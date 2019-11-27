DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

27.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:02

EMMY ÖDÜLLÜ HALUK BİLGİNER İSTANBUL'A GELDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE - İSTANBUL/DHA

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen sanatçı Haluk Bilginer, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Havalimanında yoğun ilgiyle karşılayan tiyatro ve sinema sanatçısı Bilginer, "Ödülü kazanmış olmam kendi adıma mutluluk vesilesi ama beni asıl mutlu eden şey, Türkiye'de bu ödülün bir mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanmasıdır. Bu beni çok mutlu etti gerçekten" diye konuştu.

New York'ta düzenlenen törenle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan sanatçı Haluk Bilginer, THY'nin tarifeli uçağıyla 06.30 sıralarında İstanbul'a geldi. 'Şahsiyet' dizisindeki 'Agah Beyoğlu' karakteriyle ödülü kazanan Bilginer'e dizinin yapımcısı, yönetmeni ve ekibi eşlik etti. Usta oyuncu İstanbul Havalimanı'ndaki görevliler tarafından uçağın kapısında çiçeklerle karşılandı. Burada kendisini bekleyen basın mensuplarına da teşekkür eden Bilginer, yaptığı açıklamada "O ödül için aday olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. Ödülü kazanmış olmam kendi adıma güzel bir mutluluk vesilesi ama beni asıl mutlu eden şey, Türkiye'de bu ödülün bir mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ"Açıklamanın ardından beraberindeki dizi ekibi ile pasaport işlemlerini yaptıran Haluk Bilginer'e yolcular ve havalimanı çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Bilginer'i zaman zaman alkışlayan yolcular, "Sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Usta oyuncu fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Bagajlarını alan Bilginer, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Haluk Bilgnier, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görülmüş ve ödülünü düzenlenen törenle almıştı. Sanatçı, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde İngiltere'den Christopher Eccleston, Brezilya'dan Raphael Logam ve Almanya'dan Jannis Niewöhner ile birlikte finale kalmıştı.

Görüntü Dökümü----------------------Haluk Bilginer'in uçaktan çıkışı -Terminalde çiçeklerle karşılanması-Haluk Bilginer'in açıklamasıGolf aracı ile hareket etmesi-Yolcuların ve çalışanların yoğun ilgisi -Çalışanlarla Fotoğraf çektirirken-Bagaj bantı-Terminalden çıkışı-Genel ve detaylar

27.11.2019 - 07.01 Haber Kodu : 19112702127.11.2019 - 07.41 Haber Kodu : 19112702227.11.2019 - 08.22 - Haber Kodu : 191127027

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2- İDO VE BUDO'NUN BAZI SEFER İPTAL EDİLDİ

Haber: Alper KORKMAZ/İSTANBUL, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.İDO'nun 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.00'daki başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemeyecek.

Görüntü dökümü: ----------------ARŞİV

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3- GÜNGÖREN'DE ALEV ALEV YANAN TEKSTİL ATÖLYESİNDE 1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHAGüngören'de gece saatlerinde 3 katlı bir binanın en üst katında bulunan yaklaşık bin metrekarelik alandaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken panikleyen bazı yabancı uyruklu çalışanlar kendilerini aşağı attı. Yangında biri ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangın, Güngören, Gençosman Mahallesinde gece saat 02: 30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çinçin Deresi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki yaklaşık bin metrekare tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ÇALIŞANLAR PANİKLE AŞAĞI ATLADIYangın sırasında iş yerinde bulunan bazı yabancı uyruklu çalışanlar panikle aşağı atlarken bazıları da dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Esenler ve Bağcılar'a ait itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans da sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İTFAİYE ALEVLERE ÜÇ KOLDAN MÜDAHALE ETTİYangın çıkan iş yerinin bulunduğu caddenin her iki tarafına da şerit çeken polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. İtfaiye ekipleri de yangına üç koldan müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik yaptığı çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaparken içeri de de kimse olup olmadığını kontrol etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yangın sırasında trafiğe kapatılan Çinçin Deresi Caddesi ise ekiplerin çalışmasının sona ermesinin ardından açıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. Görüntü Dökümü: ------------------------Yangının çıktığı iş yeriAlevlerden görüntüİtfaiye ekiplerinin müdahalesiYerdeki yaralının görüntüsü Ambulansta bulunan kişi Polisin önlemiSağlık ekiplerinden görüntüKapanan caddeden görüntüGenel ve detaylar

27.11.2019 - 04.24 Haber Kodu : 19112701727.11.2019 - 03.47 Haber Kodu : 19112701627.11.2019 - 03.42 Haber Kodu : 191127015

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4- İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili oldu. Yer yer şiddetini arttıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Görüntü dökümü: --------------Taksim'de yağmur-Zor anlar yaşayan vatandaşlar -Anadolu Yakasında yağmur-Detaylar

