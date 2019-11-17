DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

17.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 17.11.2019 09:05

Arnavutköy'de virajı alamayarak devrilen TIR'ın altında kalan bisikletli hayatını kaybetti. hayatını kaybeden kişinin, fatih'te özel bir hastanede gören yapan üroloji uzmanı operatör doktor aytan kar olduğu öğrenildi. Kaza, saat 17.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Mustafa Cengiz idaresindeki 01 ADH 924 plakalı TIR, virajı alamayarak boş araziye devrildi. Bu sırada yolun sağ tarafında bisikletiyle seyreden Fatih'te özel bir hastanede gören yapan Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Aytan Kar, TIR'ın altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sev edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aytan Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cenaze itfaiye ekiplerinin yardımıyla TIR'ın altından çıkarıldı. Kazanın olduğu yere gelen Cumhuriyet Savcısı kazayla ilgili bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Kar'ın cenazesi morga kaldırıldı.Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü: -----------------------Devrilen TIR'dan görüntü-Olay yerine gelen jandarma itfaiye ve sağlık ekiplerinen detaylar-Savcının incelenmesi-Genel ve detaylar

16.11.2019 - 18.19 - Haber Kodu : 19111620716.11.2019 - 19.45 - Haber Kodu : 191116213=====================

5- BEŞİKTAŞ'TA İZİNSİZ ÇALIŞAN VALE TARTIŞTIĞI ARAÇ SAHİBİNİ BIÇAKLADI

BEŞİKTAŞ'ta işgaliye izni olmadan vale hizmeti veren bir kişi aracını park eden ve ücret ödemek istemeyen kişi bıçakladı.Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mücahit Bera Ç. (22) isimli bir kişi otomobilini aracını park yerine bırakmak istedi. Bu sırada işgaliye izni olmadan vale hizmeti veren M.B. (21), aracın yanına gelerek, Mücahit Bera Ç.'den ücret talep etti. İkili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada M.B., vale standında bulunan bıçağı alarak Mücahit Bera Ç.'yi bıçakladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis çevrede yaptığı incelemede M.B. ve aynı yerde çalışan O.G.'nin işgaliye izni olmadan çalıştığını belirledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezine götürüldü. Ayrıca Beşiktaş Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışma sonucunda izinsiz çalıştıkları belirlenen 10 vale standı kaldırıldı.

Görüntü Dökümü: ------------------Olay yeri-İzinsiz hizmet veren yerleri belirleyen ekipler-Vale standlarının kaldırılması-Detaylar

16.11.2019 - 19.04 - Haber Kodu : 19111621016.11.2019 - 22.55 - Haber Kodu : 191116232

Kaynak: DHA

- Okur