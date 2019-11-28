DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

28.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:04

BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN ŞÜPHELİLER KARTAL'DA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

*Polisle çatışmaya giren şüphelilerden biri yaralandı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali ABLAY-Ozan URAL/

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, Kartal Dragos'ta bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Polislere silah çeken şüphelilerden 1'i yaralanırken, toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine geçtiğimiz ay giren hırsızları yakalamak için Asayiş Şube Hırsızlık ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 haftadır polis tarafından teknik takibe alınan hırsızlar bugün akşam saatlerinde Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bulunan lüks villaların bulunduğu yerde tespit edildiler. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Maskeli 4 hırsız, polislerin geldiğini fark edince otomobillerine binerek kaçmaya çalıştılar ve bu sırada önlerini kesen polis otolarına çarparak kaza yaptılar. Kaza sonrası yaya olarak kaçmaya çalışan 4 hırsız araçtan inerek koşmaya başladı. Polisin dur ihtarına uymayan hırsızlarla polis arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda bir hırsız ayağından yaralandı. İki hırsız ise polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Bir diğer hırsız ise olay yerinden yaya olarak kaçmaya başladı. Hırsız, polis ile yaşanan kovalamaca sonucunda 500 metre ileride yakalandı. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından polis, 4 hırsızı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Polis tarafından vurulan hırsız olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilere ait iki silah ele geçirilirken polis ekipleri şüphelilerin kullandığı lüks araçta uzun süre incelemelerde bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Evine Giren Hırsızlar Yakalandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Kartal Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yapılmış, hırsızlarla girilen çatışmada 1'i yaralı toplam 4 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilmiştir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, operasyona katılan emniyet mensuplarına ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti."

Görüntü Dökümü: ----------------Olayın yaşandığı sokak-Olay yerindeki polis ekipleri-Yerde yatan hırsızlar-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması-Muhabir anons-Olayda kaza yapan araçlar-Yerde bulunan delil numaratörleri-Olay yerine gelen trafik polisleri-Olay yerine gelen çekici araçları-Olay yerindeki ambulans-Hırsızların polis otosuna bindirilmesi-Yaralı şüphelinin emniyete girişi -Polisim şüphelilerin kullabdığı araçta incelemeleri-Genel ve detay

==========================

2- ŞİŞLİ'DE İRANLI MESUT MEVLEVİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ; 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ozan URAL-Ertan KILIÇ/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen İranlı Mesut Mevlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti. Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Mevlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında bazı şüphelilerin kimlikleri belirledi. Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 Türk şüpheli yakalandı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Görüntü Dökümü: --------------Şüpheli Abdulvahap K. emniyete girişi-Detaylar

========================

3- BAŞAKŞEHİR'DE 11. KATTAKİ EVİNİN CAMINDAN DÜŞEN LİSE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, BAŞAKŞEHİR'de 11. kattaki evinin camından düşen 16 yaşındaki liseli Rabia Koç hayatını kaybetti. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Güvercintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki lise 1 öğrencisi Rabia Koç 11. kattaki evlerinin camından düştü. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rabia Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, lise öğrencisinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü: ---------------------Rabia Koç'un yaşadığı binaPolis ve sağlık ekipleriToplanan kalabalıkGenel ve detay görüntüler

=========================

4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YILDA BİN TON BOR KARBÜRÜ ÜRETECEĞİZ

Güven USTA/İSTANBUL, CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Vizyoner'19 programına katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, bor karbürü üretiminin yapılacağı fabrikanın 2 yıl sonra devreye gireceğini ve yılda bin ton bor karbürü üretimi yapılacağını söyledi. Erdoğan şöyle konuştu: "Boru aldık, işledik, ürüne dönüştürdük. Askeri kıyafetlerde, zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz. Balıkesir Bandırma'da temelini attığımız fabrikayı 2 yılda tamamlayacak ve yılda bin ton bor karbürü üreteceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, 94 ülke ve 224 noktada aktif şekilde faaliyet yürüten MÜSİAD'ın, bu önemli gücünü Türkiye ekonomisinin emrine vererek, çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyledi. MÜSİAD'ı, Türk ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Global ve MÜSİAD Yerel çatısı altında hayata geçirilen projelerin, ekonomiye değer kattığını söyledi.