27.11.2019 - 04.26 Haber Kodu : 19112701827.11.2019 - 05.02 Haber Kodu : 191127019

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5- TRAFİK TARTIŞMASINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SİLAHLI SALDIRI

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/ İSTANBULKağıthane'de ambulanstaki sağlık çalışanları trafik tartışmasının ardından kavga ettikleri kişi tarafından darp edilip silahlı saldırıya uğradı. Şans eseri sağlık çalışanlarına kurşun isabet etmezken saldırgan olay yerinden kaçtı.Olay, Talatpaşa Mahallesinde Acarsoy Sokak üzerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 AJ 8631 plakalı ambulans sürücüsü ile bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü, ambulans şoförü ve yanındaki sağlık çalışanlarını darp etmeye başladı. Otomobil sürücüsü, silahını çıkararak sağlık çalışanlarına doğru ateş etmeye başladı. Sağlık çalışanları sağa sola kaçışırken, saldırgan otomobiline binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Şans eseri açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Sağlık çalışanları, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık çalışanların bilgisine başvurarak saldırganı tespit çalışmalarına başladıOlay yerinde incelemelerde bulunan polis yerde bir adet boş kovan buldu. Sağlık çalışanları ve ambulans polis merkezine götürüldü.Görgü tanığı Mehmet Düzen, "Ses duydum ben. Ambulans şoförü ile beyaz bir araba münakaşa ettiler. Sonra bir el silah sesi duydum. Hangisi ateş etti, bilmiyorum. Beyaz arabadaki arabadan indi, bağırdı, çağırdı tekrar bindi arabaya gitti" diye konuştu.

Görüntü DÖKÜMÜ----------------------Saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarından detay görüntü-Ambulanstan detay görüntü-Sağlık çalışanların ekip otosuna binmesi-Ambulansın gidişi-Mehmet Düzen ile röportaj-Polis ekiplerinden detay görüntü-Yerdeki boş kovandan detay görüntü-Sokaktan genel ve yakın detaylar

26.11.2019 - 23.34 Haber Kodu : 191126248

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6- ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Veysel TİMDU/İSTANBUL,Esenyurt'ta bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden otomobille uzaklaşırken yaralı hastaneye kaldırıldı.Olay, Akşemsettin Mahallesi 302. Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokağa silahla gelen T.K., henüz bilinmeyen bir sebepten Barış T.'ye ateş açtı. Barış T. açılan ateş sonucu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren T.K. olay yerinden lüks bir otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Barış T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü: --------------Silahlı saldırının yaşandığı sokak-Olay yeri inceleme ekipleri-Polis ekipleri-Genel ve detay görüntüler

26.11.2019 - 23.06 Haber Kodu : 191126245

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7- ÇEKMEKÖY'DE TRAFİK KAZASI SONRASI SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ: 1 YARALI 2 GÖZALTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHAÇekmeköy'de hasarlı trafik kazası sonrası tartışma çıktı. Taraflardan birinin yakını elindeki silahla ateş etti. Olayda 1 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil arasında hasarlı trafik kazası yaşandı. Kaza tespit tutanağı yazıldığı esnada taraflar arasında tartışma çıktı. O sırada kazaya karışan bir araç sahibinin yakınları olay yerine geldi. Yakınlardan biri yanında getirdiği silahla ateş etti. Olayda İlkay Ç. adlı bir kişi bacağından yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlkay Ç. olay yerine gelen ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan şüpheli C.K ve T.E'yi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaşanan olaya ilişkin incelemeleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü--- --- --- --- --- --- ----Olay yerindeki kalabalık-Olay yerindeki polis ekipleri-Olay yerindeki ambulans-Genel ve detay 26.11.2019 - 23.50 Haber Kodu : 191126249

