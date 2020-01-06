DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

06.01.2020 08:57 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:57

İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA

İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Meteorolojinin İstanbul için yaptığı fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle caddeler ve yol kenarlarında su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken Taksim Meydanı'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Görüntü dökümü:

--------------Dolapdere'de suyla dolan yol-Araçların ilerlemesi-Taksim Meydanı'nda yağış-Yağmurda koşuşturanlar-Sarıyer'de yolda su birikintisi -Kadıköy'de taşan mazgallar-D-100'den görüntüler-Detaylar

06.01.2020 - 02.20 Haber Kodu : 20010600106.01.2020 - 03.38 Haber Kodu : 20010600406.01.2020 - 04.15 Haber Kodu : 20010600506.01.2020 - 04.17 Haber Kodu : 200106006

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2- İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

İDO07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 08: 10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)16: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)18: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)20: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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3- FATİH'TE MASKELİ 3 KİŞİ MUHASEBE BÜROSUNUN ÇELİK KASASINI ÇALDI Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, Fatih'te yüzleri maskeli 3 kişi girdikleri muhasebe bürosunun çelik kasasını çalarak kaçtı. Polis her yerde çaldıkları çelik kasayı hafif ticari aracın bagajına atarak kaçan zanlıları arıyor.

ÇELİK KASAYI BAGAJA KOYUP KAÇTILAROlay saat 04.00 sularında Fatih Akşemsettin Mahallesi Şehit Teğmen Mehmet Sarper Alus Sokak'ta bulunan bir muhasebe bürosunda meydana geldi. İddiaya göre yüzleri maskeli 3 kişi plakası belirlenemeyen hafif ticari bir araç ile muhasebe bürosunun önüne geldi. Ellerindeki hilti ile kapıyı açarak içeri giren zanlılar yüzlerce kilo ağırlığındaki çelik kasayı taşıyarak hafif ticari aracın bagajına attı. Çelik kasayı taşırken merdivenlerde düşüren zanlılar merdiven basamaklarını kırdı. Daha sonra olay yerinden geldikleri araç ile kaçan zanlılar kayıplara karıştı.

ÜÇ TANE MASKELİ ADAM GÖRDÜKHaber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre yollarda güvenlik tedbiri alarak kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlığın yaşandığı muhasebe bürosuna gelen olay yeri inceleme ekipleri parmak izi incelemesi yaptı. Olayı ilk fark eden komşulardan Selim Karaduman olayı şöyle anlattı; "Biz sesi duyduk, böyle matkap sesi gibi bir şeydi. Acaba dedik tekerlek mi çalıyorlar, sonra arkadaşımla camdan bakınca üç tane maskeli adam gördük. Kasayı alıyorlardı. İndik aşağıya, o esnada kasayı yüklüyorlardı. Biz çıktık sağa döndük, plakayı gördük yerde, Akdeniz Caddesi'nden aşağıya doğru gittiler. Üç kişi burada düşürdüler zaten yeri de kırdılar. Ondan sonra bir de mahalleli bağırınca arabaya yüklerken telaş yaptılar bir daha düşürdüler. O korkuyla yüklediler bagajı açık gidiyorlardı, bagajı bile kapatamadılar" Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Hırsızlığın yapıldığı muhasebe bürosu-Kırılan merdivenler-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Görgü tanığı ile röportaj-Genel ve detay görüntüler 06.01.2020 - 06.22 Haber Kodu : 200106007

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4- İÜ REKTÖRLÜĞÜ, YEMEK ZAMMI VE KAHVALTILARIN KALDIRILMASI KARARINI İPTAL ETTİ

İstanbul DHAİstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, yazılı bir açıklama yaparak yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına ilişkin verdiği kararı iptal ettiğini açıkladı.

Üniversitenin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Üniversitesi uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden birisidir. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeleri için bu imkanı sunmaktan da her zaman büyük memnuniyet duymuştur.

2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedeniyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki, hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir.

KARAR İPTAL EDİLDİGelişmeleri yakından takip eden, öğrencilerimizin dilekçelerini değerlendiren ve taleplerini dinleyen Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır.

