temizledi.İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şişli Esentepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 2 katlı bir iş yerinin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar binanın bahçesine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda ve bahçede tehlike doğurabilecek parçaları temizledi.Kağıthane Harmantepe Mahallesi Kaya Sokak'ta meydana gelen olayda ise, iki ayrı binanın çatısı uçtu. İtfaiye ekipleri çatılara müdahale edemezken, çatıdan sarkan tahta parçalarını temizledi. Çatısı uçan binalardan birine komşu binada oturan Şengül Öztürk "Çatı uçtu, yan tarafımızdaki binanın çatısından kopan parçalar bizim ve karşı binanın çatısına düştü. Korkuyoruz açıkçası, hala da sallanıyor. Korkuyla eve gireceğiz. Sabaha kadar oturacağız. Bizim çatıda hasar var mı bilmiyorum. Çatıdan kopan parçalar az önce itfaiye aracının yanına da düştü" diye konuştu.

Görüntü Dökümü------------------------Şişli'de iş yerinin çatısından genel ve yakın detaylar-İtfaiye ve polis ekiplerinden detay görüntü-Sokaktan detay görüntüler-Kağıthane'deki uçan çatılarından detay görüntü-Sokak sakinlerinden detay görüntü-Yerinden çıkan çatılardan genel ve yakın detaylar-İtfaiyenin merdiven ile tehlikeli parçaları alması-Şengül Öztürk ile röportaj-Genel ve yakın detaylar

06.01.2020 - 23.14 Haber Kodu : 200106291

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8- ATAŞEHİR'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR ATÖLYENİN ÇATISINI UÇURDU

* Ataşehir Ferhatpaşa'da bir atölyenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle bulunduğu yerden koparak atölye önündeki otomobilin üzerine uçtu.

Ataşehir'da bir atölyenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle atölye önünde park halinde bulunan otomobilin üzerine uçtu. Olay, Ferhatpaşa Mahallesi 45. Sokak'ta 01: 00 sıralarında meydana geldi. Gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar sokak üzerinde bulunan atölyenin çatısını uçurdu. Bulunduğu yerden kopan çatı, atölye önünde park haline bulunan otomobilin üzerine devrildi. Olayda atölyenin çatısında ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Atölye sahipleri otomobili kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkardı. Olayı gören bir vatandaş, "Gürültüyü duydum. Çatı uçmuş, otomobilin tavanına zarar vermiş" dedi.

Görüntü dökümü: ---------------Çatıdan detaylar-Çatı ve atölyeden genel detaytlar-Röp. -Genel ve detaylar

07.01.2020 - 02.24 Haber Kodu : 200107

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9- ZEYTİNBURNU'NDA DEVRİLEN AĞAÇ YOLU TAMAMEN KAPATTI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL,Zeytinburnu Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak devrilen ağaç yolu tamamen kapattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kapatarak önlem aldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri ağaç kesme motoru ile yola devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı. Devrilen ağacın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Ağacın devrilme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------------Ağacın yola devrilme anıYola devrilen ağaç-Trafiğe kapanan yol-Olay yerinde tedbir alan trafik polisi-Belediye ekiplerinin çalışması-Genel ve detay görüntüler 07.01.2020 - 03.43 Haber Kodu : 200107008

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10- BAŞAKŞEHİR'DE 2 KATLI BİNANIN ÇATISI BAŞKA BİNANIN ÇATISINA UÇTU

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Başakşehir'de şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 katlı bir binanın çatısı yerinden çıkarak yan tarafında bulunan binanın çatısına uçtu.Altınşehir Mahallesi Koçak sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak yan tarafta bulunan tek katlı binanın çatısına uçtu. Gürültüyü duyarak yukarıya çıkan bina sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yerinden çıkan çatıyı halat ile binaya sabitleyerek uçmaması için önlem aldı. Öte yandan rüzgarın etkisiyle çatının üzerinde durduğu duvarlardan da parçalar düştü. Duvarlardan düşen parçalar yola savruldu. Yerinden çıkan çatıyı sürüklendiği sırada tutmaya çalışırken kulağından yaralanan Giravi Hatun, "Bir ses geldi. Gelinim bağırıyordu. Yukarıya çıktık. Baktım ki çatı yerinden çıkmış. Kulağım yaralandı. Rüzgar yerinden söktü. Sağ tarafta yan komşunun binasının üzerine sürükledi. Duvarlar yıkıldı." dedi.Şenay Hatun ise "Biz içerideydik. Bir anda gürültü sesi geldi. Yukarıya çıktık. Çatı zaten uçmuştu. Duvarların bir kısmı dışarıya uçmuştu. . Duvarlar yıkılmıştı. İnşaat halindeydi kullanılmıyordu." dedi.