"TÜM ENGELLERİ AŞARAK TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE YEPYENİ UFUKLAR AÇTIK"Vizyoner'19 programının daha çok dijital ekonomi, dijital ticaret, geleceğin şehirleri, milli teknoloji hamlesi gibi başlıklar altında şekillendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, geçmişte dünyadaki yeni yönelimlerin pek çoğunu kaçırmış bir ülke olduğunu, dünyanın sanayileşirken, teknolojik gelişmelere ayak uydururken Türkiye'nin varlık mücadelesi verdiğini, darbelerin, cuntaların pençesinde kıvrandığını, demokrasinin de en son 28 Şubat'ın ağırlığı altında iki büklüm bir halde olduğunu anlattı.İktidara gelmelerinin ardından Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve ekonomi hamlesini başlattıklarını, makroekonomide, altyapıda, temel hizmet alanlarında Türkiye'ye çağ atlattıklarını, asırlık ihmalleri kısa sürede telafi ederek, Türkiye'yi çok daha ileriye taşıdıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların kolay olmadığını, vesayet odaklarıyla mücadele ettiklerini, her adımda önlerine engeller çıkarıldığını ancak tüm engelleri aşarak Türkiye'nin önüne yepyeni ufuklar açtıklarını kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin de saldırılardan nasibini aldığını ancak Türkiye'yi hedeflerinden koparmayı başaramadıklarını dile getirerek, "Bugün, ekonomisini toparlamış, güney sınırlarındaki kuşatmayı kırmış, birlik ve beraberliğini koruyan bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz. Geleceğimize güvenle bakıyoruz, umutlarımızı tazeliyoruz, hep birlikte işimize, gücümüze sarılıyoruz. İnşallah 2023 hedeflerimize de ulaşacak, çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için güvenli ve müreffeh bir ülke mirası bırakacağız" dedi.

"İNANCIMIZA VE VİCDANIMIZA UYMAYAN HİÇBİR PROJENİN İÇİNDE YER ALMADIK"Türkiye'nin dünyada ve bölgede süren tarihi bir yeniden yapılanma sürecinin tam merkezinde yer aldığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Türkiye'nin içinde olmadığı, rıza göstermediği, katkı vermediği hiçbir projenin bu bölgede hayata geçirilebilmesi mümkün değildir. İnancımıza, ahlakımıza, vicdanımıza uymayan, tarihimizle ve kültürümüzle çelişen hiçbir projenin içinde yer almadık, almayız. Aksi bir durumu medeniyetimize ve ecdadımıza ihanet olarak görürüz. Tabii bu onurlu duruşun bir bedeli var. Son yıllarda başımıza gelen her hadise, işte bu bedelin bir parçasıdır. Bizi bu zorlu süreçte, düşmanlarımızın attıkları taşlardan ziyade, içimizden atılan güller yaralamıştır""Ülkemizin dar günlerinde, fikrine, zikrine, siyasetine bakmaksızın herkesin milletimize yar olmasını beklerdik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde birilerinin terörist seviciliği yaptığını, FETÖ ile mücadelede yine birilerinin bu örgütün değirmenine su taşıdığını, Suriye'de yürütülen operasyonlarda da birilerinin karşı tarafın yanında saf tuttuğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ekonomisine yönelik saldırıları bertaraf edip yeniden yükselişe geçmenin heyecanını yaşıyor, birileri moral bozmanın peşinde koşuyor. Kendi ülkelerine gül değil, alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir. Bunun adı, en hafif tabiriyle fırsatçılık, asıl olarak da kör düşmanlıktır" değerlendirmesinde bulundu.