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8- İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN ÖĞRETMENLER İÇİN FUNDA ARAR KONSERİ Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBULİstanbul Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda Funda Arar konseri düzenledi. Arar şarkılarını öğretmenlerle birlikte seslendirdi. İstanbul Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Bakırköy'de bulunan Sinan Erdem Kapalı Spor Salonunda, Funda Arar konseri düzenledi. İstanbul'daki her okuldan öğretmenlerin katıldığı konserde Funda Arar sevilen şarkılarını orkestrasıyla seslendirdi. Öğretmenler zaman zaman ünlü şarkıcıya telefonlarının ışıklarını açarak ve şarkıları söyleyerek eşlik etti. "SİZ KIYMETLİ ÖĞRETMENLERİMİZİN ŞAHSINDA SAYGIYLA EĞİLİYORUM"İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, Funda Arar'a çiçek takdim etti. 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak sözlerine başlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Sizlerle buluşmamızda emeği geçen bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Funda Arar ve arkadaşlarına da teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin varisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Başöğretmenimiz… Başöğretmenimiz başta olmak üzere, görevi esnasında şehit olan öğretmenlerimiz, toprağın altında yatan meftun sevgisi gönüllerimizde olan bütün öğretmenlerimiz, yüz akıyla görevini yaptıktan sonra emekli olan, hayatta sağlık, sıhhat ve afiyetle sizlere, bizlere duasını eksik etmeyen muallimlerimiz ve hocalarımız. İstanbul'dan yurdumuzun dört bir tarafından 18 milyon gencimize fener olan siz kıymetli öğretmenlerimizin şahsında hürmetle, saygıyla eğiliyor, günümüz hayırlı olsun" dedi. "BU AKŞAM HEP BERABER ÇOK EĞLENECEĞİZ"Funda Arar açılış konuşmasını, "Çok güzelsiniz, şahanesiniz. İstanbul Valiliğinin düzenlediği bu Öğretmenler günü konserinde sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Bu vesileyle sayın valimiz Ali Yerlikaya ve eşleri Hatice Nur Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyoruz bizi sizlerle buluşturdukları için. Bu akşam hep beraber çok eğleneceğiz" şeklinde yaptı. Görüntü Dökümü: ------------Konsere gelenlerden detaylar-Funda Arar'dan detay-Funda Arar'ın açılış konuşması-Konserden detaylar-Vali Yerlikaya'nın konuşması 27.11.2019 - 00.45 Haber Kodu : 191127006=========================

9- MALTEPE'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAMaltepe'de içinde yolcusu bulunmayan servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırımı aştı ve çimenlik alana devrildi. minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük yolu D-100 istikametinde meydana geldi. Mehmet Akkya yönetimindeki 34 LAM 204 plakalı içi boş servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan minibüs çimenlik alana devrildi. Kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken minibüste hasar meydana geldi. Minibüsün kaldırılması için olay yerine vinç istendi. Vinçin minibüsün kaldırma çalışmaları sırasında Başıbüyük Yolu D-100 istikameti trafiğe tamamen kapatıldı. Yolda yoğun trafik oluştu. Minibüs sürücüsünün yakını, "Şoförümüzün durumu iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Yola mazot dökülmüş. Ondan dolayı araba refüje doğru yan yattı. İçinde personel de yok. Bu bizi sevindiriyor. Çok şükür bir sıkıntı yok" dedi.

Görüntü Dökümü--- --- --- --- --- --- ----Yan devrilen minibüs-Minibüsün vinç ile kaldırılması-Oluşan yoğun trafik-Sürücü yakını ile röp-Genel ve detay

26.11.2019 - 23.05 Haber Kodu : 191126244

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10- ÇATALCA'DA SOKAK HAYVANLARINI ZEHİRLEDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Savaş ATAK/ İstanbul DHA Çatalca'da çok sayıda sokak hayvanın geçen Perşembe zehirlenmesi olayıyla ilgili bir şüpheli yakalandı. Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanan şüpheli G.K. adli mercilere teslim edildi.

Çatalca Ovayenice Mahallesi'nde geçen Perşembe çok sayıda sokak hayvanı ölü bulundu. Olay hayvan severlerin tepkisine neden olurken çevre sakinleri hayvanlara zehirli yiyecek verildiğini öne sürdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ile ilçe tarım ve orman müdürlüğü inceleme yaptı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde G.K isimli şüphelinin hayvanlara yiyecek bir şeyler attığı tespit edildi. G.K jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü------------Mahalleden görüntü-Mahalle sakini ile röp-Yapılan incelemeler-Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

27.11.2019 - 01.19 Haber Kodu : 191127008

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11- 5. MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber: Cemal YURTTAŞ/ Kamera: Olgucan KALKAN/ İSTANBUL DHAMood Dergisi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen törenle "5. Mood Ödülleri" sahiplerini buldu. Sanat, spor ve medya gibi birçok farklı mecradan önemli isimlerin katıldığı törende 'Yılın En iyi Haber Ajansı' ödülüne, Demirören Haber Ajansı layık görüldü.Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde "5. Mood Ödülleri" ödül törenine sanat, spor ve medya camiasından önemli isimler katılırken, birçok farklı kategoride ödül dağıtıldı. Çeşitli sahne gösterilerin de sergilendiği gecede, jüri tarafından ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri verildi. Törende, Demirören Medya Grubu 4 ödülün sahibi oldu. Demirören Haber Ajansı, 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülüne layık görülürken, ödülü DHA adına Demirören Haber Ajansı Haber Müdürü Sibel Bitecik aldı. CNNTürk'ten Fulya Öztürk en iyi muhabir ödülünü alırken, Kanal D Magazin en iyi magazin programı, En iyi gazete eki de Hürriyet Kelebek oldu. Birçok farklı kategoriden ödül sahibi ve davetlinin katılımı eşliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Mood Ödülleri Töreni, ödüllerin sahiplerine teslim edilmesinin ardından son buldu.

Görüntü Dökümü------------

Ödül Töreninden görüntüler

27.11.2019 - 06.11 Haber Kodu : 191127020

Kaynak: DHA