Görüntü Dökümü-----------Uçan çatıdan görüntü-Binadan görüntü-Bina sakinleri röp-Düşen parçalardan görüntü-Genel ve detaylar 06.01.2020 - 19.14 Haber Kodu : 200106266

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11- SOKAKTA KALAN 4 KİŞİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ALINDI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHAHavaların soğumasıyla birlikte, evsizler yine gündeme geldi. Bomonti-Beşiktaş Tüneli'nin hemen çıkışında bulunan alt geçite sığınan 4 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri tarafından alınarak Büyükşehir Belediyesine ait barınma evlerine götürüldü. Havaların soğuması hiç şüphesiz ki en çok evsizleri etkiliyor. İstanbul'u etkisi altına alan yağmur ve fırtınanın ardından Demirören Haber Ajansı Kameralarına, Bomonti-Beşiktaş Tüneli'nin Kabataş istikametinde bulunan alt geçitte kalan Fas uyruklu 4 evsiz takıldı.

2 YIL ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞİsmini söylemek istemeyen ancak 2 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen bir evsiz, yanında bulunan ve Faslı olduklarını söylediği 3 kişiyle birlikte yaklaşık 3 aydır alt geçitte kaldıklarını söyledi. Bir yıl önce evde kaldığını belirten ancak daha sonra Yunanistan'a gittiğini belirten evsiz, tekrar döndükten sonra ise sokaklarda kaldığını söyledi. EKİBİMİZ 153 İHBAR HATTINI ARAYARAK YARDIM İSTEDİAlt geçitte kalan 4 evsiz, kendilerine uzanacak yardım eli beklerken, ekibimiz durumu 153 ihbar hattına bilirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sokakta kalanları Büyükşehir Belediyesi'ne ait, barınma evlerine götürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Alt geçitte yatanların görüntüsü-Anans-153'e ihbar-Evsizle röportaj-Ekipleri olay yerine gelmesi-Ekiplerin evsizleri araca bindirmesi-Aracın alt geçitten ayrılması 07.01.2020 - 06.07 Haber Kodu : 200107012

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12- ARNAVUTKÖY'DE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de ağaç yola devrildi.İstanbul'da etkili olan fırtınayla Sevban Mehmet caddesi'nde bir ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı.

Görüntü Dökümü: --------Devrilen ağaç

06.01.2020 - 17.28 Haber Kodu : 200106224

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13- GÜNGÖREN'DE AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ YARALANDI

Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHA - GÜNGÖREN'de seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.Güngören Tozkoparan Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde ilerleyen otomobilin üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi. Araçta hasar oluşurken sürücü yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin yolu tekrar trafiğe açmak için çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü: -------Olay yeri-Araçtan görüntü-Ağacı kaldırma çalışmaları-Ambulans-Detaylar

06.01.2020 - 18.18 Haber Kodu : 200106242

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14 - TEM'DE KAZA: YOL YAKLAŞIK 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Ersan SAN/ İSTANBUL DHATEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine yaklaşık 1 saat kapandı.Kaza TEM Büyükçekmece mevkii'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 2 TIR ve bir kamyonet kazaya karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık TIR'ı bariyeri aşarak yol kenarına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevkedildi. Kaza nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı. Araçları kaldırma çalışması yaklaşık 1 saat sürdü. Bu sırada yol trafiğe kapalı kaldı. Araçların çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü: ---------Kaza yapan araçlar-Çalışmalar-Kapanan yol-Yolun açılması-Detaylar

06.01.2020 - 18.43 Haber Kodu : 20010625206.01.2020 - 18.33 Haber Kodu : 20010624706.01.2020 - 19.36 Haber Kodu : 200106269

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15- ŞİŞLİ'DE 93 YAŞINDAKİ ADAMI ÖLESİYE DÖVÜP GASP ETTİLER

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul DHAŞişli'de, 93 yaşındaki Mevlüt Günbe, evine giren kişi ya da kişiler tarafından ölesiye dövülerek 4 bin lirası gasp edildi.Bakıcısı tarafından evde kanlar içinde bulunarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamın başına çok sayıda dikiş atıldı.Olay, 28 Aralık günü Mecidiyeköy'de bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, gündüzleri yanına gelen bakıcısı 93 yaşındaki Mevlüt Günbe'nin evinin kapısının açık bırakılmış olduğunu gördü. Eve giren bakıcı, yaşlı adamı kanlar içinde yerde bulunca durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bakıcısı ayrıca yaşlı adamın kızı Rabia Kargın'a arayarak babasının kanlar içinde yerde yattığını söyledi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.