"2020 YILI BÜTÇESİNDE TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ 22 MİLYAR LİRA OLARAK BELİRLENDİ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün birisinin tarıma ilişkin verileri yanlış açıkladığına dikkati çekerek, bu kişinin tarımla alakası olmadığını ama kendisinin yeri geldiğinde Polatlı'da yeri geldiğinde Şereflikoçhisar'da çiftçilerle bir araya geldiğini, tarım sektörüyle yakından ilgilendiğini kaydetti. Türkiye'de 2002 yılında tarımsal destekleme ödemeleri için 1,8 milyar lira kaynak kullanılırken bu rakamın 2020 yılı bütçesinde 22 milyar lira olarak belirlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Küçükbaş hayvan sayısını 32 milyondan 50 milyona çıkardık, bunu önümüzdeki yıl 56 milyona, 2023'te 100 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu rakamlardan tutarsızlık çıkarmaya kalkıyor. Tarım ve mera arazilerimizin toplam büyüklüğünün 37,8 milyon hektar olduğunu, bunun 23,2 milyonluk bölümünde tarım yapıldığını, kalanının mera olduğu söylüyoruz. Aynı şekilde rakamları katıp karıştırıp kendince milletin kafasını bulandırmaya çalışıyor. Ülkemizde sulanabilir tarım arazilerinin büyüklüğünün 8,5 milyon hektar olduğunu, bunun 6,6 milyon hektarının sulandığını, sulanan kısmın 4,3 milyon hektarının da kamu yatırımı olduğunu ifade ediyoruz. Yine rakam oyunları oynuyor. Halbuki biz polemik yaparak konuları sulandırmanın değil, toprakları sulamanın peşindeyiz. Tarımsal ihracatımızı 3,8 milyar dolardan 17,7 milyar dolara çıkardığımız halde, bunu bile tersine çevirmenin hesabını yapıyor. Türkiye, 44 milyar dolarlık tarımsal milli geliriyle Avrupa'da ilk sırada yer aldığı halde, bizi gerimizdeki ülkelerle kıyaslamaya kalkıyor"

BOR ÜRETİMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerini eleştirenlerin daha fazla hedef ortaya koyması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece rakam oyunlarıyla, sadece laf ebeliğiyle, sadece altı da üstü de boş eleştiriyle, sadece kafa karıştırmayla uğraşıyorlar. Çünkü bunların heybelerinde millete sunacak hiçbir şeyleri bulunmuyor. Zaten öyle bir dertleri de yokö ifadesini kullandı. Türkiye'de bor madeni üzerinden yıllarca spekülasyonlar yapıldığını, efsaneler üretildiğini, komplo teorilerinin geliştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bunlara rağmen bor madenini gerçekten değerlendirecek çalışmaları da kendilerinin yaptığının altını çizdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce sadece maden olarak satıldığı için katma değeri düşük olan bor madenini işleyerek, geliştirerek ürüne dönüştürdüklerini anlatarak, "Şimdi de, taktik araçlarda, helikopterlerde, uçaklarda, top namlularında, askeri kıyafetlerde zırh olarak kullanılabilecek olan bor karbürü üretimine başlıyoruz. Balıkesir Bandırma'da temelini attığımız fabrikayı iki yıl içinde tamamlayacak ve yıllık bin ton bor karbürü üreteceğiz. Dünyadaki toplam bor karbürü üretimi yedi ile sekiz bin ton arasındadır. Dolayısıyla bizim fabrikamız oldukça önemli bir kapasiteye sahiptir" bilgisini paylaştı.