Rektörlüğümüz öğrencilerimizin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirmiş, diğer hizmet alanlarından kısarak yemek hizmetinin aynı şekilde devamını sağlamıştır. Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizdir; Onların güven içerisinde, sağlıklı ve huzurlu şekilde eğitimlerine devam etmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sevgili öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir eğitim hayatı diliyoruz. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü"

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5- BAĞCILAR'DA FECİ KAZA; BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.Kaza, dün saat 19.00 sıralarında İSTOÇ Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Erol Z.'nin kullandığı 34 GR 8695 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak İstanbul Havalimanı yol ayrımında bariyerlere hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ikiye ayrıldığı bölgedeki bariyer otomobile ok gibi saplandı. Kaza sonrası sürücü Erol Z., araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin içinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Ağır yaralanan Erol Z., ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olası bir kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı. Hurdaya dönen otomobil olay yerine getirilen çekici ile kaldırıldı.Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü: --------------Bariyerlere saplanan otomobilİtfaiye ve polis ekipleriDiğer görüntüler

05.01.2020 - 20.52 Haber Kodu : 200105139

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6- FSM KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA OTOMOBİL YANDI

İSTANBUL DHATEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir otomobil alev alev yandı.Yangın, dün saat 18.40 sıralarında TEM otoyolu Çavuşbaşı Mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobilde çıktı.Yolda seyir halindeki otomobilin sürücüsü, motor kısmında dumanların çıkığını fark ettiği aracını durdurdu. Ardından otomobili bir anda alev aldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelerek alevlerin yükseldiği yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Anakara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü: ---------------İtfaiye ekiplerinin yükselen alevlere müdahalesi(Cep telefonu)-İBB kamerasından yangın anı

05.01.2020 - 19.40 Haber Kodu : 200105133

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7- İSTANBUL'DA SİMİT FİYATLARI ARTTI

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı bugün itibariyle 2 lira oldu.Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan karar bugün yürürlüğe girdi. Konfederasyon tarafından alınan karar esnaflara iletilerek yeni fiyat listesi tezgahlara asıldı. İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı 2 lira oldu. Simit fiyatındaki artışın susam ve undaki fiyat artışından kaynaklandığını belirten simitçi esnafı Veysi Maskan, "Simide zam gelmesi normaldir. 1 lira 75 kuruşken bugünden itibaren 2 lira oldu. İki yıldır bir zam geliyor. Ham maddeye gelen zamlardan kaynaklanıyor. Susama, una gelen zamlar etkili oluyor" ifadelerini kullandı.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ UN VE SUSAMDAN KAYNAKLISimitteki artışın normal olduğunu belirten Ali Yağcı isimli esnaf ise, "Biraz durgunlaştı işler. Vatandaşımız alışacaktır fiyata. Fiyat normal. Fiyat artışının nedeni susam ve undan kaynaklanıyor. Simit en çok kahvaltı saatlerinde ve öğlen aralarında satılıyor. İnsanlar aperatif olarak tüketiyor. En çok da öğrenciler tüketiyor" şeklinde konuştu.Simit tiryakisi olduğunu belirten bir vatandaş, "Ben simidin tiryakisiyim. Sabah akşam tüketiyorum. 25 kuruş bizim için büyük bir para. Ancak süreç güzel. Allah bayrağımızı dalgalandırsın, ezanımızı susturmasın. Bizim tek isteğimiz bu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: ----------Muhabir Anonsu (Oğuzcan YAZAR)Simitçi esnafıyla röportajFiyat listesinden detayVatandaşla röportajTaksimden detaySimitlerden detayFiyat listesinden detayGenel ve detaylar

05.01.2020 - 18.25 Haber Kodu : 200105126

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8- RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Ersan SAN-Özgür EREN/ Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botları ve deniz polisi eşlik etti.Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' bugün saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine 3 sahil güvenlik ve 2 deniz polisi botu eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Dolmabahçe açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. 186 metre uzunluğundaki gemi yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğunun ardından Boğaz'dan geçerek Marmara Denizine açıldı.

Görüntü Dökümü: -------------Rus savaş gemisinden genel detaylar-Savaş gemisinin boğazdan geçişi-Rus askerlerinden detay görüntü-Sahil güvenlik ve deniz polisinden detay görüntü-Genel ve yakın detaylar 05.01.2020 - 18.05 Haber Kodu : 200105125

=========================9- MOTOSİKLETLİLERDEN DOĞU TÜRKİSTAN EYLEMİ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanan motosikletliler, Çin hükümetinin Doğu Türkistanlılara uyguladığı politikaları protesto etti.Türkiye Motosiklet Platformu adına yapılan açıklamada, "Müslüman Uygurlar her türlü hak ihlaline ve dini vecibelerini yapmamaları yolunda baskıya maruz bırakılmaktadırlar. Her platformda yaşanan bu dramın duyurulması ve hatırlatılması gerekmektedir. Bizler, Doğu Türkistanlı, Uygur Türkü kardeşlerimizin yanındayız" dedi. Türkistan Dernekleri açıklama yapan Yusuf Yusufoğlu da, Doğu Türkistanlıların Çin hükümetinin baskılarına maruz kaldıklarını vurguladı.Sık sık sloganların atıldığı eylem açıklamaların ardından son buldu.

Görüntü Dökümü: --------------- -Toplanan motosikletliler -Açıklama

-genel ve detay

05.01.2020 - 17.17 Haber Kodu : 200105117

Kaynak: DHA