BAŞINA ÇOK SAYIDA DİKİŞ ATILDITedavi altına alınan yaşlı adamın darp sonucu yarıldığı anlaşılan başına çok sayıda dikiş atıldı. Yaşlı adamın, darp sonucu ellerinde ve vücudunun birçok yerinde morluklar oluştuğu tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, yaşlı adamın evine gelen kişi ve kişilerce darp edildikten sonra 4 bin lirasının gasp edilmiş olduğu tespit edildi.Yaşlı adamın kızı Rabia Kargın, "Sabah kahvaltısı yapıyorduk. Bakıcısından telefon geldi. 'dede kanlar içinde yatıyor, hemen gelmen lazım' dedi. Almış hastaneye götürmüşler. Dikişler atıldıktan sonra taburcu ettiler. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. 4 bin lirasını almışlar, yakasında 900 lira vardı, o duruyordu." dedi.Polis, gasp olayını gerçekleştirip ortadan kaybolan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü: ----------------Darp edilip gasp edilen Mevlüt Günbe ile röp.-Kızı Rabia Kargın ile röp.-Mevlüt Günbe'nin yaralarından detaylar-Olay günü çekilen fotoğrafları

06.01.2020 - 21.35 Haber Kodu : 200106279

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16- FATİH'TE YOLA DEVRİLEN AĞAÇ ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Emin YEŞİL/ İstanbul DHA FATİH'te devrilen ağaç, 2 araca zarar verdi. İstanbul'da etkili olan fırtınayla Fatih Kızılelma caddesinde ağaç devrildi. Devrilen ağaç iki araca zarar verdi. İtfaiye ve belediye ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü: --------Devrilen ağaç-Hasar gören araçlar-Detay

06.01.2020 - 17.43 Haber Kodu : 200106230

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17- FETHİYE'DE BATAN TEKNEDE 8 GÖÇMENİN ÖLMESİ; ÇETE LİDERİ YAKALANDI

ALi ABLAY/ - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada çetenin lideri olduğu iddia edilen Ömer Y., yurt dışına çıkmak için uçağa binerken yakalandı.3 Ocak'ta 15 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun battığı ihbarı üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer 7 kişi için sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarına ise bugün hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Olayın ardından kaçakları taşıyan botun Fethiye'den çıkışını organize eden şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

ÇETE LİDER İSTANBUL'DA YAKALANDIİstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olarak tespit edildiği iddia edilen Ömer Y.'nin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandığını duyurdu. İstanbul emniyet, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile havalimanı polisinin operasyonuyla, ülkesi Kosova'ya gitmek üzere pasaport kontrolünden geçen Ömer Y., uçağa binmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Görüntü Dökümü: --------------Şüphelinin fotoğrafıARŞİV

06.01.2020 - 23.52 aber Kodu : 200106294

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18- BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE BÖYLE KURTARDI

İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ Bebek'te denize düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.Olay, Beşiktaş Bebek sahilinde dün gece yaşandı. Denize düşerek iskele altında mahsur kalan köpeği görenler durumu itfaiye bildirdi.İtfaiye ekipleri köpeğin olduğu yerde deniz suyu olduğunu görünce durumu İtfaiye Su Altı/Üstü Arama Kurtarma (İSAK) ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine köpeğin olduğu yere ulaşan bir itfaiye ekibi, yardım bekleyen köpeği beline bağladığı iple kendine doğru çekti. Önce bir kurtarma botuna alınan köpek daha sonra kıyıda bekleyen ekipler tarafından yukarı çıkarıldı. Bir süre bekleyen köpek daha sonra gözlerden kayboldu.

Görüntü Dökümü: -------Kurtarma operasyonu

06.01.2020 - 17.52 Haber Kodu : 200106235

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19- SULTANBEYLİ'DE OKULUN RÖGARI TAŞTI; DERSLERE ARA VERİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHASultanbeyli'de şiddetli yağış nedeniyle bir ortaokulun rögarı taştı. İhbar üzerine okula belediye ekipleri sevk edildi. Öğrenciler tahliye edilerek derslere ara verildi.Şiddetli yağış nedeniyle Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Şehit İhsan Yıldız İmam Hatip Ortaokulu'nun bodrum katındaki rögar taştı. Okul yönetimi durumu İSKİ ekiplerine bildirdi. Okulun zemin katı sularla doldu. Su seviyesi yaklaşık 10-12 santimetreyi buldu. Oluşan su baskını nedeniyle okulda sık sık elektrikler kesildi. Okul yönetimi rögarın taşması nedeniyle öğrencileri okuldan tahliye etti. Derslere ara verildi. Okulda görevli öğretmenler çizmelerini giyerek suları tahliye etmeye çalıştı. İSKİ vidanjörünün okula gelip çalışma yapması bekleniyor. Görüntü Dökümü--- --- --- --- ---- --- ----Muhabir anons (Gamze Şimşek)-Su baskını yaşanan okul-Öğretmenlerin çizmelerle su tahliyesi yapmaya çalışması-Su basan zemin kattaki odalar(cep telefonu)-Taşan tuvaletler (cep telefonu)-Genel ve detay 06.01.2020 - 18.21 Haber Kodu : 200106243

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Kaynak: DHA