"DİJİTAL DÜNYAYI YAKALAMA KONUSUNDAKİ KARARLILIĞIMIZ TAMDIR"Gündemlerinde dijital ekonomi, dijital ticaret, dijital Türkiye ve geleceğin şehirleri gibi konuların bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konulara verdikleri önem dolayısıyla yeni yönetim sistemine geçerken, doğrudan Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir Dijital Dönüşüm Ofisi kurduklarını, amaçlarının; siber güvenlikten milli yazılımlara, kritik altyapıların korunmasından büyük veri ve yapay zeka gibi alanlara kadar konuyla ilgili tüm başlıklardaki çalışmaları takip edip desteklemek olduğunu açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce e-Devlet çatısı altında verilen hizmetlerin çok daha genişletilerek Dijital Türkiye Platformu'nda bir araya getirildiğini sözlerine ekleyerek, teknolojinin hızla ilerlediğini bu yeniliklere yönelik adımların da atıldığını kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde ülkemizde toplam 3 bin geniş bant internet abonesi vardı. Bugün Türkiye'de 75 milyonun üzerinde geniş bant internet abonesi bulunuyor. Mobil telefon abonesi sayısı 23 milyondu, bugün 82 milyonun üzerine çıktı. Fiber hat uzunluğumuz 81 bin kilometreydi, bugün 364 bin kilometreyi geçtik. Ancak bu fiber hat konusunda yavaş gittiğimizi görüyoruz. Firmalarımızın fiber hat yatırımını hızlandırması gerekiyor. Aksi takdirde 5-G teknolojisini etkin bir şekilde kullanamayız. Fiber hat yatırımları konusunda engel çıkartanlar karşılarında bizzat şahsımı bulacaklarını bilmelidirler" diye konuştu.Uzay teknolojisinde devrim niteliğinde adımlar atıldığını, Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "TÜRKSAT 4-A'yı 2014'te, TÜRKSAT 4-B'yi 2015'te uzaya göndermiştik. İnşallah TÜRKSAT 5-A'yı önümüzdeki yıl, TÜRKSAT 5-B'yi 2021'de uzaya yolcu ediyoruz. Asıl önemlisi, 2022 yılında yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6-A'yı devreye almış olacağız. Türkiye 3-G teknolojisine 2009'da ve bunun yanında da 4,5-G teknolojisine de 2016'da geçmişti. Hedefimiz uçtan uca yerli ve milli 5-G haberleşme teknolojisini 2021 yılında hizmete sunmaktır. Görüldüğü gibi oldukça iyi gidiyoruz. Eksiklerimiz ve aksaklıklarımız hala olmakla beraber, dijital dünyayı yakalama konusundaki kararlılığımız tamdır"Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Vizyoner'19 toplantısında yapılacak tartışmaların Türkiye'nin bu alandaki geleceğine ışık tutacağına inandığını dile getirerek, toplantıya katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Görüntü Dökümü: -------------Erdoğar'ın açıklamaları-Detaylar

=====================

5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI FAYEZ AL SARRAJ'LA GÖRÜŞTÜ

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Görüşmede ayrıca iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" da imzalandı. Mutabakat muhtıralarıyla iki ülke ilişkilerinin ve işbirliğinin güçlendirmesi hedeflendiği belirtildi.

Görüntü Dökümü: --------------------Görüşmeden detaylar

===================

6- BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI: 1 YARALI Haber/Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHABeşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çıktı. Kazada bir kişi hafif yaralandı. Kaza saat 03: 00 sıralarında Balmumcu Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Zincirlikuyu yönünden Beşiktaş Meydanı istikametine gitmekte olan Tuna K.'nın kullandığı 34 E 0883 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjdeki demirlere çarpan otomobil ardından ağaçlara çarparak durabildi. KAZADA BİR KİŞİ YARALANDIKazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Tuna K. Kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan Osman Demir ise hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Osman Demir, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"DİREKSİYONU BİR ANDA KIRDI"Yaşanan kazayı anlatan görgü tanığı aracın bir anda orta refüje girdiğini belirterek, "Yukarıdan aşağıya doğru inerken bir anda direksiyonu kırdı. Olay böyle oldu. Bariyerlere girdi. Bir yaralı var. Durumu iyi görünüyor. İnşallah bir şey yoktur" dedi. Görüntü dökümü: ---------------Kaza yeri-İtfaiye ekipleri-Polis ekipleri-Ambulansa alınan yaralının görüntüsü-Kaza yapan sürücünün yakınlarını araması-Çarpmanın etkisiyle parçalanan korkuluklar-Röportaj-Otomobilin çekiciye alınması-Genel ve detay görüntüler

=======================

7- MALTEPE'DE HAYVANSEVERLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLAN VAHŞETE 3 GÖZALTIŞÜPHELİLERE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, MALTEPE sahilinde köpeklerle gezen iki kişi ağaçta mahsur kalan kediyi, ağacı sallayarak ve kemerle vurarak düşürmüş, 1'i pitbull cinsi iki köpek de kediyi parçalamıştı. Vahşet anlarının bu kişiler tarafından sosyal medyada paylaşılmasınının ardından harekete geçen polis, olayla ilgili olarak yaşı 18'in altında 3 kişiyi gözaltına aldı.Hayvanseverlerin de büyük tepkisini çeken olayda, görüntüleri izleyen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobil park polisleri, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Sosyal medya hesaplarını takibe alan polis, kısa sürede olayla ilişkili 3 kişiyi gözaltına aldı. Yaşları 18'den küçük olan, vahşet anlarını kaydeden, köpeği dolaştıran ve köpeğin sahibi olmak üzere toplam 3 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi. Sağlık kontrolü çıkışında şüpheliler, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrollerinin ardından köpek sahibi F.U, sosyal medya için çekim yapan M.A ile görüntülerde yer alan F.D., Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi.İDARİ PARA CEZASI KESİLDİGözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Köpekler ise Maltepe Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü;: -----------Köpekler-Şüphelilerin görüntüsü-Olay anı

====================

8- İETT'NİN BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ İSTANBUL DHA- İBB Meclisi, İETT Genel Müdürlüğü'nün 2 milyar 980 milyon TL'lik 2020 yılı bütçesini onayladı. İBB Meclisi'nin Kasım ayı toplantıları kapsamında bugün ki oturumunda İETT'nin bütçesi görüşüldü. İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, 2020 yılı yatırım bütçesi ile 2020 performans programını, meclise sundu. Kolukısa, metrobüs hattında yüzde 30 kapasite artışı sağlanacağını ve şehir içi kullanım için ise 130 adet solo otobüs alınacağını söyledi. Toplantıda parti grupları ve şahıslar adına yapılan konuşmaların ardından oylamaya sunulan İETT'nin 2020 Yılı Bütçesi oy birliğiyle onaylandı. Görüntü Dökümü: ----------------Meclis toplantısı-Oylamadan görüntü-Detaylar=====================

9- İSTANBUL'DA UNLU MAMUL ÜRETEN FİRMALAR DENETLENDİ

Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, unlu mamul işletmelerinin hijyen koşullarını, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu inceledi, ürünlerden numunelerin alındığı denetlemelere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.Ankara İstanbul, İzmir, Erzurum, Gaziantep, Samsun, Antalya başta olmak üzere bütün ülke genelinde bir hafta boyunca unlu mamullere yönelik ürün bazlı gıda kontrolü yapılmaya başlandı. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetimi çalışmaları kapsamında şehirdeki faaliyet gösteren unlu mamul işletmelerinde incelemelerde bulundu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da katıldığı denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu bakımından incelendi, ürünlerden numune alındı.

Görüntü Dökümü: ------------------Denetlenen iş yerleri-Ürünlerden numune alınması-İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın açıklamaları-Genel ve detaylar

=========================

10- ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN

Ersan SAN/ ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 3 kişi dumandan etkilendi.Esenyurt, Hürriyet Mahallesi, Yenigün Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında dün saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede katı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürülürken, dairede hasar oluştu.

Görüntü Dökümü: -------------(CEP TELEFONU)-Alevli görüntü(AKTÜEL)-Sağlık ekiplerinin yerde yatan kadına müdahale etmesi-Etkilenenlerin ambulansa götürülmesi-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları-Genel ve detay görüntüler

=====================

11- HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASI... TANIK DİNLENMESİNE DEVAM EDİLDİ

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.Duruşmada, Ogün Samast'ın emniyette Türk bayrağıyla fotoğrafının çekilmesi sırasında dönemin Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Jandarma Komutanlığı çalışanları tanık olarak dinlendi. Tanıklardan dönemin İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sabahattin Artun, "Orada olsaydım bu fotoğraflara asla izin vermezdim" dedi. Dönemin Samsun Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde yüzbaşı olarak çalışan tanık Mustafa Kuraş ise "Fotoğraf çekilmişse de arşivlerde kalması için talimat verilmiştir" dedi.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Atilla Güçlüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, Ogün Samast'ın emniyette Türk bayrağıyla fotoğrafının çekilmesi sırasında dönemin Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Jandarma Komutanlığı çalışanları Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile aracılığıyla tanık olarak ifade verdi.

"İSTİHBARİ BİLGİ VARDI"Hrant Dink cinayeti işlendiği dönemde terörden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sabahattin Artun cinayet gününü anlattığı ifadesinde, "Bu cinayetin Samsun ile bir alakası olduğunu düşünmüyorum. 2007 yılında 19 Ocak'tı zannediyorum, ben basından öğrendim gelişmeleri" dedi. Mahkeme başkanının yönelttiği, "Ogün Samast'ın Samsun'a geleceğinden nasıl haberdar oldunuz?'" sorusuna tanık Artun, "21 Ocak'tı sanıyorum. İstihbari bilgi vardı. Ekiplerimiz otogar bölgesine gitti. Şahıs orada alındı. Üst araması yapıldı. Otagarda yakalama tutanağı yazıldıktan sonra yapılan işlemlerle ilgim yoktur. Dönemin emniyet müdürü, bana sanığın uçakla İstanbul'a götürüleceğini ve organize etmem gerektiğini söyledi. Emniyet müdürü, 'sağ salim Samsun ilinden gönderelim bu şahsı' dedi. Ben o işlemlerle uğraştım" şeklinde konuştu.

"İHBAR BİZE YAPILMIŞTI"Mahkeme başkanının, "Otogar Jandarma bölgesinde. Neden şahıs Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü?" diye sorması üzerine Artun, "Ben Ogün Samast yakalandığında nezarethaneye götürüldüğünü uzaktan gördüm. Emniyet ekiplerinin kolunda gördüm şahsı. Benim düşünceme göre, ihbar ve bütün bilgiler bize gelmişti. Bu nedenle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü şahıs" şeklinde yanıt verdi.

"ORADA OLSAYDIM BU A ASLA İZİN VERMEZDİM "Mahkeme başkanının sorusu üzerine, Sabahattin Artun emniyet müdürlüğünde Ogün Samast'ın yanına hiç çıkmadığını belirtti. Tanık Sabahattin Artun, Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde olay tarihinde çekilen görüntü ve fotoğraflara ilişkin şunları söyledi: "TEMA vakfına ait bir takvim dağıtılmıştı tüm birimlere. Çay ocağında da o takvim konulmuştu. Ben terör ve güvenlikten sorumlu müdürdüm. Orada olsaydım bu fotoğraflara asla izin vermezdim. O rezillikten haberim olsaydı sorardım. Fotoğraflar basına yansıdıktan sonra öğrendim. Elindeki bayrakla fotoğraf çekme gibi bir talimat verildiği düşünmüyorum. "

"ORADA YAŞANANLAR TABİİ Kİ REZALETTİR"Hrant Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu'nun "Fotoğrafları gördükten sonra herhangi bir disiplin soruşturması yaptınız mı?" şeklindeki sorusuna tanık Artun, "Olay basına yeterince yansımıştı. İlgili personelimle bu konuyu kurcalamadım. Adli işlemler zaten yapıldı. Fotoğraf çekme konusuyla ilgili müfettişler geldi. Herkes çekingen oldu. Orada yaşananlar tabii ki rezalettir" şeklinde yanıt verdi. Tanık Sabahattin Artun son olarak, "Olayın başından beri jandarma-polis tartışması yapıldı. Bölge Jandarma bölgesi ve terminal noktası yeni açılmıştı. Bilgi kesin değildi. Oraya operasyon amacıyla gidilmedi. Orada jandarma olmasaydı bu duruşmalar yapılmıyor olurdu. Biz emniyet olarak gereğini yapardık" dedi.

" ÇEKİLMİŞSE ARŞİVLERDE KALMASI İÇİN ÇEKİLMİŞTİR"Cinayet döneminde Samsun Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde yüzbaşı olarak çalışan Mustafa Kuraş ise "Emniyet ve jandarma görevlileri otobüs geldiğinde şahsı otobüsten aldı. Şahsın üzeri arandı. Üzerinde silah, bere, bayrak vardı. Bayrak elinde olmadan konuşma yapmam şeklinde beyanları olduğunu duydum şahsın. Bu talebi yanlış hatırlamıyorsam Birol başçavuş söylemişti. Kalabalık jandarma noktasına toplanınca, sanığın emniyete götürüldüğü söylendi. Neden Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü hakkında hiçbir bilgim yok. Biz de emniyete gittik. Şahıs çay ocağına konulmuş. Orada mülakat yapılıyordu. Şahsın İstanbul'a gitmesi şeklinde bilgi geldi" şeklinde ifade verdi. Ogün Samast'ın emniyet müdürlüğündeki fotoğraflarına ilişkin görgüsü sorulan Kuraş, "Basında çıkan fotoğraflardan sonra haberim oldu. Fotoğraf çekilmişse de arşivlerde kalması için talimat verilmiştir" dedi.

"ARŞİVDE BULUNMASI İÇİN BİRKAÇ KARE ALINMASINI İSTEDİM"Cinayet sırasında Samsun İl Jandarma Komutan Yardımcısı olarak görevde olduğunu söyleyen tanık Fuat Kömürcü de şöyle konuştu: "Zanlının geleceği akşam Samsun İl Jandarma Komutanlığı gazinosunda yemek etkinliğimiz vardı. Saat 21.30-22.00 sıralarında İl Jandarma Komutanımız yanıma gelerek katil Ogün Samast'ın Trabzon'da olduğu bilgisini verdi. İl Merkez Jandarma Komutanlığı görevlilerine otobüslerde kimlik kontrolü yapılmasını söyledim. İl emniyet müdürü de telefonda, bir otobüs firmasına ait otobüsün, 21 no'lu koltuğunda oturduğu bilgisini verdi bize. Ortak operasyon yaparak zanlıyı yakaladık. İl Merkez Jandarma Komutanlığı'nca adli işlemler yapıldı. Bakanlıklarla yapılan görüşmeler neticesinde zanlının İstanbul iline götürüleceği söylendi. Çok sayıda telefon geldi o gün. Ben de zanlıya ait fotoğraf ve görüntülerin isteneceğini düşünerek, arşivde bulunması ve istenildiğinde üst makamlara verilmek üzere birkaç kare fotoğraf alınmasını istedim. Mevzuata aykırı bir işlem görmedim ben. Görseydim müdahale ederdim. Zanlı İstanbul iline bu şekilde gönderildi" Dink ailesi avukatı Hakan Bakırcıoğlu, "Bayraklı fotoğraf talimatını birlikte mi verdiniz?" şeklinde soru sorması üzerine tanık Kömürcü, "Bayraklı çekimler için ben talimat vermedim. Biz emniyet müdürlüğüne gittiğimizde savcı ifadeyi almayı başlamıştı zaten" dedi. Samsun Emniyet Müdürü Mustafa İlhan'ın da tanık olarak dinlendiği duruşma, yarına ertelendi.

Kaynak: DHA